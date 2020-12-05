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  3. Англия
Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Фулхэм
0'
1:0
5' Гол
Стерлинг Рахим
6'
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
22
Менди
Бенджамин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
14
Рид
Бобби
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Рид
Харрисон
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
19
Лукмен
Адемола
17
Кавалейру
Иван
Манчестер Сити
4-2-3-1
Фулхэм
3-4-1-2

Ход матча

5'
Стерлинг Рахим
(Де Брёйне Кевин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 4 0.44
2. Стерлинг Рахим 2 0.22
3. Жезус Габриэль 2 0.22
4. Фоден Фил 2 0.22
5. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.11
6. Уокер Кайл 1 0.11
7. Торрес Ферран 1 0.11
8. Менди Бенджамин 1 0.11
9. Аке Натан 1 0.11
10. Канселу Жоау 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 3 0.3
2. Митрович Александр 2 (1) 0.2
3. Лукмен Адемола 2 0.2
4. Кэрни Том 1 0.1
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.1
6. Эйна Ола 1 0.1
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.1
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Диаш Рубен 2 0
5. Уокер Кайл 1 0
6. Стерлинг Рахим 1 0
7. Канселу Жоау 1 0
8. Лапорт Эмерик 1 0
9. Жезус Габриэль 1 0
10. Торрес Ферран 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 3 0
2. Камара Абубакар 1 1
3. Кэрни Том 2 0
4. Ле Маршан Максим 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Рид Харрисон 2 0
7. Одои Денис 1 0
8. Гектор Майкл 1 0
9. Брайан Джо 1 0
10. Кавалейру Иван 1 0
11. Лофтус-Чик Рубен 1 0
12. Тете Кенни 1 0
13. Адарабиойо Олуватосин 1 0
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
15. Лукмен Адемола 1 0
16. Робинсон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Фулхэм 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити
Фулхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Кубок лиги Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига
Манчестер Сити 5:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Фулхэм Кубок Carling Манчестер Сити 1:3 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
9. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
10. Манчестер Сити 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
11. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 19 8
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм 0:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 7'
    Замбо-Ангисса справа отправил в штрафную площадь Лукмена, удар которого по воротам заблокировал Диаш.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СТЕРЛИНГ!!! Де Брёйне отличным пасом отправил справа к воротам Стерлинга. Рахим вышел один н6а один с Ареола и точно пробил мимо голкипера в дальний угол.
  • 4'
    Стерлинг слева прорвался в штрафную площадь, но его удар пришёл в Ареола. С добиванием Мареза справились защитники "Флхэма"
  • 3'
    Кавалейру слева прошёл вперёд, но Канселу смог аккуратно выбить мяч у нападающего "Фулхэма".
  • 2'
    "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Фулхэм" - в жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Этихад Стэдиум"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 9.80 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 9.50 19.50
  1.12 8.61 18.68

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.09 6.55 1.12 3.38 1.33 2.72 1.47 2.05 1.86 1.64 2.29 1.45 2.79 1.24 4.15 1.19 4.85 1.08 8.20
3.63 1.30 2.71 1.46 2.23 1.67 1.96 1.87 1.76 2.08 1.56 2.43 1.53 2.60 1.44 2.86 1.18 5.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.85 1.18 3.20 1.35 1.86 1.94 1.43 2.83 1.24 4.05
3.53 1.28 2.37 1.58 1.94 1.88 1.67 2.20 1.40 2.91
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.30 1.16 2.36 1.59 1.84 1.96 1.45 2.75 1.20 4.75
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Фулхэм

Исход игры
Манчестер Сити
99.4% (153)
Ничья
0.6% (1)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (84)
Меньше
44.37% (67)
Обе команды забьют
Да
29.8% (45)
Нет
70.2% (106)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
40.9% (63)
3:0 Манчестер Сити
21.4% (33)
3:1 Манчестер Сити
11.7% (18)
2:1 Манчестер Сити
11.7% (18)
4:1 Манчестер Сити
4.5% (7)
4:0 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:0 Манчестер Сити
1.9% (3)
5:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
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