Львов
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Арена Львов
Ингулец
12
Костик
Орест
25
Чирьяк
Фране
13
Ныч
Назарий
39
Балан
Денис
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaly Shumsky
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|1
|0.09
|2.
|Грисьо Максим
|1
|0.09
|3.
|Maroine Mihoubi
|1
|0.09
|4.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.09
|5.
|Ныч Назарий
|1
|0.09
|6.
|Кравчук Юрий
|1
|0.09
|7.
|Рафаэль да Сильва
|0
|0
|8.
|Кошман Игорь
|0
|0
|9.
|Чирьяк Фране
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситчинава Ника
|3 (1)
|0.25
|2.
|Бартулович Младен
|3 (2)
|0.25
|3.
|Балан Денис
|2
|0.17
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.17
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.08
|6.
|Козак Александр
|1
|0.08
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Maroine Mihoubi
|4
|1
|2.
|Грисьо Максим
|5
|0
|3.
|Рафаэль да Сильва
|4
|0
|4.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|5.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|6.
|Кошман Игорь
|2
|0
|7.
|Клименчук Егор
|2
|0
|8.
|Махмутович Энес
|2
|0
|9.
|Луис Филипе
|1
|0
|10.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|11.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|12.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|13.
|Borislav Topic II
|1
|0
|14.
|Шина Алвес
|1
|0
|15.
|Ныч Назарий
|1
|0
|16.
|Кравчук Юрий
|1
|0
|17.
|Oleksandr Romanchuk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|6
|0
|2.
|Козак Александр
|4
|1
|3.
|Кучеренко Александр
|4
|1
|4.
|Квасный Николай
|4
|0
|5.
|Балан Денис
|3
|0
|6.
|Коваленко Илья
|3
|0
|7.
|Семенко Андрей
|3
|0
|8.
|Бартулович Младен
|2
|0
|9.
|Щедрый Артём
|2
|0
|10.
|Ситчинава Ника
|2
|0
|11.
|Синегуб Олег
|2
|0
|12.
|Янаков Денис
|2
|0
|13.
|Крынский Владимир
|2
|0
|14.
|Павлов Виталий
|0
|1
|15.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|16.
|Запорожец Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|0
|66.67% (4)
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|Ингулец
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|0
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +3 =4 -13Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла
Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =12 -3Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря
Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|25 - 10
|23
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 9
|14
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|10.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|12
|1
|8
|3
|12 - 16
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 17
|9
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 24
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Львов
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Львов 0:0 Ингулец
Исход игры
Львов
34.9% (53)
Ничья
48.7% (74)
Ингулец
16.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
20.27% (30)
Меньше
79.73% (118)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (60)
1:0 Львов
21.7% (33)
2:1 Львов
10.5% (16)
0:0 Ничья
7.2% (11)
0:1 Ингулец
7.2% (11)
1:2 Ингулец
6.6% (10)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:0 Львов
1.3% (2)
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