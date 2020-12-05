Торпедо Москва
Позже
Велес Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лях АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Галоян АртурПолузащитник
-
21 Баев АлексейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Майга МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Алиев СаидНападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.4
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.36
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.24
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.16
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.12
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.12
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.08
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.08
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.08
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.04
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.04
|15.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максименко Артём
|9 (1)
|0.36
|2.
|Стефанович Илья
|5
|0.2
|3.
|Малания Диего
|4 (3)
|0.16
|4.
|Галоян Артур
|3
|0.12
|5.
|Климов Игорь
|2
|0.08
|6.
|Котов Павел
|2
|0.08
|7.
|Кирсанов Никита
|2
|0.08
|8.
|Алиев Саид
|2
|0.08
|9.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.08
|10.
|Кахидзе Александр
|2
|0.08
|11.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.04
|12.
|Баев Алексей
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|5
|1
|2.
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|3.
|Магаль Руслан
|6
|0
|4.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|5.
|Шоркин Максим
|4
|1
|6.
|Адаев Владислав
|4
|1
|7.
|Лях Андрей
|5
|0
|8.
|Прошкин Егор
|5
|0
|9.
|Калмыков Амур
|3
|1
|10.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|11.
|Елисеев Александр
|4
|0
|12.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0
|13.
|Берковский Илья
|3
|0
|14.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Прошляков Данила
|2
|0
|17.
|Редькович Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|6
|2
|2.
|Котов Павел
|9
|0
|3.
|Майга Мамаду
|7
|1
|4.
|Фищенко Руслан
|6
|0
|5.
|Вакулич Алексей
|5
|0
|6.
|Баев Алексей
|4
|0
|7.
|Грачёв Владимир
|2
|1
|8.
|Климов Игорь
|3
|0
|9.
|Малания Диего
|3
|0
|10.
|Алиев Саид
|3
|0
|11.
|Галоян Артур
|3
|0
|12.
|Кахидзе Александр
|3
|0
|13.
|Максименко Артём
|2
|0
|14.
|Осипов Александр
|2
|0
|15.
|Поляков Данила
|1
|0
|16.
|Кирсанов Никита
|1
|0
|17.
|Стефанович Илья
|1
|0
|18.
|Родионов Кирилл
|1
|0
|19.
|Михайлов Александр
|1
|0
|20.
|Макаров Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|8.51% (4)
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|27.66% (13)
|Велес Москва
|25.71% (9)
|5.71% (2)
|17.14% (6)
|20% (7)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =2 -3Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2
Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва
Велес Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|26
|18
|5
|3
|39 - 14
|59
|2.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|26
|16
|8
|2
|39 - 18
|56
|3.
|Крылья Советов
|4:0 Заявка
|26
|17
|4
|5
|55 - 19
|55
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|51 - 19
|53
|5.
|Алания
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|50 - 24
|49
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 28
|46
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|8.
|СКА-Хабаровск
|3:2 Заявка
|26
|12
|4
|10
|34 - 32
|40
|9.
|Балтика
|1:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|27 - 24
|40
|10.
|Енисей
|0:4 Заявка
|26
|11
|4
|11
|26 - 35
|37
|11.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 29
|34
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 38
|34
|13.
|Чайка
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 33
|32
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|15.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|21 - 31
|29
|16.
|Факел
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 25
|27
|17.
|Динамо Брянск
|0:1 Заявка
|26
|8
|3
|15
|16 - 39
|27
|18.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 35
|27
|19.
|Чертаново
|0:1 Заявка
|26
|7
|2
|17
|19 - 38
|23
|20.
|Акрон
|0:1 Заявка
|26
|6
|4
|16
|20 - 38
|22
|21.
|Томь
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|14 - 32
|17
|22.
|Шинник
|2:3 Заявка
|26
|4
|4
|18
|25 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|4:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 5
|37
|2.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 13
|30
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 10
|26
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|6.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 12
|25
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 7
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|3:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|10.
|Енисей
|0:4 Заявка
|11
|7
|0
|4
|14 - 11
|21
|11.
|Факел
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 8
|21
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|13.
|Динамо Брянск
|0:1 Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|14.
|Балтика
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|15.
|Акрон
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|16.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|8 - 14
|15
|17.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|18.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 22
|14
|19.
|Шинник
|2:3 Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|20.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|21.
|Чертаново
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|20 - 7
|33
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|23
|5.
|Балтика
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 16
|23
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|7.
|Алания
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Крылья Советов
|4:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|3:2 Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 22
|16
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Енисей
|0:4 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Чертаново
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 22
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|4 - 14
|9
|19.
|Динамо Брянск
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 21
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|0:1 Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
|22.
|Шинник
|2:3 Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 32
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Велес Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Велес Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Велес Москва
Исход игры
Торпедо Москва
96.1% (147)
Ничья
3.3% (5)
Велес Москва
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
51.33% (77)
Нет
48.67% (73)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
42.5% (65)
2:0 Торпедо Москва
26.1% (40)
1:0 Торпедо Москва
20.3% (31)
3:1 Торпедо Москва
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:2 Торпедо Москва
1.3% (2)
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