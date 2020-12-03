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Крылья Советов
 
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Енисей

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 19 (2) 0.76
2. Голенков Егор 9 0.36
3. Зиньковский Антон 8 (2) 0.32
4. Солдатенков Александр 3 0.12
5. Гацкан Александр 2 0.08
6. Гынсарь Раду 2 0.08
7. Ежов Роман 2 0.08
8. Полуяхтов Владимир 1 0.04
9. Сарвели Владислав 1 0.04
10. Витюгов Максим 1 0.04
Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ломакин Александр 4 0.16
2. Саная Анзор 4 (1) 0.16
3. Лескано Хуан 3 0.12
4. Галимов Александр 3 0.12
5. Зотов Александр 2 0.08
6. Марков Николай 2 0.08
7. Кичин Валерий 2 (2) 0.08
8. Иванов Егор 1 0.04
9. Раздорских Никита 1 0.04
10. Песиков Евгений 1 0.04
11. Глушков Никита Андреевич 1 0.04

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 8 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Голенков Егор 4 0
5. Ежов Роман 4 0
6. Витюгов Максим 4 0
7. Карпов Максим 2 1
8. Чернов Никита 2 1
9. Солдатенков Александр 2 1
10. Кабутов Дмитрий 3 0
11. Цыпченко Дмитрий 3 0
12. Комбаров Дмитрий 2 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Ломаев Иван 1 0
19. Пруцев Данил 1 0
20. Смирнов Данила 1 0
21. Шерстнёв Степан 1 0
Енисей
# Игрок      
1. Кичин Валерий 6 1
2. Саная Анзор 7 0
3. Цховребов Валерий 7 0
4. Зотов Александр 4 1
5. Рукас Томас 5 0
6. Лескано Хуан 5 0
7. Песиков Евгений 5 0
8. Ланин Олег 4 0
9. Иванов Егор 3 0
10. Марков Николай 3 0
11. Сухомлинов Максим 3 0
12. Раздорских Никита 3 0
13. Дворников Фёдор 2 0
14. Комков Михаил 1 0
15. Опарин Михаил 1 0
16. Абрамов Артём 1 0
17. Ганус Валерий 1 0
18. Третьяков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 14.58% (7) 8.33% (4) 16.67% (8) 18.75% (9) 16.67% (8) 25% (12)
 Енисей 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 4.17% (1) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва
Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов
Енисей Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Енисей 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Енисей Енисей 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:0 Енисей
Енисей 0:1 Томь Чертаново 1:2 Енисей Енисей 0:1 Нижний Новгород Спартак-2 1:1 Енисей Оренбург 1:3 Енисей Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Енисей 3:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ Крылья Советов 4:0 Енисей Премьер-лига Енисей 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 25 18 4 3 39 - 14 58
2. Торпедо Москва Заявка 25 16 5 4 51 - 19 53
3. Оренбург Заявка 25 15 8 2 37 - 17 53
4. Крылья Советов Заявка 25 16 4 5 51 - 19 52
5. Алания Заявка 25 13 7 5 49 - 24 46
6. Велес Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 28 46
7. Нефтехимик Заявка 25 11 4 10 36 - 27 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 25 11 4 10 31 - 30 37
9. Енисей Заявка 25 11 4 10 26 - 31 37
10. Балтика Заявка 25 10 7 8 26 - 24 37
11. Волгарь Заявка 25 10 4 11 29 - 27 34
12. Спартак-2 Заявка 25 10 4 11 30 - 31 34
13. Чайка Заявка 25 8 8 9 27 - 33 32
14. Текстильщик Заявка 25 7 7 11 21 - 31 28
15. Динамо Брянск Заявка 25 8 3 14 16 - 38 27
16. Факел Заявка 25 6 9 10 24 - 25 27
17. Краснодар-2 Заявка 25 6 8 11 28 - 44 26
18. Иртыш Омск Заявка 25 6 6 13 20 - 35 24
19. Чертаново Заявка 25 7 2 16 19 - 37 23
20. Акрон Заявка 25 6 4 15 20 - 37 22
21. Томь Заявка 25 4 5 16 14 - 30 17
22. Шинник Заявка 25 4 4 17 23 - 52 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 12 8 3 1 32 - 13 27
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
6. Волгарь Заявка 13 7 4 2 19 - 10 25
7. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
8. Оренбург Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
9. Енисей Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
11. Факел Заявка 14 5 6 3 15 - 8 21
12. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
13. Балтика Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
14. Акрон Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
15. Краснодар-2 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
20. Иртыш Омск Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 12 8 2 2 17 - 8 26
4. Спартак-2 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Чайка Заявка 13 4 6 3 16 - 14 18
10. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
11. Енисей Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
13. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь Заявка 12 2 3 7 4 - 12 9
19. Динамо Брянск Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Крылья Советов 92.5% (62)
    X 7.5% (5)
    Енисей 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Енисей

    Исход игры
    Крылья Советов
    92.5% (62)
    Ничья
    7.5% (5)
    Енисей
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.31% (34)
    Меньше
    47.69% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    58.46% (38)
    Нет
    41.54% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    35.8% (24)
    2:0 Крылья Советов
    23.9% (16)
    1:0 Крылья Советов
    14.9% (10)
    3:1 Крылья Советов
    13.4% (9)
    1:1 Ничья
    7.5% (5)
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