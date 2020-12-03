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Текстильщик
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 5 (1) 0.2
2. Бачинский Максим 3 0.12
3. Сидоров Максим 2 0.08
4. Горюшкин Алексей 2 0.08
5. Губочкин Алексей 2 0.08
6. Сысуев Владислав 2 (1) 0.08
7. Батов Максим 1 0.04
8. Морозов Юрий 1 0.04
9. Агеев Александр 1 0.04
10. Обивалин Сергей 1 0.04
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.28
2. Сапета Александр 7 (5) 0.28
3. Попов Артём 4 0.16
4. Горбунов Игорь 4 0.16
5. Гоцук Кирилл 4 0.16
6. Калинский Николай 3 0.12
7. Ставпец Александр 2 0.08
8. Султонов Мухаммад 2 0.08
9. Шарипов Альберт 2 0.08
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Фомин Денис 7 1
2. Аппаев Хызыр 8 0
3. Обивалин Сергей 8 0
4. Батов Максим 7 0
5. Маричев Евгений 7 0
6. Горюшкин Алексей 5 0
7. Мосейчук Илья 5 0
8. Губочкин Алексей 3 1
9. Сысуев Владислав 4 0
10. Романенко Владимир Александрович 4 0
11. Морозов Юрий 4 0
12. Агеев Александр 3 0
13. Макушкин Алексей 3 0
14. Мухаметзянов Адиль 3 0
15. Альшанский Валерий 2 0
16. Сидоров Максим 2 0
17. Мнацаканян Альберт 2 0
18. Смирнов Алексей Сергеевич 2 0
19. Бачинский Максим 1 0
20. Солодков Александр 1 0
21. Шлёнкин Александр 1 0
22. Семашкин Дмитрий 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 8 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 5 0
7. Маляров Кирилл 4 0
8. Шарипов Альберт 4 0
9. Осинов Михаил 3 0
10. Султонов Мухаммад 3 0
11. Горбунов Игорь 3 0
12. Мичуренков Дмитрий 3 0
13. Гоцук Кирилл 3 0
14. Каккоев Никита 3 0
15. Сулейманов Тимур 3 0
16. Эдиев Исмаил 2 0
17. Комолов Павел 2 0
18. Попов Артём 2 0
19. Калинский Николай 2 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Смирнов Олег 1 0
22. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 25% (5) 10% (2) 0 5% (1) 25% (5) 35% (7)
 Нижний Новгород 12.82% (5) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 28.21% (11) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Енисей 1:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Оренбург Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик
Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь

Последние игры между собой

Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Нижний Новгород: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Нижний Новгород 2:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион Текстильщик 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Текстильщик 0:1 Нижний Новгород Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 25 18 4 3 39 - 14 58
2. Торпедо Москва Заявка 25 16 5 4 51 - 19 53
3. Оренбург Заявка 25 15 8 2 37 - 17 53
4. Крылья Советов Заявка 25 16 4 5 51 - 19 52
5. Алания Заявка 25 13 7 5 49 - 24 46
6. Велес Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 28 46
7. Нефтехимик Заявка 25 11 4 10 36 - 27 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 25 11 4 10 31 - 30 37
9. Енисей Заявка 25 11 4 10 26 - 31 37
10. Балтика Заявка 25 10 7 8 26 - 24 37
11. Волгарь Заявка 25 10 4 11 29 - 27 34
12. Спартак-2 Заявка 25 10 4 11 30 - 31 34
13. Чайка Заявка 25 8 8 9 27 - 33 32
14. Текстильщик Заявка 25 7 7 11 21 - 31 28
15. Динамо Брянск Заявка 25 8 3 14 16 - 38 27
16. Факел Заявка 25 6 9 10 24 - 25 27
17. Краснодар-2 Заявка 25 6 8 11 28 - 44 26
18. Иртыш Омск Заявка 25 6 6 13 20 - 35 24
19. Чертаново Заявка 25 7 2 16 19 - 37 23
20. Акрон Заявка 25 6 4 15 20 - 37 22
21. Томь Заявка 25 4 5 16 14 - 30 17
22. Шинник Заявка 25 4 4 17 23 - 52 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 12 8 3 1 32 - 13 27
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
6. Волгарь Заявка 13 7 4 2 19 - 10 25
7. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
8. Оренбург Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
9. Енисей Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
11. Факел Заявка 14 5 6 3 15 - 8 21
12. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
13. Балтика Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
14. Акрон Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
15. Краснодар-2 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
20. Иртыш Омск Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 12 8 2 2 17 - 8 26
4. Спартак-2 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Чайка Заявка 13 4 6 3 16 - 14 18
10. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
11. Енисей Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
13. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь Заявка 12 2 3 7 4 - 12 9
19. Динамо Брянск Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Текстильщик 10.4% (7)
    X 17.9% (12)
    Нижний Новгород 71.6% (48)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Текстильщик - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Нижний Новгород

    Исход игры
    Текстильщик
    10.4% (7)
    Ничья
    17.9% (12)
    Нижний Новгород
    71.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.62% (29)
    Меньше
    55.38% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    58.46% (38)
    Нет
    41.54% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Нижний Новгород
    32.8% (22)
    0:1 Нижний Новгород
    22.4% (15)
    1:1 Ничья
    14.9% (10)
    0:2 Нижний Новгород
    7.5% (5)
    1:0 Текстильщик
    7.5% (5)
    1:3 Нижний Новгород
    4.5% (3)
    2:1 Текстильщик
    3% (2)
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