Мариуполь
1:2
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Динамо Киев
0:1
6' ГолГармаш Денис
16' Желтая карточкаСикан Даниил
39' Красная карточкаНещерет Руслан
49' Желтая карточкаПетерман Никита
50' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
64' Желтая карточкаДоброхотов Ярослав
0:2
78' ГолЦыганков Виктор
1:2
90' ГолТопалов Дмитрий
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
99
Сикан
Даниил
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
6'
0:1
16'
39'
49'
50'
78'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.25
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|2 (1)
|0.17
|3.
|Топалов Дмитрий
|2
|0.17
|4.
|Сикан Даниил
|2 (1)
|0.17
|5.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.08
|6.
|Кулаков Андрей
|1
|0.08
|7.
|Oleh Ocheretko
|1
|0.08
|8.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.08
|9.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|6 (1)
|0.5
|2.
|Вербич Беньямин
|3
|0.25
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|0.17
|4.
|Гармаш Денис
|2
|0.17
|5.
|Супряга Владислав
|2
|0.17
|6.
|Буяльский Виталий
|1
|0.08
|7.
|Де Пена Карлос
|1
|0.08
|8.
|Родригес Жерсон
|1
|0.08
|9.
|Андриевский Александр
|1
|0.08
|10.
|Попов Денис II
|1
|0.08
|11.
|Караваев Александр
|0
|0
|12.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|13.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатенко Даниил
|3
|1
|2.
|Петерман Никита
|3
|1
|3.
|Быков Алексей
|4
|0
|4.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|5.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|6.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|7.
|Чех Максим
|1
|1
|8.
|Oleh Ocheretko
|2
|0
|9.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|10.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|11.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|12.
|Кащук Алексей
|1
|0
|13.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|14.
|Сикан Даниил
|1
|0
|15.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|16.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|17.
|Муравский Назарий
|1
|0
|18.
|Доброхотов Ярослав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|3
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|3.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|1
|5.
|Де Пена Карлос
|2
|0
|6.
|Попов Денис II
|2
|0
|7.
|Нещерет Руслан
|0
|1
|8.
|Гармаш Денис
|1
|0
|9.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|10.
|Андриевский Александр
|1
|0
|11.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|12.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|13.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Динамо Киев
|25% (5)
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|5% (1)
|30% (6)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =4 -8Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь
Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Динамо Киев: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Киев 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 9
|14
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 22
|9
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 25
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мариуполь 1:2 Динамо Киев
Исход игры
Мариуполь
2% (3)
Ничья
3.3% (5)
Динамо Киев
94.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (79)
Меньше
47.33% (71)
Обе команды забьют
Да
52.67% (79)
Нет
47.33% (71)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
40.5% (62)
0:2 Динамо Киев
28.1% (43)
0:1 Динамо Киев
16.3% (25)
1:3 Динамо Киев
5.2% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Динамо Киев
1.3% (2)
0:3 Динамо Киев
1.3% (2)
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