Кёльн
1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Рейн Энерги
Вольфсбург
1:0
18' ГолТилманн Ян
1:1
29' ГолАрнольд Максимилиан
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Мармуш ОмарПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Бялек БартошНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
29'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скири Эйе
|3
|0.3
|2.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.2
|3.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.2
|4.
|Дуда Ондрей
|1
|0.1
|5.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.1
|6.
|Тилманн Ян
|0
|0
|7.
|Вольф Мариус
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|6
|0.6
|2.
|Баку Ридле
|2
|0.2
|3.
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.1
|4.
|Штеффен Ренато
|1
|0.1
|5.
|Брекало Йосип
|1
|0.1
|6.
|Брукс Джон
|1
|0.1
|7.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.1
|8.
|Бялек Бартош
|1
|0.1
|9.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|11.
|Руссийон Жером
|0
|0
|12.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|13.
|Лакруа Максанс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|3
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|5.
|Вольф Мариус
|2
|0
|6.
|Хектор Йонас
|2
|0
|7.
|Скири Эйе
|2
|0
|8.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0
|10.
|Эзкан Салих
|1
|0
|11.
|Хорн Яннес
|1
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0
|2.
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|3.
|Брукс Джон
|2
|0
|4.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|5.
|Герардт Янник
|1
|0
|6.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|7.
|Лакруа Максанс
|1
|0
|8.
|Отавио Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|Вольфсбург
|14.29% (2)
|50% (7)
|14.29% (2)
|0
|0
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +10 =3 -7Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария
Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кёльн 1:0 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Вольфсбург Кубок Кёльн 1:3 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 13
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|16 - 9
|19
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 10
|18
|5.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|10
|4
|6
|0
|15 - 9
|18
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|7.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|8.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 16
|15
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 15
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 21
|8
|15.
|Арминия
|2:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|16.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|17.
|Майнц
|0:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 24
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Арминия
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|17.
|Майнц
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|18.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|8.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Арминия
|2:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Вольфсбург
Исход игры
Кёльн
9.8% (15)
Ничья
30.7% (47)
Вольфсбург
59.5% (91)
Тотал 2.5
Больше
58.94% (89)
Меньше
41.06% (62)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
44.4% (68)
1:1 Ничья
26.8% (41)
0:1 Вольфсбург
7.8% (12)
2:1 Кёльн
7.2% (11)
0:2 Вольфсбург
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:0 Кёльн
1.3% (2)
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