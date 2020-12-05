12' Желтая карточкаРошу Нелуц
42' Желтая карточкаПанцыру Ионуц
42' Желтая карточкаDavid Miculescu
49' Желтая карточкаVlad Morar
59' Вторая желтая карточкаРошу Нелуц
67' Желтая карточкаКрецу Валентин
71' Желтая карточкаХора Иоан
1:0
76' ПенальтиМан Деннис
2:0
90' ГолКоман Флоринел
3:0
90' ГолОлару Дариус
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
98
Ман
Деннис
27
Олару
Дариус
93
Florin
Iacob
23
Рошу
Нелуц
86
Русу
Денис
77
Vlad
Morar
88
Хора
Иоан
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
27 Олару ДариусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Adrian Sut
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
93 Florin IacobВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Русу ДенисПолузащитник
-
77 Vlad MorarНападающий
-
88 Хора ИоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Florin IlieЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ciprian RusПолузащитник
-
-
98 Damian Isac
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
42'
42'
49'
59'
67'
71'
76'
1:0
90'
90'
3:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|10 (1)
|0.83
|2.
|Тэнасе Флорин
|9 (3)
|0.75
|3.
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.25
|4.
|Олару Дариус
|3
|0.25
|5.
|Кристя Юлиан
|3
|0.25
|6.
|Буш Сержиу
|2 (1)
|0.17
|7.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.08
|8.
|Коман Флоринел
|1
|0.08
|9.
|Andrei Istrate
|1
|0.08
|10.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|11.
|Octavian Popescu
|0
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|13.
|Симон Габриэл
|0
|0
|14.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vlad Morar
|3
|0.25
|2.
|Хора Иоан
|3 (1)
|0.25
|3.
|Ciprian Rus
|1
|0.08
|4.
|Octavian Ursu
|1
|0.08
|5.
|Valentin Buhacianu
|1
|0.08
|6.
|Русу Денис
|1
|0.08
|7.
|Эрико Да Силва
|1
|0.08
|8.
|Cristian Bustea
|1
|0.08
|9.
|Албу Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Панцыру Ионуц
|4
|0
|2.
|Мирон Джордже
|3
|0
|3.
|Олару Дариус
|1
|1
|4.
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|5.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|6.
|Ман Деннис
|2
|0
|7.
|Буш Сержиу
|1
|0
|8.
|Крецу Валентин
|1
|0
|9.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|10.
|Octavian Popescu
|1
|0
|11.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|1
|0
|13.
|Коман Флоринел
|1
|0
|14.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|15.
|Влад Даниэл
|1
|0
|16.
|Adrian Sut
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рошу Нелуц
|3
|1
|2.
|Хора Иоан
|4
|0
|3.
|Vlad Morar
|4
|0
|4.
|Ciprian Rus
|3
|0
|5.
|Мелинте Кристиан
|2
|0
|6.
|Alexandru Constanntin Benga
|2
|0
|7.
|Румбуллаку Симон
|2
|0
|8.
|Албу Кристиан
|2
|0
|9.
|Cristian Bustea
|2
|0
|10.
|Florin Ilie
|1
|0
|11.
|Octavian Ursu
|1
|0
|12.
|Florin Iacob
|1
|0
|13.
|Эрико Да Силва
|1
|0
|14.
|David Miculescu
|1
|0
|15.
|Damian Isac
|1
|0
|16.
|Valentin Buhacianu
|1
|0
|17.
|Dragos Tescan
|1
|0
|18.
|Alexandru Oroian
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|УТА Арад
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|0
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =1 -5Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани
УТА Арад Последние 20 матчей: +9 =7 -4ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште
Германнштадт 1:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы Арджеш 1:1 УТА Арад FC Hermannstadt 0:2 УТА Арад УТА Арад 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Арджеш 1:1 УТА Арад УТА Арад 1:2 Рапид Бухарест Миовени 0:2 УТА Арад УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти УТА Арад 3:4 Туррис-Олтул Спортул Снагов 0:3 УТА Арад УТА Арад 3:0 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 0:6 УТА Арад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|12
|10
|0
|2
|34 - 12
|30
|2.
|Университатя Крайова
|11
|8
|1
|2
|14 - 5
|25
|3.
|ЧФР Клуж
|11
|6
|3
|2
|12 - 6
|21
|4.
|Академика Клинчени
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Сепси
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|6.
|УТА Арад
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|11
|4
|2
|5
|7 - 9
|14
|8.
|Волунтари
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|4
|1
|6
|17 - 17
|13
|11.
|Ботошани
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|10
|3
|1
|6
|13 - 27
|10
|15.
|Арджеш
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Астра
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Академика Клинчени
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|3.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|4.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|5.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Вииторул Констанца
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Ботошани
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|13.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|16.
|Астра
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|4.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Сепси
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|3 - 2
|8
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Астра
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|16.
|Арджеш
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ФКСБ» – «УТА Арад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ФКСБ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «УТА Арад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ФКСБ» – «УТА Арад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров