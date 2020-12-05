Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Карлсруэ
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
10
Шмидт
Никлас
23
Блаша
Давид
27
Ихорст
Лук
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Карлсон ДиркЗащитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Батмаз МаликНападающий
-
24 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Christian Eichner
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|4 (3)
|0.4
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.3
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.2
|4.
|Блаша Давид
|1
|0.1
|5.
|Бирман Тимо
|1
|0.1
|6.
|Ихорст Лук
|1
|0.1
|7.
|Айдини Басхким
|1
|0.1
|8.
|Райхель Кен
|0
|0
|9.
|Мультауп Маурице
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|4
|0.4
|2.
|Ванитцек Марвин
|3 (1)
|0.3
|3.
|Тиеде Марко
|1
|0.1
|4.
|Гордон Даниэль
|1
|0.1
|5.
|Гондорф Жером
|1
|0.1
|6.
|Чой Кён-Рок
|1
|0.1
|7.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.1
|8.
|Котер Доминик
|1
|0.1
|9.
|Лоренц Марк
|0
|0
|10.
|Джуричин Марко
|0
|0
|11.
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|5
|0
|2.
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|3.
|Айдини Басхким
|1
|1
|4.
|Трапп Морис
|2
|0
|5.
|Марк Хейдер
|1
|0
|6.
|Райхель Кен
|1
|0
|7.
|Бирман Тимо
|1
|0
|8.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|9.
|Керк Себастьян
|1
|0
|10.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|11.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|12.
|Рейс Людовит
|1
|0
|13.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гондорф Жером
|4
|0
|2.
|Лукас Фрёде
|4
|0
|3.
|Бормут Робин
|3
|0
|4.
|Кобальд Кристоф
|1
|1
|5.
|Котер Доминик
|1
|1
|6.
|Хайзе Филип
|2
|0
|7.
|Тиеде Марко
|2
|0
|8.
|Хофманн Филипп
|2
|0
|9.
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|10.
|Гордон Даниэль
|1
|0
|11.
|Джуричин Марко
|1
|0
|12.
|Герсбек Мариус
|1
|0
|13.
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|14.
|Гройсс Александер
|1
|0
|15.
|Карлсон Дирк
|1
|0
|16.
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|Карлсруэ
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =10 -3Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян
Карлсруэ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Карлсруэ 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт
Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Карлсруэ: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 11
|17
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|7.
|Падерборн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|8.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|10.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 15
|10
|15.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|10.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|13.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|3.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|9.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|11.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 3
|5
|12.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Ян
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|15.
|Фортуна
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Победитель
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