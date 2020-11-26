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Зенит
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 7 (1) 0.44
2. Ерохин Александр 6 0.38
3. Азмун Сердар 6 0.38
4. Дуглас Сантос 2 0.13
5. Мостовой Андрей 2 0.13
6. Сутормин Алексей 2 0.13
7. Кузяев Далер 2 0.13
8. Ловрен Деян 2 0.13
9. Караваев Вячеслав 1 0.06
10. Дриусси Себастьян 1 0.06
11. Малком Филипе 1 0.06
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.31
2. Погребняк Павел 1 0.06
3. Страндберг Стефан 1 0.06
4. Панюков Андрей 1 0.06
5. Евсеев Алексей 1 0.06
6. Подберёзкин Вячеслав 1 0.06
7. Егорычев Андрей 1 0.06
8. Августиняк Рафал 1 0.06
9. Эль Кабир Отман 0 0
10. Мишкич Даниэль 0 0
11. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 4 2
2. Барриос Вилмар 5 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Кузяев Далер 2 0
7. Жирков Юрий 1 0
8. Оздоев Магомед 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Чистяков Дмитрий 1 0
11. Сутормин Алексей 1 0
12. Дуглас Сантос 1 0
13. Дриусси Себастьян 1 0
14. Малком Филипе 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 6 0
2. Емельянов Роман 3 1
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Калинин Игорь 4 0
5. Страндберг Стефан 2 1
6. Бикфалви Эрик 3 0
7. Подберёзкин Вячеслав 3 0
8. Помазун Илья 3 0
9. Золотов Николай 3 0
10. Кулаков Денис 2 0
11. Араторе Марко 2 0
12. Йовичич Бранко 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Августиняк Рафал 2 0
15. Годзюр Ярослав 1 0
16. Погребняк Павел 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Ароян Вараздат 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 3.13% (1) 31.25% (10) 9.38% (3) 6.25% (2) 21.88% (7) 28.13% (9)
 Урал 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит
Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит
Урал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал
Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 0
Урал: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 13
Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 7:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Зенит Премьер-лига Урал 0:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 4:1 Урал Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Зенит 88.7% (55)
    X 9.7% (6)
    Урал 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Урал
    1.40
    5.85
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.50 9.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.30 9.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.85 10.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 1.02 10.50 1.02 4.40 1.20 3.50 1.30 2.25 1.68 2.02 1.86 1.77 2.12 1.48 2.65 1.25 4.00 1.18 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50 1.01 14.50
    15.25 1.02 13.50 1.02 4.55 1.21 3.60 1.30 2.35 1.73 1.71 2.16 1.48 2.69 1.23 4.30 1.18 5.20 1.07 9.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.65 1.53 2.41 1.19 4.60
    3.64 1.28 2.43 1.56 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
    4.60 1.20 3.12 1.36 1.85 1.95 1.37 3.10 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.30
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    Прогнозы на матч Зенит - Урал

    Исход игры
    Зенит
    88.7% (55)
    Ничья
    9.7% (6)
    Урал
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.33% (29)
    Меньше
    51.67% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    48.33% (29)
    Нет
    51.67% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    38.7% (24)
    2:1 Зенит
    27.4% (17)
    3:1 Зенит
    9.7% (6)
    3:0 Зенит
    4.8% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    1:0 Зенит
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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