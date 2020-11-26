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Бавария
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 12 (2) 1.33
2. Мюллер Томас 4 (1) 0.44
3. Гнабри Серж 4 0.44
4. Сане Лерой 3 0.33
5. Коман Кингсли 2 0.22
6. Мусиала Джамал 2 0.22
7. Киммих Йозуа 1 0.11
8. Горетцка Леон 1 0.11
9. Коста Дуглас 1 0.11
10. Алаба Давид 1 0.11
11. Сарр Буна 0 0
12. Эрнандес Люка 0 0
13. Ричардс Крис 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 4 0.44
2. Поульсен Юссуф 3 0.33
3. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.22
4. Забитцер Марсель 2 (2) 0.22
5. Нкунку Кристофер 1 0.11
6. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.11
7. Орбан Вилли 1 0.11
8. Хайдара Амаду 1 0.11
9. Юпамекано Део 1 0.11
10. Конате Ибраима 1 0.11
11. Ольмо Дани 0 0
12. Мукиэле Норди 0 0
13. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Боатенг Жером 2 0
3. Левандовски Роберт 2 0
4. Павар Бенджамин 2 0
5. Толиссо Корентен 0 1
6. Нойер Мануэль 1 0
7. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
8. Горетцка Леон 1 0
9. Гнабри Серж 1 0
10. Эрнандес Люка 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 2 0
2. Орбан Вилли 2 0
3. Нкунку Кристофер 2 0
4. Юпамекано Део 2 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Поульсен Юссуф 1 0
7. Сорлот Александр 1 0
8. Клостерманн Лукас 1 0
9. Хенрихс Бенджамин 1 0
10. Хи-Чан Хван 1 0
11. Адамс Тайлер 1 0
12. Ольмо Дани 1 0
13. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 12.9% (4) 9.68% (3) 25.81% (8) 19.35% (6) 12.9% (4) 19.35% (6)
 РБ Лейпциг 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер
Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Бавария: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Бавария Бундеслига РБ Лейпциг 0:3 Бавария Кубок РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бундеслига
Бавария 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Бавария Кубок РБ Лейпциг 4:5 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 13 22
2. РБ Лейпциг Заявка 9 6 2 1 18 - 6 20
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д Заявка 9 6 0 3 21 - 9 18
5. Вольфсбург Заявка 9 4 5 0 14 - 8 17
6. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
7. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 17 - 14 15
8. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 9 2 6 1 14 - 16 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
13. Герта Заявка 9 2 2 5 15 - 18 8
14. Фрайбург Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
15. Кёльн Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
16. Майнц Заявка 9 1 2 6 11 - 22 5
17. Арминия Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
10. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Арминия Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
14. Фрайбург Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
15. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Кёльн Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вольфсбург Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
11. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Бавария 89.8% (53)
    X 6.8% (4)
    РБ Лейпциг 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    РБ Лейпциг
    1.53
    5.45
    7.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.50 5.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.00 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.50 5.45 7.00
      1.47 5.15 6.67

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.00 1.08 6.10 1.11 3.25 1.33 2.65 1.47 2.02 1.83 1.84 2.02 1.65 2.31 1.42 2.80 1.22 4.20 1.17 4.60 1.07 7.50 1.06 7.90 1.01 13.00
    7.70 1.09 6.65 1.11 3.38 1.33 2.72 1.47 2.09 1.88 1.63 2.31 1.44 2.83 1.24 4.15 1.19 4.85 1.08 8.30
    8.33 1.10 3.60 1.32 2.82 1.48 2.38 1.64 2.08 1.83 1.87 2.04 1.65 2.36 1.53 2.66 1.44 2.95 1.19 5.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.35 1.85 1.95 1.37 3.00
    4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76
    3.49 1.35 2.35 1.66 1.93 1.98 1.66 2.34 1.41 3.12
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.48 1.50 1.85 1.89 1.49 2.50
    5.30 1.16 2.45 1.55 1.84 1.96 1.48 2.65 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.47 2.85
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.32
    Букмекер Да Нет
    2.44 1.59
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    Прогнозы на матч Бавария - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Бавария
    89.8% (53)
    Ничья
    6.8% (4)
    РБ Лейпциг
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.19% (44)
    Меньше
    22.81% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (45)
    Нет
    21.05% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    42.4% (25)
    3:1 Бавария
    15.3% (9)
    2:0 Бавария
    15.3% (9)
    3:2 Бавария
    10.2% (6)
    2:2 Ничья
    5.1% (3)
    1:0 Бавария
    3.4% (2)
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