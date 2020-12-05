  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Погронье
2:2
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
2' Гол
Уэйр Джеймс
1:1
15' Гол
Martin Regali
30' Желтая карточка
Масло Ян
45' Желтая карточка
Такач Далибор
2:1
52' Гол
Alieu Fadera
2:2
55' Гол
Martin Regali
62' Желтая карточка
Martin Regali
67' Желтая карточка
Мойжиш Александр
84' Желтая карточка
Peter Mazan
87' Желтая карточка
Кочан Матей
87' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
87' Желтая карточка
Patrik Jacko
90'+5
1
Томаш
Йенчо
87
Michal
Obrocnik
5
Павлик
Петр
6
Patrik
Jacko
18
Patrik
Blahut
29
David
Bangala
14
Уэйр
Джеймс
2
Richard
Zupa
77
Peter
Mazan
12
Bonfils-Caleb
Bimenyimana
23
Alieu
Fadera
35
Крайчирик
Иван
5
Мрва
Марио
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
15
Герец
Штефан
11
Кочан
Матей
8
Такач
Далибор
32
Дунгель
Петер
20
Костадинов
Тихомир
99
Альмаси
Ладислав
9
Martin
Regali
Погронье
3-4-3
Ружомберок
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэйр Джеймс 5 0.31
2. Alieu Fadera 4 0.25
3. Bonfils-Caleb Bimenyimana 3 0.19
4. Peter Mazan 2 0.13
5. Patrik Blahut 2 0.13
6. Павлик Петр 1 0.06
7. Петрак Бернард 1 0.06
8. Dominik Spiriak 1 0.06
9. Ivan Audino 0 0
10. Michal Obrocnik 0 0
11. David Bangala 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 6 0.38
2. Martin Regali 3 0.19
3. Масло Ян 3 (2) 0.19
4. Кмет Матуш 2 0.13
5. Герец Штефан 1 0.06
6. Такач Далибор 1 0.06
7. Дунгель Петер 1 0.06
8. Кочан Матей 1 0.06
9. Жигмунд Марек 1 0.06
10. Бренкус Адам 1 0.06
11. Мадленяк Матей 1 0.06
12. Мойжиш Александр 0 0
13. Мацик Матуш 0 0
14. Костадинов Тихомир 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Peter Mazan 6 0
2. Хрибик Петер 6 0
3. Dominik Spiriak 6 0
4. Patrik Jacko 2 1
5. Cedric Badolo 2 1
6. Павлик Петр 3 0
7. Richard Zupa 3 0
8. Michal Obrocnik 2 0
9. Уэйр Джеймс 2 0
10. Bonfils-Caleb Bimenyimana 2 0
11. Patrik Blahut 2 0
12. Alieu Fadera 2 0
13. Абрахам Патрик 1 0
14. Петрак Бернард 1 0
15. David Bangala 1 0
16. Martin Repisky 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Кочан Матей 4 0
2. Кмет Матуш 4 0
3. Бодя Мартин 2 1
4. Масло Ян 3 0
5. Чурма Матей 3 0
6. Такач Далибор 3 0
7. Lukas Kojnok 3 0
8. Мойжиш Александр 3 0
9. Мрва Марио 3 0
10. Martin Regali 2 0
11. Альмаси Ладислав 2 0
12. Костадинов Тихомир 2 0
13. Жигмунд Марек 2 0
14. Герец Штефан 1 0
15. Мацик Матуш 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 5.26% (1) 26.32% (5) 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6) 15.79% (3)
 Ружомберок 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце
Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок
Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок

Последние игры между собой

Погронье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ружомберок: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ружомберок 0:0 Погронье Суперлига Погронье 3:1 Ружомберок Товарищеские матчи Погронье 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 15 11 2 2 37 - 9 35
2. ДАК 15 11 2 2 37 - 16 35
3. Жилина 16 9 2 5 38 - 24 29
4. Спартак Трнава 16 7 2 7 24 - 21 23
5. Ружомберок 16 5 6 5 22 - 23 21
6. Злате Моравце 15 5 5 5 26 - 18 20
7. Нитра 16 5 4 7 17 - 29 19
8. Середь 16 4 6 6 19 - 29 18
9. Сеница 16 4 4 8 16 - 30 16
10. Тренчин 15 3 5 7 17 - 28 14
11. Земплин 16 3 5 8 13 - 32 14
12. Погронье 16 1 9 6 20 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 8 6 1 1 22 - 10 19
2. Слован Братислава 7 6 0 1 19 - 2 18
3. ДАК 7 5 2 0 21 - 5 17
4. Злате Моравце 8 4 3 1 19 - 8 15
5. Ружомберок 8 4 3 1 13 - 5 15
6. Середь 8 3 3 2 13 - 12 12
7. Тренчин 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Спартак Трнава 8 3 1 4 8 - 10 10
9. Нитра 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Земплин 8 2 2 4 7 - 11 8
11. Погронье 8 1 4 3 14 - 16 7
12. Сеница 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 8 6 0 2 16 - 11 18
2. Слован Братислава 8 5 2 1 18 - 7 17
3. Спартак Трнава 8 4 1 3 16 - 11 13
4. Сеница 8 3 2 3 8 - 13 11
5. Жилина 8 3 1 4 16 - 14 10
6. Нитра 8 3 1 4 8 - 16 10
7. Ружомберок 8 1 3 4 9 - 18 6
8. Середь 8 1 3 4 6 - 17 6
9. Земплин 8 1 3 4 6 - 21 6
10. Злате Моравце 7 1 2 4 7 - 10 5
11. Погронье 8 0 5 3 6 - 11 5
12. Тренчин 7 0 3 4 5 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Такач Далибор получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Масло Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Martin Regali бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Уэйр Джеймс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.48 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.52 2.76
  5.17 1.42 5.76

Самый высокий коэффициент на матч «Погронье» – «Ружомберок» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погронье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ружомберок» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погронье» – «Ружомберок», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 7.80 1.06 3.30 1.31 2.55 1.48 2.05 1.72 4.20 1.20 1.67 2.12 1.42 2.70 1.70 2.08 1.12 5.70 1.58 2.30 1.02 11.50 1.05 8.50 0.00 19.00 1.07 7.50
8.30 1.03 3.34 1.28 2.70 1.43 1.88 1.96 1.44 2.66 1.28 3.30 1.11 5.25
3.74 1.27 2.82 1.43 2.20 1.68 1.90 1.93 3.48 1.30 2.84 1.42 2.06 1.77 1.74 2.11 1.51 2.56 1.37 3.04 1.50 2.59 1.28 3.59 1.55 2.45 1.36 3.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.88 1.86 1.40 2.80 1.12 5.80 1.40 2.80 1.18 4.50
3.04 1.35 1.94 1.81 1.41 2.77
3.05 1.39 2.42 1.56 1.90 1.93 1.55 2.46 1.42 2.91 1.20 4.41
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.63 2.10 1.28 3.45
2.54 1.48 1.64 2.17 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Погронье 2:2 Ружомберок онлайн

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