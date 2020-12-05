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  3. Германия
Айнтрахт Бр
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Санкт-Паули
0'
0:1
2' Гол
Диттген Макс
7' Желтая карточка
Николау Яннис
14'
16
Фейзич
Ясмин
3
Шлютер
Лассе
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
5
Кессель
Бенджамин
39
Каммербауэр
Патрик
18
Кроос
Феликс
23
Виб
Данило
10
Кобылянски
Мартин
15
Бар
Марсель
33
Прошвиц
Ник
30
Химмельман
Робин
2
Ольссон
Себастьян
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
15
Бубалла
Даниэль
26
Бенателли
Рико
8
Саласар
Родриго
7
Ланкфорд
Кевин
17
Киере
Даниэль-Кофи
11
Диттген
Макс
16
Макиенок
Симон
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Санкт-Паули
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Диттген Макс
7'
Николау Яннис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошвиц Ник 4 (1) 0.4
2. Кобылянски Мартин 2 0.2
3. Виб Данило 1 0.1
4. Кауфманн Фабио 1 0.1
5. Отто Яри 1 0.1
6. Каммербауэр Патрик 0 0
7. Цигеле Робин 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 0.3
2. Саласар Родриго 3 (2) 0.3
3. Диттген Макс 2 0.2
4. Бенателли Рико 1 0.1
5. Макиенок Симон 1 0.1
6. Бубалла Даниэль 1 0.1
7. Виекхофф Яннес 1 0.1
8. Дашнер Лукас 0 0
9. Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Класс Нико 1 1
2. Кроос Феликс 2 0
3. Выдра Доминик 2 0
4. Шульц Михаэль 2 0
5. Цигеле Робин 2 0
6. Отто Яри 2 0
7. Виб Данило 2 0
8. Дорнебуш Феликс 0 1
9. Прошвиц Ник 1 0
10. Кессель Бенджамин 1 0
11. Николау Яннис 1 0
12. Кобылянски Мартин 1 0
13. Кауфманн Фабио 1 0
14. Каммербауэр Патрик 1 0
15. Бен-Балла Яссин 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 4 0
2. Ольссон Себастьян 3 0
3. Диттген Макс 2 0
4. Бенателли Рико 1 0
5. Бубалла Даниэль 1 0
6. Цандер Лука-Милан 1 0
7. Пакарада Леарт 1 0
8. Лоуренс Джеймс 1 0
9. Киере Даниэль-Кофи 1 0
10. Беккер Финн 1 0
11. Саласар Родриго 1 0
12. Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Санкт-Паули 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 54.55% (6)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг
Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ
Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 10 5 4 1 19 - 10 19
2. Хольштайн Киль Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Бохум Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
4. Гамбург 0:1 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
5. Оснабрюк 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 11 17
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
7. Падерборн Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
8. Карлсруэ 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
9. Фортуна Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
10. Ганновер 96 1:0 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
11. Хайденхайм 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
12. Ян Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
13. Дармштадт Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
14. Нюрнберг Заявка 9 2 4 3 16 - 15 10
15. Санкт-Паули 1:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 17 10
16. Зандхаузен Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
17. Айнтрахт Бр 0:1 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Ганновер 96 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Ян Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Гамбург 0:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Падерборн Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Бохум Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
10. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
11. Зандхаузен Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
12. Оснабрюк 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
13. Айнтрахт Бр 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14. Карлсруэ 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
15. Дармштадт Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Нюрнберг Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Бохум Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
3. Оснабрюк 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Хольштайн Киль Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Карлсруэ 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
6. Гамбург 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Дармштадт Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
9. Санкт-Паули 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
10. Нюрнберг Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
11. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 3 5
12. Ганновер 96 1:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Ян Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Хайденхайм 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
15. Фортуна Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
16. Айнтрахт Бр 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
17. Зандхаузен Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Диттген Макс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Санкт-Паули
3.05
3.62
2.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.40 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.60 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.62 2.34
  3.05 3.41 2.39

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 9.90 1.04 3.95 1.23 3.15 1.33 2.11 1.73 1.89 1.91 1.66 2.21 1.41 2.85 1.18 4.30 1.15 5.00 1.04 8.60 1.05 9.20 1.01 16.00 0.00 14.50
11.75 1.00 9.90 1.03 3.88 1.24 3.30 1.33 2.18 1.76 1.63 2.28 1.40 2.86 1.19 4.50 1.14 5.05 1.03 8.80
4.53 1.22 2.53 1.56 2.11 1.78 1.88 1.99 1.65 2.33 1.51 2.65 1.43 2.96 1.16 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.47 2.60 1.15 4.90
3.38 1.32 2.15 1.70 1.51 2.56 1.19 5.00 1.12 6.25
3.31 1.35 2.73 1.49 2.14 1.76 1.69 2.25 1.49 2.73 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.82 1.93 1.37 2.95
4.60 1.20 3.12 1.36 1.80 2.01 1.35 3.20 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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