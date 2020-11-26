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Краснодар
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 6 (1) 0.38
2. Кабелла Реми 5 (1) 0.31
3. Классон Виктор 2 0.13
4. Петров Сергей 2 0.13
5. Вандерсон 1 0.06
6. Олссон Кристоффер 1 0.06
7. Де Вильена Тонни 1 0.06
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.06
9. Уткин Даниил 1 0.06
10. Сабуа Леон 1 0.06
11. Газинский Юрий 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.13
2. Муллин Камиль 2 0.13
3. Серченков Сергей 1 0.06
4. Степанов Данил 1 0.06
5. Понсе Андрес 1 0.06
6. Кожемякин Олег 0 0
7. Николаев Олег 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Мартынович Александр 3 1
3. Петров Сергей 4 0
4. Смольников Игорь 4 0
5. Газинский Юрий 4 0
6. Рамирес Кристиан 4 0
7. Олссон Кристоффер 4 0
8. Берг Маркус 3 0
9. Сорокин Егор 1 1
10. Камболов Руслан 2 0
11. Уткин Даниил 2 0
12. Ионов Алексей 1 0
13. Ари Феррейра 1 0
14. Классон Виктор 1 0
15. Де Вильена Тонни 1 0
16. Литвинов Вячеслав 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Степанов Данил 5 0
3. Байрыев Азат 3 1
4. Жигулёв Илья 4 0
5. Макаров Сергей 4 0
6. Кожемякин Олег 4 0
7. Кверквелия Соломон 3 0
8. Давиташвили Зурико 3 0
9. Манучарян Армен 1 1
10. Алейник Олег 2 0
11. Микелтадзе Бека 2 0
12. Фламарион 2 0
13. Песегов Евгений 1 0
14. Султонов Мухаммад 1 0
15. Муллин Камиль 1 0
16. Пискунов Антон 1 0
17. Матрикарди Патрисио 1 0
18. Серченков Сергей 1 0
19. Понсе Андрес 1 0
20. Чондрич Йосип 1 0
21. Николаев Олег 1 0
22. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 28.57% (6) 14.29% (3)
 Ротор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов
Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар
Ротор Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ротор 0:3 Краснодар Премьер-лига Ротор 0:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Краснодар 87.9% (51)
    X 8.6% (5)
    Ротор 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ротор
    1.41
    5.15
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.05 8.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.60 8.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.15 9.30
      1.37 4.94 8.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 9.10 1.05 3.75 1.27 2.95 1.40 2.01 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.37 2.95 1.15 4.70 1.12 5.40 1.03 9.60 1.03 10.50 0.00 17.00
    13.00 1.03 11.25 1.04 3.84 1.27 3.00 1.40 2.05 1.86 1.57 2.44 1.38 3.10 1.17 5.20 1.13 6.00 1.04 11.50
    3.78 1.28 2.95 1.42 2.33 1.63 2.01 1.85 1.76 2.10 1.53 2.56 1.34 3.29 1.12 6.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.79 1.45 2.75 1.13 5.50
    3.30 1.33 2.15 1.70 1.50 2.59 1.16 5.25 1.11 6.50
    3.18 1.37 2.61 1.51 2.05 1.82 1.63 2.33 1.45 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.75 1.99 1.32 3.20
    3.95 1.25 2.83 1.43 1.73 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
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    Прогнозы на матч Краснодар - Ротор

    Исход игры
    Краснодар
    87.9% (51)
    Ничья
    8.6% (5)
    Ротор
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (20)
    Меньше
    63.64% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (22)
    Нет
    60% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    39.7% (23)
    2:1 Краснодар
    22.4% (13)
    1:0 Краснодар
    13.8% (8)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
    3:1 Краснодар
    5.2% (3)
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