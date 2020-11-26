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Челси
 
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Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.4
2. Абрахам Тэмми 3 0.3
3. Жоржиньо II 3 (3) 0.3
4. Зума Курт 3 0.3
5. Чилвел Бенджамин 2 0.2
6. Зиеш Хаким 1 0.1
7. Маунт Мэйсон 1 0.1
8. Хаверц Кай 1 0.1
9. Джеймс Рис II 1 0.1
10. Силва Тьяго 1 0.1
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.1
12. Аспиликуэта Сесар 0 0
13. Ковачич Матео 0 0
14. Канте Н'Голо 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 7 0.7
2. Клих Матеуш 2 (1) 0.2
3. Кошта Элдер 2 0.2
4. Харрисон Джек 1 0.1
5. Морено Родриго 1 0.1
6. Даллас Стюарт 1 0.1
7. Рафинья Диас 1 0.1
8. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Джеймс Рис II 2 0
3. Аспиликуэта Сесар 1 0
4. Алонсо Маркос 1 0
5. Зума Курт 1 0
6. Зиеш Хаким 1 0
7. Канте Н'Голо 1 0
8. Чилвел Бенджамин 1 0
9. Маунт Мэйсон 1 0
10. Хаверц Кай 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 3 0
2. Клих Матеуш 3 0
3. Даллас Стюарт 3 0
4. Филлипс Кэлвин 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Бэмфорд Патрик 1 0
7. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 28.57% (6) 23.81% (5)
 Лидс 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси
Лидс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер
Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс

Последние игры между собой

Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лидс 1:5 Челси Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
9. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
11. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Челси 93.2% (55)
    X 5.1% (3)
    Лидс 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Лидс
    1.57
    4.55
    6.16
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.35 5.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.30 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.55 5.95
      1.55 4.54 6.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.00 1.01 4.90 1.14 4.30 1.22 2.60 1.52 2.12 1.72 2.07 1.80 1.82 2.06 1.66 2.26 1.35 3.30 1.27 3.90 1.11 6.00 1.09 7.10 1.01 11.50 1.01 12.00
    17.00 1.01 15.75 1.02 5.55 1.15 4.55 1.21 2.68 1.53 2.06 1.78 1.66 2.25 1.36 3.18 1.27 3.84 1.12 6.45
    5.86 1.16 2.70 1.50 2.41 1.63 2.10 1.81 1.84 2.08 1.66 2.34 1.51 2.73 1.26 4.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.52 1.64 2.26 1.25 4.00
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
    3.32 1.36 2.64 1.53 1.95 1.93 1.65 2.33 1.45 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.69 1.55 2.37 1.31 3.10
    5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.35
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.44
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    Прогнозы на матч Челси - Лидс

    Исход игры
    Челси
    93.2% (55)
    Ничья
    5.1% (3)
    Лидс
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (24)
    Меньше
    57.89% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    45.61% (26)
    Нет
    54.39% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    47.5% (28)
    2:1 Челси
    27.1% (16)
    3:1 Челси
    8.5% (5)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
    1:0 Челси
    3.4% (2)
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