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Краснодар
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ротор
0'
1:0
14' Гол
Ари Феррейра
16' Желтая карточка
Понсе Андрес
17' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
23'
Краснодар - Ротор. 1:0. Ари, Тин...
39
Сафонов
Матвей
28
Смольников
Игорь
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
18
Чернов
Евгений
77
Камболов
Руслан
52
Де
Вильена
Тонни
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
20
Марков
Евгений
10
Вандерсон
9
Ари
Феррейра
93
Чондрич
Йосип
13
Макаров
Сергей
33
Кверквелия
Соломон
4
Кожемякин
Олег
25
Степанов
Данил
17
Песегов
Евгений
8
Алейник
Олег
20
Жигулёв
Илья
96
Фламарион
77
Давиташвили
Зурико
23
Понсе
Андрес
Краснодар
4-3-3
Ротор
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 6 (1) 0.35
2. Кабелла Реми 5 (1) 0.29
3. Классон Виктор 2 0.12
4. Петров Сергей 2 0.12
5. Вандерсон 1 0.06
6. Олссон Кристоффер 1 0.06
7. Де Вильена Тонни 1 0.06
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.06
9. Уткин Даниил 1 0.06
10. Сабуа Леон 1 0.06
11. Газинский Юрий 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.12
2. Муллин Камиль 2 0.12
3. Серченков Сергей 1 0.06
4. Степанов Данил 1 0.06
5. Понсе Андрес 1 0.06
6. Кожемякин Олег 0 0
7. Николаев Олег 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Мартынович Александр 3 1
3. Петров Сергей 4 0
4. Смольников Игорь 4 0
5. Газинский Юрий 4 0
6. Рамирес Кристиан 4 0
7. Олссон Кристоффер 4 0
8. Берг Маркус 3 0
9. Сорокин Егор 1 1
10. Камболов Руслан 2 0
11. Уткин Даниил 2 0
12. Ионов Алексей 1 0
13. Ари Феррейра 1 0
14. Классон Виктор 1 0
15. Де Вильена Тонни 1 0
16. Литвинов Вячеслав 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Степанов Данил 5 0
3. Байрыев Азат 3 1
4. Жигулёв Илья 4 0
5. Макаров Сергей 4 0
6. Кожемякин Олег 4 0
7. Кверквелия Соломон 3 0
8. Давиташвили Зурико 3 0
9. Манучарян Армен 1 1
10. Алейник Олег 2 0
11. Микелтадзе Бека 2 0
12. Фламарион 2 0
13. Песегов Евгений 1 0
14. Султонов Мухаммад 1 0
15. Муллин Камиль 1 0
16. Пискунов Антон 1 0
17. Матрикарди Патрисио 1 0
18. Серченков Сергей 1 0
19. Понсе Андрес 1 0
20. Чондрич Йосип 1 0
21. Николаев Олег 1 0
22. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 28.57% (6) 14.29% (3)
 Ротор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов
Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар
Ротор Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ротор 0:3 Краснодар Премьер-лига Ротор 0:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
2. Зенит 0:0 Заявка 17 9 6 2 32 - 12 33
3. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
7. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
9. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
10. Краснодар 0:0 Заявка 17 6 4 7 24 - 19 22
11. Урал 0:0 Заявка 17 4 8 5 12 - 15 20
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор 0:0 Заявка 17 1 6 10 7 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
6. Краснодар 0:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор 0:0 Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит 0:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор 0:0 Заявка 9 1 5 3 5 - 11 8
12. Урал 0:0 Заявка 8 1 4 3 3 - 6 7
13. Краснодар 0:0 Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 23'
    Опять мог "Ротор" доводить дело до опасного момента, но Кайо своевременно вынес мяч куда-подальше. 
  • 22'
    Как завелась волгоградская команда! Отличный ответ после пропущенного мяча, и, если бы не Сафонов, один мяч вполне мог залетать в сетку хозяев. 
  • Опасный момент
    20'
    И продолжает "Ротор"! Матвей Сафонов отбил дальний удар Данила Степанова, но на добивании первыми оказались гости, однако даже после повторного удара сумел выручить молодой вратарь!
  • Опасный момент
    19'
    Вот это сейв! "Ротор" продавил "Краснодар" по правому флангу, отдал передачу в центр, где Давиташвили оказался совсем один, Зурико пробил, но Сафонов отлично среагировал и выручил!
  • 18'
    Неплохая подача в штрафную получилась, в результате которой Кайо головой бил, но получилось совсем не сильно. 
  • Желтая карточка
    17'
    Впрочем и Понсе досталась желтая за споры. 
  • Желтая карточка
    16'
    Понсе толкнул Виллену на газон, Полузащитник "Краснодара" тут же вскочил на ноги и набросился на игрока "Ротора", за что и получил карточку. 
  • 15'
    Подавляющее преимущество "Краснодара" на первых минутах наконец вылилось в забитый мяч. Да и голевой пас пришел с левого фланга, с которого минимум подачи три было за первые 15 минут. 
  • Описание гола
    14'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Вандерсон сыграл с Черновым в стенку на левом фланге, сам Вандерсон прорваться в штрафную не смог, а вот прострел Чернова, пусть и после рикошета, все же дошел до Ари, который спокойно вколотил мяч в сетку!
  • Угловой
    12'
    А первый корнер получился не самым плохим! Хозяева коротко разыграли, затем после первого удара попали в защитника, мяч отскочил к Кайо, который с правой ноги пробил в дальний угол, но в створ не попал. Очень близок был защитник к своему первому голу за клуб. 
  • 11'
    Вандерсон отдал пас на ход Чернову, Евгений прострелил в центр, но оборона мяч перехватила и выбила первый угловой в матче. 
  • 10'
    Краснодарцы вновь атакуют левым флангом через Евгения Чернова, который снова неудачно навесил в штрафную площадь.
  • 9'
    "Ротор" оказался в чужой штрафной площади, затем Давиташвили пробил по воротам, но угодил в Мартыновича. 
  • 8'
    "Краснодар" подает в штрафную, это Чернов пытался найти одного из своих напарников в штрафной, но безуспешно. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Илья Жигулев довольно грубо влетел в Чернова, но арбитр пока карточками не разбрасывается. 
  • 6'
    Чуть не ошибся голкипер "Ротора" на выходе, немного не поняв замысел защитника, но в итоге все в порядке. 
  • 5'
    Вот наконец гости пробились к штрафной соперника, но Кайо в подкате выбил мяч из ног Макарова.
  • 4'
    Хозяева очень резво начали матч, сразу же был опаснейший момент и до сих пор "Ротор" даже секунд 10 не подержал мяч в своих ногах. 
  • 3'
    Вновь в атаке "Краснодар". На этот раз Кайо пытался прорваться по левому флангу, но оборона "Ротора" смогла выбить мяч из его ног. 
  • Опасный момент
    2'
    И сразу же моментище у "Краснодара"! Евгений Чернов с левого края штрафной отдал передачу на дальнюю штангу, где Ари совсем немного не дотянулся до мяча!
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.00 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 9.20 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.75 11.25
  1.31 5.24 9.37

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 1.01 12.00 1.02 11.00 1.03 3.90 1.25 3.60 1.28 2.17 1.74 1.87 2.00 1.92 1.87 1.29 3.70 1.35 3.15 1.08 6.90 1.12 6.10 1.01 12.50 1.03 12.00
16.50 1.01 15.25 1.02 4.90 1.19 3.94 1.26 2.42 1.63 1.84 1.99 1.54 2.51 1.28 3.75 1.22 4.40 1.08 8.20
4.65 1.21 3.03 1.40 2.84 1.44 2.35 1.62 2.08 1.78 1.82 2.04 1.63 2.34 1.51 2.63 1.37 3.14 1.19 4.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.30 1.61 2.35 1.58 1.21 4.50 1.27 3.70 1.04 10.00
3.85 1.26 2.53 1.52 1.61 2.32 1.24 4.05 1.15 5.35
3.45 1.31 2.86 1.43 2.26 1.65 1.75 2.11 1.52 2.55 1.35 3.24 1.17 4.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.98 1.77 1.48 2.48 1.31 3.30
4.85 1.19 3.45 1.31 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.90
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.45 1.33
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Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Ротор

Исход игры
Краснодар
91.7% (143)
Ничья
5.8% (9)
Ротор
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.14% (44)
Меньше
70.86% (107)
Обе команды забьют
Да
29.8% (45)
Нет
70.2% (106)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
46.8% (73)
1:0 Краснодар
16.7% (26)
2:1 Краснодар
16.7% (26)
3:1 Краснодар
5.1% (8)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Краснодар
3.2% (5)
1:2 Ротор
1.3% (2)
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