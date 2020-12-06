8' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
26' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
0:1
46' ГолКамара Аль-Хаджи
63' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
70' Желтая карточкаРёмер Андре
0:2
77' ПенальтиРёмер Андре
0:3
87' ГолСамбу Бассала
29
Victor
Torp
11
Марксен
Эрик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Emil Kornvig
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Нападающий
-
-
24 Issah Salou
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
46'
63'
70'
77'
0:2
87'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Torp
|3
|0.27
|2.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.09
|3.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.09
|4.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.09
|5.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.09
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.09
|7.
|Magnus Warming
|1
|0.09
|8.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.09
|9.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
|10.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|11.
|Andre Riel
|0
|0
|12.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|5
|0.45
|2.
|Рёмер Андре
|3 (3)
|0.27
|3.
|Emil Riis Jakobsen
|2
|0.18
|4.
|Греве Матиас
|1
|0.09
|5.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|1 (1)
|0.09
|6.
|Писингер Симон
|1
|0.09
|7.
|Эгхо Марвин
|1
|0.09
|8.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.09
|9.
|Самбу Бассала
|1
|0.09
|10.
|Tobias Klysner
|1
|0.09
|11.
|Tosin Kehinde
|0
|0
|12.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|13.
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|2.
|Хебо Матиас
|3
|0
|3.
|Ромер Марсель
|1
|1
|4.
|Nikolaj Geertsen
|2
|0
|5.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|6.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|7.
|Victor Torp
|2
|0
|8.
|Andre Riel
|0
|1
|9.
|Фосгаард Лассе
|1
|0
|10.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|11.
|Rasmus Thellufsen
|1
|0
|12.
|Frederik Winther2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каллесеэ Миккель
|5
|0
|2.
|Рёмер Андре
|5
|0
|3.
|Лауэнборг Фредерик
|3
|0
|4.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|3
|0
|5.
|Эгхо Марвин
|2
|0
|6.
|Греве Матиас
|2
|0
|7.
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|8.
|Марксен Эрик
|1
|0
|9.
|Писингер Симон
|1
|0
|10.
|Bjoern Kopplin
|1
|0
|11.
|Самбу Бассала
|1
|0
|12.
|Simon Graves
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|20% (2)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|Раннерс
|5.88% (1)
|0
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|52.94% (9)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус
Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро
Раннерс Последние 20 матчей: +11 =1 -8Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг
Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 11
Раннерс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 1
Люнгбю 1:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Раннерс Кубок Раннерс 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Раннерс САС Лигаен Раннерс 3:0 Люнгбю Кубок Раннерс 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:0 Раннерс САС Лигаен Раннерс 2:2 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|Брондбю
|10
|7
|0
|3
|21 - 14
|21
|3.
|Сённерйюск
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|4.
|Раннерс
|11
|5
|1
|5
|17 - 11
|16
|5.
|Копенгаген
|11
|5
|1
|5
|20 - 20
|16
|6.
|Нордшелланн
|11
|4
|4
|3
|21 - 15
|16
|7.
|Ольборг
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|8.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|18 - 14
|15
|9.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Вайле
|11
|4
|2
|5
|17 - 21
|14
|11.
|Хорсенс
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|12.
|Люнгбю
|11
|0
|3
|8
|10 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Оденсе
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Орхус
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|7.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|8.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|2.
|Митьюлланд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|3.
|Брондбю
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Орхус
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
Победитель
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