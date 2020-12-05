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  3. Германия
Айнтрахт Фр
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Боруссия Д
0'
1:0
9' Гол
Камада Даити
40'
1
Трапп
Кевин
25
Дурм
Эрик
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
27
Баркок
Аймен
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
1
Бюрки
Роман
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
5
Загаду
Дан-Аксель
2
Морей
Матеу
8
Дауд
Махмуд
28
Витсель
Аксель
14
Шульц
Нико
7
Санчо
Джедон
19
Брандт
Юлиан
32
Джованни
Рейна
Айнтрахт Фр
4-2-3-1
Боруссия Д
3-4-3

Ход матча

9'
Камада Даити
(Хинтереггер Мартин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 7 (2) 0.7
2. Дост Бас 3 0.3
3. Камада Даити 2 0.2
4. Баркок Аймен 1 0.1
5. Абрахам Давид 1 0.1
6. Роде Себастьян 1 0.1
7. Хинтереггер Мартин 0 0
8. Костич Филип 0 0
9. Н'Дика Эван 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 1
2. Хуммельс Матс 3 0.3
3. Ройс Марко 2 0.2
4. Джованни Рейна 1 0.1
5. Геррейро Рафаэль 1 0.1
6. Джан Эмре 1 0.1
7. Азар Торган 1 0.1
8. Аканджи Мануэль 1 0.1
9. Пасслак Феликс 1 0.1
10. Санчо Джедон 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0
12. Мёнье Тома 0 0
13. Брандт Юлиан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Ильзанкер Штефан 3 0
2. Хасебе Макото 2 0
3. Дост Бас 2 0
4. Абрахам Давид 2 0
5. Роде Себастьян 2 0
6. Соу Джибриль 2 0
7. Баркок Аймен 2 0
8. Цубер Стивен 1 0
9. Юнес Амин 1 0
10. Дурм Эрик 1 0
11. Туре Альмами 1 0
12. Камада Даити 1 0
13. Н'Дика Эван 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Витсель Аксель 2 0
2. Делани Томас 2 0
3. Джан Эмре 2 0
4. Хуммельс Матс 1 0
5. Мёнье Тома 1 0
6. Геррейро Рафаэль 1 0
7. Аканджи Мануэль 1 0
8. Холанн Эрлинг 1 0
9. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 42.86% (6) 7.14% (1)
 Боруссия Д 0 0 14.29% (3) 28.57% (6) 28.57% (6) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д
Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Боруссия Д 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия Д 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия Д Кубок Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 13 22
2. РБ Лейпциг Заявка 9 6 2 1 18 - 6 20
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 10 6 0 4 21 - 10 18
5. Вольфсбург 1:1 Заявка 10 4 6 0 15 - 9 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 4 2 18 - 15 16
8. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 16 15
9. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Фрайбург 1:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 21 8
15. Арминия 2:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
16. Кёльн 1:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
17. Майнц 0:2 Заявка 10 1 2 7 11 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М 1:1 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Арминия 2:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург 1:1 Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Майнц 0:2 Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
18. Кёльн 1:1 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М 1:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
11. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Кёльн 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц 0:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Арминия 2:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 39'
    Санчо сыграл вперёд по левому флангу на Джованни Рейна, который ушёл в угловой флаг и затем Хинтереггер у него перехватил сферу.
  • Угловой
    38'
    Брандт выполнил подачу в центр штрафной площади, где Трапп на выходе фиксирует игровой снаряд.
  • 37'
    Санчо простреливает на дальнюю штангу с левой бровки, куда нёсся на высокой скорости Морей, но Костич отработал в обороне и выбил сферу за пределы поля!
  • 36'
    Баркок сыграл в центр на Костича, который метров с тридцати пяти нанёс удар по воротам и игровой снаряд пролетел над перекладиной.
  • 35'
    Шульц сыграл на левый угол штрафной Джованни Рейна, который выполнил подачу в центр, откуда Н'Дика выбил снаряд в сторону центрального круга.
  • 34'
    Продолжают защитники "Айнтрахта" контролировать игровой снаряд около центрального круга, стараются они не подпускать к воротам Траппа "шмелей".
  • 34'
    Баркок с близкого расстояния наносит удар по воротам и снаряд летит намного выше перекладины.
  • Офсайд
    33'
    Костич уходит от Морея, сыграл на угол вратарской Абрахаму, который оказался в положении "вне игры".
  • 32'
    Санчо решил прострелить низом в штрафную площадь, но мяч от Камады вылетел за боковую линию.
  • 31'
    Баркок выполнил заброс в штрафную площадь "шмелей", где Джан играет надёжно в воздухе и выбил сферу за пределы штрафной.
  • 30'
    Хинтереггер выполнил длинную передачу на правую бровку, где Шульц выиграл верховое единоборство и выбил сферу в аут.
  • 29'
    Дурм сыграл вперёд по правой бровке на Баркока, против него сыграл в отборе Загаду и выбивает сферу за боковую линию.
  • 28'
    Хуммельс выполнил длинную диагональную передачу на Джованни Рейна, который легко ушёл от Дурма, сыграл на край штрафной на Санчо, который наносил удар с острого угла и мяч пролетел рядом со штангой!
  • 27'
    Соу выполнил передачу вперёд в направлении Андре Силве, но мяч вместо форварда прилетел к Хуммельсу.
  • 26'
    Н'Дика сначала пробовал пойти вперёд по левой бровке, но под прессингом Брандта, развернулся и сыграл назад в свою штрафную на Траппа.
  • 25'
    Баркок перехватил мяч в центральном круге, осмотрелся по сторонам и сыграл направо Абрахаму.
  • 24'
    Снова игроки "шмелей" перекатывают сферу около своей штрафной площади, как-то вяло они сегодня действуют впереди, может быть из-за того, что нет на поле чистого форварда.
  • 23'
    Н'Дика задел ногу Морея на левой бровке и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 22'
    Отошли защитники дортмундской "Боруссии" на свою половину поля и продолжают не спеша перекатывать игровой снаряд.
  • 21'
    Санчо выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Баркок выбил сферу за пределы штрафной.
  • 20'
    Дауд пошёл вперёд, выполнил подачу на край штрафной площади, где Костич в падении выбивает сферу за пределы поля.
  • 19'
    Брандт пошёл вперёд, сыграл направо Санчо, который сместился в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч пролетел по перекладине!
  • 19'
    Брандт пошёл вперёд, сыграл направо Санчо, который сместился в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч пролетел по перекладине!
  • 18'
    Абрахам выполнил длинную передачу низом вперёд, но Загаду на левой бровке сумел перехватить сферу.
  • 17'
    Санчо сыграл на линию штрафной Джованни Рейна, который нанёс удар по воротам и Трапп в прыжке зафиксировал игровой снаряд.
  • 16'
    Продолжают защитники дортмундской "Боруссии" перекатывать игровой снаряд около центрального круга.
  • 15'
    Костич наносит удар в дальний угол из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел в метре от штанги.
  • Фол, нарушение
    14'
    Хинтереггер сыграл в подкате в центральном круге против Санчо и арбитр зафиксировал фол.
  • 13'
    Роде сыграл на левую бровку в направлении Камады, но теперь Морей в подкате играет на перехвате.
  • 12'
    Морей вбросил игровой снаряд из-за боковой линии, но хозяева поля без особых проблем перехватили круглого.
  • 11'
    Защитники "Айнтрахта" после этого продолжают перекатывать игровой снаряд на своей половине поля.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДАИТИ КАМАДА!!! Хинтереггер выполнил длинную передачу вперёд на Камаду, который вышел 1 на 1 с Бюрки и отправил игровой снаряд мимо голкипера в дальний угол ворот.
  • Офсайд
    9'
    Санчо выполнил подачу в центр штрафной, Хуммельс рванул раньше передачи и оказался в офсайде.
  • 8'
    Дурм подключился в атаку, нанёс удар по воротам с края штрафной, но Загаду блокирует футбольный снаряд.
  • 7'
    Санчо покатил мяч на край штрафной площади Джованни Рейна и мяч от Хинтереггера прилетел в руки Траппа.
  • 6'
    Морей сыграл на Санчо, который откатил мяч чуть назад на Дауда, а сам побежал в штрафную.
  • 5'
    Загаду получил мяч в центральном круге, поставил корпус сопернику и сыграл назад на Бюрки.
  • 4'
    Бюрки выполнил длинную передачу вперёд, Дауд зацепился за игровой снаряд в центральном круге и скинул сферу Витселю.
  • 3'
    Санчо выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Хуммельс в касание пробил по воротам и мяч пролетел рядом с каркасом.
  • Фол, нарушение
    3'
    Джованни Рейна бежал вперёд по левому флангу, его сзади сбил Соу и арбитр зафиксировал фол.
  • Угловой
    2'
    Костичь выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда "шмели" вынесли сферу за пределы штрафной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.75 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 4.10 2.01
  2.00 3.59 3.85

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 9.00 1.05 4.10 1.21 3.15 1.35 2.02 1.85 1.83 2.05 1.70 2.15 1.36 3.15 1.23 4.20 1.10 6.00 1.08 8.40 1.01 12.50 1.01 15.00
5.30 1.17 4.15 1.24 2.53 1.53 1.99 1.84 1.65 2.38 1.33 3.36 1.25 4.05 1.11 6.85 1.09 7.70 1.02 14.25
5.19 1.18 2.82 1.46 2.46 1.58 2.10 1.79 1.78 2.11 1.60 2.42 1.53 2.65 1.20 4.76 1.10 8.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.48 1.51 1.80 2.00 1.23 3.90 1.12 6.10
3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.20 1.26 3.85 1.17 5.05
3.34 1.35 2.76 1.48 2.17 1.74 1.70 2.22 1.59 2.45 1.35 3.36 1.11 7.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.69 1.51 2.33 1.31 3.10
5.25 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.51 2.56 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.20
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия Д

Исход игры
Айнтрахт Фр
6.5% (10)
Ничья
15.5% (24)
Боруссия Д
78.1% (121)
Тотал 2.5
Больше
80.92% (123)
Меньше
19.08% (29)
Обе команды забьют
Да
90.13% (137)
Нет
9.87% (15)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
56.1% (87)
1:1 Ничья
10.3% (16)
1:3 Боруссия Д
7.1% (11)
2:3 Боруссия Д
4.5% (7)
2:1 Айнтрахт Фр
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Боруссия Д
3.2% (5)
0:1 Боруссия Д
3.2% (5)
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