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Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Минай
0' 10'
81
Трубин
Анатолий
50
Болбат
Сергей
77
Бондарь
Валерий
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
27
Майкон
Барберан
21
Патрик
Алан
19
Манор
Соломон
8
Антонио
Маркос
7
Тайсон
Фреда
99
Фернандо
Педро
32
Каниболоцкий
Антон
22
Shemmy
Mayembe
3
Допилка
Олег
71
Лопырёнок
Максим
4
Сакив
Тарас
23
Ткачук
Андрей
14
Голодюк
Олег
20
Пыняшко
Василий
29
Кожанов
Денис
19
Шиндер
Антон
7
Нуриев
Анатолий
Шахтёр Донецк
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 4 (2) 0.36
2. Коваленко Виктор 4 0.36
3. Антонио Маркос 2 0.18
4. Мораес Жуниор 2 0.18
5. Манор Соломон 2 0.18
6. Тайсон Фреда 2 (1) 0.18
7. Марлос Ромеро 2 0.18
8. Дентиньо 2 0.18
9. Додо Домилсон 1 0.09
10. Тете 1 0.09
11. Кривцов Сергей 1 0.09
12. Судаков Георгий 1 0.09
13. Степаненко Тарас 0 0
14. Матвиенко Николай 0 0
15. Майкон Барберан 0 0
16. Корниенко Виктор 0 0
17. Вьюнник Богдан 0 0
18. Сиприано Маркос Робсон 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 4 (3) 0.4
2. Шиндер Антон 2 0.2
3. Пыняшко Василий 1 0.1
4. Сакив Тарас 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Марлос Ромеро 3 0
3. Мораес Жуниор 1 1
4. Бондарь Валерий 1 1
5. Антонио Маркос 2 0
6. Патрик Алан 2 0
7. Матвиенко Николай 2 0
8. Майкон Барберан 2 0
9. Кривцов Сергей 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
12. Тете 1 0
13. Сиприано Маркос Робсон 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 5 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Kyrylo Melichenko 3 0
4. Пыняшко Василий 1 1
5. Dmytro Pavlish 1 1
6. Попович Андрей 2 0
7. Снижко Александр 2 0
8. Shemmy Mayembe 2 0
9. Нуриев Анатолий 2 0
10. Mislav Matic 2 0
11. Rustam Akhmedzade 2 0
12. Голодюк Олег 1 0
13. Кныш Данило 1 0
14. Сакив Тарас 1 0
15. Маткобожик Александр 1 0
16. Хахлев Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 12.5% (3) 16.67% (4) 12.5% (3) 16.67% (4) 33.33% (8) 8.33% (2)
 Минай 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия
Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель
Минай Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай
Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 12 6 6 0 25 - 10 24
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. Колос Ковалёвка Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
6. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
9. Олимпик Донецк Заявка 10 4 1 5 16 - 18 13
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай 0:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 17 10
12. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
13. Львов Заявка 11 2 2 7 7 - 25 8
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 3 1 9 - 5 9
7. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Минай 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Шахтёр Донецк 98.7% (152)
X 1.3% (2)
Минай 0% (0)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Минай
1.08
18.00
34.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 14.00 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 13.00 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 18.00 34.00
  1.08 12.22 22.16

Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8
12.00 1.01 8.60 1.05 7.80 1.06 5.80 1.11 5.10 1.14 2.08 1.74 3.15 1.35 2.11 1.73 2.65 1.47 2.04 1.77 1.86 1.94 1.70 2.15 1.48 2.55 1.30 3.50 1.22 4.05 1.11 6.00 1.09 6.50 1.03 10.50
8.50 1.03 7.70 1.04 6.30 1.08 5.60 1.10 3.34 1.28 2.85 1.39 2.21 1.70 1.80 1.95 1.55 2.29 1.32 3.04 1.25 3.48 1.12 5.15
6.33 1.12 4.00 1.24 2.57 1.50 2.27 1.64 2.35 1.52 2.27 1.62 2.09 1.73 1.91 1.89 1.75 2.06 1.64 2.24 1.25 3.81 1.11 6.57
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.52 1.52 1.87 1.92 1.50 2.55
4.00 1.22 2.63 1.45 1.97 1.78 1.55 2.36
3.63 1.29 3.63 1.28 2.43 1.55 1.97 1.83 1.70 2.13 1.44 2.76
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.80 1.41 2.10 1.68 1.95 1.85 1.53 2.50 1.35 3.15
4.25 1.20 2.73 1.42 2.97 1.36 1.98 1.77 1.57 2.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 0:0 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Минай

Исход игры
Шахтёр Донецк
98.7% (152)
Ничья
1.3% (2)
Минай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.05% (65)
Меньше
56.95% (86)
Обе команды забьют
Да
15.23% (23)
Нет
84.77% (128)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
51.3% (79)
3:0 Шахтёр Донецк
23.4% (36)
3:1 Шахтёр Донецк
8.4% (13)
2:1 Шахтёр Донецк
3.9% (6)
1:0 Шахтёр Донецк
3.2% (5)
4:0 Шахтёр Донецк
2.6% (4)
4:1 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
5:0 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
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