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Волгарь
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 11 (3) 0.44
2. Погосов Артём 5 (1) 0.2
3. Локтионов Роман 3 (1) 0.12
4. Болонин Александр 3 (3) 0.12
5. Лобкарёв Владимир 2 0.08
6. Козлов Данила 2 0.08
7. Пугачев Юрий 1 0.04
8. Сергеев Виктор 1 0.04
9. Гасилин Алексей 1 (1) 0.04
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 6 (1) 0.24
2. Шкофлек Жига 5 0.2
3. Прудников Николай 4 0.16
4. Козлов Андрей 3 0.12
5. Ткачук Денис 2 0.08
6. Чуканов Андреа 2 0.08
7. Юсупов Артём 2 0.08
8. Гойкович Ренато 2 0.08
9. Эктов Александр 2 0.08
10. Миронов Алексей 2 0.08
11. Кулишев Артём 2 (1) 0.08
12. Сиваков Михаил 1 0.04
13. Скворцов Алексей 1 0.04
14. Аюпов Тимур 1 0.04
15. Козлов Савелий 1 0.04
16. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.04

Карточки

Волгарь
# Игрок      
1. Болонин Александр 8 0
2. Мендель Андрей 8 0
3. Зенин Андрей 4 1
4. Павлишин Алексей 5 0
5. Козлов Данила 5 0
6. Журавлёв Юрий 3 1
7. Бердников Алексей 3 1
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
9. Сергеев Виктор 4 0
10. Ведерников Данила 4 0
11. Замалиев Наиль 2 1
12. Белоус Илья 3 0
13. Полубояринов Данил 3 0
14. Погосов Артём 3 0
15. Хомуха Иван 2 0
16. Гасилин Алексей 2 0
17. Бутенко Александр 2 0
18. Пугачев Юрий 1 0
19. Лобкарёв Владимир 1 0
20. Саганович Дмитрий 1 0
21. Емельянов Данила 1 0
22. Сагитов Артур 1 0
23. Корнюшин Даниил 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 10 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 5 1
4. Чуканов Андреа 5 1
5. Скворцов Алексей 6 0
6. Фамейе Джоэль 6 0
7. Козлов Савелий 5 0
8. Алвеш Рикарду 4 0
9. Козлов Андрей 2 1
10. Смирнов Александр 3 0
11. Ткачук Денис 3 0
12. Палиенко Максим 3 0
13. Гойкович Ренато 3 0
14. Эктов Александр 3 0
15. Насыров Исламжан 3 0
16. Мамин Артём 2 0
17. Шкофлек Жига 2 0
18. Капленко Кирилл 2 0
19. Миронов Алексей 2 0
20. Юсупов Артём 1 0
21. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волгарь 13.79% (4) 10.34% (3) 24.14% (7) 20.69% (6) 6.9% (2) 24.14% (7)
 Оренбург 21.62% (8) 5.41% (2) 10.81% (4) 16.22% (6) 16.22% (6) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Волгарь Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика
Акрон 0:3 Волгарь Волгарь 3:2 Торпедо Москва Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Оренбург 2:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург
Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник

Последние игры между собой

Волгарь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Оренбург 2:1 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:1 Оренбург Кубок
Оренбург 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Волгарь Первый дивизион Оренбург 1:3 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 1:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 25 18 4 3 39 - 14 58
2. Торпедо Москва Заявка 25 16 5 4 51 - 19 53
3. Оренбург Заявка 25 15 8 2 37 - 17 53
4. Крылья Советов Заявка 25 16 4 5 51 - 19 52
5. Алания Заявка 25 13 7 5 49 - 24 46
6. Велес Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 28 46
7. Нефтехимик Заявка 25 11 4 10 36 - 27 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 25 11 4 10 31 - 30 37
9. Енисей Заявка 25 11 4 10 26 - 31 37
10. Балтика Заявка 25 10 7 8 26 - 24 37
11. Волгарь Заявка 25 10 4 11 29 - 27 34
12. Спартак-2 Заявка 25 10 4 11 30 - 31 34
13. Чайка Заявка 25 8 8 9 27 - 33 32
14. Текстильщик Заявка 25 7 7 11 21 - 31 28
15. Динамо Брянск Заявка 25 8 3 14 16 - 38 27
16. Факел Заявка 25 6 9 10 24 - 25 27
17. Краснодар-2 Заявка 25 6 8 11 28 - 44 26
18. Иртыш Омск Заявка 25 6 6 13 20 - 35 24
19. Чертаново Заявка 25 7 2 16 19 - 37 23
20. Акрон Заявка 25 6 4 15 20 - 37 22
21. Томь Заявка 25 4 5 16 14 - 30 17
22. Шинник Заявка 25 4 4 17 23 - 52 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 12 8 3 1 32 - 13 27
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
6. Волгарь Заявка 13 7 4 2 19 - 10 25
7. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
8. Оренбург Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
9. Енисей Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
11. Факел Заявка 14 5 6 3 15 - 8 21
12. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
13. Балтика Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
14. Акрон Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
15. Краснодар-2 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
20. Иртыш Омск Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 12 8 2 2 17 - 8 26
4. Спартак-2 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Чайка Заявка 13 4 6 3 16 - 14 18
10. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
11. Енисей Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
13. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь Заявка 12 2 3 7 4 - 12 9
19. Динамо Брянск Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
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    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Волгарь 11.8% (8)
    X 27.9% (19)
    Оренбург 60.3% (41)
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    Прогнозы на матч Волгарь - Оренбург

    Исход игры
    Волгарь
    11.8% (8)
    Ничья
    27.9% (19)
    Оренбург
    60.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (30)
    Меньше
    54.55% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (46)
    Нет
    30.3% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    33.8% (23)
    1:1 Ничья
    23.5% (16)
    0:1 Оренбург
    17.6% (12)
    2:1 Волгарь
    5.9% (4)
    1:0 Волгарь
    4.4% (3)
    0:2 Оренбург
    2.9% (2)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
    1:3 Оренбург
    2.9% (2)
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