Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Манчестер Юнайтед
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.36
|2.
|Антонио Майкл
|3
|0.27
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.18
|4.
|Алле Себастьян
|2
|0.18
|5.
|Огбонна Анджело
|1
|0.09
|6.
|Лансини Мануэль
|1
|0.09
|7.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.09
|8.
|Соучек Томаш
|1
|0.09
|9.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|10.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|11.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|12.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|13.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.7
|2.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.3
|3.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.2
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0.1
|5.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.1
|6.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.1
|7.
|Мата Хуан
|0
|0
|8.
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|5.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|6.
|Антонио Майкл
|1
|0
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|8.
|Масуаку Артур
|1
|0
|9.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|10.
|Соучек Томаш
|1
|0
|11.
|Диоп Исса
|1
|0
|12.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|3
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|2
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|6.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|7.
|Матич Неманья
|1
|0
|8.
|Байи Эрик
|1
|0
|9.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|11.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|0
|33.33% (5)
|Манчестер Юнайтед
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =1 -7Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вест Хэм
8.3% (13)
Ничья
26.8% (42)
Манчестер Юнайтед
65% (102)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (105)
Меньше
31.82% (49)
Обе команды забьют
Да
87.01% (134)
Нет
12.99% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
45.9% (72)
1:1 Ничья
19.1% (30)
2:1 Вест Хэм
7% (11)
0:1 Манчестер Юнайтед
7% (11)
2:2 Ничья
7% (11)
1:3 Манчестер Юнайтед
5.7% (9)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (6)
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