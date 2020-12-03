  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Торпедо Москва
 
Позже
Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.4
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.36
3. Берковский Илья 6 0.24
4. Рязанцев Александр 4 0.16
5. Адаев Владислав 3 0.12
6. Нетфуллин Равиль 3 0.12
7. Кертанов Константин 2 0.08
8. Гордюшенко Астемир 2 0.08
9. Евдокимов Андрей 2 0.08
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 9 (1) 0.36
2. Стефанович Илья 5 0.2
3. Малания Диего 4 (3) 0.16
4. Галоян Артур 3 0.12
5. Климов Игорь 2 0.08
6. Котов Павел 2 0.08
7. Кирсанов Никита 2 0.08
8. Алиев Саид 2 0.08
9. Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.08
10. Кахидзе Александр 2 0.08
11. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.04
12. Баев Алексей 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 5 1
2. Самсонов Артём Владимирович 6 0
3. Магаль Руслан 6 0
4. Евдокимов Андрей 6 0
5. Шоркин Максим 4 1
6. Адаев Владислав 4 1
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Калмыков Амур 3 1
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Нетфуллин Равиль 3 0
13. Берковский Илья 3 0
14. Шустиков Сергей 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Ботака-Иобома Эрвинг 6 2
2. Котов Павел 9 0
3. Майга Мамаду 7 1
4. Фищенко Руслан 6 0
5. Вакулич Алексей 5 0
6. Баев Алексей 4 0
7. Грачёв Владимир 2 1
8. Климов Игорь 3 0
9. Малания Диего 3 0
10. Алиев Саид 3 0
11. Галоян Артур 3 0
12. Кахидзе Александр 3 0
13. Максименко Артём 2 0
14. Осипов Александр 2 0
15. Поляков Данила 1 0
16. Кирсанов Никита 1 0
17. Стефанович Илья 1 0
18. Родионов Кирилл 1 0
19. Михайлов Александр 1 0
20. Макаров Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.51% (4) 14.89% (7) 10.64% (5) 19.15% (9) 19.15% (9) 27.66% (13)
 Велес Москва 25.71% (9) 5.71% (2) 17.14% (6) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2
Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва
Велес Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Велес Москва 0:5 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Кубок Велес Москва 0:1 Торпедо Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 25 18 4 3 39 - 14 58
2. Торпедо Москва Заявка 25 16 5 4 51 - 19 53
3. Оренбург Заявка 25 15 8 2 37 - 17 53
4. Крылья Советов Заявка 25 16 4 5 51 - 19 52
5. Алания Заявка 25 13 7 5 49 - 24 46
6. Велес Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 28 46
7. Нефтехимик Заявка 25 11 4 10 36 - 27 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 25 11 4 10 31 - 30 37
9. Енисей Заявка 25 11 4 10 26 - 31 37
10. Балтика Заявка 25 10 7 8 26 - 24 37
11. Волгарь Заявка 25 10 4 11 29 - 27 34
12. Спартак-2 Заявка 25 10 4 11 30 - 31 34
13. Чайка Заявка 25 8 8 9 27 - 33 32
14. Текстильщик Заявка 25 7 7 11 21 - 31 28
15. Динамо Брянск Заявка 25 8 3 14 16 - 38 27
16. Факел Заявка 25 6 9 10 24 - 25 27
17. Краснодар-2 Заявка 25 6 8 11 28 - 44 26
18. Иртыш Омск Заявка 25 6 6 13 20 - 35 24
19. Чертаново Заявка 25 7 2 16 19 - 37 23
20. Акрон Заявка 25 6 4 15 20 - 37 22
21. Томь Заявка 25 4 5 16 14 - 30 17
22. Шинник Заявка 25 4 4 17 23 - 52 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 12 8 3 1 32 - 13 27
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
6. Волгарь Заявка 13 7 4 2 19 - 10 25
7. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
8. Оренбург Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
9. Енисей Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
11. Факел Заявка 14 5 6 3 15 - 8 21
12. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
13. Балтика Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
14. Акрон Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
15. Краснодар-2 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
20. Иртыш Омск Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 12 8 2 2 17 - 8 26
4. Спартак-2 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Чайка Заявка 13 4 6 3 16 - 14 18
10. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
11. Енисей Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
13. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь Заявка 12 2 3 7 4 - 12 9
19. Динамо Брянск Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Торпедо Москва 93.8% (60)
    X 3.1% (2)
    Велес Москва 3.1% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Велес Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Велес Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    93.8% (60)
    Ничья
    3.1% (2)
    Велес Москва
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.94% (26)
    Меньше
    58.06% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    43.55% (27)
    Нет
    56.45% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    34.4% (22)
    2:0 Торпедо Москва
    34.4% (22)
    1:0 Торпедо Москва
    17.2% (11)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
    3:1 Торпедо Москва
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный