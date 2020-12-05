Локомотив Москва
1:1
Второй тайм: 56'
Стадион: РЖД Арена
Рубин
0:1
3' ГолИн-Бём Хван
5' Желтая карточкаМухин Максим
1:1
17' ГолИгнатьев Владислав
23' Желтая карточкаИгнатьев Иван
26' Желтая карточкаЗуев Александр
29' Желтая карточкаЗотов Георгий
36' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
47' Вторая желтая карточкаИгнатьев Иван
31
Рыбус
Мацей
76
Мухин
Максим
20
Шатов
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Ход матча
3'
0:1
5'
17'
23'
26'
29'
36'
47'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|3 (2)
|0.18
|2.
|Смолов Фёдор
|3
|0.18
|3.
|Миранчук Алексей
|2
|0.12
|4.
|Игнатьев Владислав
|2
|0.12
|5.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.12
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.06
|7.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.06
|8.
|Лисакович Виталий
|1
|0.06
|9.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|10.
|Мурило Серкейра
|1
|0.06
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|7 (1)
|0.41
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.24
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.12
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.12
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.12
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.12
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.12
|8.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.06
|9.
|Йевтич Дарко
|1
|0.06
|10.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|1
|2.
|Чорлука Ведран
|4
|1
|3.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|4.
|Рыбус Мацей
|4
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|6.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|7.
|Куликов Даниил
|4
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|10.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|11.
|Мурило Серкейра
|3
|0
|12.
|Райкович Слободан
|1
|1
|13.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Мухин Максим
|1
|0
|17.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|7
|0
|2.
|Макаров Денис
|6
|0
|3.
|Йевтич Дарко
|3
|1
|4.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|5.
|Бегич Сильвие
|3
|1
|6.
|Самошников Илья
|4
|0
|7.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|8.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|9.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|10.
|Шатов Олег
|3
|0
|11.
|Деспотович Джордже
|3
|0
|12.
|Зуев Александр
|3
|0
|13.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|14.
|Зотов Георгий
|2
|0
|15.
|Старфельт Карл
|1
|0
|16.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|17.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|18.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|Рубин
|0
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: +8 =5 -7Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 16
|32
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 17
|26
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Рубин
|1:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|10.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 22
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|16.
|Ротор
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Рубин
Исход игры
Локомотив Москва
55.8% (87)
Ничья
37.2% (58)
Рубин
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.29% (43)
Меньше
71.71% (109)
Обе команды забьют
Да
59.21% (90)
Нет
40.79% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (47)
1:0 Локомотив Москва
27.6% (43)
2:1 Локомотив Москва
21.8% (34)
0:0 Ничья
5.8% (9)
1:2 Рубин
3.8% (6)
2:0 Локомотив Москва
3.8% (6)
0:1 Рубин
1.9% (3)
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