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Челси
 
Позже

Стадион:
Лидс
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
15
Зума
Курт
6
Силва
Тьяго
21
Чилвел
Бенджамин
29
Хаверц
Кай
7
Канте
Н'Голо
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
18
Жиру
Оливье
11
Вернер
Тимо
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
23
Филлипс
Кэлвин
10
Алиоски
Эгзиян
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Челси
4-3-3
Лидс
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.4
2. Абрахам Тэмми 3 0.3
3. Жоржиньо II 3 (3) 0.3
4. Зума Курт 3 0.3
5. Чилвел Бенджамин 2 0.2
6. Зиеш Хаким 1 0.1
7. Маунт Мэйсон 1 0.1
8. Хаверц Кай 1 0.1
9. Джеймс Рис II 1 0.1
10. Силва Тьяго 1 0.1
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.1
12. Аспиликуэта Сесар 0 0
13. Ковачич Матео 0 0
14. Канте Н'Голо 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 7 0.7
2. Клих Матеуш 2 (1) 0.2
3. Кошта Элдер 2 0.2
4. Харрисон Джек 1 0.1
5. Морено Родриго 1 0.1
6. Даллас Стюарт 1 0.1
7. Рафинья Диас 1 0.1
8. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Джеймс Рис II 2 0
3. Аспиликуэта Сесар 1 0
4. Алонсо Маркос 1 0
5. Зума Курт 1 0
6. Зиеш Хаким 1 0
7. Канте Н'Голо 1 0
8. Чилвел Бенджамин 1 0
9. Маунт Мэйсон 1 0
10. Хаверц Кай 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 3 0
2. Клих Матеуш 3 0
3. Даллас Стюарт 3 0
4. Филлипс Кэлвин 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Бэмфорд Патрик 1 0
7. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 28.57% (6) 23.81% (5)
 Лидс 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси
Лидс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер
Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс

Последние игры между собой

Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лидс 1:5 Челси Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
4. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
5. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
6. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
8. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
10. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
11. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
6. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 151
    Челси 95.4% (144)
    X 3.3% (5)
    Лидс 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.83 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Лидс
    1.54
    5.10
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.60 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 5.10 6.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.46 5.05 6.20
      1.54 4.81 5.96

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    15.00 1.01 5.90 1.11 5.20 1.14 2.90 1.40 2.12 1.72 2.40 1.61 2.05 1.82 1.81 2.04 1.48 2.65 1.35 3.30 1.16 5.10 1.13 5.60 1.04 9.40 1.03 9.70
    19.25 1.00 18.25 1.01 6.45 1.12 5.40 1.17 2.83 1.41 2.34 1.61 1.83 2.08 1.48 2.69 1.35 3.26 1.15 5.25 1.13 6.25 1.04 11.25
    6.38 1.14 2.89 1.45 2.59 1.55 2.28 1.69 1.97 1.93 1.76 2.16 1.59 2.49 1.48 2.84 1.31 3.73 1.12 7.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.41 1.75 2.07 1.32 3.35
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
    3.67 1.31 2.95 1.44 2.10 1.81 1.75 2.16 1.53 2.64 1.32 3.62
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.28 1.60 1.68 2.08 1.40 2.80
    6.00 1.13 4.55 1.20 2.24 1.65 1.67 2.20 1.40 2.95 1.16 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.49
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    Прогнозы на матч Челси - Лидс

    Исход игры
    Челси
    95.5% (147)
    Ничья
    3.2% (5)
    Лидс
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (85)
    Меньше
    43.33% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    54% (81)
    Нет
    46% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    33.8% (52)
    2:1 Челси
    32.5% (50)
    3:1 Челси
    13.6% (21)
    1:0 Челси
    5.8% (9)
    3:0 Челси
    3.2% (5)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    4:1 Челси
    1.9% (3)
    1:2 Лидс
    1.3% (2)
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