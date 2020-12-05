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Приветствуем вас, дорогие друзья!Уже совсем скоро начнется матч 17-ого тура Российской премьер лиги.Сегодня, на «Газпром-арене», встретятся «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Урал» (Екатеринбург).К этой игре «Зенит» подходить в статусе фаворита, занимая вторую строчку с 32 очками, на 3 балла отставая от Московского «Спартака», который свой матч сегодня уже выиграл и по праву находится во главе турнирной таблицы.На волне неудач в Лиге чемпионов и последних двух подряд ничьих в РПЛ, питерцы должны сегодня собраться и любой ценой заполучить 3 очка.«Урал» имеет в своем активе 19 очков и базируется на 11 месте. При этом не имеет поражений в последних 6 официальных матчах.Главный арбитр матча Игорь Панин, а помогать ему будут Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев и резервный судья Игорь Низовцев.Следить за игрой с вами буду я, Скворцов Александр.