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Мариуполь
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Динамо Киев
0'
0:1
6' Гол
Гармаш Денис
16' Желтая карточка
Сикан Даниил
19'
31
Кудрик
Олег
23
Доброхотов
Ярослав
37
Муравский
Назарий
4
Чоботенко
Сергей
95
Стасюк
Пётр
34
Петерман
Никита
11
Oleh
Ocheretko
17
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
16
Миколенко
Виталий
20
Караваев
Александр
18
Андриевский
Александр
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
19
Гармаш
Денис
14
Де
Пена
Карлос
89
Супряга
Владислав
Мариуполь
Динамо Киев

Ход матча

6'
0:1
Гармаш Денис
16'
Сикан Даниил
 

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бондаренко Артём 3 (1) 0.25
2. Мишнёв Дмитрий 2 (1) 0.17
3. Сикан Даниил 2 (1) 0.17
4. Горбунов Сергей Олегович 1 0.08
5. Кулаков Андрей 1 0.08
6. Oleh Ocheretko 1 0.08
7. Танковский Вячеслав 1 0.08
8. Сагуткин Даниил 1 0.08
9. Топалов Дмитрий 1 0.08
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 5 (1) 0.42
2. Вербич Беньямин 3 0.25
3. Шапаренко Николай 2 0.17
4. Супряга Владислав 2 0.17
5. Буяльский Виталий 1 0.08
6. Де Пена Карлос 1 0.08
7. Гармаш Денис 1 0.08
8. Родригес Жерсон 1 0.08
9. Андриевский Александр 1 0.08
10. Попов Денис II 1 0.08
11. Караваев Александр 0 0
12. Кедзёра Томаш 0 0
13. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Игнатенко Даниил 3 1
2. Быков Алексей 4 0
3. Сагуткин Даниил 2 1
4. Петерман Никита 2 1
5. Топалов Дмитрий 3 0
6. Чех Максим 1 1
7. Мишнёв Дмитрий 2 0
8. Oleh Ocheretko 2 0
9. Тищенко Игорь 1 0
10. Гальчук Евгений 1 0
11. Чоботенко Сергей 1 0
12. Кащук Алексей 1 0
13. Кирюханцев Игорь 1 0
14. Стасюк Пётр 1 0
15. Кулаков Андрей 1 0
16. Муравский Назарий 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 3 1
2. Сидорчук Сергей 2 1
3. Кедзёра Томаш 3 0
4. Шапаренко Николай 1 1
5. Де Пена Карлос 2 0
6. Попов Денис II 2 0
7. Гармаш Денис 1 0
8. Буяльский Виталий 1 0
9. Андриевский Александр 1 0
10. Вербич Беньямин 1 0
11. Родригес Жерсон 1 0
12. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)
 Динамо Киев 22.22% (4) 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь
Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Динамо Киев: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Киев 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 12 9 2 1 22 - 7 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. Колос Ковалёвка Заявка 11 4 4 3 15 - 13 16
6. Мариуполь 0:1 Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Заря Заявка 10 3 5 2 18 - 9 14
9. Олимпик Донецк Заявка 10 4 1 5 16 - 18 13
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 11 2 3 6 8 - 22 9
12. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
13. Львов Заявка 11 2 2 7 7 - 25 8
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 3 1 9 - 5 9
7. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 2 18
2. Мариуполь 0:1 Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Мариуполь 2% (3)
X 3.3% (5)
Динамо Киев 94.8% (145)
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мариуполь
Ничья
Динамо Киев
8.80
8.35
1.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.80 5.50 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.20 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 6.75 4.50 1.43
  14.66 8.35 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 9.50 1.04 4.05 1.23 3.05 1.35 2.05 1.75 1.92 1.97 1.65 2.22 1.39 2.85 1.18 4.44 1.14 5.10 1.04 9.10 1.03 9.00 1.01 16.00
9.90 1.01 3.94 1.20 3.08 1.31 2.06 1.68 1.64 2.17 1.45 2.84 1.19 4.30 1.14 4.90 1.03 8.40 1.02 9.00
4.39 1.22 2.55 1.52 2.13 1.73 1.91 1.93 3.55 1.29 2.62 1.49 2.18 1.68 1.96 1.87 1.71 2.14 1.56 2.43 1.45 2.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.15 1.35 2.11 1.73 1.44 2.63 1.14 5.20
3.26 1.31 2.18 1.64 1.50 2.48 1.21 4.10
3.22 1.35 2.66 1.49 2.10 1.76 1.66 2.24 3.14 1.34 2.60 1.48 2.05 1.77 1.63 2.26 1.44 2.73 1.28 3.53
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 2.95 1.24 4.00
3.04 1.35 1.80 1.95 1.35 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Мариуполь 0:1 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Мариуполь 0:1 Динамо Киев

Исход игры
Мариуполь
2% (3)
Ничья
3.3% (5)
Динамо Киев
94.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (79)
Меньше
47.33% (71)
Обе команды забьют
Да
52.67% (79)
Нет
47.33% (71)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
40.5% (62)
0:2 Динамо Киев
28.1% (43)
0:1 Динамо Киев
16.3% (25)
1:3 Динамо Киев
5.2% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Динамо Киев
1.3% (2)
0:3 Динамо Киев
1.3% (2)
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