Шульц сыграл на левый угол штрафной Джованни Рейна, который выполнил подачу в центр, откуда Н'Дика выбил снаряд в сторону центрального круга.

Баркок сыграл в центр на Костича, который метров с тридцати пяти нанёс удар по воротам и игровой снаряд пролетел над перекладиной.

Санчо простреливает на дальнюю штангу с левой бровки, куда нёсся на высокой скорости Морей, но Костич отработал в обороне и выбил сферу за пределы поля!

Брандт выполнил подачу в центр штрафной площади, где Трапп на выходе фиксирует игровой снаряд.

Санчо сыграл вперёд по левому флангу на Джованни Рейна, который ушёл в угловой флаг и затем Хинтереггер у него перехватил сферу.

34' Продолжают защитники "Айнтрахта" контролировать игровой снаряд около центрального круга, стараются они не подпускать к воротам Траппа "шмелей".

34' Баркок с близкого расстояния наносит удар по воротам и снаряд летит намного выше перекладины.

33' Костич уходит от Морея, сыграл на угол вратарской Абрахаму, который оказался в положении "вне игры".

32' Санчо решил прострелить низом в штрафную площадь, но мяч от Камады вылетел за боковую линию.

31' Баркок выполнил заброс в штрафную площадь "шмелей", где Джан играет надёжно в воздухе и выбил сферу за пределы штрафной.

30' Хинтереггер выполнил длинную передачу на правую бровку, где Шульц выиграл верховое единоборство и выбил сферу в аут.

29' Дурм сыграл вперёд по правой бровке на Баркока, против него сыграл в отборе Загаду и выбивает сферу за боковую линию.

28' Хуммельс выполнил длинную диагональную передачу на Джованни Рейна, который легко ушёл от Дурма, сыграл на край штрафной на Санчо, который наносил удар с острого угла и мяч пролетел рядом со штангой!

27' Соу выполнил передачу вперёд в направлении Андре Силве, но мяч вместо форварда прилетел к Хуммельсу.

26' Н'Дика сначала пробовал пойти вперёд по левой бровке, но под прессингом Брандта, развернулся и сыграл назад в свою штрафную на Траппа.

25' Баркок перехватил мяч в центральном круге, осмотрелся по сторонам и сыграл направо Абрахаму.

24' Снова игроки "шмелей" перекатывают сферу около своей штрафной площади, как-то вяло они сегодня действуют впереди, может быть из-за того, что нет на поле чистого форварда.

23' Н'Дика задел ногу Морея на левой бровке и арбитр зафиксировал нарушение правил.

22' Отошли защитники дортмундской "Боруссии" на свою половину поля и продолжают не спеша перекатывать игровой снаряд.

21' Санчо выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Баркок выбил сферу за пределы штрафной.

20' Дауд пошёл вперёд, выполнил подачу на край штрафной площади, где Костич в падении выбивает сферу за пределы поля.

19' Брандт пошёл вперёд, сыграл направо Санчо, который сместился в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч пролетел по перекладине!

19' Брандт пошёл вперёд, сыграл направо Санчо, который сместился в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч пролетел по перекладине!

18' Абрахам выполнил длинную передачу низом вперёд, но Загаду на левой бровке сумел перехватить сферу.

17' Санчо сыграл на линию штрафной Джованни Рейна, который нанёс удар по воротам и Трапп в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

16' Продолжают защитники дортмундской "Боруссии" перекатывать игровой снаряд около центрального круга.

15' Костич наносит удар в дальний угол из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел в метре от штанги.

14' Хинтереггер сыграл в подкате в центральном круге против Санчо и арбитр зафиксировал фол.

13' Роде сыграл на левую бровку в направлении Камады, но теперь Морей в подкате играет на перехвате.

12' Морей вбросил игровой снаряд из-за боковой линии, но хозяева поля без особых проблем перехватили круглого.

11' Защитники "Айнтрахта" после этого продолжают перекатывать игровой снаряд на своей половине поля.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДАИТИ КАМАДА!!! Хинтереггер выполнил длинную передачу вперёд на Камаду, который вышел 1 на 1 с Бюрки и отправил игровой снаряд мимо голкипера в дальний угол ворот.

9' Санчо выполнил подачу в центр штрафной, Хуммельс рванул раньше передачи и оказался в офсайде.

8' Дурм подключился в атаку, нанёс удар по воротам с края штрафной, но Загаду блокирует футбольный снаряд.

7' Санчо покатил мяч на край штрафной площади Джованни Рейна и мяч от Хинтереггера прилетел в руки Траппа.

6' Морей сыграл на Санчо, который откатил мяч чуть назад на Дауда, а сам побежал в штрафную.

5' Загаду получил мяч в центральном круге, поставил корпус сопернику и сыграл назад на Бюрки.

4' Бюрки выполнил длинную передачу вперёд, Дауд зацепился за игровой снаряд в центральном круге и скинул сферу Витселю.

3' Санчо выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Хуммельс в касание пробил по воротам и мяч пролетел рядом с каркасом.

3' Джованни Рейна бежал вперёд по левому флангу, его сзади сбил Соу и арбитр зафиксировал фол.

2' Костичь выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда "шмели" вынесли сферу за пределы штрафной.