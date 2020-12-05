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Крылья Советов
3:0
Второй тайм: 56'
Енисей
0'
3' Желтая карточка
Саная Анзор
1:0
6' Гол
Сергеев Иван
2:0
13' Гол
Сергеев Иван
3:0
34' Гол
Сергеев Иван
53' Желтая карточка
Цховребов Валерий
53' Желтая карточка
Божин Сергей
56'
Крылья Советов
Енисей

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 22 (2) 0.85
2. Голенков Егор 9 0.35
3. Зиньковский Антон 8 (2) 0.31
4. Солдатенков Александр 3 0.12
5. Гацкан Александр 2 0.08
6. Гынсарь Раду 2 0.08
7. Ежов Роман 2 0.08
8. Полуяхтов Владимир 1 0.04
9. Сарвели Владислав 1 0.04
10. Витюгов Максим 1 0.04
Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ломакин Александр 4 0.15
2. Саная Анзор 4 (1) 0.15
3. Лескано Хуан 3 0.12
4. Галимов Александр 3 0.12
5. Зотов Александр 2 0.08
6. Марков Николай 2 0.08
7. Кичин Валерий 2 (2) 0.08
8. Иванов Егор 1 0.04
9. Раздорских Никита 1 0.04
10. Песиков Евгений 1 0.04
11. Глушков Никита Андреевич 1 0.04

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 8 1
2. Божин Сергей 7 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Голенков Егор 4 0
5. Ежов Роман 4 0
6. Витюгов Максим 4 0
7. Карпов Максим 2 1
8. Чернов Никита 2 1
9. Солдатенков Александр 2 1
10. Кабутов Дмитрий 3 0
11. Цыпченко Дмитрий 3 0
12. Комбаров Дмитрий 2 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Ломаев Иван 1 0
19. Пруцев Данил 1 0
20. Смирнов Данила 1 0
21. Шерстнёв Степан 1 0
Енисей
# Игрок      
1. Саная Анзор 8 0
2. Цховребов Валерий 8 0
3. Кичин Валерий 6 1
4. Зотов Александр 4 1
5. Рукас Томас 5 0
6. Лескано Хуан 5 0
7. Песиков Евгений 5 0
8. Ланин Олег 4 0
9. Иванов Егор 3 0
10. Марков Николай 3 0
11. Сухомлинов Максим 3 0
12. Раздорских Никита 3 0
13. Дворников Фёдор 2 0
14. Комков Михаил 1 0
15. Опарин Михаил 1 0
16. Абрамов Артём 1 0
17. Ганус Валерий 1 0
18. Третьяков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 14.58% (7) 8.33% (4) 16.67% (8) 18.75% (9) 16.67% (8) 25% (12)
 Енисей 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 4.17% (1) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов
Енисей Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Енисей 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Енисей Енисей 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:0 Енисей
Енисей 0:1 Томь Чертаново 1:2 Енисей Енисей 0:1 Нижний Новгород Спартак-2 1:1 Енисей Оренбург 1:3 Енисей Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Енисей 3:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ Крылья Советов 4:0 Енисей Премьер-лига Енисей 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 0:0 Заявка 26 18 5 3 39 - 14 59
2. Оренбург 1:0 Заявка 26 16 8 2 38 - 17 56
3. Крылья Советов 3:0 Заявка 26 17 4 5 54 - 19 55
4. Торпедо Москва Заявка 25 16 5 4 51 - 19 53
5. Алания 0:0 Заявка 26 13 8 5 49 - 24 47
6. Велес Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 28 46
7. Нефтехимик 2:0 Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
8. СКА-Хабаровск 2:1 Заявка 26 12 4 10 33 - 31 40
9. Балтика 0:0 Заявка 26 10 8 8 26 - 24 38
10. Енисей 0:3 Заявка 26 11 4 11 26 - 34 37
11. Волгарь 0:1 Заявка 26 10 4 12 29 - 28 34
12. Спартак-2 Заявка 26 10 4 12 30 - 38 34
13. Чайка Заявка 25 8 8 9 27 - 33 32
14. Краснодар-2 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
15. Текстильщик 0:0 Заявка 26 7 8 11 21 - 31 29
16. Факел Заявка 25 6 9 10 24 - 25 27
17. Динамо Брянск 0:1 Заявка 26 8 3 15 16 - 39 27
18. Иртыш Омск 1:0 Заявка 26 7 6 13 21 - 35 27
19. Чертаново 0:0 Заявка 26 7 3 16 19 - 37 24
20. Акрон 0:0 Заявка 26 6 5 15 20 - 37 23
21. Томь 0:2 Заявка 26 4 5 17 14 - 32 17
22. Шинник 1:2 Заявка 26 4 4 18 24 - 54 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 3:0 Заявка 14 12 1 1 35 - 5 37
2. Нижний Новгород 0:0 Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания 0:0 Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
6. Волгарь 0:1 Заявка 14 7 4 3 19 - 11 25
7. Нефтехимик 2:0 Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск 2:1 Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург 1:0 Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
10. Енисей 0:3 Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
11. Факел Заявка 14 5 6 3 15 - 8 21
12. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
13. Динамо Брянск 0:1 Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
14. Балтика 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
15. Акрон 0:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
16. Текстильщик 0:0 Заявка 13 3 6 4 8 - 14 15
17. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
18. Иртыш Омск 1:0 Заявка 14 4 2 8 9 - 22 14
19. Шинник 1:2 Заявка 14 3 3 8 13 - 22 12
20. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
21. Чертаново 0:0 Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь 0:2 Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 14 10 3 1 19 - 6 33
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород 0:0 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
5. Балтика 0:0 Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
6. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
7. Алания 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов 3:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Чайка Заявка 13 4 6 3 16 - 14 18
10. СКА-Хабаровск 2:1 Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
11. Нефтехимик 2:0 Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
12. Енисей 0:3 Заявка 15 4 4 7 12 - 23 16
13. Текстильщик 0:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Чертаново 0:0 Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
15. Иртыш Омск 1:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь 0:1 Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь 0:2 Заявка 13 2 3 8 4 - 14 9
19. Динамо Брянск 0:1 Заявка 12 2 2 8 4 - 21 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон 0:0 Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник 1:2 Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • Угловой
    59'
    Ломакин исполнил подачу от углового флага. Ломаев неудачно сыграл на выходе, но удар Иванова с восемнадцати метров парировал.
  • 58'
    Саная с двадцати  трёх метров пробил низом левее ворот.
  • Опасный момент
    57'
    Зеффан справа прострелил на Голенкова, который без помех с десяти метров бьёт выше ворот.
  • Офсайд
    56'
    Ломакин оказался в офсайде.
  • Замена
    55'
    Замена в составе "Крыльев Советов": вместо Александра Гацкана на поле вышел Юрий Горшков.
  • Угловой
    54'
    Угловой удар исполнили гости. Мяч вынесен из штрафной площади "Крыльев Советов".
  • Желтая карточка
    53'
    Божин и Цховребов излишне толкались перед воротами хозяев при подготовке к угловому удару и удостоились жёлтых карточек.
  • Угловой
    52'
    Ломаев выбил мяч кулаком из штрафной площади после подачи от углового флага.
  • 51'
    Саная справа из пределов штрафной площади пробил точно в Ломаева.
  • 50'
    Сергеев справа убежал вперёд, но Кичин настил Ивана и не позволил нанести удар из пределов штрафной площади.
  • 48'
    Сухомлинов покружил на левом фланге, но навешивать к воротам так и не отважился.
  • 47'
    "Енисей" активно начал второй тайм, расположившись большими силами на чужой половине поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Самаре!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Крылья Советов" - "Енисей" - 3:0.
  • Угловой
    45'
    Ломакин от углового флага навесил на Цховребова, которому в борьбе с соперниками пробить г8оловой по воротам не удалось.
  • 45'
    Саная в падении через себя пробил по воротам слабо. Ломаев забрал мяч в руки.
  • 44'
    Зотов с линии штрафной площади пробил немного выше ворот.
  • 42'
    Абрамов справа навесил к воротам, где Ломакин в прыжке не достал мяч головой.
  • Опасный момент
    41'
    Саная вывел по центру один на один Ломакина, но Александр ударом в левый угол не переиграл Ломаева.
  • 40'
    Самарцы рещили покатать мяч на своей половине поля.
  • 38'
    Нужно отметить, что поле в Самаре сегодня далеко не в лучшем состоянии. Морозная погода сделала своё - очень скользко.
  • Опасный момент
    37'
    Ежов у центрального круга отобрал мяч у соперника, прошёл по центру вперёд и с пятнадцати метров пробил низом рядом с правой штангой.
  • 36'
    Абрамову справа не удалось прорваться в штрафную площадь самарцев.
  • 3 гола - хет-трик!
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    СЕРГЕЕВ!!! Зеффан справа вошёл в штрафную площадь и прострелил на Сергеева, который ногой аккуратно переправил мяч в дальний угол.
  • 33'
    Ежов справа ворвался в штрафную площадь и оказался на газоне. Арбитр показывает, что нарушения правил со стороны Иванова не было.
  • Угловой
    32'
    Гости исполнили угловой удар. Зотов перед воротами пробить в падении не смог.
  • 30'
    Удар Ломакина с линии штрафной площади пришёлся в соперника, а по отскочившему мячу Зотов пробил выше ворот.
  • 28'
    Абрамов справа навесил в центр штрафной площади, где Зеффан опередил Санапя и выбил мяч.
  • 26'
    Сухомлинов с восемнадцати метров пробил точно в Ломаева.
  • 24'
    У Раздорских не получилась справа нацеленная подача в штрафную площадь.
  • Угловой
    23'
    Комбаров слабо исполнил навес к ближней штанге. Витюгову не удалось переправить мяч дальше на партнёров.
  • 22'
    Цховребов прервал навес Зеффана справа к воротам.
  • Угловой
    21'
    Комбаров разыграл угловой удар с партнёром. Подача получилась слабой и мяч достался красноярцам.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ломакин на чужой половине поля нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    18'
    Сухомлинов в центре поля нарушил правила.
  • Угловой
    17'
    Хозяева исполнили угловой удар. Последовало несколько ударом по воротам, ног все они получились слабыми, а мяч оказался в руках Опарина.
  • 16'
    Навес Зеффана справа не дошёл до Сергеева.
  • 2 гола - дубль!
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    СЕРГЕЕВ!!! Голенков справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и выкатил мяч в центр на Сергеева, который легонько катнул мяч мимо Опарина.
  • Фол, нарушение
    14'
    Голенков в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Опасный момент
    13'
    Зеффан справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Опарин в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
  • 12'
    Комбаров слева с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 11'
    Иванов слева прострелил к дальней штанге, где Саная не смог достать мяч.
  • 10'
    Опарин прервал прострел Зеффана справа к воротам.
  • 9'
    У Зотова не получилась передача вперёд из центрального круга. Мяч достался соперникам.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СЕРГЕЕВ!!! Исполнили хозяева угловой удар. Абрамов выбил мяч от ворот, но тут же последовала передача на Сергеева, который с близкого расстояния переиграл Опарина.
  • 7'
    Опарин на выходе сыграл кулаком после подачи Комбарова слева, не дав сыграть Сергееву.
  • Травма, повреждение
    6'
    Зиньковскому медики оказали помощь. Игра совсем скоро возобновится.
  • Желтая карточка
    5'
    Саная на чужой половине поля грубо сыграл против Зиньковского и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Опасный момент
    4'
    Витюгов слева ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Опарин отбил мяч на Сергеева, который оказался в офсайде.
  • Угловой
    3'
    Гости заработали первый углового флага в матче. Подача Ломакина получилась слабой и ударом по воротам не завершилась.
  • 2'
    "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Енисей" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Самара Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 26 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Енисей». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 152
Крылья Советов 96.1% (146)
X 3.9% (6)
Енисей 0% (0)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Енисей
1.44
4.95
7.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.50 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.55 7.70
  1.37 4.95 7.90

Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Енисей» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Енисей» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Енисей», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.02 8.80 1.04 3.60 1.27 2.80 1.40 9.50 1.03 1.72 2.04 1.52 2.44 4.30 1.18 1.15 4.70 1.80 1.95 1.04 9.60 1.22 4.00 0.00 17.00 1.04 9.00
10.25 1.01 9.10 1.03 3.70 1.25 2.90 1.40 2.02 1.86 1.56 2.40 1.36 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
4.00 1.24 2.44 1.55 2.08 1.75 1.85 1.99 1.59 2.35 1.47 2.70 1.38 3.03 3.67 1.27 2.40 1.57 1.94 1.88 1.69 2.18 1.43 2.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.02 1.74 1.45 2.65 1.15 5.10 2.35 1.55 1.25 3.75
3.14 1.35 2.07 1.74 1.47 2.64 1.15 5.25 1.11 6.45
2.85 1.36 2.49 1.49 2.05 1.77 1.61 2.26 1.39 2.75 1.33 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.39 1.72 2.05 1.30 3.20
4.10 1.23 2.82 1.42 1.74 2.07 1.31 3.38 1.21 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Крылья Советов 3:0 Енисей онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов 3:0 Енисей

Исход игры
Крылья Советов
96.1% (146)
Ничья
3.9% (6)
Енисей
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.31% (69)
Меньше
53.69% (80)
Обе команды забьют
Да
47.65% (71)
Нет
52.35% (78)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
35.5% (54)
2:0 Крылья Советов
32.9% (50)
1:0 Крылья Советов
15.8% (24)
3:1 Крылья Советов
7.2% (11)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:0 Крылья Советов
2.6% (4)
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