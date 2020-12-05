Альтах
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Санкт-Пёльтен
0:1
16' ГолШмидт Александер
26' Желтая карточкаЭдокполор Носа Ийобоса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
16'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.2
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.2
|3.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.1
|4.
|Казар Альяж
|1
|0.1
|5.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.1
|6.
|Майлингер Марко
|0
|0
|7.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуги Дор
|6 (1)
|0.6
|2.
|Шмидт Александер
|5
|0.5
|3.
|Танзмар Марсель
|1
|0.1
|4.
|Грозурек Лукас
|1
|0.1
|5.
|Лейте Луан
|1
|0.1
|6.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.1
|7.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.1
|8.
|Майстер Николас
|1 (1)
|0.1
|9.
|Любичич Роберт
|0
|0
|10.
|Шульц Кофи
|0
|0
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|13.
|Покорны Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|3.
|Мадернер Даниэль
|3
|0
|4.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|6.
|Фишер Манфред
|2
|0
|7.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|2
|0
|8.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|9.
|Карич Эмир
|1
|0
|10.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|11.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|4
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|2
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|2
|0
|4.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|5.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмидт Александер
|2
|0
|7.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Майстер Николас
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Санкт-Пёльтен
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена
Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль
Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен
Последние игры между собой
Альтах: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 10
|23
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 13
|18
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Санкт-Пёльтен
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|7.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|9.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|10.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 18
|10
|11.
|Альтах
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
|12.
|Адмира
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Штурм
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Хартберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Альтах
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Адмира
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|2.
|Санкт-Пёльтен
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|11.
|Адмира
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|12.
|Альтах
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
Победитель
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