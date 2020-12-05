  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Альтах
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
16' Гол
Шмидт Александер
26' Желтая карточка
Эдокполор Носа Ийобоса
27'
1
Кобрас
Мартин
28
Оливейра
Андерсон
2
Дабанлы
Беркай
24
Бумбергер
Давид
34
Турнвальд
Мануэль
7
Штефель
Марио
4
Гуэ
Самюэль
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
18
Цвишенбруггер
Ян
9
Мадернер
Даниэль
26
Нуссбаумер
Даниэль
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Штайнвендер
Михаэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
22
Гальпер
Кристоф
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
Альтах
3-4-1-2
Санкт-Пёльтен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуссбаумер Даниэль 2 0.2
2. Штефель Марио 2 0.2
3. Тартаротти Йоханнес 1 0.1
4. Казар Альяж 1 0.1
5. Мадернер Даниэль 1 0.1
6. Майлингер Марко 0 0
7. Гомес Андерсон Сантос 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуги Дор 6 (1) 0.6
2. Шмидт Александер 5 0.5
3. Танзмар Марсель 1 0.1
4. Грозурек Лукас 1 0.1
5. Лейте Луан 1 0.1
6. Мухамедбегович Ахмет 1 0.1
7. Гальпер Кристоф 1 0.1
8. Майстер Николас 1 (1) 0.1
9. Любичич Роберт 0 0
10. Шульц Кофи 0 0
11. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
12. Дейвис Джордж 0 0
13. Покорны Петер 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 5 0
2. Нетцер Филипп 3 0
3. Мадернер Даниэль 3 0
4. Гуэ Самюэль 1 1
5. Цвишенбруггер Ян 2 0
6. Фишер Манфред 2 0
7. Эдокполор Носа Ийобоса 2 0
8. Бумбергер Давид 2 0
9. Карич Эмир 1 0
10. Нуссбаумер Даниэль 1 0
11. Тартаротти Йоханнес 1 0
12. Гомес Андерсон Сантос 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 4 0
2. Луксбахер Даниэль 2 0
3. Шуц Даниэль 2 0
4. Риглер Кристоф 2 0
5. Маранда Мануэль 2 0
6. Шмидт Александер 2 0
7. Мухамедбегович Ахмет 2 0
8. Любичич Роберт 2 0
9. Штайнвендер Михаэль 2 0
10. Шульц Кофи 1 0
11. Майстер Николас 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Санкт-Пёльтен 23.53% (4) 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13
ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена
Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль
Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен

Последние игры между собой

Альтах: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Бундеслига Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 10 7 2 1 34 - 10 23
2. ЛАСК Заявка 9 6 2 1 19 - 6 20
3. Рапид Вена Заявка 9 5 3 1 22 - 13 18
4. Штурм 0:0 Заявка 9 4 4 1 12 - 5 16
5. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
7. Аустрия Вена 0:0 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
8. Вольфсбергер Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
9. Рид Заявка 9 3 1 5 13 - 20 10
10. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 18 10
11. Альтах 0:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5
12. Адмира 0:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 5 5 0 0 15 - 1 15
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Штурм 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Аустрия Вена 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
7. Сваровски Тироль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Хартберг Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Альтах 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
10. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Адмира 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
2. Санкт-Пёльтен 1:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Штурм 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
9. Хартберг Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
10. Рид Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
11. Адмира 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
12. Альтах 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Санкт-Пёльтен
4.60
3.90
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.60 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.90 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.70 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Альтах» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альтах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альтах» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.00 1.01 11.00 1.02 10.00 1.03 3.50 1.28 3.30 1.30 2.01 1.80 1.76 2.06 1.80 1.95 1.23 3.85 1.28 3.45 1.06 7.70 1.09 6.50 1.01 14.00 1.02 11.00
12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.23 1.68 2.15 1.65 1.18 4.50 1.22 4.00 1.02 11.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.83 1.44 2.70
4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Альтах 0:1 Санкт-Пёльтен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный