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Зенит
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Урал
0'
1:0
17' Гол
Азмун Сердар
20'
99
Лунёв
Андрей
19
Сутормин
Алексей
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
18
Жирков
Юрий
8
Малком
Филипе
27
Оздоев
Магомед
3
Дуглас
Сантос
11
Дриусси
Себастьян
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
44
Рыков
Владимир
6
Августиняк
Рафал
35
Золотов
Николай
5
Егорычев
Андрей
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
58
Эль
Кабир
Отман
10
Бикфалви
Эрик
9
Погребняк
Павел
Зенит
4-4-2
Урал
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 7 (1) 0.41
2. Ерохин Александр 6 0.35
3. Азмун Сердар 6 0.35
4. Дуглас Сантос 2 0.12
5. Мостовой Андрей 2 0.12
6. Сутормин Алексей 2 0.12
7. Кузяев Далер 2 0.12
8. Ловрен Деян 2 0.12
9. Караваев Вячеслав 1 0.06
10. Дриусси Себастьян 1 0.06
11. Малком Филипе 1 0.06
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.29
2. Погребняк Павел 1 0.06
3. Страндберг Стефан 1 0.06
4. Панюков Андрей 1 0.06
5. Евсеев Алексей 1 0.06
6. Подберёзкин Вячеслав 1 0.06
7. Егорычев Андрей 1 0.06
8. Августиняк Рафал 1 0.06
9. Эль Кабир Отман 0 0
10. Мишкич Даниэль 0 0
11. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 4 2
2. Барриос Вилмар 5 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Кузяев Далер 2 0
7. Жирков Юрий 1 0
8. Оздоев Магомед 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Чистяков Дмитрий 1 0
11. Сутормин Алексей 1 0
12. Дуглас Сантос 1 0
13. Дриусси Себастьян 1 0
14. Малком Филипе 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 6 0
2. Емельянов Роман 3 1
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Калинин Игорь 4 0
5. Страндберг Стефан 2 1
6. Бикфалви Эрик 3 0
7. Подберёзкин Вячеслав 3 0
8. Помазун Илья 3 0
9. Золотов Николай 3 0
10. Кулаков Денис 2 0
11. Араторе Марко 2 0
12. Йовичич Бранко 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Августиняк Рафал 2 0
15. Годзюр Ярослав 1 0
16. Погребняк Павел 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Ароян Вараздат 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 3.13% (1) 31.25% (10) 9.38% (3) 6.25% (2) 21.88% (7) 28.13% (9)
 Урал 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит
Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит
Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал
Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 0
Урал: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 13
Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 7:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Зенит Премьер-лига Урал 0:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 4:1 Урал Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
2. Зенит 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 12 33
3. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
7. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
9. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
10. Краснодар 0:0 Заявка 17 6 4 7 24 - 19 22
11. Урал 0:0 Заявка 17 4 8 5 12 - 15 20
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор 0:0 Заявка 17 1 6 10 7 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
6. Краснодар 0:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор 0:0 Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит 0:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор 0:0 Заявка 9 1 5 3 5 - 11 8
12. Урал 0:0 Заявка 8 1 4 3 3 - 6 7
13. Краснодар 0:0 Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Угловой
    22'
    "Зенит" подает свой первый угловой. Разыграли, ничем опасным не закончилось. 
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-Л! АЗМУН! 1-0! Подачу с правого фланга головой замкнул Сердар Азмун, пробив в правый угол! Помазун не достал.
  • 16'
    В последних  матчах, между этими командами, было забито аж 20 мячей!  Надеюсь сегодня не обойдется без голов.
  • 15'
    Подача с правого фланга и Эль Кабир с лёта пробил по мячу, но очень не точно.
  • 13'
    Кулаков с  правого фланга подал в штрафную "Зенита" и Круговой выбил мяч на угловой! 
  • 12'
    "Зенит" активно начинает. Мяч очень часто оказывается в штрафной "Урала".
  • Опасный момент
    10'
    Момент у "Зенита"! Рыков упустил заброс на Дзюбу и нападающий, протащив мяч, практически с острого угла пробил в голкипера.
  • Опасный момент
    9'
    И вот Погребняк наносит удар по воротам Лунёва, но мяч попадает в сетку с внешней стороны.
  • 8'
    В основе у "Урала" сегодня вышел Павел Погребняк. Для него это особенный матч, так как за "Зенит" он провел очень хороший отрезок своей карьеры.
  • 7'
    Золотов подключился по левому флангу к атаке "Урала", но атака захлебнулась.
  • 5'
    И вот первый момент создает "Зенит". Подачу с левого фланга выполнил Дриусси, и Дзюба отправил головой мяч в руки вратарю.
     
  • 3'
    "Зенит" уверенно забрал мяч и пока спокойно владеет мячом, пытаясь найти подходы к воротам Ильи Помазуна.
  • 2'
    Нужно отметить, что в составе "Зенита" отсутствует Деян Ловрен, а в ворота вернулся Андрей Ленёв.
  • Свисток
    1'
    Матч начался! "Зенит" разводит мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Азмун Сердар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.00 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.70 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 6.30 12.50

Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 11.50 1.02 3.60 1.23 3.30 1.27 1.90 1.90 2.00 1.94 1.76 2.14 1.45 3.25 1.22 4.40 1.12 6.10 1.07 8.80 1.03 12.00 1.01 15.50
15.00 1.02 15.00 1.03 4.80 1.20 3.38 1.33 2.25 1.70 1.79 2.05 1.52 2.57 1.27 3.84 1.17 5.25 1.07 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 2.23 1.72 1.28 3.60 1.19 5.10 1.04 10.00
3.85 1.26 2.50 1.53 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.90 1.90 1.37 2.85 1.28 3.45
4.75 1.20 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.70 1.29
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Прогнозы на матч Зенит 1:0 Урал

Исход игры
Зенит
91.9% (148)
Ничья
6.2% (10)
Урал
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (72)
Меньше
53.85% (84)
Обе команды забьют
Да
43.59% (68)
Нет
56.41% (88)
Популярный счёт
2:0 Зенит
36.6% (59)
2:1 Зенит
23.6% (38)
1:0 Зенит
10.6% (17)
3:1 Зенит
9.9% (16)
3:0 Зенит
5% (8)
1:1 Ничья
3.7% (6)
4:1 Зенит
1.2% (2)
4:0 Зенит
1.2% (2)
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