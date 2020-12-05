Оснабрюк
1:2
Конец матча
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Карлсруэ
1:0
28' ГолБирман Тимо
31' Желтая карточкаХофманн Филипп
71' Желтая карточкаВанитцек Марвин
1:1
77' ГолКотер Доминик
84' Желтая карточкаГондорф Жером
1:2
89' ГолХофманн Филипп
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
10
Шмидт
Никлас
23
Блаша
Давид
27
Ихорст
Лук
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Карлсон ДиркЗащитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Батмаз МаликНападающий
-
24 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Christian Eichner
Ход матча
28'
1:0
31'
71'
77'
1:1
84'
89'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|4 (3)
|0.4
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.3
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.2
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.2
|5.
|Блаша Давид
|1
|0.1
|6.
|Ихорст Лук
|1
|0.1
|7.
|Айдини Басхким
|1
|0.1
|8.
|Райхель Кен
|0
|0
|9.
|Мультауп Маурице
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|5
|0.5
|2.
|Ванитцек Марвин
|3 (1)
|0.3
|3.
|Котер Доминик
|2
|0.2
|4.
|Тиеде Марко
|1
|0.1
|5.
|Гордон Даниэль
|1
|0.1
|6.
|Гондорф Жером
|1
|0.1
|7.
|Чой Кён-Рок
|1
|0.1
|8.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.1
|9.
|Гуйе Бабакар
|0
|0
|10.
|Лоренц Марк
|0
|0
|11.
|Джуричин Марко
|0
|0
|12.
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|5
|0
|2.
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|3.
|Айдини Басхким
|1
|1
|4.
|Трапп Морис
|2
|0
|5.
|Марк Хейдер
|1
|0
|6.
|Райхель Кен
|1
|0
|7.
|Бирман Тимо
|1
|0
|8.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|9.
|Керк Себастьян
|1
|0
|10.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|11.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|12.
|Рейс Людовит
|1
|0
|13.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гондорф Жером
|5
|0
|2.
|Лукас Фрёде
|4
|0
|3.
|Хофманн Филипп
|3
|0
|4.
|Ванитцек Марвин
|3
|0
|5.
|Бормут Робин
|3
|0
|6.
|Кобальд Кристоф
|1
|1
|7.
|Котер Доминик
|1
|1
|8.
|Хайзе Филип
|2
|0
|9.
|Тиеде Марко
|2
|0
|10.
|Гордон Даниэль
|1
|0
|11.
|Джуричин Марко
|1
|0
|12.
|Герсбек Мариус
|1
|0
|13.
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|14.
|Гройсс Александер
|1
|0
|15.
|Карлсон Дирк
|1
|0
|16.
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Карлсруэ
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =10 -3Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян
Карлсруэ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Карлсруэ 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт
Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Карлсруэ: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|3.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 13
|15
|9.
|Падерборн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|10.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 21
|12
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 22
|11
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 15
|10
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Падерборн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|10.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|3.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Гамбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|10.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 3
|5
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|14.
|Ян
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|Фортуна
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Победитель
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