  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 4 0.44
2. Стерлинг Рахим 2 0.22
3. Жезус Габриэль 2 0.22
4. Фоден Фил 2 0.22
5. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.11
6. Уокер Кайл 1 0.11
7. Торрес Ферран 1 0.11
8. Менди Бенджамин 1 0.11
9. Аке Натан 1 0.11
10. Канселу Жоау 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 3 0.3
2. Митрович Александр 2 (1) 0.2
3. Лукмен Адемола 2 0.2
4. Кэрни Том 1 0.1
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.1
6. Эйна Ола 1 0.1
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.1
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Диаш Рубен 2 0
5. Уокер Кайл 1 0
6. Стерлинг Рахим 1 0
7. Канселу Жоау 1 0
8. Лапорт Эмерик 1 0
9. Жезус Габриэль 1 0
10. Торрес Ферран 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 3 0
2. Камара Абубакар 1 1
3. Кэрни Том 2 0
4. Ле Маршан Максим 2 0
5. Митрович Александр 2 0
6. Рид Харрисон 2 0
7. Одои Денис 1 0
8. Гектор Майкл 1 0
9. Брайан Джо 1 0
10. Кавалейру Иван 1 0
11. Лофтус-Чик Рубен 1 0
12. Тете Кенни 1 0
13. Адарабиойо Олуватосин 1 0
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
15. Лукмен Адемола 1 0
16. Робинсон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Фулхэм 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити
Фулхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Кубок лиги Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига
Манчестер Сити 5:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Фулхэм Кубок Carling Манчестер Сити 1:3 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
9. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
11. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Вест Хэм Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
5. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 12 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Манчестер Сити 96.7% (58)
    X 3.3% (2)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Фулхэм
    1.14
    9.80
    23.76
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.11 9.80 20.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 9.80 22.00
      1.12 10.35 23.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.70 1.09 6.65 1.11 3.45 1.32 2.76 1.46 2.06 1.85 1.65 2.27 1.46 2.76 1.25 4.05 1.19 4.75 1.08 8.00
    3.66 1.31 2.37 1.63 2.06 1.82 1.87 2.02 1.66 2.31 1.54 2.59 1.45 2.85 1.19 5.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.95 1.18 3.60 1.29 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
    3.67 1.30 2.43 1.59 1.97 1.90 1.70 2.23 1.43 2.93
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.35 1.15 2.48 1.54 1.85 1.95 1.49 2.62 1.22 4.30
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Фулхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.7% (58)
    Ничья
    3.3% (2)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (28)
    Меньше
    51.72% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    25.86% (15)
    Нет
    74.14% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    41.7% (25)
    3:0 Манчестер Сити
    16.7% (10)
    2:1 Манчестер Сити
    11.7% (7)
    3:1 Манчестер Сити
    10% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    5% (3)
    4:0 Манчестер Сити
    5% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    5:0 Манчестер Сити
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный