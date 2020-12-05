Айнтрахт Фр
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Deutsche Bank Park
Боруссия Д
1:0
9' ГолКамада Даити
25
Дурм
Эрик
27
Баркок
Аймен
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
23
Джан
Эмре
14
Шульц
Нико
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Брандт ЮлианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
-
10 Азар ТорганНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
9'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|7 (2)
|0.7
|2.
|Дост Бас
|3
|0.3
|3.
|Камада Даити
|2
|0.2
|4.
|Баркок Аймен
|1
|0.1
|5.
|Абрахам Давид
|1
|0.1
|6.
|Роде Себастьян
|1
|0.1
|7.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|8.
|Костич Филип
|0
|0
|9.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1
|2.
|Хуммельс Матс
|3
|0.3
|3.
|Ройс Марко
|2
|0.2
|4.
|Джованни Рейна
|1
|0.1
|5.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.1
|6.
|Джан Эмре
|1
|0.1
|7.
|Азар Торган
|1
|0.1
|8.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.1
|9.
|Пасслак Феликс
|1
|0.1
|10.
|Санчо Джедон
|0
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|12.
|Мёнье Тома
|0
|0
|13.
|Брандт Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|2.
|Хасебе Макото
|2
|0
|3.
|Дост Бас
|2
|0
|4.
|Абрахам Давид
|2
|0
|5.
|Роде Себастьян
|2
|0
|6.
|Соу Джибриль
|2
|0
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0
|8.
|Цубер Стивен
|1
|0
|9.
|Юнес Амин
|1
|0
|10.
|Дурм Эрик
|1
|0
|11.
|Туре Альмами
|1
|0
|12.
|Камада Даити
|1
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|2
|0
|2.
|Делани Томас
|2
|0
|3.
|Джан Эмре
|2
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|5.
|Мёнье Тома
|1
|0
|6.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|7.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|8.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|9.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|42.86% (6)
|7.14% (1)
|Боруссия Д
|0
|0
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|28.57% (6)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =8 -5Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =2 -7Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д
Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Боруссия Д 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия Д 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия Д Кубок Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 13
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|16 - 9
|19
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 10
|18
|5.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|10
|4
|6
|0
|15 - 9
|18
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|7.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|8.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 16
|15
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 15
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 21
|8
|15.
|Арминия
|2:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|16.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|17.
|Майнц
|0:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 24
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Арминия
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|17.
|Майнц
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|18.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|8.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Арминия
|2:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия Д
Исход игры
Айнтрахт Фр
6.5% (10)
Ничья
15.5% (24)
Боруссия Д
78.1% (121)
Тотал 2.5
Больше
80.92% (123)
Меньше
19.08% (29)
Обе команды забьют
Да
90.13% (137)
Нет
9.87% (15)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
56.1% (87)
1:1 Ничья
10.3% (16)
1:3 Боруссия Д
7.1% (11)
2:3 Боруссия Д
4.5% (7)
2:1 Айнтрахт Фр
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Боруссия Д
3.2% (5)
0:1 Боруссия Д
3.2% (5)
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