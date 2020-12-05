Замена в составе "Крыльев Советов": вместо Александра Гацкана на поле вышел Юрий Горшков.

Зеффан справа прострелил на Голенкова, который без помех с десяти метров бьёт выше ворот.

Ломакин исполнил подачу от углового флага. Ломаев неудачно сыграл на выходе, но удар Иванова с восемнадцати метров парировал.

Второй тайм в Самаре!

"Енисей" активно начал второй тайм, расположившись большими силами на чужой половине поля.

Сухомлинов покружил на левом фланге, но навешивать к воротам так и не отважился.

Сергеев справа убежал вперёд, но Кичин настил Ивана и не позволил нанести удар из пределов штрафной площади.

Саная справа из пределов штрафной площади пробил точно в Ломаева.

Ломаев выбил мяч кулаком из штрафной площади после подачи от углового флага.

Божин и Цховребов излишне толкались перед воротами хозяев при подготовке к угловому удару и удостоились жёлтых карточек.

Первый тайм

— Перерыв! "Крылья Советов" - "Енисей" - 3:0.

45' Ломакин от углового флага навесил на Цховребова, которому в борьбе с соперниками пробить г8оловой по воротам не удалось.

45' Саная в падении через себя пробил по воротам слабо. Ломаев забрал мяч в руки.

44' Зотов с линии штрафной площади пробил немного выше ворот.

42' Абрамов справа навесил к воротам, где Ломакин в прыжке не достал мяч головой.

41' Саная вывел по центру один на один Ломакина, но Александр ударом в левый угол не переиграл Ломаева.

40' Самарцы рещили покатать мяч на своей половине поля.

38' Нужно отметить, что поле в Самаре сегодня далеко не в лучшем состоянии. Морозная погода сделала своё - очень скользко.

37' Ежов у центрального круга отобрал мяч у соперника, прошёл по центру вперёд и с пятнадцати метров пробил низом рядом с правой штангой.

36' Абрамову справа не удалось прорваться в штрафную площадь самарцев.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:0!!!

СЕРГЕЕВ!!! Зеффан справа вошёл в штрафную площадь и прострелил на Сергеева, который ногой аккуратно переправил мяч в дальний угол.

33' Ежов справа ворвался в штрафную площадь и оказался на газоне. Арбитр показывает, что нарушения правил со стороны Иванова не было.

32' Гости исполнили угловой удар. Зотов перед воротами пробить в падении не смог.

30' Удар Ломакина с линии штрафной площади пришёлся в соперника, а по отскочившему мячу Зотов пробил выше ворот.

28' Абрамов справа навесил в центр штрафной площади, где Зеффан опередил Санапя и выбил мяч.

26' Сухомлинов с восемнадцати метров пробил точно в Ломаева.

24' У Раздорских не получилась справа нацеленная подача в штрафную площадь.

23' Комбаров слабо исполнил навес к ближней штанге. Витюгову не удалось переправить мяч дальше на партнёров.

22' Цховребов прервал навес Зеффана справа к воротам.

21' Комбаров разыграл угловой удар с партнёром. Подача получилась слабой и мяч достался красноярцам.

20' Ломакин на чужой половине поля нарушил правила.

18' Сухомлинов в центре поля нарушил правила.

17' Хозяева исполнили угловой удар. Последовало несколько ударом по воротам, ног все они получились слабыми, а мяч оказался в руках Опарина.

16' Навес Зеффана справа не дошёл до Сергеева.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

СЕРГЕЕВ!!! Голенков справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и выкатил мяч в центр на Сергеева, который легонько катнул мяч мимо Опарина.

14' Голенков в чужой штрафной площади нарушил правила.

13' Зеффан справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Опарин в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

12' Комбаров слева с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.

11' Иванов слева прострелил к дальней штанге, где Саная не смог достать мяч.

10' Опарин прервал прострел Зеффана справа к воротам.

9' У Зотова не получилась передача вперёд из центрального круга. Мяч достался соперникам.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СЕРГЕЕВ!!! Исполнили хозяева угловой удар. Абрамов выбил мяч от ворот, но тут же последовала передача на Сергеева, который с близкого расстояния переиграл Опарина.

7' Опарин на выходе сыграл кулаком после подачи Комбарова слева, не дав сыграть Сергееву.

6' Зиньковскому медики оказали помощь. Игра совсем скоро возобновится.

5' Саная на чужой половине поля грубо сыграл против Зиньковского и получил первую жёлтую карточку в матче.

4' Витюгов слева ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Опарин отбил мяч на Сергеева, который оказался в офсайде.

3' Гости заработали первый углового флага в матче. Подача Ломакина получилась слабой и ударом по воротам не завершилась.

2' "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Енисей" - в красной форме.