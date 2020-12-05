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Спартак Москва
2:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Тамбов
0'
1:0
27' Гол
Ларссон Джордан
2:0
64' Гол
Понсе Эсекель
2:1
65' Гол
Онугха Герман
78'
Спартак - Тамбов. 2:1. Герман Он...
Спартак - Тамбов. 1:0. Джордан Л...
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
10
Бакаев
Зелимхан
19
Понсе
Эсекель
11
Ларссон
Джордан
1
Рыжиков
Сергей
44
Чичерин
Никита
31
Тилль
Себастьян
81
Кабахидзе
Владимир
90
Меренчуков
Дмитрий
17
Гигашвили
Зураб
25
Карасёв
Павел
18
Ароян
Вараздат
11
Володько
Максим
9
Онугха
Герман
87
Карапетян
Александр
Спартак Москва
3-4-1-2
Тамбов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 7 (1) 0.41
2. Понсе Эсекель 6 0.35
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.29
4. Айртон Лукас 2 0.12
5. Кокорин Александр 2 (2) 0.12
6. Жиго Самуэль 2 0.12
7. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.06
8. Зобнин Роман 1 0.06
9. Мозес Виктор 1 0.06
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.18
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.12
3. Онугха Герман 2 (1) 0.12
4. Карасёв Павел 1 0.06
5. Панченко Кирилл 1 0.06
6. Костюков Михаил 1 0.06
7. Грицаенко Алексей 1 0.06
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Зобнин Роман 4 0
4. Айртон Лукас 4 0
5. Ещенко Андрей 3 0
6. Ларссон Джордан 3 0
7. Максименко Александр 3 0
8. Умяров Наиль 3 0
9. Кутепов Илья 2 0
10. Понсе Эсекель 2 0
11. Жиго Самуэль 2 0
12. Крал Алекс 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 2 2
2. Каплиенко Александр 5 0
3. Онугха Герман 5 0
4. Чуперка Валерий 4 0
5. Ароян Вараздат 2 1
6. Рыжиков Сергей 3 0
7. Шляков Евгений 3 0
8. Костюков Михаил 3 0
9. Тетрашвили Гурам 1 1
10. Килин Антон 1 1
11. Ойеволе Адессойе 2 0
12. Рыбин Алексей 2 0
13. Кабахидзе Владимир 2 0
14. Балашов Виталий 1 0
15. Чичерин Никита 1 0
16. Чагров Никита 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 26.92% (7) 3.85% (1) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Тамбов 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов
Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва
Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:3 Тамбов Премьер-лига Тамбов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2:1 Заявка 17 10 5 2 29 - 17 35
2. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
3. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
7. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
9. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов 1:2 Заявка 17 3 3 11 12 - 24 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
4. Спартак Москва 2:1 Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
5. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов 1:2 Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 2:1 Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов 1:2 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    78'
    Карапетян фолит в атаке. Рефери фиксирует нарушение правил. Был фол, честно говоря. Остановлена игра. 
  • 77'
    Карапетян открывался слишком быстро и не прочитал передачу в центр, в результате чего по воротам он выстрела так и не нанес.
  • 75'
    Жиго в касание играл на Айртона, который с правой ноги решил пробить в дальнюю "девятку", но не попал. Мяч выше цели полетел.
  • 74'
    Максименко ловит мяч в перчатки. Хорошая атака гостей, и Карапетян выстреливает прямо в Максименко. Тот справляется со своей задачей.
  • 73'
    Мозес попытался прострелить мяч с фланга в центр штрафной - никто из игроков «Спартака» до мяча не добирается.
  • 71'
    "Тамбов" полон решимости забить второй гол. Стоит признать, что "Спартак" сейчас играет в панике.
  • Угловой
    66'
    Угловой удар зарабатывает "Спартак". Тедеско немного успокоился после второго мяча, но, как кажется, ненадолго. Он снова принялся ругаться на защитников своей команды.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОНУГХА! 2:1!
    Пока хозяева праздновали, гости смогли забить! Прекрасная атака футболистов «Тамбова», и Онугха отправляет сферу в сетку.
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПОНСЕ! 2:0!
    В итоге все-таки засчитывают гол арбитры. После выстрела Понсе мяч попал в штангу, в перекладину, после чего влетел в сетку. Справедливое решение судьи, надо признать.
  • 63'
    ОГО! Контратаку провели сейчас игроки «Спартака», которые, судя по всему, отправили сферу в ворота соперника.
  • 62'
    Полчаса остается играть соперникам в этой встрече. Второй гол может полностью сломать «Тамбов».
  • 61'
    Мозес попытался прострелить мяч с фланга в центр штрафной - никто из игроков «Спартака» до мяча не добирается.
  • 60'
    Мозес попытался прострелить мяч с фланга в центр штрафной - никто из игроков «Спартака» до мяча не добирается.
  • 58'
    Айртон сыграл на Джикию, который нашел передачей Ларссона. Выстрел последнего приходится в защитника. Отбивается "Тамбов".
  • 57'
    Тедеско снова подпрыгивает чуть ли не до второго этажа. Пожалуй - это самый интересный и яркий "игрок" в составе "Спартака". 
  • 56'
    Красиво, конечно, футболист "Спартака" пытался разыграть комбинацию своей команды, но совсем немного не понял его Александр. Бежал он в нужную зону, но буквально лишнего шага ему не хватило для того, чтобы до сферы добраться.
  • 55'
    Онугха пяткой пытался переправить сферу в центр вратарской. Прочитал сей маневр Максименко, который вышел из ворот и забрал сферу в свои перчатки.
  • 54'
    Неспокойная у нас встреча. Но в атаке себя проявляют преимущественно игроки "Спартака". Онугха в центре поля въехал в ногу сопернику - без нарушения правил.
  • 53'
    Понсе получает мяч в чужой штрафной. Пробивает он по воротам соперника - попадает в защитника. Понсе попытался сыграть на добивании, но со снарядом не совладал.
  • 51'
    Ароян сыграл на партнера, но тот получил удар по ногам. Быстрый ответ "Спартака". Бакаев сместился с правого фланга в центр, но не стал бить, и передачу на коллегу отдал очень неудачную. Потеря.
  • 50'
    Снова нам показывают Тедеско, который явно недоволен игрой "Спартака". Большие возмущения он выказывал по ходу первого тайма, что-то Доменико не нравится и после перерыва.
  • Фол, нарушение
    49'
    Умяров фолит против Арояна сейчас. Карточки желтого цвета не последовало в этой ситуации, хотя фол был, прямо скажем, опасным.
  • 48'
    Понсе получил передачу от Ларссона, после чего нанес удар по воротам, но направил он сферу значительно выше перекладины.
  • 47'
    В перерыве, судя по всему, не было произведено ни одной ротации. Хотя запасные футболисты активно разминались на поле. Не исключено, что кто-то в ближайшее время появится на футбольном газоне.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашей встрече стартовал. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Хозяева впереди благодаря голу Ларссона.
  • 44'
    Понсе после неудачной передачи с левого фланга пробил головой в дальний угол. Мяч намного левее цели полетел. Далеко не самый удачный выстрел.
  • Фол, нарушение
    43'
    Ларссона сзади ударил по ногам Володько. Штрафной удар разыграют "красно-белые". Повторюсь, это делать сегодня подопечные Тедеско не торопятся.
  • Угловой
    42'
    Еще один угловой разыграли футболисты "Спартака", но на сей раз спокойно от наступления "красно-белых" отбились "волки". Мяч в центр поля выбит.
  • Опасный момент
    41'
    МОМЕНТ! После розыгрыша углового мяч пришел с Кралу, который с правого края штрафной нанес удар в дальний угол рамки противника. Снаряд полетел под перекладину, но Рыжиков успел среагировать и спасти свой коллектив.
  • 40'
    Меренчуков сейчас прерывает передачу с левого фланга от Айртона. Удается игроку "Спартака" заработать угловой после серии рикошетов.
  • 39'
    Подача на Онугху с левого фланга пошла - не сумел футболист "Тамбова" до снаряда добраться. Улетел тот в итоге за лицевую линию.
  • 38'
    Штрафной удар в центре поля заработали футболисты "Спартака". Не торопятся они разыгрывать стандартное положение. Время играет на команду хозяев.
  • Опасный момент
    36'
    Пытались разыграть стандартное положение гости. Онугха в итоге по воротам противника пробил. От его головы сфера выше цели полетела.
  • Угловой
    35'
    Айртон сфолил справа против соперника. Штрафной удар зарабатывают "волки". Идет навес с правого фланга в центр. Рикошетом от головы Крала снаряд уходит за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    34'
    Кстати говоря, первый же удар в створ ворот "Тамбова" привел к тому, что хозяева открыли счет в матче. У нас же Мозес тем временем снова сфолил в атаке. Снова останавливает рефери игру, фиксируя нарушение.
  • Фол, нарушение
    33'
    Снова недоволен игрой своей команды наставник "Спартака", который предъявляет претензии линии обороны. Крал толкает соперника в спину - фол в атаке фиксируется арбитрами тем временем.
  • 32'
    Хорошая поддержка у "Спартака" сегодня, честно говоря. Болельщики очень активно ведут себя и гонят вперед свой любимый коллектив.
  • 30'
    Ларссон отыграл на Умярова. Наиль пытался оставить пяткой сферу на партнера, но отдал сферу в ногу оппоненту. До прострельной подачи дело не дошло.
  • 29'
    В штрафную соперника отправляли "волки" мяч, но атакующие футболисты "Тамбова" к мячу там не успел. Сфера досталась Максименко.
  • 28'
    Ничего по игре не получалось у "Спартака", однако смогли "красно-белые" отправить сферу в сетку, и это самое важное. Качество игры уходит на второй план.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛАРССОН! 1:0!
    Открывает счет в матче столичный "Спартак"! Быстрый розыгрыш атаки. Слева получает мяч Крал, выдает он передачу на Ларссона, который в касание переправляет сферу в сетку!
  • Фол, нарушение
    25'
    Фол в атаке фиксирует рефери у Карапетяна, который поднял ногу выше положенной высоты. Опасную игру фиксирует судейская коллегия.
  • 24'
    Процент владения мячом "говорит" в пользу "Спартака". По этому показателю у нас 57% против 43%. Тедеско показывают нам у бровки. Пока у него к своим подопечным одним сплошные претензии.
  • 23'
    Не было пока ни одного удара в створ ворот Рыжикова. Справляется команда гостей с давлением оппонента, который начинает прощупывать фланги.
  • 22'
    Уже начинают играть футболисты "Тамбова" просто на вынос. Честно говоря, такая игра не приводит к положительному результату. Нужно выходить из обороны в атаку "волкам".
  • 21'
    Атака "Спартака" через правый фланг. Мозес выполнял прострел с бровки в центр штрафной, но там были только игроки "Тамбова", который вынесли сферу подальше от собственной рамки.
  • 20'
    Вернулся на поле Жиго. У нас же чем-то Тедеско недоволен. Активно он жестикулирует, пытаясь смотивировать свой коллектив на активные действия.
  • Травма, повреждение
    19'
    У Жиго со здоровьем что-то случилось. Временно покинул он пределы футбольного поля. Будет ему оказана помощь.
  • Опасный момент
    18'
    Две подряд ошибки Жиго привели к тому, что футболисты «Тамбова» дважды расстреливали ворота соперника, но оба раза мяч прилетал в защитников «Спартака». Однажды после рикошета пришлось сыграть и голкиперу «красно-белых».
  • 17'
    Хорошая поддержка на стадионе у "Спартака". Я думаю, что немало фанатов смотрит за ходом встречи у своих телевизоров.
  • 15'
    Хорошая поддержка на стадионе у "Спартака". Я думаю, что немало фанатов смотрит за ходом встречи у своих телевизоров.
  • 14'
    Не лучшим образом тамбовчане разыграли корнер. Понсе головой выбивает снаряд подальше от собственной рамки.
  • Угловой
    13'
    Первый в матче угловой получает право подать "Твамбов". С правого фланга последует навесная подача. Посмотрим, чем все это закончится.
  • 12'
    Крал сыграл верхом в чужую штрафную. Ларссону было крайне сложно до мяча тут добраться. Голкипер "волков" играет первым на опережении.
  • Фол, нарушение
    11'
    Тедеско аплодирует Джикии сейчас. Подставляется Георгий под Карапетяна, и Александр, не удержавшись от соблазна, заваливает руками оппонента на газон. Фол в атаке.
  • 10'
    10 минут отыграли соперники. Хорошо двигается "Спартак" в первом тайме. Имеет он немало моментов, но пока довести дело до гола не удается.
  • 8'
    Бакаев и Крал выстрелили дважды с 11-ти метров. Мяч оба раза прилетал в спины защитникам "Тамбова", которые, к чести своей, смогли отбиться.
  • Фол, нарушение
    7'
    Айртон получает толчок в спину. Новая у нас остановка в матче. Штрафной удар на левом фланге зарабатывают "красно-белые".
  • Фол, нарушение
    6'
    Фол в обратную сторону теперь. Умяров на втором "этаже" боролся с соперником, но получил толчок в спину от оппонента. В итоге нарушение правил фиксирует рефери.
  • Фол, нарушение
    5'
    Карапетян в районе центрального круга получил удар по ногам. Это первая остановка в нашем поединке. Александр уже на ногах, все с ним в порядке, как мне кажется.
  • 4'
    Сразу несколько основных футболистов не вышло сегодня на поле в составе "Тамбова". Бойкотировали они игру в связи отсутствием выплат по заработной плате. Очень тяжелая ситуация нынче в стане этой команды.
  • 3'
    Спокойно контролируют мяч в районе центрального круга тамбовские "волки". Пока они не двигают свою атаку вперед, как будто побаиваясь своего соперника.
  • 2'
    Футболисты "Спартака" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как футболисты "Тамбова" вышли в синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Москве!
  • Второй тайм
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Онугха Герман бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ларссон Джордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 1.03 16.00 100.00
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Бонус: 5 000 ₽ 1.07 15.50 64.00
  1.03 13.06 35.32

Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 1.03 12.50 1.01 4.90 1.16 4.10 1.23 2.12 1.76 2.46 1.55 2.17 1.74 1.98 1.88 1.75 2.14 1.61 2.40 1.32 3.40 1.25 4.10 1.09 6.50 1.08 7.10 1.02 12.50 1.01 12.00
11.50 1.00 14.00 1.00 6.10 1.08 5.45 1.12 3.10 1.35 2.56 1.51 1.98 1.92 1.59 2.36 1.41 2.82 1.21 4.05 1.15 4.55 1.05 7.40
4.76 1.20 2.80 1.46 2.32 1.63 2.07 1.81 2.54 1.44 2.35 1.51 2.03 1.68 1.83 1.86 1.62 2.13 1.50 2.39 1.19 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.70 1.47 1.63 2.28 1.29 3.65
4.70 1.19 3.32 1.33 1.92 1.88 1.45 2.75 1.29 3.60
3.37 1.33 3.06 1.40 3.50 1.30 2.58 1.49 2.08 1.74 1.79 2.03 1.48 2.62 1.35 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.30 1.30 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
5.70 1.14 4.60 1.20 2.30 1.62 1.72 2.12 1.43 2.83 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
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Где смотреть матч Спартак Москва 2:1 Тамбов онлайн

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Прогнозы на матч Спартак Москва 2:1 Тамбов

Исход игры
Спартак Москва
98.7% (157)
Ничья
0.6% (1)
Тамбов
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (60)
Меньше
61.29% (95)
Обе команды забьют
Да
25.16% (39)
Нет
74.84% (116)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
52.2% (83)
2:1 Спартак Москва
17.6% (28)
3:0 Спартак Москва
12.6% (20)
1:0 Спартак Москва
7.5% (12)
3:1 Спартак Москва
6.3% (10)
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