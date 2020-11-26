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Бёрнли
 
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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.22
2. Вествуд Эшли 1 0.11
3. Данн Джимми 1 0.11
4. Макнил Дуайт 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 10 1
2. Родригес Хамес 3 0.3
3. Кин Майкл 2 0.2
4. Ришарлисон 1 (1) 0.1
5. Дукуре Абдулай 1 0.1
6. Бернард Дуарте 1 0.1
7. Мина Йерри 1 0.1
8. Динь Люка 0 0
9. Коулмэн Шеймус 0 0
10. Сигурдссон Гильфи 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Родригес Джей 2 0
3. Лонг Кевин 2 0
4. Барнс Эшли 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Лоутон Мэттью 1 0
8. Тарковски Джеймс 1 0
9. Браунхилл Джош 1 0
10. Макнил Дуайт 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Аллан Маркес 4 0
2. Дукуре Абдулай 3 0
3. Ришарлисон 1 1
4. Динь Люка 0 1
5. Тосун Дженк 1 0
6. Родригес Хамес 1 0
7. Гомеш Андре 1 0
8. Бернард Дуарте 1 0
9. Мина Йерри 1 0
10. Холгейт Мэйсон 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 50% (2) 0 0 0 50% (2) 0
 Эвертон 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон
Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига
Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
9. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
11. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Бёрнли 9.5% (6)
    X 19% (12)
    Эвертон 71.4% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Эвертон
    4.20
    3.80
    2.01
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.50 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.55 1.99
    Бонус: 5 000 ₽ 4.15 3.80 1.94
      4.16 3.51 2.01

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    11.00 1.02 7.60 1.07 3.20 1.33 2.50 1.55 2.08 1.79 1.82 2.06 1.40 2.90 1.28 3.55 1.13 6.30 1.10 6.60 1.01 11.00 0.00 19.50
    9.80 1.06 8.30 1.08 3.36 1.33 2.54 1.53 1.86 2.05 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.30 1.10 7.20 1.02 14.00
    1.85 2.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.85 1.95 1.40 3.00 1.12 6.40
    2.83 1.43 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.20 1.08 7.60
    2.96 1.44 2.42 1.61 1.88 2.00 1.55 2.57 1.40 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.48 1.63 2.20 1.27 3.75
    3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.92
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.28
    Где смотреть матч Бёрнли - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Эвертон

    Исход игры
    Бёрнли
    9.5% (6)
    Ничья
    19% (12)
    Эвертон
    71.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.02% (36)
    Меньше
    40.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    75.41% (46)
    Нет
    24.59% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    49.2% (31)
    1:1 Ничья
    17.5% (11)
    0:1 Эвертон
    11.1% (7)
    1:0 Бёрнли
    6.3% (4)
    0:2 Эвертон
    4.8% (3)
    2:1 Бёрнли
    3.2% (2)
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