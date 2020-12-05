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  2. Матчи
  3. Румыния
ФКСБ
3:0
Конец матча

Стадион:
УТА Арад
0'
12' Желтая карточка
Рошу Нелуц
42' Желтая карточка
Панцыру Ионуц
42' Желтая карточка
David Miculescu
49' Желтая карточка
Vlad Morar
59' Вторая желтая карточка
Рошу Нелуц
67' Желтая карточка
Крецу Валентин
71' Желтая карточка
Хора Иоан
1:0
76' Пенальти
Ман Деннис
2:0
90' Гол
Коман Флоринел
3:0
90' Гол
Олару Дариус
90'+4
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
3
Панцыру
Ионуц
11
Моруцан
Олимпиу
5
Симон
Габриэл
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
27
Олару
Дариус
37
Octavian
Popescu
93
Florin
Iacob
26
Marius
Ionut
Tomozei
21
Эрико
Да
Силва
4
Alexandru
Constanntin
Benga
20
Румбуллаку
Симон
10
David
Miculescu
23
Рошу
Нелуц
6
Албу
Кристиан
86
Русу
Денис
77
Vlad
Morar
88
Хора
Иоан
ФКСБ
УТА Арад

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 10 (1) 0.83
2. Тэнасе Флорин 9 (3) 0.75
3. Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.25
4. Олару Дариус 3 0.25
5. Кристя Юлиан 3 0.25
6. Буш Сержиу 2 (1) 0.17
7. Вынэ Йонуц 1 0.08
8. Коман Флоринел 1 0.08
9. Andrei Istrate 1 0.08
10. Попеску Овидиу 0 0
11. Octavian Popescu 0 0
12. Бузьюк Александру 0 0
13. Симон Габриэл 0 0
14. Панцыру Ионуц 0 0
УТА Арад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vlad Morar 3 0.25
2. Хора Иоан 3 (1) 0.25
3. Ciprian Rus 1 0.08
4. Octavian Ursu 1 0.08
5. Valentin Buhacianu 1 0.08
6. Русу Денис 1 0.08
7. Эрико Да Силва 1 0.08
8. Cristian Bustea 1 0.08
9. Албу Кристиан 0 0

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Панцыру Ионуц 4 0
2. Мирон Джордже 3 0
3. Олару Дариус 1 1
4. Тэнасе Флорин 2 0
5. Кристя Юлиан 2 0
6. Ман Деннис 2 0
7. Буш Сержиу 1 0
8. Крецу Валентин 1 0
9. Эначе Габриэль 1 0
10. Octavian Popescu 1 0
11. Вынэ Йонуц 1 0
12. Бузьюк Александру 1 0
13. Коман Флоринел 1 0
14. Попеску Овидиу 1 0
15. Влад Даниэл 1 0
16. Adrian Sut 1 0
УТА Арад
# Игрок      
1. Рошу Нелуц 3 1
2. Хора Иоан 4 0
3. Vlad Morar 4 0
4. Ciprian Rus 3 0
5. Мелинте Кристиан 2 0
6. Alexandru Constanntin Benga 2 0
7. Румбуллаку Симон 2 0
8. Албу Кристиан 2 0
9. Cristian Bustea 2 0
10. Florin Ilie 1 0
11. Octavian Ursu 1 0
12. Florin Iacob 1 0
13. Эрико Да Силва 1 0
14. David Miculescu 1 0
15. Damian Isac 1 0
16. Valentin Buhacianu 1 0
17. Dragos Tescan 1 0
18. Alexandru Oroian 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 21.21% (7) 12.12% (4) 15.15% (5) 12.12% (4) 9.09% (3) 30.3% (10)
УТА Арад 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 33.33% (4) 0

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани
УТА Арад Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште
Германнштадт 1:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы Арджеш 1:1 УТА Арад FC Hermannstadt 0:2 УТА Арад УТА Арад 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Арджеш 1:1 УТА Арад УТА Арад 1:2 Рапид Бухарест Миовени 0:2 УТА Арад УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти УТА Арад 3:4 Туррис-Олтул Спортул Снагов 0:3 УТА Арад УТА Арад 3:0 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 0:6 УТА Арад
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 12 10 0 2 34 - 12 30
2. Университатя Крайова 11 8 1 2 14 - 5 25
3. ЧФР Клуж 11 6 3 2 12 - 6 21
4. Академика Клинчени 12 5 5 2 14 - 9 20
5. Сепси 12 5 5 2 17 - 12 20
6. УТА Арад 12 4 5 3 12 - 14 17
7. Киндия Тырговиште 11 4 2 5 7 - 9 14
8. Волунтари 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Вииторул Констанца 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Газ-Метан Медиаш 11 4 1 6 17 - 17 13
11. Ботошани 12 3 4 5 17 - 19 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 13 - 14 12
13. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
14. КСМ Политехника Яссы 10 3 1 6 13 - 27 10
15. Арджеш 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Астра 11 2 2 7 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Академика Клинчени 6 3 1 2 6 - 4 10
3. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
4. Университатя Крайова 5 3 0 2 5 - 3 9
5. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
7. ЧФР Клуж 6 2 2 2 4 - 4 8
8. КСМ Политехника Яссы 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
10. Киндия Тырговиште 5 2 0 3 4 - 7 6
11. Динамо Бухарест 6 1 3 2 6 - 5 6
12. Ботошани 5 1 2 2 6 - 5 5
13. Германнштадт 5 1 2 2 5 - 6 5
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 7 - 9 4
16. Астра 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 5 1 0 9 - 2 16
2. ЧФР Клуж 5 4 1 0 8 - 2 13
3. ФКСБ 6 4 0 2 13 - 9 12
4. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Сепси 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 3 - 2 8
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Вииторул Констанца 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Волунтари 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Астра 5 1 1 3 3 - 8 4
15. КСМ Политехника Яссы 5 1 0 4 3 - 15 3
16. Арджеш 5 0 2 3 3 - 9 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу одноклубнику.
  • 48'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: ФКСБ: 63%, УТА Арад: 37%.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Моруцан Олимпиу. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Бузьюк Александру из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 47'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 46'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Румбуллаку Симон из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
  • 46'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 45'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: ФКСБ: 63%, УТА Арад: 37%.
  • Желтая карточка
    44'
    Мирон Джордже из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Рошу Нелуц пострадал.
  • 44'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 44'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Румбуллаку Симон из команды УТА Арад подал угловой справа.
  • 43'
    Румбуллаку Симон пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    42'
    Рефери не любит споров - именно за это David Miculescu сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    42'
    Рефери не любит споров - именно за это Панцыру Ионуц сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    42'
    Панцыру Ионуц упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
  • 42'
    Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Marius Ionut Tomozei из команды УТА Арад отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • 41'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 41'
    Моруцан Олимпиу не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: ФКСБ: 67%, УТА Арад: 33%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 39'
    Моруцан Олимпиу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 39'
    Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Панцыру Ионуц из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 39'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Выглядело как неплохой момент. Octavian Popescu из команды ФКСБ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 38'
    Панцыру Ионуц из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Травма, повреждение
    38'
    David Miculescu возвращается на поле.
  • 38'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 38'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. David Miculescu получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    David Miculescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    УТА Арад контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: ФКСБ: 68%, УТА Арад: 32%.
  • 35'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 34'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    33'
    Румбуллаку Симон из команды УТА Арад в офсайде
  • 33'
    Рошу Нелуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кристя Юлиан из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Албу Кристиан
  • 33'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 32'
    Тэнасе Флорин получил травму и заменен. Бузьюк Александру выходит на поле.
  • 32'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 32'
    Близко! Хора Иоан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 32'
    Влад Даниэл ошибается в защите.
  • 31'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: ФКСБ: 72%, УТА Арад: 28%.
  • 29'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ играет слишком грубо. David Miculescu оказался на газоне.
  • 29'
    Alexandru Benga выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 28'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 27'
    Хора Иоан из команды УТА Арад сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Травма, повреждение
    27'
    Alexandru Benga возвращается на поле.
  • 27'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Benga получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    26'
    Alexandru Benga на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Denis Rusu
  • 26'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 25'
    Матч остановлен
  • 25'
    Контроль мяча: ФКСБ: 73%, УТА Арад: 27%.
  • 25'
    Vlad Morar из команды УТА Арад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    УТА Арад начинает контратаку
  • 25'
    Alexandru Benga выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Панцыру Ионуц из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 24'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 24'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 23'
    Шанс! Ман Деннис из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    23'
    Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ подал угловой справа.
  • 23'
    Опасность предотвращена - Alexandru Benga из команды УТА Арад вступил в отбор удачно
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Моруцан Олимпиу, обводя своих соперников
  • 22'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 22'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Крецу Валентин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 21'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 21'
    Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Румбуллаку Симон из команды УТА Арад отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 20'
    Контроль мяча: ФКСБ: 73%, УТА Арад: 27%.
  • 20'
    Моруцан Олимпиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 20'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Олару Дариус и Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ.
  • 20'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 19'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 18'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 17'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 17'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Florin Iacob взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 15'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 15'
    Контроль мяча: ФКСБ: 75%, УТА Арад: 25%.
  • 15'
    Какой удар! Со штрафного Моруцан Олимпиу сотряс перекладину!
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Рошу Нелуц из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Octavian Popescu
  • 13'
    Alexandru Benga выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Симон Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    12'
    Рошу Нелуц - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    12'
    Эрико Да Силва из команды УТА Арад играет слишком грубо. Octavian Popescu оказался на газоне.
  • 12'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 12'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Кристя Юлиан из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Denis Rusu
  • 11'
    Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 11'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Alexandru Benga из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
  • 10'
    Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Эрико Да Силва из команды УТА Арад отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Marius Ionut Tomozei из команды УТА Арад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: ФКСБ: 67%, УТА Арад: 33%.
  • 9'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Албу Кристиан из команды УТА Арад опасно и грубо сыграл. Олару Дариус пострадал.
  • 8'
    УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    УТА Арад контролирует мяч.
  • 8'
    УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Alexandru Benga выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Моруцан Олимпиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    7'
    Румбуллаку Симон из команды УТА Арад опасно и грубо сыграл. Ман Деннис пострадал.
  • 6'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: ФКСБ: 57%, УТА Арад: 43%.
  • 5'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 4'
    Моруцан Олимпиу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 4'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Marius Ionut Tomozei из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Octavian Popescu
  • Фол, нарушение
    3'
    Албу Кристиан из команды УТА Арад играет слишком грубо. Тэнасе Флорин оказался на газоне.
  • 3'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 2'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Румбуллаку Симон из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
  • 2'
    УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    УТА Арад начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 2.30 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.20 10.25

Самый высокий коэффициент на матч «ФКСБ» – «УТА Арад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ФКСБ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «УТА Арад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ФКСБ» – «УТА Арад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.62 1.45 11.00 1.02 1.23 3.90 3.45 1.28 1.04 9.00 1.99 1.82 1.75 2.07 1.18 4.50 1.23 3.90 1.04 9.00 1.06 7.80 1.05 8.40 1.01 14.00
11.50 1.00 11.00 1.01 4.25 1.20 3.38 1.31 2.27 1.73 1.72 2.10 1.43 2.70 1.19 3.82 1.14 4.75 1.04 8.20 1.03 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.85 1.90 2.15 1.70 1.11 5.80 1.18 4.50
3.45 1.30 2.23 1.64 1.54 2.44
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.28 1.84 1.90 1.41 2.65
3.20 1.34 1.83 1.95 1.39 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч ФКСБ 3:0 УТА Арад онлайн

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