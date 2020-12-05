Неплохая подача в штрафную получилась, в результате которой Кайо головой бил, но получилось совсем не сильно.

Вот это сейв! "Ротор" продавил "Краснодар" по правому флангу, отдал передачу в центр, где Давиташвили оказался совсем один, Зурико пробил, но Сафонов отлично среагировал и выручил!

И продолжает "Ротор"! Матвей Сафонов отбил дальний удар Данила Степанова, но на добивании первыми оказались гости, однако даже после повторного удара сумел выручить молодой вратарь!

Как завелась волгоградская команда! Отличный ответ после пропущенного мяча, и, если бы не Сафонов, один мяч вполне мог залетать в сетку хозяев.

Опять мог "Ротор" доводить дело до опасного момента, но Кайо своевременно вынес мяч куда-подальше.

17' Впрочем и Понсе досталась желтая за споры.

16' Понсе толкнул Виллену на газон, Полузащитник "Краснодара" тут же вскочил на ноги и набросился на игрока "Ротора", за что и получил карточку.

15' Подавляющее преимущество "Краснодара" на первых минутах наконец вылилось в забитый мяч. Да и голевой пас пришел с левого фланга, с которого минимум подачи три было за первые 15 минут.

14' ГОЛ!!! 1:0!!! Вандерсон сыграл с Черновым в стенку на левом фланге, сам Вандерсон прорваться в штрафную не смог, а вот прострел Чернова, пусть и после рикошета, все же дошел до Ари, который спокойно вколотил мяч в сетку!

12' А первый корнер получился не самым плохим! Хозяева коротко разыграли, затем после первого удара попали в защитника, мяч отскочил к Кайо, который с правой ноги пробил в дальний угол, но в створ не попал. Очень близок был защитник к своему первому голу за клуб.

11' Вандерсон отдал пас на ход Чернову, Евгений прострелил в центр, но оборона мяч перехватила и выбила первый угловой в матче.

10' Краснодарцы вновь атакуют левым флангом через Евгения Чернова, который снова неудачно навесил в штрафную площадь.

9' "Ротор" оказался в чужой штрафной площади, затем Давиташвили пробил по воротам, но угодил в Мартыновича.

8' "Краснодар" подает в штрафную, это Чернов пытался найти одного из своих напарников в штрафной, но безуспешно.

7' Илья Жигулев довольно грубо влетел в Чернова, но арбитр пока карточками не разбрасывается.

6' Чуть не ошибся голкипер "Ротора" на выходе, немного не поняв замысел защитника, но в итоге все в порядке.

5' Вот наконец гости пробились к штрафной соперника, но Кайо в подкате выбил мяч из ног Макарова.

4' Хозяева очень резво начали матч, сразу же был опаснейший момент и до сих пор "Ротор" даже секунд 10 не подержал мяч в своих ногах.

3' Вновь в атаке "Краснодар". На этот раз Кайо пытался прорваться по левому флангу, но оборона "Ротора" смогла выбить мяч из его ног.

2' И сразу же моментище у "Краснодара"! Евгений Чернов с левого края штрафной отдал передачу на дальнюю штангу, где Ари совсем немного не дотянулся до мяча!