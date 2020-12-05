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  3. Германия
Арминия
2:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Майнц
0'
1:0
21' Гол
Притль Мануэль
2:0
31' Гол
Доан Рицу
41'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
6
Ван
дер
Хорн
Майк
4
Нильссон
Хоаким
23
Лукоки
Андерсон
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
36
Шипплок
Свен
9
Клос
Фабиан
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
29
Буркардт
Джонатан
35
Баррейро
Леандро
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Аарон
Мартин
5
Бутьюс
Жан-Поль
7
Кайсон
Робин
9
Матета
Жан-Филипп
Арминия
4-4-2
Майнц
3-4-2-1

Ход матча

21'
Притль Мануэль
(Доан Рицу)
1:0
31'
Доан Рицу
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 1 0.1
2. Доан Рицу 1 0.1
3. Шипплок Свен 1 0.1
4. Эдмундссон Йохан 1 0.1
5. Суку Себио 1 0.1
6. Ортега Штефан 0 0
7. Кордова Серхио 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.7
2. Кайсон Робин 2 0.2
3. Онисиво Карим 1 0.1
4. Брозински Даниэль 1 (1) 0.1
5. Бутьюс Жан-Поль 0 0
6. Озтунали Левин 0 0
7. Баррейро Леандро 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Ван дер Хорн Майк 3 0
2. Клос Фабиан 2 0
3. Бруннер Седрик 2 0
4. Де Медина Натан 2 0
5. Лукоки Андерсон 2 0
6. Шипплок Свен 1 0
7. Суку Себио 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Латца Данни 5 0
2. Ньякат Мусса 3 1
3. Юсте Йерри 2 0
4. Матета Жан-Филипп 2 0
5. Чжи Дон-Вонь 1 0
6. Бутьюс Жан-Поль 1 0
7. Фернандес Эдимилсон 1 0
8. Центнер Робин 1 0
9. Малонг Кунде 1 0
10. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)
 Майнц 27.27% (3) 9.09% (1) 45.45% (5) 9.09% (1) 9.09% (1) 0

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д
Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия
Майнц Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц
Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Майнц: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арминия 2:4 Майнц Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 13 22
2. РБ Лейпциг Заявка 9 6 2 1 18 - 6 20
3. Байер Л Заявка 9 5 4 0 16 - 9 19
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 10 6 0 4 21 - 10 18
5. Вольфсбург 1:1 Заявка 10 4 6 0 15 - 9 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 4 2 18 - 15 16
8. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 16 15
9. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Фрайбург 1:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 21 8
15. Арминия 2:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
16. Кёльн 1:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
17. Майнц 0:2 Заявка 10 1 2 7 11 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 6 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М 1:1 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Арминия 2:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург 1:1 Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Майнц 0:2 Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
18. Кёльн 1:1 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М 1:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
8. Вольфсбург 1:1 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
11. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Кёльн 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
15. Фрайбург 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц 0:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Арминия 2:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Арминия 34% (52)
X 40.5% (62)
Майнц 25.5% (39)
Все прогнозы
2.09 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Майнц
3.12
7.47
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.80 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.90 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.65 2.32
  1.19 7.47 15.30

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.03 9.30 1.05 6.80 1.10 2.95 1.39 2.55 1.50 1.84 2.00 1.66 2.37 1.50 3.00 1.17 4.90 1.17 5.55 1.04 9.10 1.03 9.70 0.00 17.00
11.75 1.04 10.25 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.07 1.84 1.61 2.35 1.40 3.00 1.20 4.85 1.15 5.65 1.05 11.00
3.76 1.29 2.79 1.47 2.17 1.74 6.69 1.12 1.67 2.28 1.48 2.75 1.53 2.65 2.52 1.56 2.18 1.74 1.83 2.05 1.59 2.43 1.46 2.82 1.15 5.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.05 1.37 2.06 1.76 1.65 2.22 1.17 5.30 1.09 7.20
3.12 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.17 5.15 1.12 6.30
2.72 1.49 2.23 1.70 1.73 2.18 1.47 2.80 1.34 3.41 1.21 4.64 1.52 2.62 1.30 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.75 1.95 1.32 3.20
4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.10 1.41
Где смотреть матч Арминия 2:0 Майнц онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 2:0 Майнц

Исход игры
Арминия
34% (52)
Ничья
40.5% (62)
Майнц
25.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
36.42% (55)
Меньше
63.58% (96)
Обе команды забьют
Да
72.19% (109)
Нет
27.81% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (54)
2:1 Арминия
15.7% (24)
1:0 Арминия
14.4% (22)
1:2 Майнц
13.7% (21)
0:1 Майнц
8.5% (13)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:3 Майнц
2% (3)
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