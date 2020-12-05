Мозес попытался прострелить мяч с фланга в центр штрафной - никто из игроков «Спартака» до мяча не добирается.

Максименко ловит мяч в перчатки. Хорошая атака гостей, и Карапетян выстреливает прямо в Максименко. Тот справляется со своей задачей.

Жиго в касание играл на Айртона, который с правой ноги решил пробить в дальнюю "девятку", но не попал. Мяч выше цели полетел.

Карапетян открывался слишком быстро и не прочитал передачу в центр, в результате чего по воротам он выстрела так и не нанес.

Второй тайм в нашей встрече стартовал. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

В перерыве, судя по всему, не было произведено ни одной ротации. Хотя запасные футболисты активно разминались на поле. Не исключено, что кто-то в ближайшее время появится на футбольном газоне.

Понсе получил передачу от Ларссона, после чего нанес удар по воротам, но направил он сферу значительно выше перекладины.

Умяров фолит против Арояна сейчас. Карточки желтого цвета не последовало в этой ситуации, хотя фол был, прямо скажем, опасным.

Снова нам показывают Тедеско, который явно недоволен игрой "Спартака". Большие возмущения он выказывал по ходу первого тайма, что-то Доменико не нравится и после перерыва.

Ароян сыграл на партнера, но тот получил удар по ногам. Быстрый ответ "Спартака". Бакаев сместился с правого фланга в центр, но не стал бить, и передачу на коллегу отдал очень неудачную. Потеря.

Понсе получает мяч в чужой штрафной. Пробивает он по воротам соперника - попадает в защитника. Понсе попытался сыграть на добивании, но со снарядом не совладал.

Неспокойная у нас встреча. Но в атаке себя проявляют преимущественно игроки "Спартака". Онугха в центре поля въехал в ногу сопернику - без нарушения правил.

Онугха пяткой пытался переправить сферу в центр вратарской. Прочитал сей маневр Максименко, который вышел из ворот и забрал сферу в свои перчатки.

Красиво, конечно, футболист "Спартака" пытался разыграть комбинацию своей команды, но совсем немного не понял его Александр. Бежал он в нужную зону, но буквально лишнего шага ему не хватило для того, чтобы до сферы добраться.

Тедеско снова подпрыгивает чуть ли не до второго этажа. Пожалуй - это самый интересный и яркий "игрок" в составе "Спартака".

Айртон сыграл на Джикию, который нашел передачей Ларссона. Выстрел последнего приходится в защитника. Отбивается "Тамбов".

Мозес попытался прострелить мяч с фланга в центр штрафной - никто из игроков «Спартака» до мяча не добирается.

Мозес попытался прострелить мяч с фланга в центр штрафной - никто из игроков «Спартака» до мяча не добирается.

Полчаса остается играть соперникам в этой встрече. Второй гол может полностью сломать «Тамбов».

ОГО! Контратаку провели сейчас игроки «Спартака», которые, судя по всему, отправили сферу в ворота соперника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПОНСЕ! 2:0! В итоге все-таки засчитывают гол арбитры. После выстрела Понсе мяч попал в штангу, в перекладину, после чего влетел в сетку. Справедливое решение судьи, надо признать.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОНУГХА! 2:1! Пока хозяева праздновали, гости смогли забить! Прекрасная атака футболистов «Тамбова», и Онугха отправляет сферу в сетку.

Угловой удар зарабатывает "Спартак". Тедеско немного успокоился после второго мяча, но, как кажется, ненадолго. Он снова принялся ругаться на защитников своей команды.

"Тамбов" полон решимости забить второй гол. Стоит признать, что "Спартак" сейчас играет в панике.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Хозяева впереди благодаря голу Ларссона.

44' Понсе после неудачной передачи с левого фланга пробил головой в дальний угол. Мяч намного левее цели полетел. Далеко не самый удачный выстрел.

43' Ларссона сзади ударил по ногам Володько. Штрафной удар разыграют "красно-белые". Повторюсь, это делать сегодня подопечные Тедеско не торопятся.

42' Еще один угловой разыграли футболисты "Спартака", но на сей раз спокойно от наступления "красно-белых" отбились "волки". Мяч в центр поля выбит.

41' МОМЕНТ! После розыгрыша углового мяч пришел с Кралу, который с правого края штрафной нанес удар в дальний угол рамки противника. Снаряд полетел под перекладину, но Рыжиков успел среагировать и спасти свой коллектив.

40' Меренчуков сейчас прерывает передачу с левого фланга от Айртона. Удается игроку "Спартака" заработать угловой после серии рикошетов.

39' Подача на Онугху с левого фланга пошла - не сумел футболист "Тамбова" до снаряда добраться. Улетел тот в итоге за лицевую линию.

38' Штрафной удар в центре поля заработали футболисты "Спартака". Не торопятся они разыгрывать стандартное положение. Время играет на команду хозяев.

36' Пытались разыграть стандартное положение гости. Онугха в итоге по воротам противника пробил. От его головы сфера выше цели полетела.

35' Айртон сфолил справа против соперника. Штрафной удар зарабатывают "волки". Идет навес с правого фланга в центр. Рикошетом от головы Крала снаряд уходит за лицевую линию.

34' Кстати говоря, первый же удар в створ ворот "Тамбова" привел к тому, что хозяева открыли счет в матче. У нас же Мозес тем временем снова сфолил в атаке. Снова останавливает рефери игру, фиксируя нарушение.

33' Снова недоволен игрой своей команды наставник "Спартака", который предъявляет претензии линии обороны. Крал толкает соперника в спину - фол в атаке фиксируется арбитрами тем временем.

32' Хорошая поддержка у "Спартака" сегодня, честно говоря. Болельщики очень активно ведут себя и гонят вперед свой любимый коллектив.

30' Ларссон отыграл на Умярова. Наиль пытался оставить пяткой сферу на партнера, но отдал сферу в ногу оппоненту. До прострельной подачи дело не дошло.

29' В штрафную соперника отправляли "волки" мяч, но атакующие футболисты "Тамбова" к мячу там не успел. Сфера досталась Максименко.

28' Ничего по игре не получалось у "Спартака", однако смогли "красно-белые" отправить сферу в сетку, и это самое важное. Качество игры уходит на второй план.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛАРССОН! 1:0!

Открывает счет в матче столичный "Спартак"! Быстрый розыгрыш атаки. Слева получает мяч Крал, выдает он передачу на Ларссона, который в касание переправляет сферу в сетку!

25' Фол в атаке фиксирует рефери у Карапетяна, который поднял ногу выше положенной высоты. Опасную игру фиксирует судейская коллегия.

24' Процент владения мячом "говорит" в пользу "Спартака". По этому показателю у нас 57% против 43%. Тедеско показывают нам у бровки. Пока у него к своим подопечным одним сплошные претензии.

23' Не было пока ни одного удара в створ ворот Рыжикова. Справляется команда гостей с давлением оппонента, который начинает прощупывать фланги.

22' Уже начинают играть футболисты "Тамбова" просто на вынос. Честно говоря, такая игра не приводит к положительному результату. Нужно выходить из обороны в атаку "волкам".

21' Атака "Спартака" через правый фланг. Мозес выполнял прострел с бровки в центр штрафной, но там были только игроки "Тамбова", который вынесли сферу подальше от собственной рамки.

20' Вернулся на поле Жиго. У нас же чем-то Тедеско недоволен. Активно он жестикулирует, пытаясь смотивировать свой коллектив на активные действия.

19' У Жиго со здоровьем что-то случилось. Временно покинул он пределы футбольного поля. Будет ему оказана помощь.

18' Две подряд ошибки Жиго привели к тому, что футболисты «Тамбова» дважды расстреливали ворота соперника, но оба раза мяч прилетал в защитников «Спартака». Однажды после рикошета пришлось сыграть и голкиперу «красно-белых».

17' Хорошая поддержка на стадионе у "Спартака". Я думаю, что немало фанатов смотрит за ходом встречи у своих телевизоров.

15' Хорошая поддержка на стадионе у "Спартака". Я думаю, что немало фанатов смотрит за ходом встречи у своих телевизоров.

14' Не лучшим образом тамбовчане разыграли корнер. Понсе головой выбивает снаряд подальше от собственной рамки.

13' Первый в матче угловой получает право подать "Твамбов". С правого фланга последует навесная подача. Посмотрим, чем все это закончится.

12' Крал сыграл верхом в чужую штрафную. Ларссону было крайне сложно до мяча тут добраться. Голкипер "волков" играет первым на опережении.

11' Тедеско аплодирует Джикии сейчас. Подставляется Георгий под Карапетяна, и Александр, не удержавшись от соблазна, заваливает руками оппонента на газон. Фол в атаке.

10' 10 минут отыграли соперники. Хорошо двигается "Спартак" в первом тайме. Имеет он немало моментов, но пока довести дело до гола не удается.

8' Бакаев и Крал выстрелили дважды с 11-ти метров. Мяч оба раза прилетал в спины защитникам "Тамбова", которые, к чести своей, смогли отбиться.

7' Айртон получает толчок в спину. Новая у нас остановка в матче. Штрафной удар на левом фланге зарабатывают "красно-белые".

6' Фол в обратную сторону теперь. Умяров на втором "этаже" боролся с соперником, но получил толчок в спину от оппонента. В итоге нарушение правил фиксирует рефери.

5' Карапетян в районе центрального круга получил удар по ногам. Это первая остановка в нашем поединке. Александр уже на ногах, все с ним в порядке, как мне кажется.

4' Сразу несколько основных футболистов не вышло сегодня на поле в составе "Тамбова". Бойкотировали они игру в связи отсутствием выплат по заработной плате. Очень тяжелая ситуация нынче в стане этой команды.

3' Спокойно контролируют мяч в районе центрального круга тамбовские "волки". Пока они не двигают свою атаку вперед, как будто побаиваясь своего соперника.

2' Футболисты "Спартака" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как футболисты "Тамбова" вышли в синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.