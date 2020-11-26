Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|1.33
|2.
|Мюллер Томас
|4 (1)
|0.44
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.44
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.33
|5.
|Коман Кингсли
|2
|0.22
|6.
|Мусиала Джамал
|2
|0.22
|7.
|Киммих Йозуа
|1
|0.11
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.11
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.11
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.11
|11.
|Сарр Буна
|0
|0
|12.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|13.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.44
|2.
|Поульсен Юссуф
|3
|0.33
|3.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.22
|4.
|Забитцер Марсель
|2 (2)
|0.22
|5.
|Нкунку Кристофер
|1
|0.11
|6.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.11
|7.
|Орбан Вилли
|1
|0.11
|8.
|Хайдара Амаду
|1
|0.11
|9.
|Юпамекано Део
|1
|0.11
|10.
|Конате Ибраима
|1
|0.11
|11.
|Ольмо Дани
|0
|0
|12.
|Мукиэле Норди
|0
|0
|13.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Боатенг Жером
|2
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|4.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|5.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|6.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|7.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0
|9.
|Гнабри Серж
|1
|0
|10.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|2
|0
|2.
|Орбан Вилли
|2
|0
|3.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|4.
|Юпамекано Део
|2
|0
|5.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|6.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|7.
|Сорлот Александр
|1
|0
|8.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|9.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|10.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|12.
|Ольмо Дани
|1
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|РБ Лейпциг
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +17 =2 -1Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер
Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Бавария: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 13
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|16 - 9
|19
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 9
|18
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 16
|12
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 15
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|15 - 18
|8
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|15.
|Кёльн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 22
|5
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - РБ Лейпциг
Исход игры
Бавария
89.8% (53)
Ничья
6.8% (4)
РБ Лейпциг
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.19% (44)
Меньше
22.81% (13)
Обе команды забьют
Да
78.95% (45)
Нет
21.05% (12)
Популярный счёт
2:1 Бавария
42.4% (25)
3:1 Бавария
15.3% (9)
2:0 Бавария
15.3% (9)
3:2 Бавария
10.2% (6)
2:2 Ничья
5.1% (3)
1:0 Бавария
3.4% (2)
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