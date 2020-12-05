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  2. Матчи
  3. Германия
Кёльн
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Вольфсбург
0'
1:0
18' Гол
Тилманн Ян
1:1
29' Гол
Арнольд Максимилиан
41'
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
33
Борнаув
Себастьян
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
8
Якобс
Исмаил
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
17
Филипп
Максимилиан
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Кёльн
3-5-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

18'
Тилманн Ян
(Эзкан Салих)
1:0
29'
1:1
Арнольд Максимилиан
39'
Дрекслер Доминик
Эзкан Салих
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.3
2. Дрекслер Доминик 2 0.2
3. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.2
4. Дуда Ондрей 1 0.1
5. Реджбекай Элвис 1 0.1
6. Тилманн Ян 0 0
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Борнаув Себастьян 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 6 0.6
2. Баку Ридле 2 0.2
3. Арнольд Максимилиан 1 0.1
4. Штеффен Ренато 1 0.1
5. Брекало Йосип 1 0.1
6. Брукс Джон 1 0.1
7. Шлагер Ксавер 1 0.1
8. Бялек Бартош 1 0.1
9. Мехмеди Адмир 0 0
10. Филипп Максимилиан 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Виктор Жоао II 0 0
13. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 3 0
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Соренсен Фредерик 2 0
4. Кцихос Рафаэль 2 0
5. Вольф Мариус 2 0
6. Хектор Йонас 2 0
7. Скири Эйе 2 0
8. Реджбекай Элвис 2 0
9. Якобс Исмаил 2 0
10. Эзкан Салих 1 0
11. Хорн Яннес 1 0
12. Борнаув Себастьян 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 3 0
2. Шлагер Ксавер 3 0
3. Брукс Джон 2 0
4. Гилавоги Жошуа 1 0
5. Герардт Янник 1 0
6. Филипп Максимилиан 1 0
7. Лакруа Максанс 1 0
8. Отавио Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3)
 Вольфсбург 14.29% (2) 50% (7) 14.29% (2) 0 0 21.43% (3)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария
Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кёльн 0:3 Вольфсбург Товарищеские матчи Кёльн 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 1:0 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Вольфсбург Кубок Кёльн 1:3 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 13 22
2. РБ Лейпциг Заявка 9 6 2 1 18 - 6 20
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 10 6 0 4 21 - 10 18
5. Вольфсбург 1:1 Заявка 10 4 6 0 15 - 9 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 4 2 18 - 15 16
8. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 16 15
9. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Фрайбург 1:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 21 8
15. Арминия 2:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
16. Кёльн 1:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
17. Майнц 0:2 Заявка 10 1 2 7 11 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М 1:1 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Арминия 2:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург 1:1 Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Майнц 0:2 Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
18. Кёльн 1:1 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М 1:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
11. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Кёльн 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц 0:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Арминия 2:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Кёльн 9.8% (15)
X 30.7% (47)
Вольфсбург 59.5% (91)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Вольфсбург
4.41
3.50
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.50 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.35 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.42 2.18
  4.41 2.78 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 9.00 1.05 6.50 1.11 2.80 1.40 2.35 1.58 1.77 2.12 1.58 2.48 1.35 3.05 1.15 5.00 1.11 6.10 1.03 9.70 1.02 12.00 0.00 17.00
10.25 1.05 9.00 1.07 3.84 1.27 2.88 1.43 2.01 1.89 1.57 2.43 1.38 3.10 1.17 4.95 1.14 5.75 1.05 11.25
3.73 1.29 2.81 1.47 2.20 1.72 5.34 1.17 1.69 2.24 1.49 2.73 2.64 1.51 2.14 1.76 1.85 2.03 1.54 2.57 1.40 3.05 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.85 1.42 1.95 1.85 1.65 2.22 1.13 6.00 1.08 7.77
2.91 1.41 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.40 1.10 6.75
2.76 1.48 2.26 1.68 1.76 2.14 1.48 2.76 1.35 3.36 1.44 2.91 1.25 4.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.03 1.32 3.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.50
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.20 1.33
Где смотреть матч Кёльн 1:1 Вольфсбург онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Вольфсбург

Исход игры
Кёльн
9.8% (15)
Ничья
30.7% (47)
Вольфсбург
59.5% (91)
Тотал 2.5
Больше
58.94% (89)
Меньше
41.06% (62)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
44.4% (68)
1:1 Ничья
26.8% (41)
0:1 Вольфсбург
7.8% (12)
2:1 Кёльн
7.2% (11)
0:2 Вольфсбург
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:0 Кёльн
1.3% (2)
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