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Львов
1:1
Конец матча

Стадион:
Ингулец
0'
17' Желтая карточка
Грисьо Максим
22' Желтая карточка
Maroine Mihoubi
32' Желтая карточка
Ситчинава Ника
39' Желтая карточка
Лупашко Владислав
41' Желтая карточка
Кравчук Юрий
0:1
41' Пенальти
Бартулович Младен
45' Желтая карточка
Мкомола Йохана
1:1
45' Гол
Рафаэль да Сильва
55' Желтая карточка
Бартулович Младен
55' Желтая карточка
Шина Алвес
78' Желтая карточка
Якимец Владимир
79' Вторая желтая карточка
Грисьо Максим
88' Вторая желтая карточка
Шина Алвес
90'+3
12
Костик
Орест
24
Якимец
Владимир
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
5
Кравчук
Юрий
47
Грисьо
Максим
96
Рафаэль
да
Сильва
25
Чирьяк
Фране
19
Казлаускас
Донатас
7
Шина
Алвес
13
Ныч
Назарий
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
28
Павлов
Виталий
99
Квасный
Николай
5
Запорожец
Евгений
23
Кучеренко
Александр
80
Лупашко
Владислав
11
Бартулович
Младен
18
Мкомола
Йохана
49
Ситчинава
Ника
Львов
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэль да Сильва 1 0.09
2. Шина Алвес 1 0.09
3. Грисьо Максим 1 0.09
4. Maroine Mihoubi 1 0.09
5. Maks Juraj Celic 1 0.09
6. Ныч Назарий 1 0.09
7. Кравчук Юрий 1 0.09
8. Чирьяк Фране 0 0
9. Кошман Игорь 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартулович Младен 4 (3) 0.33
2. Ситчинава Ника 3 (1) 0.25
3. Балан Денис 2 0.17
4. Янаков Денис 2 (1) 0.17
5. Коваленко Илья 1 0.08
6. Козак Александр 1 0.08
7. Щедрый Артём 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 6 1
2. Maroine Mihoubi 5 1
3. Рафаэль да Сильва 4 0
4. Шина Алвес 2 1
5. Казлаускас Донатас 3 0
6. Богунов Ярослав 2 0
7. Кошман Игорь 2 0
8. Клименчук Егор 2 0
9. Махмутович Энес 2 0
10. Кравчук Юрий 2 0
11. Луис Филипе 1 0
12. Чирьяк Фране 1 0
13. Захаркив Юрий 1 0
14. Борзенко Сергей 1 0
15. Borislav Topic II 1 0
16. Якимец Владимир 1 0
17. Ныч Назарий 1 0
18. Oleksandr Romanchuk 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 7 0
2. Козак Александр 4 1
3. Кучеренко Александр 4 1
4. Квасный Николай 4 0
5. Бартулович Младен 3 0
6. Балан Денис 3 0
7. Коваленко Илья 3 0
8. Ситчинава Ника 3 0
9. Семенко Андрей 3 0
10. Щедрый Артём 2 0
11. Синегуб Олег 2 0
12. Янаков Денис 2 0
13. Крынский Владимир 2 0
14. Павлов Виталий 0 1
15. Ковалёв Максим 1 0
16. Запорожец Евгений 1 0
17. Мкомола Йохана 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 57.14% (4) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0
 Ингулец 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3) 23.08% (3) 0

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла
Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =12 -3
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря
Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 12 6 6 0 25 - 10 24
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. Колос Ковалёвка Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
6. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
9. Олимпик Донецк Заявка 10 4 1 5 16 - 18 13
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай 0:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 17 10
12. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
13. Львов Заявка 11 2 2 7 7 - 25 8
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 3 1 9 - 5 9
7. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Минай 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Rafael бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Yohana Mkomola получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бартулович Младен из команды Ингулец забивает с точки!
  • Желтая карточка
    41'
    Кравчук Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Лупашко Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Nika Sichinava получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Maroine Mihoubi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Грисьо Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Львов 34.9% (53)
X 48.7% (74)
Ингулец 16.4% (25)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.70 1.58 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.58 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.32 2.14
  11.38 1.52 3.10

Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.19 3.25 1.33 1.90 1.90 1.42 2.85 1.97 1.83 1.68 1.52 1.15 5.30 1.09 7.20 1.20 8.40 1.14 9.50 1.02 13.00 1.02 13.00 0.00 20.00
8.30 1.03 7.00 1.06 3.04 1.33 2.33 1.56 1.76 2.11 1.36 2.97 1.24 3.64 1.08 6.30 1.06 7.00
3.05 1.37 2.68 1.47 2.30 1.62 1.92 1.92 1.57 2.36 1.33 3.19 1.43 2.79 1.29 3.50 1.22 4.19 1.38 3.02 1.19 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.09 6.60
2.73 1.42 1.80 1.95 1.36 2.97
2.51 1.48 2.16 1.68 1.67 2.17 1.38 2.78 1.24 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.33 2.22 1.65 1.61 2.52 1.23 3.85
3.42 1.28 2.36 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Львов 1:1 Ингулец онлайн

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Прогнозы на матч Львов 1:1 Ингулец

Исход игры
Львов
34.9% (53)
Ничья
48.7% (74)
Ингулец
16.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
20.27% (30)
Меньше
79.73% (118)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (60)
1:0 Львов
21.7% (33)
2:1 Львов
10.5% (16)
0:0 Ничья
7.2% (11)
0:1 Ингулец
7.2% (11)
1:2 Ингулец
6.6% (10)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:0 Львов
1.3% (2)
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