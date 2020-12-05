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Шлёнск
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Ракув
0' 65'
22
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
31
Палашевски
Мацей
10
Павловски
Бартоломей
25
Цилла
Марсель
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
17
Шварц
Петр
7
Тудор
Фран
43
Тиянич
Давид
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
Шлёнск
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 5 (2) 0.42
2. Экспозито Эрик 2 0.17
3. Целебан Пётр 2 0.17
4. Пясецки Фабиан 2 0.17
5. Прашелик Матеуш 1 0.08
6. Собота Вальдемар 1 (1) 0.08
7. Голла Войцех 1 0.08
8. Павловски Бартоломей 1 0.08
9. Скалет Матье 1 0.08
10. Цилла Марсель 1 0.08
11. Штиглец Дино 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.42
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.42
3. Тиянич Давид 4 0.33
4. Цебуля Марчин 3 0.25
5. Шварц Петр 2 (2) 0.17
6. Петрашек Томаш 2 0.17
7. Кун Патрик 1 0.08
8. Завада Оскар 1 0.08
9. Шелонговски Даниэль 1 0.08
10. Тудор Фран 0 0
11. Бартл Даниэл 0 0
12. Вилюш Мацей 0 0
13. Полетанович Марко 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Целебан Пётр 3 0
3. Пуэрто Исраэль 2 0
4. Тамаш Марк 2 0
5. Пясецки Фабиан 2 0
6. Путноцки Матуш 1 0
7. Собота Вальдемар 1 0
8. Мончиньски Кжиштоф 1 0
9. Мусонда Лубамба 1 0
10. Палашевски Мацей 1 0
11. Цилла Марсель 1 0
12. Левкот Шимон 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Кун Патрик 3 0
3. Петрашек Томаш 3 0
4. Сапала Игор 3 0
5. Цебуля Марчин 2 0
6. Гутковский Владислав 2 0
7. Невулис Анджей 1 0
8. Иви Лопес 1 0
9. Тудор Фран 1 0
10. Шелонговски Даниэль 1 0
11. Пёнтковски Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 23.53% (4) 23.53% (4) 0 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3)
 Ракув 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5) 25% (6) 8.33% (2) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония
Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Ракув Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув
Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шлёнск 1:1 Ракув Экстракласса Ракув 1:0 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 Заявка 12 7 4 1 24 - 12 25
2. Легия Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Заглембе Любин Заявка 11 5 3 3 15 - 12 18
5. Шлёнск 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
6. Краковия Заявка 12 4 6 2 16 - 14 18
7. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
8. Погонь Щецин Заявка 10 4 4 2 11 - 7 16
9. Лехия Гданьск Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
10. Лех Заявка 10 3 4 3 18 - 16 13
11. Варта Познань Заявка 12 4 1 7 11 - 15 13
12. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
13. Висла Плоцк Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Пяст Заявка 11 2 3 6 11 - 17 9
15. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
16. Подбескидзе Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Шлёнск 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
4. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
6. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Легия Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
10. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув 0:0 Заявка 6 3 3 0 15 - 8 12
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
5. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
6. Погонь Щецин Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
9. Заглембе Любин Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
10. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Шлёнск 0:0 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Ракув
6.30
3.52
1.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 3.05 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 2.65 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 3.52 1.83

Самый высокий коэффициент на матч «Шлёнск» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шлёнск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шлёнск» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.90 1.23 10.00 1.03 1.80 1.95 3.55 1.30 1.23 3.90 2.03 1.84 1.72 2.03 1.05 8.50 1.21 3.75 1.05 8.50 1.05 7.50 1.04 8.50 1.01 15.50 0.00 14.50
9.40 1.02 8.80 1.04 4.10 1.22 3.32 1.33 2.19 1.75 1.79 2.02 1.48 2.57 1.25 3.62 1.17 4.45 1.05 6.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 2.28 1.62 1.11 5.80 1.18 4.40 1.11 5.80
3.00 1.39 2.11 1.73 1.54 2.48
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 1.88 1.86 1.40 2.80
3.30 1.33 1.95 1.85 1.46 2.72

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Где смотреть матч Шлёнск 0:0 Ракув онлайн

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