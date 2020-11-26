Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|3 (2)
|0.19
|2.
|Смолов Фёдор
|3
|0.19
|3.
|Миранчук Алексей
|2
|0.13
|4.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.13
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.06
|6.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.06
|7.
|Лисакович Виталий
|1
|0.06
|8.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.06
|9.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|10.
|Мурило Серкейра
|1
|0.06
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|7 (1)
|0.44
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.25
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.13
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.13
|5.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.13
|6.
|Старфельт Карл
|2
|0.13
|7.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.06
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.06
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.06
|10.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|5
|1
|2.
|Чорлука Ведран
|4
|1
|3.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|4.
|Рыбус Мацей
|4
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|6.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|7.
|Куликов Даниил
|4
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|10.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|11.
|Мурило Серкейра
|3
|0
|12.
|Райкович Слободан
|1
|1
|13.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|7
|0
|2.
|Макаров Денис
|6
|0
|3.
|Йевтич Дарко
|3
|1
|4.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|5.
|Бегич Сильвие
|3
|1
|6.
|Самошников Илья
|4
|0
|7.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|8.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|9.
|Шатов Олег
|3
|0
|10.
|Деспотович Джордже
|3
|0
|11.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|12.
|Зуев Александр
|2
|0
|13.
|Зотов Георгий
|1
|0
|14.
|Старфельт Карл
|1
|0
|15.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|16.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|17.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|18.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|Рубин
|0
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: +8 =5 -7Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 16
|32
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|8.
|Рубин
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|10.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 22
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|16.
|Ротор
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин
Исход игры
Локомотив Москва
65.2% (43)
Ничья
30.3% (20)
Рубин
4.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (20)
Меньше
68.75% (44)
Обе команды забьют
Да
59.38% (38)
Нет
40.63% (26)
Популярный счёт
1:0 Локомотив Москва
31.8% (21)
1:1 Ничья
27.3% (18)
2:1 Локомотив Москва
25.8% (17)
0:0 Ничья
3% (2)
2:0 Локомотив Москва
3% (2)
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