Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Минай
21
Патрик
Алан
14
Голодюк
Олег
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
-
81 Illia Taran
-
-
44 Mislav Matic
-
Главный тренер: Кобин Василий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.36
|2.
|Коваленко Виктор
|4
|0.36
|3.
|Антонио Маркос
|2
|0.18
|4.
|Мораес Жуниор
|2
|0.18
|5.
|Манор Соломон
|2
|0.18
|6.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.18
|7.
|Марлос Ромеро
|2
|0.18
|8.
|Дентиньо
|2
|0.18
|9.
|Додо Домилсон
|1
|0.09
|10.
|Тете
|1
|0.09
|11.
|Кривцов Сергей
|1
|0.09
|12.
|Судаков Георгий
|1
|0.09
|13.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|14.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|15.
|Майкон Барберан
|0
|0
|16.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|17.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|18.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|4 (3)
|0.4
|2.
|Шиндер Антон
|2
|0.2
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.1
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|3.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|4.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|5.
|Антонио Маркос
|2
|0
|6.
|Патрик Алан
|2
|0
|7.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|8.
|Майкон Барберан
|2
|0
|9.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|5
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|4.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|5.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|6.
|Попович Андрей
|2
|0
|7.
|Снижко Александр
|2
|0
|8.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|9.
|Нуриев Анатолий
|2
|0
|10.
|Mislav Matic
|2
|0
|11.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|12.
|Голодюк Олег
|1
|0
|13.
|Кныш Данило
|1
|0
|14.
|Сакив Тарас
|1
|0
|15.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|16.
|Хахлев Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|Минай
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия
Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель
Минай Последние 20 матчей: +10 =3 -7Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай
Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|25 - 10
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 9
|14
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 17
|10
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 25
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Минай
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Минай
Исход игры
Шахтёр Донецк
98.7% (152)
Ничья
1.3% (2)
Минай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.05% (65)
Меньше
56.95% (86)
Обе команды забьют
Да
15.23% (23)
Нет
84.77% (128)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
51.3% (79)
3:0 Шахтёр Донецк
23.4% (36)
3:1 Шахтёр Донецк
8.4% (13)
2:1 Шахтёр Донецк
3.9% (6)
1:0 Шахтёр Донецк
3.2% (5)
4:0 Шахтёр Донецк
2.6% (4)
4:1 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
5:0 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
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