Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|6 (1)
|0.38
|2.
|Кабелла Реми
|5 (1)
|0.31
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.13
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.13
|5.
|Вандерсон
|1
|0.06
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.06
|7.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.06
|8.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.06
|9.
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|10.
|Сабуа Леон
|1
|0.06
|11.
|Газинский Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|2
|0.13
|2.
|Муллин Камиль
|2
|0.13
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.06
|4.
|Степанов Данил
|1
|0.06
|5.
|Понсе Андрес
|1
|0.06
|6.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|7.
|Николаев Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|6
|1
|2.
|Мартынович Александр
|3
|1
|3.
|Петров Сергей
|4
|0
|4.
|Смольников Игорь
|4
|0
|5.
|Газинский Юрий
|4
|0
|6.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|7.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|8.
|Берг Маркус
|3
|0
|9.
|Сорокин Егор
|1
|1
|10.
|Камболов Руслан
|2
|0
|11.
|Уткин Даниил
|2
|0
|12.
|Ионов Алексей
|1
|0
|13.
|Ари Феррейра
|1
|0
|14.
|Классон Виктор
|1
|0
|15.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|16.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Степанов Данил
|5
|0
|3.
|Байрыев Азат
|3
|1
|4.
|Жигулёв Илья
|4
|0
|5.
|Макаров Сергей
|4
|0
|6.
|Кожемякин Олег
|4
|0
|7.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|8.
|Давиташвили Зурико
|3
|0
|9.
|Манучарян Армен
|1
|1
|10.
|Алейник Олег
|2
|0
|11.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|12.
|Фламарион
|2
|0
|13.
|Песегов Евгений
|1
|0
|14.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|15.
|Муллин Камиль
|1
|0
|16.
|Пискунов Антон
|1
|0
|17.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|18.
|Серченков Сергей
|1
|0
|19.
|Понсе Андрес
|1
|0
|20.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|21.
|Николаев Олег
|1
|0
|22.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|Ротор
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов
Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар
Ротор Последние 20 матчей: +2 =6 -12Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 16
|32
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|8.
|Рубин
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|10.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 22
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|16.
|Ротор
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Ротор
Исход игры
Краснодар
87.9% (51)
Ничья
8.6% (5)
Ротор
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (20)
Меньше
63.64% (35)
Обе команды забьют
Да
40% (22)
Нет
60% (33)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
39.7% (23)
2:1 Краснодар
22.4% (13)
1:0 Краснодар
13.8% (8)
1:1 Ничья
6.9% (4)
3:1 Краснодар
5.2% (3)
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