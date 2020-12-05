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Васланд-Беверен
2:0
Конец матча

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
35' Желтая карточка
Онана Жан
1:0
57' Гол
Койта Абубакари
67' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
89' Желтая карточка
Фрай Микаэль
2:0
90' Гол
Фрай Микаэль
90'+3
1
Яккерс
Нордин
3
Схонбарт
Брендан
15
Вуйтенс
Дрис
19
Гамбоа
Алексис
7
Вигель
Андреас
4
Манджек
Жорж
6
Бертоне
Леонардо
23
Тчаха
Серж
18
Хейманс
Дан
99
Фрай
Микаэль
17
Койта
Абубакари
16
Коффи
Херве
11
Мохамед
Димитри
5
Агузуль
Саад
26
Сильвестре
Матиас
13
Сиранни
Алессандро
6
Хочко
Дени
8
Онана
Жан
10
Бакич
Марко
29
Бадибанга
Бени
20
Да
Кошта
Нуну
25
Брим
Шарль-Андреас
Васланд-Беверен
3-4-3
Мускрон-Перювельз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Васланд-Беверен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хейманс Дан 6 0.4
2. Койта Абубакари 5 0.33
3. Эффорд Джозеф 2 0.13
4. Фрай Микаэль 2 0.13
5. Синани Данел 2 0.13
6. Альбанезе Алессандро 1 0.07
7. Схрейверс Юр 1 0.07
8. Сюла Дин 1 0.07
9. Вукотич Александар 1 0.07
10. Вигель Андреас 0 0
11. Бертоне Леонардо 0 0
12. Вукчевич Андрия 0 0
13. Бизимана Джихад 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакич Марко 2 0.14
2. Да Кошта Нуну 2 0.14
3. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.14
4. Фараж Имад 1 0.07
5. Сильвестре Матиас 1 0.07
6. Табеку Серж 1 0.07
7. Онана Жан 0 0
8. Олинга Фабрис 0 0
9. Шадаш Бруну 0 0
10. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Васланд-Беверен
# Игрок      
1. Вукотич Александар 6 1
2. Кауфриз Максимилиано 2 1
3. Вуйтенс Дрис 3 0
4. Вигель Андреас 3 0
5. Бертоне Леонардо 3 0
6. Альбанезе Алессандро 3 0
7. Фрай Микаэль 2 0
8. Вукчевич Андрия 2 0
9. Хейманс Дан 2 0
10. Манджек Жорж 1 0
11. Яккерс Нордин 1 0
12. Сюла Дин 1 0
13. Схрейверс Юр 1 0
14. Бизимана Джихад 1 0
15. Койта Абубакари 1 0
16. Хаммас Амин 1 0
17. Мертенс Йенте 1 0
18. Гамбоа Алексис 1 0
19. Схонбарт Брендан 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Онана Жан 3 1
2. Хочко Дени 3 1
3. Бакич Марко 4 0
4. Сиранни Алессандро 4 0
5. Бока Эрик 2 1
6. Да Кошта Нуну 2 0
7. Коффи Херве 2 0
8. Агузуль Саад 2 0
9. Мохамед Димитри 1 0
10. Антонов Неманья 1 0
11. Бадибанга Бени 1 0
12. Шадаш Бруну 1 0
13. Нландю Дарли 1 0
14. Капемба Освальдо Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Васланд-Беверен 19.05% (4) 4.76% (1) 4.76% (1) 23.81% (5) 14.29% (3) 33.33% (7)
 Мускрон-Перювельз 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Шарлеруа 0:2 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:0 Остенде Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:4 Гент Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:2 Стандард Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:2 Кнокке Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Варегем 5:0 Васланд-Беверен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Васланд-Беверен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Васланд-Беверен 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Васланд-Беверен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:0 Васланд-Беверен Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 9 1 4 38 - 33 28
2. Генк Заявка 14 8 4 2 31 - 18 28
3. Брюгге Заявка 14 8 3 3 29 - 11 27
4. Антверпен Заявка 14 7 4 3 26 - 19 25
5. Стандард Заявка 14 6 6 2 17 - 12 24
6. Шарлеруа Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
7. Андерлехт Заявка 15 5 8 2 25 - 20 23
8. АХ Лёвен 1:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 24 22
9. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
10. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 15 6 0 9 21 - 26 18
11. Эйпен Заявка 14 3 8 3 17 - 21 17
12. Гент Заявка 14 5 1 8 21 - 23 16
13. Остенде Заявка 14 4 4 6 18 - 18 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 14 3 4 7 20 - 26 13
17. Сент-Трюйден Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
3. Генк Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. АХ Лёвен 1:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5. Брюгге Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Андерлехт Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
7. Стандард Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
8. Шарлеруа Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Кортрейк Заявка 7 2 2 3 14 - 15 8
14. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
16. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Антверпен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 3 1 3 15 - 19 10
9. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
10. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
11. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
12. АХ Лёвен 1:0 Заявка 7 2 2 3 14 - 16 8
13. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
14. Мехелен Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
15. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
16. Остенде Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Сент-Трюйден Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Онана Жан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.50 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 6.50 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.42 2.97
  1.25 5.11 23.25

Самый высокий коэффициент на матч «Васланд-Беверен» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Васланд-Беверен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Васланд-Беверен» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.50 1.27 7.30 1.07 1.33 3.15 2.45 1.55 2.00 1.81 1.01 12.60 1.73 2.11 1.38 2.90 1.03 10.00 1.10 6.20 1.03 10.00 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
8.80 1.03 7.70 1.06 3.26 1.32 2.50 1.53 1.84 2.07 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.00
3.18 1.38 2.65 1.51 2.12 1.77 1.70 2.23 1.14 6.17 1.73 2.18 1.36 3.26 1.52 2.64 1.19 4.91 1.62 2.39 1.44 2.95 1.30 3.68 1.11 7.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.13 5.40 1.78 2.03 1.12 5.55 1.09 6.40 1.07 7.50
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
1.74 2.16 1.46 2.84 1.17 5.31 1.55 2.57 1.40 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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