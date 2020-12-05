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  2. Матчи
  3. Германия
Бавария
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 16'
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
4
Зюле
Никлас
27
Алаба
Давид
18
Горетцка
Леон
8
Мартинес
Хави
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
6
Конате
Ибраима
5
Юпамекано
Део
3
Анхелиньо
Хосе
8
Хайдара
Амаду
7
Забитцер
Марсель
14
Адамс
Тайлер
21
Клюйверт
Джастин
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
Бавария
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 12 (2) 1.2
2. Мюллер Томас 4 (1) 0.4
3. Гнабри Серж 4 0.4
4. Сане Лерой 3 0.3
5. Коман Кингсли 2 0.2
6. Мусиала Джамал 2 0.2
7. Киммих Йозуа 1 0.1
8. Горетцка Леон 1 0.1
9. Коста Дуглас 1 0.1
10. Алаба Давид 1 0.1
11. Сарр Буна 0 0
12. Эрнандес Люка 0 0
13. Ричардс Крис 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 4 0.4
2. Поульсен Юссуф 3 0.3
3. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.2
4. Забитцер Марсель 2 (2) 0.2
5. Нкунку Кристофер 1 0.1
6. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.1
7. Орбан Вилли 1 0.1
8. Хайдара Амаду 1 0.1
9. Юпамекано Део 1 0.1
10. Конате Ибраима 1 0.1
11. Ольмо Дани 0 0
12. Мукиэле Норди 0 0
13. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Боатенг Жером 2 0
3. Левандовски Роберт 2 0
4. Павар Бенджамин 2 0
5. Толиссо Корентен 0 1
6. Нойер Мануэль 1 0
7. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
8. Горетцка Леон 1 0
9. Гнабри Серж 1 0
10. Эрнандес Люка 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 2 0
2. Орбан Вилли 2 0
3. Нкунку Кристофер 2 0
4. Юпамекано Део 2 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Поульсен Юссуф 1 0
7. Сорлот Александр 1 0
8. Клостерманн Лукас 1 0
9. Хенрихс Бенджамин 1 0
10. Хи-Чан Хван 1 0
11. Адамс Тайлер 1 0
12. Ольмо Дани 1 0
13. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 12.9% (4) 9.68% (3) 25.81% (8) 19.35% (6) 12.9% (4) 19.35% (6)
 РБ Лейпциг 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер
Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Бавария: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Бавария Бундеслига РБ Лейпциг 0:3 Бавария Кубок РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бундеслига
Бавария 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Бавария Кубок РБ Лейпциг 4:5 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 2 1 31 - 13 23
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д Заявка 10 6 1 3 22 - 10 19
5. Вольфсбург Заявка 10 4 6 0 16 - 10 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 19 - 16 16
8. Айнтрахт Фр Заявка 10 2 7 1 15 - 17 13
9. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Фрайбург Заявка 10 1 5 4 12 - 22 8
15. Арминия Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
16. Кёльн Заявка 10 1 4 5 12 - 17 7
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 12 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Бавария 0:0 Заявка 5 3 2 0 18 - 4 11
3. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
10. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
18. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 3 6
10. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
11. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
12. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 19'
    Мюллер пытался сделать проникающий пас в штрафную на Сане, но защитник "РБ Лейпциг" смогли перехватить сферу.
  • 19'
    Сане выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Левандовски головой пробил по воротам и снаряд пролетел над перекладиной.
  • 18'
    Коман с левого края штрафной прострелил на ближнюю штангу, откуда Гулачи переводит круглого за пределы поля.
  • 17'
    Боатенг выполняет передачу в лицевую линию из центрального круга на Сане, но Лерой не цепляется за сферу и круглый вылетает за линию ворот.
  • 16'
    Защитники "Баварии" уверенно контролируют игровой снаряд на своей половине поля.
  • 15'
    Боатенг выполнил длинную передачу вперёд в направлении Комана, но вышло слишком сильно и мяч прилетел в руки Гулачи.
  • 14'
    Конате опережает Левандовски и сильно играет назад на Гулачи.
  • Угловой
    13'
    Анхелиньо выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Боатенг выносит сферу за пределы штрафной.
  • 12'
    Коман с левого края штрафной нанёс удар по воротам и мяч прилетел в сетку с внешней стороны.
  • Угловой
    11'
    Сане выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Конате выбил футбольный снаряд за пределы штрафной.
  • 10'
    Алаба вбросил игровой снаряд из-за боковой линии и защитники "РБ Лейпциг" выбили сферу за пределы поля.
  • 9'
    Левандовски врезался в Конате перед штрафной площадью соперника и сам некоторое время не мог подняться с газона.
  • 8'
    Клюйверт с правого фланга выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 7'
    Сане на правом фланге пошёл в обводку против двоих соперников и выпустил сферу за боковую линию.
  • 6'
    Мюллер выполнил прострел на ближнюю штангу с правого фланга, откуда Юпамекано выбивает сферу за пределы поля.
  • Офсайд
    5'
    Анхелиньо выполнил подачу в центр штрафной "Баварии", где Клюйверт оказался в офсайде.
  • 4'
    Павар на бровке убрал соперника от мяча и сыграл вперёд по правой бровке.
  • Штанга
    3'
    Забитцер наносит удар из-за пределов штрафной и мяч от штанги вылетает за пределы поля!
  • 2'
    Форсберг выполнил подачу с правого фланга в центр, откуда Боатенг выбивает сферу за пределы поля.
  • 2'
    Муиэле пошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в штрафную, откуда Нойер выбил не очень удачно сферу за пределы штрафной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.85 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.60 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.75 5.05
  1.62 4.43 4.98

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 0.00 5.80 1.13 4.75 1.18 2.70 1.45 2.18 1.68 2.08 1.80 1.72 2.08 1.76 2.14 1.40 2.90 1.30 3.50 1.17 4.90 1.13 5.30 1.04 9.40 1.04 9.20 1.01 15.00
6.75 1.11 5.70 1.15 3.05 1.39 2.41 1.58 1.92 2.07 1.50 2.62 1.36 3.20 1.17 5.10 1.14 5.80 1.05 10.25
7.20 1.12 2.81 1.47 2.50 1.57 2.20 1.72 1.91 1.97 1.71 2.21 1.55 2.53 1.51 2.72 1.54 2.62 1.29 3.74 1.15 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.65 1.47 1.68 2.18 1.35 3.25
4.45 1.18 3.15 1.36 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
3.17 1.38 2.52 1.56 1.89 1.99 1.62 2.39 1.42 2.98 1.35 3.44
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.22 1.65 1.65 2.22 1.38 3.00
4.65 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Бавария
91.6% (141)
Ничья
7.1% (11)
РБ Лейпциг
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.16% (115)
Меньше
23.84% (36)
Обе команды забьют
Да
78.81% (119)
Нет
21.19% (32)
Популярный счёт
2:1 Бавария
43.5% (67)
3:1 Бавария
18.8% (29)
2:0 Бавария
14.9% (23)
3:2 Бавария
5.2% (8)
1:0 Бавария
3.9% (6)
1:1 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
4:2 Бавария
1.3% (2)
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