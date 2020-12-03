Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|11 (3)
|0.44
|2.
|Погосов Артём
|5 (1)
|0.2
|3.
|Локтионов Роман
|3 (1)
|0.12
|4.
|Болонин Александр
|3 (3)
|0.12
|5.
|Лобкарёв Владимир
|2
|0.08
|6.
|Козлов Данила
|2
|0.08
|7.
|Пугачев Юрий
|1
|0.04
|8.
|Сергеев Виктор
|1
|0.04
|9.
|Гасилин Алексей
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|6 (1)
|0.24
|2.
|Шкофлек Жига
|5
|0.2
|3.
|Прудников Николай
|4
|0.16
|4.
|Козлов Андрей
|3
|0.12
|5.
|Ткачук Денис
|2
|0.08
|6.
|Чуканов Андреа
|2
|0.08
|7.
|Юсупов Артём
|2
|0.08
|8.
|Гойкович Ренато
|2
|0.08
|9.
|Эктов Александр
|2
|0.08
|10.
|Миронов Алексей
|2
|0.08
|11.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.08
|12.
|Сиваков Михаил
|1
|0.04
|13.
|Скворцов Алексей
|1
|0.04
|14.
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|15.
|Козлов Савелий
|1
|0.04
|16.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Болонин Александр
|8
|0
|2.
|Мендель Андрей
|8
|0
|3.
|Зенин Андрей
|4
|1
|4.
|Павлишин Алексей
|5
|0
|5.
|Козлов Данила
|5
|0
|6.
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|7.
|Бердников Алексей
|3
|1
|8.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|9.
|Сергеев Виктор
|4
|0
|10.
|Ведерников Данила
|4
|0
|11.
|Замалиев Наиль
|2
|1
|12.
|Белоус Илья
|3
|0
|13.
|Полубояринов Данил
|3
|0
|14.
|Погосов Артём
|3
|0
|15.
|Хомуха Иван
|2
|0
|16.
|Гасилин Алексей
|2
|0
|17.
|Бутенко Александр
|2
|0
|18.
|Пугачев Юрий
|1
|0
|19.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|20.
|Саганович Дмитрий
|1
|0
|21.
|Емельянов Данила
|1
|0
|22.
|Сагитов Артур
|1
|0
|23.
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|10
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|7
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|5
|1
|4.
|Чуканов Андреа
|5
|1
|5.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|7.
|Козлов Савелий
|5
|0
|8.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|9.
|Козлов Андрей
|2
|1
|10.
|Смирнов Александр
|3
|0
|11.
|Ткачук Денис
|3
|0
|12.
|Палиенко Максим
|3
|0
|13.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|14.
|Эктов Александр
|3
|0
|15.
|Насыров Исламжан
|3
|0
|16.
|Мамин Артём
|2
|0
|17.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|18.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|19.
|Миронов Алексей
|2
|0
|20.
|Юсупов Артём
|1
|0
|21.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волгарь
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|Оренбург
|21.62% (8)
|5.41% (2)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|29.73% (11)
Предыдущие игры
Волгарь Последние 20 матчей: +9 =4 -7Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика
Акрон 0:3 Волгарь Волгарь 3:2 Торпедо Москва Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург
Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник
Последние игры между собой
Волгарь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|39 - 14
|58
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|51 - 19
|53
|3.
|Оренбург
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|37 - 17
|53
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|51 - 19
|52
|5.
|Алания
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|49 - 24
|46
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 28
|46
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 27
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|31 - 30
|37
|9.
|Енисей
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|26 - 31
|37
|10.
|Балтика
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|26 - 24
|37
|11.
|Волгарь
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|29 - 27
|34
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 31
|34
|13.
|Чайка
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 33
|32
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|21 - 31
|28
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|16 - 38
|27
|16.
|Факел
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 25
|27
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 44
|26
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|20 - 35
|24
|19.
|Чертаново
|Заявка
|25
|7
|2
|16
|19 - 37
|23
|20.
|Акрон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|20 - 37
|22
|21.
|Томь
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|14 - 30
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|23 - 52
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 5
|34
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 13
|27
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 10
|26
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|6.
|Волгарь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|9.
|Енисей
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 7
|21
|11.
|Факел
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 8
|21
|12.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|13.
|Балтика
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|14.
|Акрон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|16.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 14
|14
|18.
|Шинник
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 22
|11
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|18 - 6
|30
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|11.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|14.
|Чертаново
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|4 - 12
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
|22.
|Шинник
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 32
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Волгарь - Оренбург
Исход игры
Волгарь
11.8% (8)
Ничья
27.9% (19)
Оренбург
60.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (30)
Меньше
54.55% (36)
Обе команды забьют
Да
69.7% (46)
Нет
30.3% (20)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
33.8% (23)
1:1 Ничья
23.5% (16)
0:1 Оренбург
17.6% (12)
2:1 Волгарь
5.9% (4)
1:0 Волгарь
4.4% (3)
0:2 Оренбург
2.9% (2)
0:0 Ничья
2.9% (2)
1:3 Оренбург
2.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!