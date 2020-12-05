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Локомотив Москва
1:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Рубин
0'
0:1
3' Гол
Ин-Бём Хван
5' Желтая карточка
Мухин Максим
1:1
17' Гол
Игнатьев Владислав
23' Желтая карточка
Игнатьев Иван
26' Желтая карточка
Зуев Александр
29' Желтая карточка
Зотов Георгий
36' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
47' Вторая желтая карточка
Игнатьев Иван
56'
Локомотив - Рубин. 1:1. Владисла...
Локомотив - Рубин. 0:1. Ин Бом Х...
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
7
Крыховяк
Гжегож
76
Мухин
Максим
20
Игнатьев
Владислав
25
Камано
Франсуа
11
Миранчук
Антон
88
Лисакович
Виталий
1
Медведев
Никита
31
Зотов
Георгий
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
3
Меркулов
Михаил
28
Абильдгор
Оливер
6
Ин-Бём
Хван
25
Макаров
Денис
20
Шатов
Олег
12
Зуев
Александр
19
Игнатьев
Иван
Локомотив Москва
4-2-3-1
Рубин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 3 (2) 0.18
2. Смолов Фёдор 3 0.18
3. Миранчук Алексей 2 0.12
4. Игнатьев Владислав 2 0.12
5. Крыховяк Гжегож 2 0.12
6. Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
7. Зе Луиш Жозе 1 0.06
8. Лисакович Виталий 1 0.06
9. Баринов Дмитрий 1 0.06
10. Мурило Серкейра 1 0.06
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 7 (1) 0.41
2. Макаров Денис 4 0.24
3. Бакаев Солтмурад 2 0.12
4. Кварацхелия Хвича 2 0.12
5. Ин-Бём Хван 2 0.12
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.12
7. Старфельт Карл 2 0.12
8. Шатов Олег 1 (1) 0.06
9. Йевтич Дарко 1 0.06
10. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Чорлука Ведран 4 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 4 0
5. Жемалетдинов Рифат 4 0
6. Эдер Лопеш 4 0
7. Куликов Даниил 4 0
8. Магкеев Станислав 4 0
9. Живоглядов Дмитрий 3 0
10. Баринов Дмитрий 3 0
11. Мурило Серкейра 3 0
12. Райкович Слободан 1 1
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Мухин Максим 1 0
17. Иосифов Никита 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Макаров Денис 6 0
3. Йевтич Дарко 3 1
4. Меркулов Михаил 3 1
5. Бегич Сильвие 3 1
6. Самошников Илья 4 0
7. Абильдгор Оливер 4 0
8. Игнатьев Иван 2 1
9. Ин-Бём Хван 2 1
10. Шатов Олег 3 0
11. Деспотович Джордже 3 0
12. Зуев Александр 3 0
13. Кварацхелия Хвича 3 0
14. Зотов Георгий 2 0
15. Старфельт Карл 1 0
16. Косарев Кирилл 1 0
17. Бакаев Солтмурад 1 0
18. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Рубин 0 9.09% (2) 27.27% (6) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Рубин 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Рубин Премьер-лига
Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Локомотив Москва 1:1 Заявка 17 7 5 5 17 - 17 26
7. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Рубин 1:1 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. Локомотив Москва 1:1 Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин 1:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин 1:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва 1:1 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 55'
    Макаров на половине поля "Локомотива" ушёл от Мухина, а затем Денис пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    54'
    Миранчук с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Абильдгор головой выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    53'
    Владислав Игнатьев подкараулил отскок у линии штрафной площади "Рубина", а затем пробил в левый угол ворот, Медведев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 52'
    Чорлука прошёл вперёд по центру и выполнил заброс к линии вратарской, Игнатьев тянулся к мячу и не смог как следует пробить в правый угол ворот, Медведев в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 51'
    Рыбус получил мяч от Камано на левом фланге, но выполнить подачу в штрафную площадь Мацей не успел, его накрыл Хван, который выбил мяч в аут. 
  • 50'
    Миранчук с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Лисаковичу совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч. 
  • 49'
    Леонид Слуцкий был очень раздосадован удалением Игнатьева, наставник "Рубина" строго отчитал своего форварда, которого как раз просили не фолить на сопернике в этот момент. 
  • Жёлтая и сразу красная
    48'
    Удаление в составе "Рубина"! Иван Игнатьев в центре поля огрел по ногам Чорлуку, форвард "Рубина" не успел выбить мяч в борьбе с защитником "Локомотива" и заслуженно получил вторую жёлтую карточку за грубую игру. 
  • 47'
    Бегич из глубины поля выполнил заброс на ход Ивану Игнатьеву по правой половине поля, Мурило оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Рубин", чтобы продолжить на равных играть с "Локомотивом" на выезде, если физически команда Леонида Слуцкого просядет, ей будет довольно непросто. При этом не нужно забывать, что как раз именно "железнодорожники" играли матч в Лиге чемпионов в середине недели, а поэтому именно подопечным Марко Николича может быть тяжелее ближе к концу матча. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Локомотив" на своём поле играет вничью с "Рубином" 1:1. Игра началась довольно интересно, голы при этом команды забивали пока только после ошибок голкиперов, но быть может во второй половине матча Медведев и Гилерме смогут исправиться в глазах болельщиков. По моментам "Локомотив" и "Рубин" также выглядят пока довольно одинаково, в целом можно сказать, что игра пока получается неплохой, хочется верить, что команды во второй половине матча не будут сбрасывать оборотов и порадуют нас ещё парочкой забитых голов. 
  • Угловой
    45'
    Миранчук вновь с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Бегич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Штанга
    45'
    Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Чорлука удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, Медведев не понял полёт траектории мяча, в итоге Никита убрал руки, а мяч попал в перекладину, под отскок быстро подстроился Абильдгор, который выбил мяч на повторный корнер. 
  • 45'
    Крыховяк попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Меркуловым Гжегож заработал угловой для своей команды. 
  • Опасный момент
    44'
    Миранчук со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Старфельт в подкате сбил Лисаковича у радиуса штрафной площади. "Локомотив" заработал опасный стандарт. 
  • 42'
    Макаров по центру убежал от Мурило и вошёл в штрафную площадь, в последний момент Чорлука успел подставить ногу, но мяч отскочил к Ивану Игнатьеву, который в касание пробил по воротам, на счастье игроков "Локомотива" форвард "Рубина" вновь отправил мяч слишком высоко. 
  • 41'
    Макаров вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот, Гилерме на этот раз сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • 40'
    Шатов с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, там оказался только Рыбус, который спокойно перехватил мяч. 
  • 39'
    Зотов из центра поля удачно головой забросил мяч к линии штрафной площади "Локомотива" на Ивана Игнатьева, Мурило за счёт позиции выиграл борьбу за мяч и затем выбил его в аут. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк получил жёлтую карточку за грубую игру против Зуева в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Рубина". 
  • 37'
    Живоглядов попытался пройти вперёд по правому флангу ещё раз, но на этот раз Дмитрия накрыл Зуев, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Шатов в центре поля нарушил правила против Крыховяка. Игроки "Локомотива" быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    35'
    Миранчук с углового выполнил подачу к линии вратарской, Медведев сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к линии штрафной площади, Владислав Игнатьев попытался как-то пробить по воротам, но в итоге у него получился обратный заброс точно в руки голкиперу "Рубина". 
  • Опасный момент
    34'
    Миранчук выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Владислав Игнатьев под давлением Старфельта выполнил удачный прострел к линии вратарской на Лисаковича, но Бегич в последний момент успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой. 
  • 33'
    Бегич у своей штрафной площади попал под прессинг, Сильвие в итоге пришлось отдавать передачу на ход Зотову, Георгий в итоге оказался не готов к рывку и упустил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Владислав Игнатьев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Абильдгора. 
  • Офсайд
    31'
    Миранчук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чорлука выполнил скидку к правому углу вратарской, но при этом в момент подачи Ведран забрался в офсайд. 
  • Желтая карточка
    30'
    Фланговый защитник "Рубина" Георгий Зотов получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Камано. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Мурило в прошлом эпизоде досталось в борьбе за верховой мяч, но после паузы защитник "Локомотива" сам поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • Угловой
    28'
    Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Старфельт вместе с Бегичем выбили мяч за пределы штрафной. 
  • 27'
    Рыбус со стандарта неожиданно пробил в ближний угол ворот, Абильдгор, который был у штанги растянулся и выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    26'
    Полузащитник "Рубина" Александр Зуев получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Владислава Игнатьева. 
  • 25'
    Абильдгор выполнил передачу на ход Хвану по левому флангу, Ин-Бём побоялся, что он может быть в офсайде и не стал бороться за мяч, а Меркулов не понял, что партнёр по команде не будет участвовать в моменте, будет удар от ворот. 
  • 24'
    Хван на левом фланге отыгрался с Зуевым, затем к комбинации подключился Иван Игнатьев, который выполнил передачу на левый угол штрафной площади, но уже там за мяч Хван в борьбе с Живоглядовым зацепиться не смог.  
  • Желтая карточка
    23'
    Форвард "Рубина" Иван Игнатьев неудачно обработал мяч после передачи из центра поля на половине поля "Локомотива", Иван попытался вернуть мяч под свой контроль, но в итоге не успел по моменту и ударил в ногу Рыбусу. За фол Сергей Карасёв показал жёлтую карточку Игнатьеву. 
  • 22'
    Живоглядов прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Лисакович головой пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру и не очень сильно, Медведев в прыжке его намертво поймал на этот раз. 
  • 21'
    Хорошее начало матча получилось для нейтральных болельщиков, но конечно такая нервная игра голкиперов "Локомотива" и "Рубина" фанатов команд наверняка никак не может радовать. 
  • Опасный момент
    20'
    Чорлука из центра поля выполнил передачу на ход Крыховяку на половину поля "Рубина", Гжегож обработал мяч, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Владиславу Игнатьеву, который немного прошёл вперёд и пробил в левый угол ворот, мяч немного ушёл в сторону от цели. 
  • Судья
    19'
    Сергей Карасёв проконсультировался с судьями из комнаты VAR и убедился, что против Медведева никто не нарушал правил. 
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Владислав Игнатьев!!! Миранчук со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Медведев ошибся при игре на выходе и выронил мяч точно на ногу Владиславу Игнатьеву, который не простил голкипера "Рубина" за грубую оплошность. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Абильдгор на правом фланге нарушил правила против Владислава Игнатьева. Ещё один относительно неплохой стандарт заработал "Локомотив". 
  • 16'
    Игроки "Локомотива" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля "железнодорожникам" пройти крайне трудно. 
  • 15'
    Зуев на левом фланге отыгрался с Меркуловым, Михаил решил выполнить подачу к правому углу вратарской, но там совсем никого не оказалось, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Макаров в центре поля нарушил правила против Камано. Игроки "Локомотива" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Судья
    13'
    Миранчук в борьбе с Беговичем оказался на газоне у штрафной площади "Рубина", Сергей Карсёв дал продолжить игру, но затем Лисакович в борьбе со Стартфельтом упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    12'
    Меркулов с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Рыбус при попытке выбить мяч на левый фланг неудачно отправил его по линии вратарской, получился пас на Ивана Игнатьева, который в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 11'
    Последовала передача к линии штрафной площади "Рубина", Старфельт должен был перехватывать мяч, но Карл неудачно поставил ногу, мяч в итоге отскочил на правый угол штрафной площади, где оказался Крыховяк, Гжегож пробил в ближний угол ворот, Медведев был на месте. 
  • 10'
    Миранчук со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Медведев сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади, Живоглядов оказался первым на подборе, но его удар в касание оказался слишком неудачным. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Зотов на левом фланге нарушил правила против Камано. "Локомотив" теперь уже тщательно готовится к стандарту. 
  • 8'
    Макаров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Иван Игнатьев оторвался от защитников "Локомотива", но мяч после его удара головой полетел слишком высоко. 
  • 7'
    Хван со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, но после выноса за пределы штрафной подбор был за игроками "Рубина". 
  • Желтая карточка
    6'
    Полузащитник "Локомотива" Максим Мухин получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Мухин на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Макарова. "Рубин" заработал неплохой стандарт. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Хван!!! Шатов из центра поля выполнил передачу на ход Хвану по центру поля, Ин-Бём прошёл к радиусу штрафной площади по центру, затем сместился влево, защитники "Локомотива" посчитали, что накрывать соперника не нужно, а Хван в итоге неплохо пробил по воротам, мяч полетел по непростой траектории для Гилерме, который прыгнул в правый угол, а мяч в итоге влетел в центр ворот. 
  • 3'
    Крыховяк выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Живоглядов в борьбе с защитниками "Рубина" не смог зацепиться за мяч. 
  • 2'
    Сразу же "Локомотив" провёл атаку через правый фланг. Крыховяк вбросил мяч из аута, далее Миранчук отыгрался с Игнатьевым, Крыховяк вновь получил мяч и протолкнул его к линии штрафной площади на Камано, Франсуа в свою очередь отдал передачу на левый угол штрафной площади, могло быть довольно опасно, но Зотов успел сыграть в подкате и выбить мяч из-под ног Рыбуса. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная борьба между "соседями" по турнирной таблице. "Локомотив" и "Рубин" разделяет лишь одно очко, оба клуба нуждаются в победе, чтобы забраться в зону Лиги Европы, а поэтому мы вправе рассчитывать на хорошую битву. 
  • Второй тайм
  • 47'
    Игнатьев Иван получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 2.80 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 2.55 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.20 3.80
  2.27 2.50 4.89

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.09 5.80 1.13 6.80 1.10 5.30 1.15 1.80 2.12 3.60 1.28 2.40 1.57 1.60 2.33 1.42 2.85 1.15 5.30 1.03 7.20 1.02 13.00 0.00 22.00
7.90 1.09 6.25 1.13 2.72 1.47 2.04 1.80 1.61 2.46 1.28 3.75 1.20 4.70 1.07 9.10 1.05 10.00 1.00 19.75
3.00 1.41 2.63 1.52 2.23 1.69 1.86 2.01 3.66 1.29 3.05 1.39 2.44 1.58 1.86 2.00 1.60 2.39 1.41 2.97 1.15 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.45 1.55 1.58 2.35 2.05 1.75 1.35 3.15 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.53 1.52 1.65 2.24 1.33 3.32 1.07 8.10 1.05 9.50
2.68 1.50 2.19 1.73 1.68 2.24 1.44 2.90 1.34 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.58 2.48 1.16 4.80
3.26 1.34 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
4.20 1.24
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Рубин

Исход игры
Локомотив Москва
55.8% (87)
Ничья
37.2% (58)
Рубин
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.29% (43)
Меньше
71.71% (109)
Обе команды забьют
Да
59.21% (90)
Нет
40.79% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (47)
1:0 Локомотив Москва
27.6% (43)
2:1 Локомотив Москва
21.8% (34)
0:0 Ничья
5.8% (9)
1:2 Рубин
3.8% (6)
2:0 Локомотив Москва
3.8% (6)
0:1 Рубин
1.9% (3)
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