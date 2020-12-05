Погронье
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Ружомберок
1:0
2' ГолУэйр Джеймс
1:1
15' ГолMartin Regali
30' Желтая карточкаМасло Ян
45' Желтая карточкаТакач Далибор
2:1
52' ГолAlieu Fadera
2:2
55' ГолMartin Regali
62' Желтая карточкаMartin Regali
67' Желтая карточкаМойжиш Александр
84' Желтая карточкаPeter Mazan
87' Желтая карточкаКочан Матей
87' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
87' Желтая карточкаPatrik Jacko
14
Уэйр
Джеймс
77
Peter
Mazan
23
Alieu
Fadera
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
11
Кочан
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Peter MazanНападающий
- Нападающий
-
23 Alieu FaderaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel Dovec
-
-
11 Kojo Matic
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
30 Lukas Kojnok
-
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
2'
1:0
15'
30'
45'
52'
2:1
55'
2:2
62'
67'
84'
87'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэйр Джеймс
|5
|0.31
|2.
|Alieu Fadera
|4
|0.25
|3.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|3
|0.19
|4.
|Peter Mazan
|2
|0.13
|5.
|Patrik Blahut
|2
|0.13
|6.
|Павлик Петр
|1
|0.06
|7.
|Петрак Бернард
|1
|0.06
|8.
|Dominik Spiriak
|1
|0.06
|9.
|Ivan Audino
|0
|0
|10.
|Michal Obrocnik
|0
|0
|11.
|David Bangala
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|6
|0.38
|2.
|Martin Regali
|3
|0.19
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.19
|4.
|Кмет Матуш
|2
|0.13
|5.
|Герец Штефан
|1
|0.06
|6.
|Такач Далибор
|1
|0.06
|7.
|Дунгель Петер
|1
|0.06
|8.
|Кочан Матей
|1
|0.06
|9.
|Жигмунд Марек
|1
|0.06
|10.
|Бренкус Адам
|1
|0.06
|11.
|Мадленяк Матей
|1
|0.06
|12.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|13.
|Мацик Матуш
|0
|0
|14.
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Peter Mazan
|6
|0
|2.
|Хрибик Петер
|6
|0
|3.
|Dominik Spiriak
|6
|0
|4.
|Patrik Jacko
|2
|1
|5.
|Cedric Badolo
|2
|1
|6.
|Павлик Петр
|3
|0
|7.
|Richard Zupa
|3
|0
|8.
|Michal Obrocnik
|2
|0
|9.
|Уэйр Джеймс
|2
|0
|10.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0
|11.
|Patrik Blahut
|2
|0
|12.
|Alieu Fadera
|2
|0
|13.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|14.
|Петрак Бернард
|1
|0
|15.
|David Bangala
|1
|0
|16.
|Martin Repisky
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кочан Матей
|4
|0
|2.
|Кмет Матуш
|4
|0
|3.
|Бодя Мартин
|2
|1
|4.
|Масло Ян
|3
|0
|5.
|Чурма Матей
|3
|0
|6.
|Такач Далибор
|3
|0
|7.
|Lukas Kojnok
|3
|0
|8.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|9.
|Мрва Марио
|3
|0
|10.
|Martin Regali
|2
|0
|11.
|Альмаси Ладислав
|2
|0
|12.
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|13.
|Жигмунд Марек
|2
|0
|14.
|Герец Штефан
|1
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|Ружомберок
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +4 =10 -6Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце
Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок
Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Последние игры между собой
Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ружомберок: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|15
|11
|2
|2
|37 - 9
|35
|2.
|ДАК
|15
|11
|2
|2
|37 - 16
|35
|3.
|Жилина
|16
|9
|2
|5
|38 - 24
|29
|4.
|Спартак Трнава
|16
|7
|2
|7
|24 - 21
|23
|5.
|Ружомберок
|16
|5
|6
|5
|22 - 23
|21
|6.
|Злате Моравце
|15
|5
|5
|5
|26 - 18
|20
|7.
|Нитра
|16
|5
|4
|7
|17 - 29
|19
|8.
|Середь
|16
|4
|6
|6
|19 - 29
|18
|9.
|Сеница
|16
|4
|4
|8
|16 - 30
|16
|10.
|Тренчин
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|11.
|Земплин
|16
|3
|5
|8
|13 - 32
|14
|12.
|Погронье
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|8
|6
|1
|1
|22 - 10
|19
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|0
|1
|19 - 2
|18
|3.
|ДАК
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Злате Моравце
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|Середь
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Спартак Трнава
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Нитра
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|11.
|Погронье
|8
|1
|4
|3
|14 - 16
|7
|12.
|Сеница
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|8
|6
|0
|2
|16 - 11
|18
|2.
|Слован Братислава
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|3.
|Спартак Трнава
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|4.
|Сеница
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|5.
|Жилина
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|6.
|Нитра
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|7.
|Ружомберок
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|8.
|Середь
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|9.
|Земплин
|8
|1
|3
|4
|6 - 21
|6
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|11.
|Погронье
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Тренчин
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
Победитель
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