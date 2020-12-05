Рыбус получил мяч от Камано на левом фланге, но выполнить подачу в штрафную площадь Мацей не успел, его накрыл Хван, который выбил мяч в аут.

Чорлука прошёл вперёд по центру и выполнил заброс к линии вратарской, Игнатьев тянулся к мячу и не смог как следует пробить в правый угол ворот, Медведев в прыжке намертво поймал мяч.

Владислав Игнатьев подкараулил отскок у линии штрафной площади "Рубина", а затем пробил в левый угол ворот, Медведев в прыжке перевёл мяч на угловой.

Миранчук с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Абильдгор головой выбил мяч в аут.

Макаров на половине поля "Локомотива" ушёл от Мухина, а затем Денис пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Рубин", чтобы продолжить на равных играть с "Локомотивом" на выезде, если физически команда Леонида Слуцкого просядет, ей будет довольно непросто. При этом не нужно забывать, что как раз именно "железнодорожники" играли матч в Лиге чемпионов в середине недели, а поэтому именно подопечным Марко Николича может быть тяжелее ближе к концу матча.

Бегич из глубины поля выполнил заброс на ход Ивану Игнатьеву по правой половине поля, Мурило оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

Удаление в составе "Рубина"! Иван Игнатьев в центре поля огрел по ногам Чорлуку, форвард "Рубина" не успел выбить мяч в борьбе с защитником "Локомотива" и заслуженно получил вторую жёлтую карточку за грубую игру.

Леонид Слуцкий был очень раздосадован удалением Игнатьева, наставник "Рубина" строго отчитал своего форварда, которого как раз просили не фолить на сопернике в этот момент.

Миранчук с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Лисаковичу совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Локомотив" на своём поле играет вничью с "Рубином" 1:1. Игра началась довольно интересно, голы при этом команды забивали пока только после ошибок голкиперов, но быть может во второй половине матча Медведев и Гилерме смогут исправиться в глазах болельщиков. По моментам "Локомотив" и "Рубин" также выглядят пока довольно одинаково, в целом можно сказать, что игра пока получается неплохой, хочется верить, что команды во второй половине матча не будут сбрасывать оборотов и порадуют нас ещё парочкой забитых голов.

45' Миранчук вновь с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Бегич головой выбил мяч подальше от своих ворот.

45' Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Чорлука удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, Медведев не понял полёт траектории мяча, в итоге Никита убрал руки, а мяч попал в перекладину, под отскок быстро подстроился Абильдгор, который выбил мяч на повторный корнер.

45' Крыховяк попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Меркуловым Гжегож заработал угловой для своей команды.

44' Миранчук со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

43' Старфельт в подкате сбил Лисаковича у радиуса штрафной площади. "Локомотив" заработал опасный стандарт.

42' Макаров по центру убежал от Мурило и вошёл в штрафную площадь, в последний момент Чорлука успел подставить ногу, но мяч отскочил к Ивану Игнатьеву, который в касание пробил по воротам, на счастье игроков "Локомотива" форвард "Рубина" вновь отправил мяч слишком высоко.

41' Макаров вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот, Гилерме на этот раз сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

40' Шатов с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, там оказался только Рыбус, который спокойно перехватил мяч.

39' Зотов из центра поля удачно головой забросил мяч к линии штрафной площади "Локомотива" на Ивана Игнатьева, Мурило за счёт позиции выиграл борьбу за мяч и затем выбил его в аут.

38' Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк получил жёлтую карточку за грубую игру против Зуева в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Рубина".

37' Живоглядов попытался пройти вперёд по правому флангу ещё раз, но на этот раз Дмитрия накрыл Зуев, который выбил мяч в аут.

36' Шатов в центре поля нарушил правила против Крыховяка. Игроки "Локомотива" быстро разыграли стандарт.

35' Миранчук с углового выполнил подачу к линии вратарской, Медведев сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к линии штрафной площади, Владислав Игнатьев попытался как-то пробить по воротам, но в итоге у него получился обратный заброс точно в руки голкиперу "Рубина".

34' Миранчук выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Владислав Игнатьев под давлением Старфельта выполнил удачный прострел к линии вратарской на Лисаковича, но Бегич в последний момент успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой.

33' Бегич у своей штрафной площади попал под прессинг, Сильвие в итоге пришлось отдавать передачу на ход Зотову, Георгий в итоге оказался не готов к рывку и упустил мяч в аут.

32' Владислав Игнатьев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Абильдгора.

31' Миранчук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чорлука выполнил скидку к правому углу вратарской, но при этом в момент подачи Ведран забрался в офсайд.

30' Фланговый защитник "Рубина" Георгий Зотов получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Камано.

29' Мурило в прошлом эпизоде досталось в борьбе за верховой мяч, но после паузы защитник "Локомотива" сам поднялся и показал, что он готов играть дальше.

28' Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Старфельт вместе с Бегичем выбили мяч за пределы штрафной.

27' Рыбус со стандарта неожиданно пробил в ближний угол ворот, Абильдгор, который был у штанги растянулся и выбил мяч на угловой.

26' Полузащитник "Рубина" Александр Зуев получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Владислава Игнатьева.

25' Абильдгор выполнил передачу на ход Хвану по левому флангу, Ин-Бём побоялся, что он может быть в офсайде и не стал бороться за мяч, а Меркулов не понял, что партнёр по команде не будет участвовать в моменте, будет удар от ворот.

24' Хван на левом фланге отыгрался с Зуевым, затем к комбинации подключился Иван Игнатьев, который выполнил передачу на левый угол штрафной площади, но уже там за мяч Хван в борьбе с Живоглядовым зацепиться не смог.

23' Форвард "Рубина" Иван Игнатьев неудачно обработал мяч после передачи из центра поля на половине поля "Локомотива", Иван попытался вернуть мяч под свой контроль, но в итоге не успел по моменту и ударил в ногу Рыбусу. За фол Сергей Карасёв показал жёлтую карточку Игнатьеву.

22' Живоглядов прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Лисакович головой пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру и не очень сильно, Медведев в прыжке его намертво поймал на этот раз.

21' Хорошее начало матча получилось для нейтральных болельщиков, но конечно такая нервная игра голкиперов "Локомотива" и "Рубина" фанатов команд наверняка никак не может радовать.

20' Чорлука из центра поля выполнил передачу на ход Крыховяку на половину поля "Рубина", Гжегож обработал мяч, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Владиславу Игнатьеву, который немного прошёл вперёд и пробил в левый угол ворот, мяч немного ушёл в сторону от цели.

19' Сергей Карасёв проконсультировался с судьями из комнаты VAR и убедился, что против Медведева никто не нарушал правил.

18' Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Владислав Игнатьев!!! Миранчук со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Медведев ошибся при игре на выходе и выронил мяч точно на ногу Владиславу Игнатьеву, который не простил голкипера "Рубина" за грубую оплошность.

17' Абильдгор на правом фланге нарушил правила против Владислава Игнатьева. Ещё один относительно неплохой стандарт заработал "Локомотив".

16' Игроки "Локомотива" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля "железнодорожникам" пройти крайне трудно.

15' Зуев на левом фланге отыгрался с Меркуловым, Михаил решил выполнить подачу к правому углу вратарской, но там совсем никого не оказалось, будет удар от ворот.

14' Макаров в центре поля нарушил правила против Камано. Игроки "Локомотива" не смогли быстро разыграть стандарт.

13' Миранчук в борьбе с Беговичем оказался на газоне у штрафной площади "Рубина", Сергей Карсёв дал продолжить игру, но затем Лисакович в борьбе со Стартфельтом упустил мяч за лицевую линию поля.

12' Меркулов с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Рыбус при попытке выбить мяч на левый фланг неудачно отправил его по линии вратарской, получился пас на Ивана Игнатьева, который в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

11' Последовала передача к линии штрафной площади "Рубина", Старфельт должен был перехватывать мяч, но Карл неудачно поставил ногу, мяч в итоге отскочил на правый угол штрафной площади, где оказался Крыховяк, Гжегож пробил в ближний угол ворот, Медведев был на месте.

10' Миранчук со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Медведев сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади, Живоглядов оказался первым на подборе, но его удар в касание оказался слишком неудачным.

9' Зотов на левом фланге нарушил правила против Камано. "Локомотив" теперь уже тщательно готовится к стандарту.

8' Макаров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Иван Игнатьев оторвался от защитников "Локомотива", но мяч после его удара головой полетел слишком высоко.

7' Хван со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, но после выноса за пределы штрафной подбор был за игроками "Рубина".

6' Полузащитник "Локомотива" Максим Мухин получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

5' Мухин на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Макарова. "Рубин" заработал неплохой стандарт.

4' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Хван!!! Шатов из центра поля выполнил передачу на ход Хвану по центру поля, Ин-Бём прошёл к радиусу штрафной площади по центру, затем сместился влево, защитники "Локомотива" посчитали, что накрывать соперника не нужно, а Хван в итоге неплохо пробил по воротам, мяч полетел по непростой траектории для Гилерме, который прыгнул в правый угол, а мяч в итоге влетел в центр ворот.

3' Крыховяк выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Живоглядов в борьбе с защитниками "Рубина" не смог зацепиться за мяч.

2' Сразу же "Локомотив" провёл атаку через правый фланг. Крыховяк вбросил мяч из аута, далее Миранчук отыгрался с Игнатьевым, Крыховяк вновь получил мяч и протолкнул его к линии штрафной площади на Камано, Франсуа в свою очередь отдал передачу на левый угол штрафной площади, могло быть довольно опасно, но Зотов успел сыграть в подкате и выбить мяч из-под ног Рыбуса.