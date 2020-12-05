Арминия
2:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Шюко-Арена
Майнц
1:0
21' ГолПритль Мануэль
2:0
31' ГолДоан Рицу
10
Ябо
Рейнольд
36
Шипплок
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
11 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Jan-Moritz Lichte
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
1:0
31'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|1
|0.1
|2.
|Доан Рицу
|1
|0.1
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0.1
|4.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.1
|5.
|Суку Себио
|1
|0.1
|6.
|Ортега Штефан
|0
|0
|7.
|Кордова Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.7
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.2
|3.
|Онисиво Карим
|1
|0.1
|4.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.1
|5.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|6.
|Озтунали Левин
|0
|0
|7.
|Баррейро Леандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|2.
|Клос Фабиан
|2
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|2
|0
|4.
|Де Медина Натан
|2
|0
|5.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|6.
|Шипплок Свен
|1
|0
|7.
|Суку Себио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Латца Данни
|5
|0
|2.
|Ньякат Мусса
|3
|1
|3.
|Юсте Йерри
|2
|0
|4.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|5.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|7.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|8.
|Центнер Робин
|1
|0
|9.
|Малонг Кунде
|1
|0
|10.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|Майнц
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|0
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +5 =6 -9РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д
Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия
Майнц Последние 20 матчей: +6 =2 -12Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц
Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц
Последние игры между собой
Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Майнц: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 13
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|16 - 9
|19
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 10
|18
|5.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|10
|4
|6
|0
|15 - 9
|18
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|7.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|8.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 16
|15
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 15
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 21
|8
|15.
|Арминия
|2:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|16.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|17.
|Майнц
|0:2 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 24
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Арминия
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|17.
|Майнц
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|18.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|8.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Арминия
|2:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арминия 2:0 Майнц
Исход игры
Арминия
34% (52)
Ничья
40.5% (62)
Майнц
25.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
36.42% (55)
Меньше
63.58% (96)
Обе команды забьют
Да
72.19% (109)
Нет
27.81% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (54)
2:1 Арминия
15.7% (24)
1:0 Арминия
14.4% (22)
1:2 Майнц
13.7% (21)
0:1 Майнц
8.5% (13)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:3 Майнц
2% (3)
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