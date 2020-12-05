Шлёнск
1:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Ракув
1:0
71' ГолПавловски Бартоломей
85' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
15
Тамаш
Марк
29
Шумски
Якуб
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.42
|2.
|Экспозито Эрик
|2
|0.17
|3.
|Целебан Пётр
|2
|0.17
|4.
|Павловски Бартоломей
|2
|0.17
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.17
|6.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.08
|7.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.08
|8.
|Голла Войцех
|1
|0.08
|9.
|Скалет Матье
|1
|0.08
|10.
|Цилла Марсель
|1
|0.08
|11.
|Штиглец Дино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.42
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.42
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.33
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0.25
|5.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.17
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.17
|7.
|Кун Патрик
|1
|0.08
|8.
|Завада Оскар
|1
|0.08
|9.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.08
|10.
|Тудор Фран
|0
|0
|11.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|12.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|13.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Целебан Пётр
|3
|0
|3.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|4.
|Тамаш Марк
|2
|0
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|6.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|7.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|8.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|9.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|10.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0
|12.
|Левкот Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Кун Патрик
|3
|0
|3.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|4.
|Сапала Игор
|3
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|2
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|7.
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|8.
|Невулис Анджей
|1
|0
|9.
|Иви Лопес
|1
|0
|10.
|Тудор Фран
|1
|0
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|0
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Ракув
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония
Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск
Ракув Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув
Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Легия
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|6.
|Краковия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 15
|13
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|6.
|Легия
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|5.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шлёнск» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шлёнск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шлёнск» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров