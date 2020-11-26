  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 (1) 0.38
2. Понсе Эсекель 6 0.38
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.31
4. Айртон Лукас 2 0.13
5. Кокорин Александр 2 (2) 0.13
6. Жиго Самуэль 2 0.13
7. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.06
8. Зобнин Роман 1 0.06
9. Мозес Виктор 1 0.06
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.19
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.13
3. Онугха Герман 2 (1) 0.13
4. Карасёв Павел 1 0.06
5. Панченко Кирилл 1 0.06
6. Костюков Михаил 1 0.06
7. Грицаенко Алексей 1 0.06
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Зобнин Роман 4 0
4. Айртон Лукас 4 0
5. Ещенко Андрей 3 0
6. Ларссон Джордан 3 0
7. Максименко Александр 3 0
8. Умяров Наиль 3 0
9. Кутепов Илья 2 0
10. Понсе Эсекель 2 0
11. Жиго Самуэль 2 0
12. Крал Алекс 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 2 2
2. Каплиенко Александр 5 0
3. Онугха Герман 5 0
4. Чуперка Валерий 4 0
5. Ароян Вараздат 2 1
6. Рыжиков Сергей 3 0
7. Шляков Евгений 3 0
8. Костюков Михаил 3 0
9. Тетрашвили Гурам 1 1
10. Килин Антон 1 1
11. Ойеволе Адессойе 2 0
12. Рыбин Алексей 2 0
13. Кабахидзе Владимир 2 0
14. Балашов Виталий 1 0
15. Чичерин Никита 1 0
16. Чагров Никита 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 26.92% (7) 3.85% (1) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Тамбов 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов
Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва
Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:3 Тамбов Премьер-лига Тамбов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 11 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Спартак Москва 95.2% (59)
    X 3.2% (2)
    Тамбов 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Тамбов
    1.18
    7.90
    26.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.18 6.90 16.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.70 26.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.90 23.00
      1.15 7.82 20.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.03 9.90 1.03 4.30 1.21 3.45 1.30 2.12 1.76 2.23 1.74 1.98 1.95 1.74 2.17 1.47 2.75 1.23 4.30 1.17 5.00 1.06 8.70 1.05 9.30 0.00 14.50
    11.50 1.01 10.25 1.02 4.20 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.21 1.45 2.67 1.19 4.25 1.15 4.85 1.03 8.40
    4.47 1.21 2.66 1.49 2.22 1.67 1.97 1.87 1.69 2.18 1.53 2.52 1.43 2.84 1.17 5.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.68 1.51 2.50 1.18 5.10
    3.45 1.31 2.22 1.66 1.54 2.48 1.19 4.80 1.13 6.05
    3.37 1.33 2.85 1.43 2.24 1.66 1.74 2.14 1.51 2.59 1.34 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.81 1.92 1.39 2.85
    4.55 1.20 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.42
    Букмекер Да Нет
    7.40 1.07
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.16
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Спартак Москва - Тамбов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Спартак Москва - Тамбов

    Исход игры
    Спартак Москва
    95.2% (59)
    Ничья
    3.2% (2)
    Тамбов
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (27)
    Меньше
    55% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (25)
    Нет
    58.33% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    46.8% (29)
    2:1 Спартак Москва
    25.8% (16)
    3:1 Спартак Москва
    9.7% (6)
    3:0 Спартак Москва
    4.8% (3)
    1:0 Спартак Москва
    4.8% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный