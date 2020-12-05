Аустрия Вена
0:4
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Штурм
24' Желтая карточкаХан Нильс
32' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
0:1
40' ГолНемет Давид
65' Желтая карточкаВютрих Грегори
69' Красная карточкаФитц Доминик
0:2
70' ГолКитеишвили Отар
0:3
74' ГолКитеишвили Отар
0:4
90' ГолБалай Беким
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
24'
40'
65'
69'
70'
0:2
74'
0:3
90'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.3
|2.
|Виммер Патрик
|2
|0.2
|3.
|Пихлер Бенедикт
|2
|0.2
|4.
|Саркария Манприт
|1
|0.1
|5.
|Джукич Александар
|1
|0.1
|6.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|7.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любич Иван
|4
|0.44
|2.
|Янтшер Якоб
|3
|0.33
|3.
|Китеишвили Отар
|3
|0.33
|4.
|Балай Беким
|2
|0.22
|5.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.11
|6.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.11
|7.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.11
|8.
|Немет Давид
|1
|0.11
|9.
|Куэн Андреас
|0
|0
|10.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|11.
|Инголич Сандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|1
|1
|2.
|Тейгль Георг
|2
|0
|3.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|4.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|5.
|Хан Нильс
|2
|0
|6.
|Фитц Доминик
|0
|1
|7.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|8.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|9.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|2
|1
|2.
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|4.
|Вютрих Грегори
|2
|0
|5.
|Балай Беким
|1
|0
|6.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|7.
|Йегер Лукас
|1
|0
|8.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|9.
|Любич Иван
|1
|0
|10.
|Данте Амаду
|1
|0
|11.
|Мвепу Франциско
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Штурм
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена
Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена
Штурм Последние 20 матчей: +13 =5 -2Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Штурм 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|Штурм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 13
|18
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|8.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 18
|10
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|11.
|Адмира
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 29
|7
|12.
|Альтах
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Хартберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|11.
|Адмира
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|12.
|Альтах
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
Победитель
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