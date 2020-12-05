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Торпедо Москва
 
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Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.4
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.36
3. Берковский Илья 6 0.24
4. Рязанцев Александр 4 0.16
5. Адаев Владислав 3 0.12
6. Нетфуллин Равиль 3 0.12
7. Кертанов Константин 2 0.08
8. Гордюшенко Астемир 2 0.08
9. Евдокимов Андрей 2 0.08
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 9 (1) 0.36
2. Стефанович Илья 5 0.2
3. Малания Диего 4 (3) 0.16
4. Галоян Артур 3 0.12
5. Климов Игорь 2 0.08
6. Котов Павел 2 0.08
7. Кирсанов Никита 2 0.08
8. Алиев Саид 2 0.08
9. Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.08
10. Кахидзе Александр 2 0.08
11. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.04
12. Баев Алексей 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 5 1
2. Самсонов Артём Владимирович 6 0
3. Магаль Руслан 6 0
4. Евдокимов Андрей 6 0
5. Шоркин Максим 4 1
6. Адаев Владислав 4 1
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Калмыков Амур 3 1
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Нетфуллин Равиль 3 0
13. Берковский Илья 3 0
14. Шустиков Сергей 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Ботака-Иобома Эрвинг 6 2
2. Котов Павел 9 0
3. Майга Мамаду 7 1
4. Фищенко Руслан 6 0
5. Вакулич Алексей 5 0
6. Баев Алексей 4 0
7. Грачёв Владимир 2 1
8. Климов Игорь 3 0
9. Малания Диего 3 0
10. Алиев Саид 3 0
11. Галоян Артур 3 0
12. Кахидзе Александр 3 0
13. Максименко Артём 2 0
14. Осипов Александр 2 0
15. Поляков Данила 1 0
16. Кирсанов Никита 1 0
17. Стефанович Илья 1 0
18. Родионов Кирилл 1 0
19. Михайлов Александр 1 0
20. Макаров Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.51% (4) 14.89% (7) 10.64% (5) 19.15% (9) 19.15% (9) 27.66% (13)
 Велес Москва 25.71% (9) 5.71% (2) 17.14% (6) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2
Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва
Велес Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Велес Москва 0:5 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Кубок Велес Москва 0:1 Торпедо Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 0:0 Заявка 26 18 5 3 39 - 14 59
2. Оренбург 2:1 Заявка 26 16 8 2 39 - 18 56
3. Крылья Советов 4:0 Заявка 26 17 4 5 55 - 19 55
4. Торпедо Москва Заявка 25 16 5 4 51 - 19 53
5. Алания 1:0 Заявка 26 14 7 5 50 - 24 49
6. Велес Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 28 46
7. Нефтехимик Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
8. СКА-Хабаровск 3:2 Заявка 26 12 4 10 34 - 32 40
9. Балтика 1:0 Заявка 26 11 7 8 27 - 24 40
10. Енисей 0:4 Заявка 26 11 4 11 26 - 35 37
11. Волгарь 1:2 Заявка 26 10 4 12 30 - 29 34
12. Спартак-2 Заявка 26 10 4 12 30 - 38 34
13. Чайка Заявка 25 8 8 9 27 - 33 32
14. Краснодар-2 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
15. Текстильщик 0:0 Заявка 26 7 8 11 21 - 31 29
16. Факел Заявка 25 6 9 10 24 - 25 27
17. Динамо Брянск 0:1 Заявка 26 8 3 15 16 - 39 27
18. Иртыш Омск 1:0 Заявка 26 7 6 13 21 - 35 27
19. Чертаново 0:1 Заявка 26 7 2 17 19 - 38 23
20. Акрон 0:1 Заявка 26 6 4 16 20 - 38 22
21. Томь Заявка 26 4 5 17 14 - 32 17
22. Шинник 2:3 Заявка 26 4 4 18 25 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 4:0 Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород 0:0 Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания 1:0 Заявка 13 9 3 1 33 - 13 30
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
6. Волгарь 1:2 Заявка 14 7 4 3 20 - 12 25
7. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск 3:2 Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург 2:1 Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
10. Енисей 0:4 Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
11. Факел Заявка 14 5 6 3 15 - 8 21
12. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
13. Динамо Брянск 0:1 Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
14. Балтика 1:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
15. Акрон 0:1 Заявка 12 5 1 6 13 - 14 16
16. Текстильщик 0:0 Заявка 13 3 6 4 8 - 14 15
17. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
18. Иртыш Омск 1:0 Заявка 14 4 2 8 9 - 22 14
19. Шинник 2:3 Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
20. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
21. Чертаново 0:1 Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:1 Заявка 14 10 3 1 20 - 7 33
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород 0:0 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
5. Балтика 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 16 23
6. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
7. Алания 1:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов 4:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Чайка Заявка 13 4 6 3 16 - 14 18
10. СКА-Хабаровск 3:2 Заявка 13 5 1 7 19 - 22 16
11. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
12. Енисей 0:4 Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик 0:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск 1:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново 0:1 Заявка 13 4 1 8 12 - 22 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь 1:2 Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь Заявка 13 2 3 8 4 - 14 9
19. Динамо Брянск 0:1 Заявка 12 2 2 8 4 - 21 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон 0:1 Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник 2:3 Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 26 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют московские «Торпедо» и «Велес». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 153
Торпедо Москва 96.1% (147)
X 3.3% (5)
Велес Москва 0.7% (1)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Велес Москва
1.96
3.70
4.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.70 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.50 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.56 3.85
  1.96 3.62 3.84

Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Велес Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Велес Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.80 1.07 3.30 1.31 2.55 1.48 2.05 1.72 1.80 1.95 1.69 2.08 1.42 2.70 1.29 3.40 1.12 5.70 1.09 6.40 1.02 12.00 1.01 12.00 0.00 19.00
9.00 1.02 7.80 1.05 3.26 1.31 2.55 1.50 1.87 2.01 1.44 2.75 1.29 3.40 1.10 5.65 1.08 6.30 1.00 11.25
3.54 1.30 2.68 1.48 2.12 1.74 1.84 2.00 1.64 2.28 1.45 2.78 1.31 3.47 1.11 6.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.39 2.85 1.11 5.80
2.90 1.40 1.90 1.88 1.41 2.86 1.12 6.00 1.08 7.40
2.99 1.40 2.46 1.56 1.92 1.92 1.56 2.45 1.40 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.18 1.25 3.70
3.68 1.27 2.55 1.50 1.64 2.23 1.25 3.86 1.17 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Торпедо Москва - Велес Москва онлайн

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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Велес Москва

Исход игры
Торпедо Москва
96.1% (147)
Ничья
3.3% (5)
Велес Москва
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
51.33% (77)
Нет
48.67% (73)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
42.5% (65)
2:0 Торпедо Москва
26.1% (40)
1:0 Торпедо Москва
20.3% (31)
3:1 Торпедо Москва
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:2 Торпедо Москва
1.3% (2)
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