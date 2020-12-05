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Кёльн
2:2
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
1:0
18' Гол
Тилманн Ян
1:1
29' Гол
Арнольд Максимилиан
2:1
43' Гол
Дуда Ондрей
2:2
47' Гол
Вегхорст Ваут
90' Желтая карточка
Отавио Пауло
90'+4
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
33
Борнаув
Себастьян
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
8
Якобс
Исмаил
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
17
Филипп
Максимилиан
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Кёльн
3-5-2
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

18'
Тилманн Ян
(Эзкан Салих)
1:0
29'
1:1
Арнольд Максимилиан
39'
Дрекслер Доминик
Эзкан Салих
 
43'
Дуда Ондрей
(Реджбекай Элвис)
2:1
47'
2:2
Вегхорст Ваут
(Штеффен Ренато)
68'
 
Гинчек Даниэль
Филипп Максимилиан
76'
 
Отавио Пауло
Руссийон Жером
88'
Шмиц Бенно
Вольф Мариус
 
88'
Андерссон Себастьян
Реджбекай Элвис
 
90'
 
Мармуш Омар
Штеффен Ренато
90'
 
Отавио Пауло

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.3
2. Дуда Ондрей 2 0.2
3. Дрекслер Доминик 2 0.2
4. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.2
5. Тилманн Ян 1 0.1
6. Реджбекай Элвис 1 0.1
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 7 0.7
2. Арнольд Максимилиан 2 0.2
3. Баку Ридле 2 0.2
4. Штеффен Ренато 1 0.1
5. Брекало Йосип 1 0.1
6. Брукс Джон 1 0.1
7. Шлагер Ксавер 1 0.1
8. Бялек Бартош 1 0.1
9. Мехмеди Адмир 0 0
10. Филипп Максимилиан 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Виктор Жоао II 0 0
13. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 3 0
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Соренсен Фредерик 2 0
4. Кцихос Рафаэль 2 0
5. Вольф Мариус 2 0
6. Хектор Йонас 2 0
7. Скири Эйе 2 0
8. Реджбекай Элвис 2 0
9. Якобс Исмаил 2 0
10. Эзкан Салих 1 0
11. Хорн Яннес 1 0
12. Борнаув Себастьян 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 3 0
2. Шлагер Ксавер 3 0
3. Брукс Джон 2 0
4. Отавио Пауло 2 0
5. Гилавоги Жошуа 1 0
6. Герардт Янник 1 0
7. Филипп Максимилиан 1 0
8. Лакруа Максанс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3)
 Вольфсбург 12.5% (2) 50% (8) 12.5% (2) 6.25% (1) 0 18.75% (3)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария
Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн
Вольфсбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кёльн 0:3 Вольфсбург Товарищеские матчи Кёльн 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 1:0 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Вольфсбург Кубок Кёльн 1:3 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 2 1 31 - 13 23
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д Заявка 10 6 1 3 22 - 10 19
5. Вольфсбург Заявка 10 4 6 0 16 - 10 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 19 - 16 16
8. Айнтрахт Фр Заявка 10 2 7 1 15 - 17 13
9. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Фрайбург Заявка 10 1 5 4 12 - 22 8
15. Арминия Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
16. Кёльн Заявка 10 1 4 5 12 - 17 7
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 12 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Бавария 0:0 Заявка 5 3 2 0 18 - 4 11
3. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
10. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
18. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 3 6
10. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
11. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
12. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Кёльн 9.8% (15)
X 30.7% (47)
Вольфсбург 59.5% (91)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.40 1.95 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 1.17 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.42 2.18
  6.52 1.69 3.39

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
10.50 1.03 9.00 1.05 6.50 1.11 2.80 1.40 2.35 1.58 1.77 2.12 1.58 2.48 4.75 1.18 1.15 5.00 1.17 4.90 1.03 9.70 1.19 4.60 0.00 17.00 1.02 13.00
10.25 1.05 9.00 1.07 3.84 1.27 2.88 1.43 2.01 1.89 1.57 2.43 1.38 3.10 1.17 4.95 1.14 5.75 1.05 11.25
3.73 1.29 2.81 1.47 2.20 1.72 5.34 1.17 1.69 2.24 1.49 2.73 2.64 1.51 4.59 1.21 1.85 2.03 3.19 1.38 2.24 1.69 1.90 1.98 1.58 2.46 2.53 1.56 1.96 1.93 1.68 2.27 1.47 2.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.85 1.42 1.95 1.85 1.65 2.22 1.13 6.00 1.08 7.77
2.91 1.41 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.40 1.10 6.75
2.76 1.48 2.26 1.68 1.76 2.14 1.48 2.76 1.35 3.36 1.44 2.91 1.25 4.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.03 1.32 3.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.50
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.20 1.33
Где смотреть матч Кёльн 2:2 Вольфсбург онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 2:2 Вольфсбург

Исход игры
Кёльн
9.8% (15)
Ничья
30.7% (47)
Вольфсбург
59.5% (91)
Тотал 2.5
Больше
58.94% (89)
Меньше
41.06% (62)
Обе команды забьют
Да
84.77% (128)
Нет
15.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
44.4% (68)
1:1 Ничья
26.8% (41)
0:1 Вольфсбург
7.8% (12)
2:1 Кёльн
7.2% (11)
0:2 Вольфсбург
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
1:0 Кёльн
1.3% (2)
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