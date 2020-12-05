Львов
1:1
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Ингулец
17' Желтая карточкаГрисьо Максим
22' Желтая карточкаMaroine Mihoubi
32' Желтая карточкаСитчинава Ника
39' Желтая карточкаЛупашко Владислав
41' Желтая карточкаКравчук Юрий
0:1
41' ПенальтиБартулович Младен
45' Желтая карточкаМкомола Йохана
1:1
45' ГолРафаэль да Сильва
55' Желтая карточкаБартулович Младен
55' Желтая карточкаШина Алвес
78' Желтая карточкаЯкимец Владимир
79' Вторая желтая карточкаГрисьо Максим
88' Вторая желтая карточкаШина Алвес
12
Костик
Орест
25
Чирьяк
Фране
13
Ныч
Назарий
39
Балан
Денис
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaly Shumsky
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
17'
22'
32'
41'
41'
45'
45'
55'
78'
79'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.09
|2.
|Шина Алвес
|1
|0.09
|3.
|Грисьо Максим
|1
|0.09
|4.
|Maroine Mihoubi
|1
|0.09
|5.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.09
|6.
|Ныч Назарий
|1
|0.09
|7.
|Кравчук Юрий
|1
|0.09
|8.
|Чирьяк Фране
|0
|0
|9.
|Кошман Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартулович Младен
|4 (3)
|0.33
|2.
|Ситчинава Ника
|3 (1)
|0.25
|3.
|Балан Денис
|2
|0.17
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.17
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.08
|6.
|Козак Александр
|1
|0.08
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|6
|1
|2.
|Maroine Mihoubi
|5
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|4
|0
|4.
|Шина Алвес
|2
|1
|5.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|6.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|7.
|Кошман Игорь
|2
|0
|8.
|Клименчук Егор
|2
|0
|9.
|Махмутович Энес
|2
|0
|10.
|Кравчук Юрий
|2
|0
|11.
|Луис Филипе
|1
|0
|12.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|13.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|14.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|15.
|Borislav Topic II
|1
|0
|16.
|Якимец Владимир
|1
|0
|17.
|Ныч Назарий
|1
|0
|18.
|Oleksandr Romanchuk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|7
|0
|2.
|Козак Александр
|4
|1
|3.
|Кучеренко Александр
|4
|1
|4.
|Квасный Николай
|4
|0
|5.
|Бартулович Младен
|3
|0
|6.
|Балан Денис
|3
|0
|7.
|Коваленко Илья
|3
|0
|8.
|Ситчинава Ника
|3
|0
|9.
|Семенко Андрей
|3
|0
|10.
|Щедрый Артём
|2
|0
|11.
|Синегуб Олег
|2
|0
|12.
|Янаков Денис
|2
|0
|13.
|Крынский Владимир
|2
|0
|14.
|Павлов Виталий
|0
|1
|15.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|16.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|17.
|Мкомола Йохана
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|0
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|Ингулец
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +3 =4 -13Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла
Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =12 -3Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря
Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|25 - 10
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 9
|14
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 17
|10
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 25
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Минай
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Львов 1:1 Ингулец
Исход игры
Львов
34.9% (53)
Ничья
48.7% (74)
Ингулец
16.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
20.27% (30)
Меньше
79.73% (118)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (60)
1:0 Львов
21.7% (33)
2:1 Львов
10.5% (16)
0:0 Ничья
7.2% (11)
0:1 Ингулец
7.2% (11)
1:2 Ингулец
6.6% (10)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:0 Львов
1.3% (2)
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