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  3. Германия
Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Карлсруэ
0' 15'
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
10
Шмидт
Никлас
23
Блаша
Давид
4
Гугганиг
Лукас
6
Рейс
Людовит
37
Керк
Себастьян
27
Ихорст
Лук
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
10
Ванитцек
Марвин
4
Лукас
Фрёде
8
Гондорф
Жером
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Оснабрюк
4-5-1
Карлсруэ
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 4 (3) 0.4
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.3
3. Аменийдо Этьенн 2 0.2
4. Блаша Давид 1 0.1
5. Бирман Тимо 1 0.1
6. Ихорст Лук 1 0.1
7. Айдини Басхким 1 0.1
8. Райхель Кен 0 0
9. Мультауп Маурице 0 0
Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 4 0.4
2. Ванитцек Марвин 3 (1) 0.3
3. Тиеде Марко 1 0.1
4. Гордон Даниэль 1 0.1
5. Гондорф Жером 1 0.1
6. Чой Кён-Рок 1 0.1
7. Кобальд Кристоф 1 0.1
8. Котер Доминик 1 0.1
9. Лоренц Марк 0 0
10. Джуричин Марко 0 0
11. Хайзе Филип 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 5 0
2. Хеннинг Брайан 3 0
3. Айдини Басхким 1 1
4. Трапп Морис 2 0
5. Марк Хейдер 1 0
6. Райхель Кен 1 0
7. Бирман Тимо 1 0
8. Сантос Кристиан 1 0
9. Керк Себастьян 1 0
10. Таффертсхофер Ульрих 1 0
11. Гугганиг Лукас 1 0
12. Рейс Людовит 1 0
13. Кюн Филипп 1 0
Карлсруэ
# Игрок      
1. Гондорф Жером 4 0
2. Лукас Фрёде 4 0
3. Бормут Робин 3 0
4. Кобальд Кристоф 1 1
5. Котер Доминик 1 1
6. Хайзе Филип 2 0
7. Тиеде Марко 2 0
8. Хофманн Филипп 2 0
9. Ванитцек Марвин 2 0
10. Гордон Даниэль 1 0
11. Джуричин Марко 1 0
12. Герсбек Мариус 1 0
13. Чой Кён-Рок 1 0
14. Гройсс Александер 1 0
15. Карлсон Дирк 1 0
16. Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 0 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)
 Карлсруэ 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян
Карлсруэ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Карлсруэ 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт
Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Карлсруэ: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 3:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 2:1 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 0:1 Карлсруэ Бундеслига 3
Оснабрюк 0:0 Карлсруэ Бундеслига 3 Карлсруэ 2:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 2:3 Карлсруэ Бундеслига 3 Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Бундеслига 3 Карлсруэ 2:2 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 0:0 Карлсруэ Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 10 5 4 1 19 - 10 19
2. Хольштайн Киль Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Бохум Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
4. Гамбург 0:1 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
5. Оснабрюк 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 11 17
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
7. Падерборн Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
8. Карлсруэ 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
9. Фортуна Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
10. Ганновер 96 1:0 Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
11. Хайденхайм 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
12. Ян Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
13. Дармштадт Заявка 10 3 3 4 18 - 21 12
14. Нюрнберг Заявка 9 2 4 3 16 - 15 10
15. Санкт-Паули 1:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 17 10
16. Зандхаузен Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
17. Айнтрахт Бр 0:1 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 1 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Ганновер 96 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Ян Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Гамбург 0:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Падерборн Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Бохум Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
10. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
11. Зандхаузен Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
12. Оснабрюк 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
13. Айнтрахт Бр 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14. Карлсруэ 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
15. Дармштадт Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Нюрнберг Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Бохум Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
3. Оснабрюк 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Хольштайн Киль Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Карлсруэ 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
6. Гамбург 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Дармштадт Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
9. Санкт-Паули 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
10. Нюрнберг Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
11. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 3 5
12. Ганновер 96 1:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Ян Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Хайденхайм 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
15. Фортуна Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
16. Айнтрахт Бр 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
17. Зандхаузен Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Карлсруэ
3.24
3.45
2.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.30 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.20 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.45 2.32
  3.24 3.27 2.35

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Карлсруэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Карлсруэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Карлсруэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.90 1.06 3.30 1.31 2.55 1.49 2.10 1.74 1.83 1.97 1.73 2.12 1.44 2.70 1.30 3.35 1.12 5.60 1.09 6.30 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
9.10 1.02 7.90 1.05 3.32 1.31 2.56 1.51 1.87 2.03 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 11.25
3.71 1.30 2.74 1.49 2.13 1.76 1.84 2.04 1.65 2.31 1.47 2.79 1.33 3.46 1.13 6.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.93 1.37 2.95 1.10 6.20
2.91 1.41 1.93 1.87 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
2.91 1.44 2.39 1.62 1.86 2.02 1.54 2.58 1.39 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
Букмекер Да Нет
4.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.30
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