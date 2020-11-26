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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 3 (2) 0.19
2. Смолов Фёдор 3 0.19
3. Миранчук Алексей 2 0.13
4. Крыховяк Гжегож 2 0.13
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
6. Зе Луиш Жозе 1 0.06
7. Лисакович Виталий 1 0.06
8. Игнатьев Владислав 1 0.06
9. Баринов Дмитрий 1 0.06
10. Мурило Серкейра 1 0.06
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 7 (1) 0.44
2. Макаров Денис 4 0.25
3. Бакаев Солтмурад 2 0.13
4. Кварацхелия Хвича 2 0.13
5. Игнатьев Иван 2 (2) 0.13
6. Старфельт Карл 2 0.13
7. Ин-Бём Хван 1 0.06
8. Йевтич Дарко 1 0.06
9. Шатов Олег 1 (1) 0.06
10. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 5 1
2. Чорлука Ведран 4 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 4 0
5. Жемалетдинов Рифат 4 0
6. Эдер Лопеш 4 0
7. Куликов Даниил 4 0
8. Магкеев Станислав 4 0
9. Живоглядов Дмитрий 3 0
10. Баринов Дмитрий 3 0
11. Мурило Серкейра 3 0
12. Райкович Слободан 1 1
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Иосифов Никита 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Макаров Денис 6 0
3. Йевтич Дарко 3 1
4. Меркулов Михаил 3 1
5. Бегич Сильвие 3 1
6. Самошников Илья 4 0
7. Абильдгор Оливер 4 0
8. Ин-Бём Хван 2 1
9. Шатов Олег 3 0
10. Деспотович Джордже 3 0
11. Кварацхелия Хвича 3 0
12. Зуев Александр 2 0
13. Зотов Георгий 1 0
14. Старфельт Карл 1 0
15. Игнатьев Иван 1 0
16. Косарев Кирилл 1 0
17. Бакаев Солтмурад 1 0
18. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Рубин 0 9.09% (2) 27.27% (6) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Рубин 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Рубин Премьер-лига
Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Локомотив Москва 65.2% (43)
    X 30.3% (20)
    Рубин 4.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Рубин
    2.47
    3.28
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.25 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.20 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.28 3.18
      2.43 3.27 3.11

    Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.90 1.03 7.00 1.10 3.00 1.40 2.33 1.67 1.93 1.96 1.71 2.23 1.35 3.30 1.25 4.10 1.11 7.00 1.06 7.70 1.01 14.50 0.00 22.00 0.00 22.00
    8.80 1.07 7.20 1.10 2.96 1.41 2.25 1.66 1.71 2.26 1.34 3.32 1.26 3.94 1.09 7.70 1.07 8.60 1.01 17.00
    3.03 1.39 2.66 1.50 2.28 1.66 1.90 1.95 1.68 2.23 1.50 2.67 1.22 4.48
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.15 1.35 3.25 1.09 7.30
    2.68 1.47 1.75 2.08 1.37 3.10 1.09 7.20 1.07 8.60
    2.74 1.47 2.24 1.68 1.74 2.16 1.47 2.77 1.34 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.90
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.28
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин

    Исход игры
    Локомотив Москва
    65.2% (43)
    Ничья
    30.3% (20)
    Рубин
    4.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (20)
    Меньше
    68.75% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    59.38% (38)
    Нет
    40.63% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Локомотив Москва
    31.8% (21)
    1:1 Ничья
    27.3% (18)
    2:1 Локомотив Москва
    25.8% (17)
    0:0 Ничья
    3% (2)
    2:0 Локомотив Москва
    3% (2)
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