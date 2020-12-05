Защитники "Баварии" уверенно контролируют игровой снаряд на своей половине поля.

Боатенг выполняет передачу в лицевую линию из центрального круга на Сане, но Лерой не цепляется за сферу и круглый вылетает за линию ворот.

Коман с левого края штрафной прострелил на ближнюю штангу, откуда Гулачи переводит круглого за пределы поля.

Сане выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Левандовски головой пробил по воротам и снаряд пролетел над перекладиной.

Мюллер пытался сделать проникающий пас в штрафную на Сане, но защитник "РБ Лейпциг" смогли перехватить сферу.

15' Боатенг выполнил длинную передачу вперёд в направлении Комана, но вышло слишком сильно и мяч прилетел в руки Гулачи.

14' Конате опережает Левандовски и сильно играет назад на Гулачи.

13' Анхелиньо выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Боатенг выносит сферу за пределы штрафной.

12' Коман с левого края штрафной нанёс удар по воротам и мяч прилетел в сетку с внешней стороны.

11' Сане выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Конате выбил футбольный снаряд за пределы штрафной.

10' Алаба вбросил игровой снаряд из-за боковой линии и защитники "РБ Лейпциг" выбили сферу за пределы поля.

9' Левандовски врезался в Конате перед штрафной площадью соперника и сам некоторое время не мог подняться с газона.

8' Клюйверт с правого фланга выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

7' Сане на правом фланге пошёл в обводку против двоих соперников и выпустил сферу за боковую линию.

6' Мюллер выполнил прострел на ближнюю штангу с правого фланга, откуда Юпамекано выбивает сферу за пределы поля.

5' Анхелиньо выполнил подачу в центр штрафной "Баварии", где Клюйверт оказался в офсайде.

4' Павар на бровке убрал соперника от мяча и сыграл вперёд по правой бровке.

3' Забитцер наносит удар из-за пределов штрафной и мяч от штанги вылетает за пределы поля!

2' Форсберг выполнил подачу с правого фланга в центр, откуда Боатенг выбивает сферу за пределы поля.

2' Муиэле пошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в штрафную, откуда Нойер выбил не очень удачно сферу за пределы штрафной.