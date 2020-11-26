Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|2
|0.22
|2.
|Вествуд Эшли
|1
|0.11
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.11
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|10
|1
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.3
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.2
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.1
|5.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.1
|6.
|Бернард Дуарте
|1
|0.1
|7.
|Мина Йерри
|1
|0.1
|8.
|Динь Люка
|0
|0
|9.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Родригес Джей
|2
|0
|3.
|Лонг Кевин
|2
|0
|4.
|Барнс Эшли
|1
|0
|5.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|6.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|7.
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|8.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|9.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|10.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Маркес
|4
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|3.
|Ришарлисон
|1
|1
|4.
|Динь Люка
|0
|1
|5.
|Тосун Дженк
|1
|0
|6.
|Родригес Хамес
|1
|0
|7.
|Гомеш Андре
|1
|0
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|9.
|Мина Йерри
|1
|0
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|12.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|50% (2)
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|Эвертон
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон
Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бёрнли - Эвертон
Исход игры
Бёрнли
9.5% (6)
Ничья
19% (12)
Эвертон
71.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
59.02% (36)
Меньше
40.98% (25)
Обе команды забьют
Да
75.41% (46)
Нет
24.59% (15)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
49.2% (31)
1:1 Ничья
17.5% (11)
0:1 Эвертон
11.1% (7)
1:0 Бёрнли
6.3% (4)
0:2 Эвертон
4.8% (3)
2:1 Бёрнли
3.2% (2)
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