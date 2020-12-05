Спартак Москва
2:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Открытие Арена
Тамбов
1:0
27' ГолЛарссон Джордан
2:0
64' ГолПонсе Эсекель
2:1
65' ГолОнугха Герман
39
Маслов
Павел
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Ход матча
27'
1:0
64'
2:0
65'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|7 (1)
|0.41
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.35
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|5 (1)
|0.29
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.12
|5.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.12
|6.
|Жиго Самуэль
|2
|0.12
|7.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.06
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.06
|9.
|Мозес Виктор
|1
|0.06
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.18
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.12
|3.
|Онугха Герман
|2 (1)
|0.12
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.06
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.06
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.06
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.06
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|6
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|3.
|Зобнин Роман
|4
|0
|4.
|Айртон Лукас
|4
|0
|5.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|6.
|Ларссон Джордан
|3
|0
|7.
|Максименко Александр
|3
|0
|8.
|Умяров Наиль
|3
|0
|9.
|Кутепов Илья
|2
|0
|10.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|11.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|12.
|Крал Алекс
|2
|0
|13.
|Урунов Остон
|2
|0
|14.
|Мозес Виктор
|1
|0
|15.
|Кокорин Александр
|1
|0
|16.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|17.
|Джикия Георгий
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|2.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|3.
|Онугха Герман
|5
|0
|4.
|Чуперка Валерий
|4
|0
|5.
|Ароян Вараздат
|2
|1
|6.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|7.
|Шляков Евгений
|3
|0
|8.
|Костюков Михаил
|3
|0
|9.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|10.
|Килин Антон
|1
|1
|11.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|12.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|14.
|Балашов Виталий
|1
|0
|15.
|Чичерин Никита
|1
|0
|16.
|Чагров Никита
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|26.92% (7)
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|Тамбов
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов
Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =3 -11Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва
Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 17
|35
|2.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|10.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|1:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|16.
|Ротор
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|4.
|Спартак Москва
|2:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 2:1 Тамбов
Исход игры
Спартак Москва
98.7% (157)
Ничья
0.6% (1)
Тамбов
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (60)
Меньше
61.29% (95)
Обе команды забьют
Да
25.16% (39)
Нет
74.84% (116)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
52.2% (83)
2:1 Спартак Москва
17.6% (28)
3:0 Спартак Москва
12.6% (20)
1:0 Спартак Москва
7.5% (12)
3:1 Спартак Москва
6.3% (10)
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