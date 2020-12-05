Айнтрахт Бр
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Санкт-Паули
0:1
2' ГолДиттген Макс
7' Желтая карточкаНиколау Яннис
16
Фейзич
Ясмин
18
Кроос
Феликс
23
Виб
Данило
15
Бар
Марсель
33
Прошвиц
Ник
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бар МарсельНападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Отто ЯриНападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|4 (1)
|0.4
|2.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.2
|3.
|Виб Данило
|1
|0.1
|4.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.1
|5.
|Отто Яри
|1
|0.1
|6.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
|7.
|Цигеле Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.3
|2.
|Саласар Родриго
|3 (2)
|0.3
|3.
|Диттген Макс
|2
|0.2
|4.
|Бенателли Рико
|1
|0.1
|5.
|Макиенок Симон
|1
|0.1
|6.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.1
|7.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.1
|8.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|1
|2.
|Кроос Феликс
|2
|0
|3.
|Выдра Доминик
|2
|0
|4.
|Шульц Михаэль
|2
|0
|5.
|Цигеле Робин
|2
|0
|6.
|Отто Яри
|2
|0
|7.
|Виб Данило
|2
|0
|8.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|9.
|Прошвиц Ник
|1
|0
|10.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|11.
|Николау Яннис
|1
|0
|12.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|13.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|14.
|Каммербауэр Патрик
|1
|0
|15.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Диттген Макс
|2
|0
|4.
|Бенателли Рико
|1
|0
|5.
|Бубалла Даниэль
|1
|0
|6.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|7.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|8.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|9.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|10.
|Беккер Финн
|1
|0
|11.
|Саласар Родриго
|1
|0
|12.
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Санкт-Паули
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +8 =2 -10Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг
Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =6 -10Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ
Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 11
|17
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|7.
|Падерборн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|8.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|10.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 15
|10
|15.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|10.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|13.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|3.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|9.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|11.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 3
|5
|12.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Ян
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|15.
|Фортуна
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Победитель
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