Васланд-Беверен
2:0
Конец матча
Стадион: Фреетиель
Мускрон-Перювельз
35' Желтая карточкаОнана Жан
1:0
57' ГолКойта Абубакари
67' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
89' Желтая карточкаФрай Микаэль
2:0
90' ГолФрай Микаэль
15
Вуйтенс
Дрис
23
Тчаха
Серж
18
Хейманс
Дан
99
Фрай
Микаэль
16
Коффи
Херве
10
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вуйтенс ДрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тчаха СержПолузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Схрейверс ЮрПолузащитник
-
98 Сюла ДинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicky Hayen
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
-
70 Табеку СержНападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
Ход матча
35'
57'
1:0
67'
89'
90'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хейманс Дан
|6
|0.4
|2.
|Койта Абубакари
|5
|0.33
|3.
|Эффорд Джозеф
|2
|0.13
|4.
|Фрай Микаэль
|2
|0.13
|5.
|Синани Данел
|2
|0.13
|6.
|Альбанезе Алессандро
|1
|0.07
|7.
|Схрейверс Юр
|1
|0.07
|8.
|Сюла Дин
|1
|0.07
|9.
|Вукотич Александар
|1
|0.07
|10.
|Вигель Андреас
|0
|0
|11.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|12.
|Вукчевич Андрия
|0
|0
|13.
|Бизимана Джихад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакич Марко
|2
|0.14
|2.
|Да Кошта Нуну
|2
|0.14
|3.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.14
|4.
|Фараж Имад
|1
|0.07
|5.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.07
|6.
|Табеку Серж
|1
|0.07
|7.
|Онана Жан
|0
|0
|8.
|Олинга Фабрис
|0
|0
|9.
|Шадаш Бруну
|0
|0
|10.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукотич Александар
|6
|1
|2.
|Кауфриз Максимилиано
|2
|1
|3.
|Вуйтенс Дрис
|3
|0
|4.
|Вигель Андреас
|3
|0
|5.
|Бертоне Леонардо
|3
|0
|6.
|Альбанезе Алессандро
|3
|0
|7.
|Фрай Микаэль
|2
|0
|8.
|Вукчевич Андрия
|2
|0
|9.
|Хейманс Дан
|2
|0
|10.
|Манджек Жорж
|1
|0
|11.
|Яккерс Нордин
|1
|0
|12.
|Сюла Дин
|1
|0
|13.
|Схрейверс Юр
|1
|0
|14.
|Бизимана Джихад
|1
|0
|15.
|Койта Абубакари
|1
|0
|16.
|Хаммас Амин
|1
|0
|17.
|Мертенс Йенте
|1
|0
|18.
|Гамбоа Алексис
|1
|0
|19.
|Схонбарт Брендан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Онана Жан
|3
|1
|2.
|Хочко Дени
|3
|1
|3.
|Бакич Марко
|4
|0
|4.
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|5.
|Бока Эрик
|2
|1
|6.
|Да Кошта Нуну
|2
|0
|7.
|Коффи Херве
|2
|0
|8.
|Агузуль Саад
|2
|0
|9.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|10.
|Антонов Неманья
|1
|0
|11.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|12.
|Шадаш Бруну
|1
|0
|13.
|Нландю Дарли
|1
|0
|14.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васланд-Беверен
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|Мускрон-Перювельз
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +5 =3 -12Шарлеруа 0:2 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:0 Остенде Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:4 Гент Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:2 Стандард Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:2 Кнокке Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Варегем 5:0 Васланд-Беверен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Васланд-Беверен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
Васланд-Беверен 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Васланд-Беверен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:0 Васланд-Беверен Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|38 - 33
|28
|2.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|3.
|Брюгге
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|5.
|Стандард
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 12
|24
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 20
|23
|8.
|АХ Лёвен
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 24
|22
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|10.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|15
|6
|0
|9
|21 - 26
|18
|11.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 21
|17
|12.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|21 - 23
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 26
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|3.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|АХ Лёвен
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|7.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|14.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|9.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|10.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|11.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|12.
|АХ Лёвен
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Мехелен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 20
|2
Победитель
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