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Аустрия Вена
0:4
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
24' Желтая карточка
Хан Нильс
32' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
0:1
40' Гол
Немет Давид
65' Желтая карточка
Вютрих Грегори
69' Красная карточка
Фитц Доминик
0:2
70' Гол
Китеишвили Отар
0:3
74' Гол
Китеишвили Отар
0:4
90' Гол
Балай Беким
90'+4
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
46
Хандль
Йоханнес
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
9
Виммер
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
6
Хан
Нильс
77
Джукич
Александар
36
Фитц
Доминик
11
Пихлер
Бенедикт
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
Аустрия Вена
4-4-2
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 3 (2) 0.3
2. Виммер Патрик 2 0.2
3. Пихлер Бенедикт 2 0.2
4. Саркария Манприт 1 0.1
5. Джукич Александар 1 0.1
6. Мадль Михаэль 0 0
7. Зуттнер Маркус 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любич Иван 4 0.44
2. Янтшер Якоб 3 0.33
3. Китеишвили Отар 3 0.33
4. Балай Беким 2 0.22
5. Хирлендер Штефан 1 0.11
6. Фризенбихлер Кевин 1 0.11
7. Горенц-Станкович Йон 1 0.11
8. Немет Давид 1 0.11
9. Куэн Андреас 0 0
10. Хузпек Филипп 0 0
11. Инголич Сандро 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 1 1
2. Тейгль Георг 2 0
3. Цвиршиц Штефан 2 0
4. Палмер-Браун Эрик 2 0
5. Хан Нильс 2 0
6. Фитц Доминик 0 1
7. Сакс Максимилиан 1 0
8. Марчинко Кристоф 1 0
9. Хандль Йоханнес 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 2 1
2. Хирлендер Штефан 3 0
3. Горенц-Станкович Йон 3 0
4. Вютрих Грегори 2 0
5. Балай Беким 1 0
6. Фризенбихлер Кевин 1 0
7. Йегер Лукас 1 0
8. Китеишвили Отар 1 0
9. Любич Иван 1 0
10. Данте Амаду 1 0
11. Мвепу Франциско 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Штурм 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена
Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена
Штурм Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм
Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Штурм Бундеслига
Штурм 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
2. ЛАСК Заявка 9 6 2 1 19 - 6 20
3. Штурм Заявка 9 5 3 1 16 - 5 18
4. Рапид Вена Заявка 9 5 3 1 22 - 13 18
5. Санкт-Пёльтен Заявка 10 4 2 4 21 - 18 14
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
7. Вольфсбергер Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
8. Рид Заявка 9 3 1 5 13 - 20 10
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 18 10
10. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
11. Адмира Заявка 10 2 1 7 12 - 29 7
12. Альтах Заявка 10 1 2 7 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 5 5 0 0 15 - 1 15
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Штурм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
7. Сваровски Тироль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Хартберг Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
11. Санкт-Пёльтен Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
9. Хартберг Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
10. Рид Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
11. Адмира Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
12. Альтах Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Немет Давид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Горенц-Станкович Йон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Хан Нильс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 20.00 4.70 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 4.90 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.64 2.10

Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «Штурм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штурм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «Штурм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.70 1.11 9.20 1.05 4.60 1.17 2.95 1.37 1.44 2.65 1.80 2.01 1.58 2.37 1.90 1.85 1.15 4.70 1.02 5.20 1.03 9.50 1.02 10.00 0.00 17.50
9.90 1.01 9.20 1.04 3.70 1.26 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.36 3.02 1.16 5.00 1.11 5.60 1.01 9.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.97 1.84 1.02 11.00 1.12 5.60 1.02 11.00
3.12 1.36 2.04 1.78 1.47 2.68 1.16 5.45 1.11 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:4 Штурм онлайн

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