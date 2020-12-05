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  3. Англия
Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0' 17'
1
Фабьянски
Лукаш
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
22
Алле
Себастьян
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
34
Ван
де
Бек
Донни
39
Мактоминай
Скотт
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
7
Кавани
Эдинсон
9
Марсьяль
Антони
Вест Хэм
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.36
2. Антонио Майкл 3 0.27
3. Форнальс Пабло 2 0.18
4. Алле Себастьян 2 0.18
5. Огбонна Анджело 1 0.09
6. Лансини Мануэль 1 0.09
7. Бальбуэна Фабиан 1 0.09
8. Соучек Томаш 1 0.09
9. Крессуэлл Арон 0 0
10. Бенрахма Саид 0 0
11. Фредерикс Райан 0 0
12. Цоуфал Владимир 0 0
13. Масуаку Артур 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.7
2. Кавани Эдинсон 3 0.3
3. Рэшфорд Маркус 2 0.2
4. Магуайр Гарри 1 0.1
5. Ван де Бек Донни 1 0.1
6. Уан-Биссака Аарон 1 0.1
7. Мата Хуан 0 0
8. Шоу Люк 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Ярмоленко Андрей 1 0
6. Антонио Майкл 1 0
7. Лансини Мануэль 1 0
8. Масуаку Артур 1 0
9. Бальбуэна Фабиан 1 0
10. Соучек Томаш 1 0
11. Диоп Исса 1 0
12. Райс Деклан 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 3 0
2. Фернандеш Бруну 2 0
3. Магуайр Гарри 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Кавани Эдинсон 1 0
7. Матич Неманья 1 0
8. Байи Эрик 1 0
9. Рэшфорд Маркус 1 0
10. Джеймс Дэниэл 1 0
11. Фосу-Менса Тимоти 1 0
12. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 0 33.33% (5)
 Манчестер Юнайтед 6.67% (1) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 46.67% (7)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
7. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
8. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 16 17
10. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
11. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
6. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 6 13
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    21'
    Теллес разыграл угловой удар с Ван де Беком и навесил на Кавани. Эдинсон борьбу вверху у Соучека выиграть не смог.
  • 20'
    Марсьяль справа с двадцати метров с рикошетом пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    19'
    Боуэн в центре поля подтолкнул в спину Мактоминея.
  • Фол, нарушение
    18'
    Соучек на чужой половине поля снёс Ван де Бека.
  • Фол, нарушение
    17'
    Алле в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 16'
    Уан-Биссака не позволил Соучеку слева прострелить к воротам.
  • 14'
    Заброс Магуайра вперёд на ход Гринвуду перехватил Огбонна.
  • Офсайд
    12'
    Алле оказался в офсайде.
  • 10'
    А у "Манчестер Юнайтед" впереди пока ничего не получается. Много неточных передач вперёд делают гости.
  • Офсайд
    9'
    Боуэн справа убежал к воротам и пробил мимо Хендерсона в дальний угол. Но гол не засчитан из-за офсайда у Джаррода.
  • 8'
    "Вест Хэм" очень высоко старается прессинговать соперников. Гостям непросто переходить т из обороны в атаку.
  • 6'
    Теллес на левом фланге не смог догнать мяч после нерассчётливого паса Мактоминея.
  • 5'
    Огбонна отметился неточным пасом вперёд. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 4'
    Форнальс справа выскочил к воротам, но Хендерсон сумел заблокировать удар Пабло.
  • 3'
    Основная новость матча: впервые с марта игра пройдёт с присутствием зрителей. Две тысячи болельщиков расположились на трибунах.
  • 2'
    "Вест Хэм" играет в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах, "Манчестер Юнайтед" - в бело-чёрных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.50 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.40 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.48 2.22
  3.34 3.40 2.21

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 9.10 1.05 3.50 1.30 2.70 1.45 1.87 1.92 1.82 2.06 1.48 2.63 1.33 3.25 1.14 5.55 1.11 6.50 1.03 10.50 1.03 10.00 0.00 17.50
10.50 1.05 9.50 1.06 3.75 1.28 2.91 1.42 2.06 1.85 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.80 1.15 5.60 1.05 10.75
4.13 1.26 2.67 1.50 2.13 1.76 1.85 2.03 1.65 2.32 1.45 2.86 1.49 2.78 1.41 3.10 1.15 6.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.87 1.92 1.40 2.90 1.15 5.50
2.95 1.40 2.04 1.78 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.73 1.47 2.24 1.68 1.74 2.15 1.47 2.76 1.34 3.35 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.39 1.74 2.08 1.32 3.25
4.05 1.24 2.95 1.40 1.79 2.02 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Вест Хэм
8.3% (13)
Ничья
26.8% (42)
Манчестер Юнайтед
65% (102)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (105)
Меньше
31.82% (49)
Обе команды забьют
Да
87.01% (134)
Нет
12.99% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
45.9% (72)
1:1 Ничья
19.1% (30)
2:1 Вест Хэм
7% (11)
0:1 Манчестер Юнайтед
7% (11)
2:2 Ничья
7% (11)
1:3 Манчестер Юнайтед
5.7% (9)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (6)
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