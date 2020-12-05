Зенит
1:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Газпром Арена
Урал
1:0
17' ГолАзмун Сердар
99
Лунёв
Андрей
18
Жирков
Юрий
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Ход матча
17'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|7 (1)
|0.41
|2.
|Ерохин Александр
|6
|0.35
|3.
|Азмун Сердар
|6
|0.35
|4.
|Дуглас Сантос
|2
|0.12
|5.
|Мостовой Андрей
|2
|0.12
|6.
|Сутормин Алексей
|2
|0.12
|7.
|Кузяев Далер
|2
|0.12
|8.
|Ловрен Деян
|2
|0.12
|9.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.06
|10.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.06
|11.
|Малком Филипе
|1
|0.06
|12.
|Круговой Данил
|0
|0
|13.
|Жирков Юрий
|0
|0
|14.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|15.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.29
|2.
|Погребняк Павел
|1
|0.06
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0.06
|4.
|Панюков Андрей
|1
|0.06
|5.
|Евсеев Алексей
|1
|0.06
|6.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.06
|7.
|Егорычев Андрей
|1
|0.06
|8.
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|9.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|10.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|11.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|5
|1
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0
|4.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|5.
|Азмун Сердар
|2
|0
|6.
|Кузяев Далер
|2
|0
|7.
|Жирков Юрий
|1
|0
|8.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|11.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|12.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|13.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|14.
|Малком Филипе
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|6
|0
|2.
|Емельянов Роман
|3
|1
|3.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|4.
|Калинин Игорь
|4
|0
|5.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|6.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|8.
|Помазун Илья
|3
|0
|9.
|Золотов Николай
|3
|0
|10.
|Кулаков Денис
|2
|0
|11.
|Араторе Марко
|2
|0
|12.
|Йовичич Бранко
|2
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|14.
|Августиняк Рафал
|2
|0
|15.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|16.
|Погребняк Павел
|1
|0
|17.
|Панюков Андрей
|1
|0
|18.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|3.13% (1)
|31.25% (10)
|9.38% (3)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
|Урал
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит
Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит
Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал
Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 0
Урал: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 13
Зенит 4:1 Урал Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 17
|35
|2.
|Зенит
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 12
|33
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|10.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 19
|22
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|12 - 15
|20
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|6.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 11
|8
|12.
|Урал
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|13.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 1:0 Урал
Исход игры
Зенит
91.9% (148)
Ничья
6.2% (10)
Урал
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (72)
Меньше
53.85% (84)
Обе команды забьют
Да
43.59% (68)
Нет
56.41% (88)
Популярный счёт
2:0 Зенит
36.6% (59)
2:1 Зенит
23.6% (38)
1:0 Зенит
10.6% (17)
3:1 Зенит
9.9% (16)
3:0 Зенит
5% (8)
1:1 Ничья
3.7% (6)
4:1 Зенит
1.2% (2)
4:0 Зенит
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!