Текстильщик
Позже
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аппаев Хызыр
|5 (1)
|0.2
|2.
|Бачинский Максим
|3
|0.12
|3.
|Сидоров Максим
|2
|0.08
|4.
|Горюшкин Алексей
|2
|0.08
|5.
|Губочкин Алексей
|2
|0.08
|6.
|Сысуев Владислав
|2 (1)
|0.08
|7.
|Батов Максим
|1
|0.04
|8.
|Морозов Юрий
|1
|0.04
|9.
|Агеев Александр
|1
|0.04
|10.
|Обивалин Сергей
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|7
|0.28
|2.
|Сапета Александр
|7 (5)
|0.28
|3.
|Попов Артём
|4
|0.16
|4.
|Горбунов Игорь
|4
|0.16
|5.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.16
|6.
|Калинский Николай
|3
|0.12
|7.
|Ставпец Александр
|2
|0.08
|8.
|Султонов Мухаммад
|2
|0.08
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.08
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.04
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.04
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.04
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фомин Денис
|7
|1
|2.
|Аппаев Хызыр
|8
|0
|3.
|Обивалин Сергей
|8
|0
|4.
|Батов Максим
|7
|0
|5.
|Маричев Евгений
|7
|0
|6.
|Горюшкин Алексей
|5
|0
|7.
|Мосейчук Илья
|5
|0
|8.
|Губочкин Алексей
|3
|1
|9.
|Сысуев Владислав
|4
|0
|10.
|Романенко Владимир Александрович
|4
|0
|11.
|Морозов Юрий
|4
|0
|12.
|Агеев Александр
|3
|0
|13.
|Макушкин Алексей
|3
|0
|14.
|Мухаметзянов Адиль
|3
|0
|15.
|Альшанский Валерий
|2
|0
|16.
|Сидоров Максим
|2
|0
|17.
|Мнацаканян Альберт
|2
|0
|18.
|Смирнов Алексей Сергеевич
|2
|0
|19.
|Бачинский Максим
|1
|0
|20.
|Солодков Александр
|1
|0
|21.
|Шлёнкин Александр
|1
|0
|22.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|8
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Темников Иван
|6
|0
|4.
|Ставпец Александр
|5
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|5
|0
|7.
|Маляров Кирилл
|4
|0
|8.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|9.
|Осинов Михаил
|3
|0
|10.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|11.
|Горбунов Игорь
|3
|0
|12.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|13.
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|14.
|Каккоев Никита
|3
|0
|15.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|16.
|Эдиев Исмаил
|2
|0
|17.
|Комолов Павел
|2
|0
|18.
|Попов Артём
|2
|0
|19.
|Калинский Николай
|2
|0
|20.
|Анисимов Артур
|2
|0
|21.
|Смирнов Олег
|1
|0
|22.
|Алиев Саид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Текстильщик
|25% (5)
|10% (2)
|0
|5% (1)
|25% (5)
|35% (7)
|Нижний Новгород
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|28.21% (11)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =3 -11Енисей 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Оренбург Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик
Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =3 -1Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь
Последние игры между собой
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|39 - 14
|58
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|51 - 19
|53
|3.
|Оренбург
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|37 - 17
|53
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|51 - 19
|52
|5.
|Алания
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|49 - 24
|46
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 28
|46
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 27
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|31 - 30
|37
|9.
|Енисей
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|26 - 31
|37
|10.
|Балтика
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|26 - 24
|37
|11.
|Волгарь
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|29 - 27
|34
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 31
|34
|13.
|Чайка
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 33
|32
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|21 - 31
|28
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|16 - 38
|27
|16.
|Факел
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 25
|27
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 44
|26
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|20 - 35
|24
|19.
|Чертаново
|Заявка
|25
|7
|2
|16
|19 - 37
|23
|20.
|Акрон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|20 - 37
|22
|21.
|Томь
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|14 - 30
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|23 - 52
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 5
|34
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 13
|27
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 10
|26
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|6.
|Волгарь
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|9.
|Енисей
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 7
|21
|11.
|Факел
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 8
|21
|12.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|13.
|Балтика
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|14.
|Акрон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|16.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 14
|14
|18.
|Шинник
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 22
|11
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|18 - 6
|30
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|11.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|14.
|Чертаново
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|18.
|Томь
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|4 - 12
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
|22.
|Шинник
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 32
|4
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Прогнозы на матч Текстильщик - Нижний Новгород
Исход игры
Текстильщик
10.4% (7)
Ничья
17.9% (12)
Нижний Новгород
71.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
44.62% (29)
Меньше
55.38% (36)
Обе команды забьют
Да
58.46% (38)
Нет
41.54% (27)
Популярный счёт
1:2 Нижний Новгород
32.8% (22)
0:1 Нижний Новгород
22.4% (15)
1:1 Ничья
14.9% (10)
0:2 Нижний Новгород
7.5% (5)
1:0 Текстильщик
7.5% (5)
1:3 Нижний Новгород
4.5% (3)
2:1 Текстильщик
3% (2)
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