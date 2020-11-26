Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Фулхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марез Рияд
|4
|0.44
|2.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.22
|3.
|Жезус Габриэль
|2
|0.22
|4.
|Фоден Фил
|2
|0.22
|5.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.11
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0.11
|7.
|Торрес Ферран
|1
|0.11
|8.
|Менди Бенджамин
|1
|0.11
|9.
|Аке Натан
|1
|0.11
|10.
|Канселу Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|3
|0.3
|2.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.2
|3.
|Лукмен Адемола
|2
|0.2
|4.
|Кэрни Том
|1
|0.1
|5.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.1
|6.
|Эйна Ола
|1
|0.1
|7.
|Кавалейру Иван
|1 (1)
|0.1
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Диаш Рубен
|2
|0
|5.
|Уокер Кайл
|1
|0
|6.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|7.
|Канселу Жоау
|1
|0
|8.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|9.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|10.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|3
|0
|2.
|Камара Абубакар
|1
|1
|3.
|Кэрни Том
|2
|0
|4.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|5.
|Митрович Александр
|2
|0
|6.
|Рид Харрисон
|2
|0
|7.
|Одои Денис
|1
|0
|8.
|Гектор Майкл
|1
|0
|9.
|Брайан Джо
|1
|0
|10.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|11.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|12.
|Тете Кенни
|1
|0
|13.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|15.
|Лукмен Адемола
|1
|0
|16.
|Робинсон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Фулхэм
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити
Фулхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Манчестер Сити 5:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Фулхэм Кубок Carling Манчестер Сити 1:3 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Фулхэм
Исход игры
Манчестер Сити
96.7% (58)
Ничья
3.3% (2)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (28)
Меньше
51.72% (30)
Обе команды забьют
Да
25.86% (15)
Нет
74.14% (43)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
41.7% (25)
3:0 Манчестер Сити
16.7% (10)
2:1 Манчестер Сити
11.7% (7)
3:1 Манчестер Сити
10% (6)
1:0 Манчестер Сити
5% (3)
4:0 Манчестер Сити
5% (3)
1:1 Ничья
3.3% (2)
5:0 Манчестер Сити
3.3% (2)
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