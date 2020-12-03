Торпедо Москва
Позже
Велес Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.4
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.36
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.24
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.16
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.12
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.12
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.08
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.08
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.08
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.04
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.04
|15.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максименко Артём
|9 (1)
|0.36
|2.
|Стефанович Илья
|5
|0.2
|3.
|Малания Диего
|4 (3)
|0.16
|4.
|Галоян Артур
|3
|0.12
|5.
|Климов Игорь
|2
|0.08
|6.
|Котов Павел
|2
|0.08
|7.
|Кирсанов Никита
|2
|0.08
|8.
|Алиев Саид
|2
|0.08
|9.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.08
|10.
|Кахидзе Александр
|2
|0.08
|11.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.04
|12.
|Баев Алексей
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|5
|1
|2.
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|3.
|Магаль Руслан
|6
|0
|4.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|5.
|Шоркин Максим
|4
|1
|6.
|Адаев Владислав
|4
|1
|7.
|Лях Андрей
|5
|0
|8.
|Прошкин Егор
|5
|0
|9.
|Калмыков Амур
|3
|1
|10.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|11.
|Елисеев Александр
|4
|0
|12.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0
|13.
|Берковский Илья
|3
|0
|14.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Прошляков Данила
|2
|0
|17.
|Редькович Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|6
|2
|2.
|Котов Павел
|9
|0
|3.
|Майга Мамаду
|7
|1
|4.
|Фищенко Руслан
|6
|0
|5.
|Вакулич Алексей
|5
|0
|6.
|Баев Алексей
|4
|0
|7.
|Грачёв Владимир
|2
|1
|8.
|Климов Игорь
|3
|0
|9.
|Малания Диего
|3
|0
|10.
|Алиев Саид
|3
|0
|11.
|Галоян Артур
|3
|0
|12.
|Кахидзе Александр
|3
|0
|13.
|Максименко Артём
|2
|0
|14.
|Осипов Александр
|2
|0
|15.
|Поляков Данила
|1
|0
|16.
|Кирсанов Никита
|1
|0
|17.
|Стефанович Илья
|1
|0
|18.
|Родионов Кирилл
|1
|0
|19.
|Михайлов Александр
|1
|0
|20.
|Макаров Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|8.51% (4)
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|27.66% (13)
|Велес Москва
|25.71% (9)
|5.71% (2)
|17.14% (6)
|20% (7)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =2 -3Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2
Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва
Велес Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5Велес Москва 4:2 Шинник Факел 0:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|39 - 14
|58
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|51 - 19
|53
|3.
|Оренбург
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|37 - 17
|53
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|51 - 19
|52
|5.
|Алания
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|49 - 24
|46
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 28
|46
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 27
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|31 - 30
|37
|9.
|Енисей
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|26 - 31
|37
|10.
|Балтика
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|26 - 24
|37
|11.
|Волгарь
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|29 - 27
|34
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 31
|34
|13.
|Чайка
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 33
|32
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|21 - 31
|28
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|16 - 38
|27
|16.
|Факел
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 25
|27
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 44
|26
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|20 - 35
|24
|19.
|Чертаново
|Заявка
|25
|7
|2
|16
|19 - 37
|23
|20.
|Акрон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|20 - 37
|22
|21.
|Томь
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|14 - 30
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|23 - 52
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 5
|34
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 13
|27
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 10
|26
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|6.
|Волгарь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|9.
|Енисей
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 7
|21
|11.
|Факел
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 8
|21
|12.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|13.
|Балтика
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|14.
|Акрон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|16.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 14
|14
|18.
|Шинник
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 22
|11
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|18 - 6
|30
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|11.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|14.
|Чертаново
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|4 - 12
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
|22.
|Шинник
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 32
|4
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Велес Москва
Исход игры
Торпедо Москва
93.8% (60)
Ничья
3.1% (2)
Велес Москва
3.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (26)
Меньше
58.06% (36)
Обе команды забьют
Да
43.55% (27)
Нет
56.45% (35)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
34.4% (22)
2:0 Торпедо Москва
34.4% (22)
1:0 Торпедо Москва
17.2% (11)
1:1 Ничья
3.1% (2)
3:1 Торпедо Москва
3.1% (2)
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