Крылья Советов
3:0
Второй тайм: 56'
Енисей
3' Желтая карточкаСаная Анзор
1:0
6' ГолСергеев Иван
2:0
13' ГолСергеев Иван
3:0
34' ГолСергеев Иван
53' Желтая карточкаЦховребов Валерий
53' Желтая карточкаБожин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
Главный тренер: Алфёров Александр
Ход матча
3'
6'
1:0
13'
2:0
34'
3:0
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|22 (2)
|0.85
|2.
|Голенков Егор
|9
|0.35
|3.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.31
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.12
|5.
|Гацкан Александр
|2
|0.08
|6.
|Гынсарь Раду
|2
|0.08
|7.
|Ежов Роман
|2
|0.08
|8.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|9.
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ломакин Александр
|4
|0.15
|2.
|Саная Анзор
|4 (1)
|0.15
|3.
|Лескано Хуан
|3
|0.12
|4.
|Галимов Александр
|3
|0.12
|5.
|Зотов Александр
|2
|0.08
|6.
|Марков Николай
|2
|0.08
|7.
|Кичин Валерий
|2 (2)
|0.08
|8.
|Иванов Егор
|1
|0.04
|9.
|Раздорских Никита
|1
|0.04
|10.
|Песиков Евгений
|1
|0.04
|11.
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|8
|1
|2.
|Божин Сергей
|7
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Голенков Егор
|4
|0
|5.
|Ежов Роман
|4
|0
|6.
|Витюгов Максим
|4
|0
|7.
|Карпов Максим
|2
|1
|8.
|Чернов Никита
|2
|1
|9.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|10.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|12.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Сергеев Иван
|2
|0
|16.
|Фролов Евгений
|1
|0
|17.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|18.
|Ломаев Иван
|1
|0
|19.
|Пруцев Данил
|1
|0
|20.
|Смирнов Данила
|1
|0
|21.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саная Анзор
|8
|0
|2.
|Цховребов Валерий
|8
|0
|3.
|Кичин Валерий
|6
|1
|4.
|Зотов Александр
|4
|1
|5.
|Рукас Томас
|5
|0
|6.
|Лескано Хуан
|5
|0
|7.
|Песиков Евгений
|5
|0
|8.
|Ланин Олег
|4
|0
|9.
|Иванов Егор
|3
|0
|10.
|Марков Николай
|3
|0
|11.
|Сухомлинов Максим
|3
|0
|12.
|Раздорских Никита
|3
|0
|13.
|Дворников Фёдор
|2
|0
|14.
|Комков Михаил
|1
|0
|15.
|Опарин Михаил
|1
|0
|16.
|Абрамов Артём
|1
|0
|17.
|Ганус Валерий
|1
|0
|18.
|Третьяков Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|14.58% (7)
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|18.75% (9)
|16.67% (8)
|25% (12)
|Енисей
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов
Енисей Последние 20 матчей: +8 =2 -10Енисей 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Енисей Енисей 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:0 Енисей
Енисей 0:1 Томь Чертаново 1:2 Енисей Енисей 0:1 Нижний Новгород Спартак-2 1:1 Енисей Оренбург 1:3 Енисей Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|26
|18
|5
|3
|39 - 14
|59
|2.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|26
|16
|8
|2
|38 - 17
|56
|3.
|Крылья Советов
|3:0 Заявка
|26
|17
|4
|5
|54 - 19
|55
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|51 - 19
|53
|5.
|Алания
|0:0 Заявка
|26
|13
|8
|5
|49 - 24
|47
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 28
|46
|7.
|Нефтехимик
|2:0 Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|8.
|СКА-Хабаровск
|2:1 Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Балтика
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|26 - 24
|38
|10.
|Енисей
|0:3 Заявка
|26
|11
|4
|11
|26 - 34
|37
|11.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|26
|10
|4
|12
|29 - 28
|34
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 38
|34
|13.
|Чайка
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 33
|32
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|15.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|21 - 31
|29
|16.
|Факел
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 25
|27
|17.
|Динамо Брянск
|0:1 Заявка
|26
|8
|3
|15
|16 - 39
|27
|18.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 35
|27
|19.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|26
|7
|3
|16
|19 - 37
|24
|20.
|Акрон
|0:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|20 - 37
|23
|21.
|Томь
|0:2 Заявка
|26
|4
|5
|17
|14 - 32
|17
|22.
|Шинник
|1:2 Заявка
|26
|4
|4
|18
|24 - 54
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|3:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|35 - 5
|37
|2.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 10
|26
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|6.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|7.
|Нефтехимик
|2:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 7
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|2:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|10.
|Енисей
|0:3 Заявка
|11
|7
|0
|4
|14 - 11
|21
|11.
|Факел
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 8
|21
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|13.
|Динамо Брянск
|0:1 Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|14.
|Балтика
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|15.
|Акрон
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|16.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|8 - 14
|15
|17.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|18.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 22
|14
|19.
|Шинник
|1:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 22
|12
|20.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|21.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|0:2 Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|19 - 6
|33
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|23
|5.
|Балтика
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|7.
|Алания
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Крылья Советов
|3:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|2:1 Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|11.
|Нефтехимик
|2:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Енисей
|0:3 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 23
|16
|13.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|15.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|18.
|Томь
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|4 - 14
|9
|19.
|Динамо Брянск
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 21
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
|22.
|Шинник
|1:2 Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 32
|4
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Енисей» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Енисей» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Енисей», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Крылья Советов 3:0 Енисей
Исход игры
Крылья Советов
96.1% (146)
Ничья
3.9% (6)
Енисей
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.31% (69)
Меньше
53.69% (80)
Обе команды забьют
Да
47.65% (71)
Нет
52.35% (78)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
35.5% (54)
2:0 Крылья Советов
32.9% (50)
1:0 Крылья Советов
15.8% (24)
3:1 Крылья Советов
7.2% (11)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:0 Крылья Советов
2.6% (4)
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