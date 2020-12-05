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Львов
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Ингулец
0' 14'
12
Костик
Орест
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
5
Кравчук
Юрий
24
Якимец
Владимир
25
Чирьяк
Фране
96
Рафаэль
да
Сильва
19
Казлаускас
Донатас
47
Грисьо
Максим
7
Шина
Алвес
13
Ныч
Назарий
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
28
Павлов
Виталий
99
Квасный
Николай
80
Лупашко
Владислав
23
Кучеренко
Александр
11
Бартулович
Младен
5
Запорожец
Евгений
18
Мкомола
Йохана
49
Ситчинава
Ника
Львов
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.09
2. Грисьо Максим 1 0.09
3. Maroine Mihoubi 1 0.09
4. Maks Juraj Celic 1 0.09
5. Ныч Назарий 1 0.09
6. Кравчук Юрий 1 0.09
7. Рафаэль да Сильва 0 0
8. Кошман Игорь 0 0
9. Чирьяк Фране 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситчинава Ника 3 (1) 0.25
2. Бартулович Младен 3 (2) 0.25
3. Балан Денис 2 0.17
4. Янаков Денис 2 (1) 0.17
5. Коваленко Илья 1 0.08
6. Козак Александр 1 0.08
7. Щедрый Артём 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Maroine Mihoubi 4 1
2. Грисьо Максим 5 0
3. Рафаэль да Сильва 4 0
4. Казлаускас Донатас 3 0
5. Богунов Ярослав 2 0
6. Кошман Игорь 2 0
7. Клименчук Егор 2 0
8. Махмутович Энес 2 0
9. Луис Филипе 1 0
10. Чирьяк Фране 1 0
11. Захаркив Юрий 1 0
12. Борзенко Сергей 1 0
13. Borislav Topic II 1 0
14. Шина Алвес 1 0
15. Ныч Назарий 1 0
16. Кравчук Юрий 1 0
17. Oleksandr Romanchuk 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 6 0
2. Козак Александр 4 1
3. Кучеренко Александр 4 1
4. Квасный Николай 4 0
5. Балан Денис 3 0
6. Коваленко Илья 3 0
7. Семенко Андрей 3 0
8. Бартулович Младен 2 0
9. Щедрый Артём 2 0
10. Ситчинава Ника 2 0
11. Синегуб Олег 2 0
12. Янаков Денис 2 0
13. Крынский Владимир 2 0
14. Павлов Виталий 0 1
15. Ковалёв Максим 1 0
16. Запорожец Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 66.67% (4) 0 0 33.33% (2) 0
 Ингулец 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 0

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла
Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =12 -3
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря
Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 6 5 0 25 - 10 23
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. Колос Ковалёвка Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
6. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
9. Олимпик Донецк Заявка 10 4 1 5 16 - 18 13
10. Ингулец 0:0 Заявка 12 1 8 3 12 - 16 11
11. Минай Заявка 10 2 3 5 7 - 17 9
12. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
13. Львов 0:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 24 8
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 3 1 9 - 5 9
7. Ингулец 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Львов 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Львов 34.9% (53)
X 48.7% (74)
Ингулец 16.4% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Ингулец
3.45
3.35
2.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 3.25 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.35 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.32 2.14
  3.32 3.35 2.22

Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.70 1.03 7.20 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.97 1.83 1.74 2.08 1.37 2.95 1.25 3.65 1.10 6.30 1.08 7.10 1.01 12.50 0.00 20.00
8.30 1.03 7.00 1.06 3.04 1.33 2.33 1.56 1.76 2.11 1.36 2.97 1.24 3.64 1.08 6.30 1.06 7.00
3.05 1.37 2.68 1.47 2.30 1.62 1.92 1.92 1.68 2.18 1.50 2.59 1.22 4.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.76 2.07 1.35 3.10 1.09 6.60
2.73 1.42 1.80 1.95 1.36 2.97
2.51 1.48 2.16 1.68 1.67 2.17 1.38 2.78 1.24 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.42 1.28 2.36 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.91
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Львов 0:0 Ингулец онлайн

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Прогнозы на матч Львов 0:0 Ингулец

Исход игры
Львов
34.9% (53)
Ничья
48.7% (74)
Ингулец
16.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
20.27% (30)
Меньше
79.73% (118)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (60)
1:0 Львов
21.7% (33)
2:1 Львов
10.5% (16)
0:0 Ничья
7.2% (11)
0:1 Ингулец
7.2% (11)
1:2 Ингулец
6.6% (10)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:0 Львов
1.3% (2)
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