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Люнгбю
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Раннерс
0'
8' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
26' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
0:1
46' Гол
Камара Аль-Хаджи
63' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
70' Желтая карточка
Рёмер Андре
0:2
77' Пенальти
Рёмер Андре
0:3
87' Гол
Самбу Бассала
90'+4
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
3
Хамалайнен
Брайан
30
Ромер
Марсель
2
Kasper
Enghardt
29
Victor
Torp
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Якобсен
Кристиан
II
19
Magnus
Warming
1
Карлгрен
Патрик
15
Bjoern
Kopplin
2
Simon
Graves
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
7
Каллесеэ
Миккель
6
Рёмер
Андре
14
Лауэнборг
Фредерик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
Люнгбю
4-3-3
Раннерс
4-4-2

Ход матча

8'
 
Камара Аль-Хаджи
26'
 
Лауэнборг Фредерик
46'
0:1
Камара Аль-Хаджи
(Каллесеэ Миккель)
63'
 
Каллесеэ Миккель
65'
Нильсен Эмиль
Якобсен Кристиан II
 
68'
 
Tosin Kehinde
Каллесеэ Миккель
70'
 
Рёмер Андре
70'
Хебо Матиас
Ромер Марсель
 
75'
 
Самбу Бассала
Камара Аль-Хаджи
75'
 
Matti Lund Nielsen II
Лауэнборг Фредерик
77'
0:2
Рёмер Андре
77'
Lucas Oerneborg
Magnus Warming
 
87'
0:3
Самбу Бассала
(Tosin Kehinde)
88'
 
Filip Bundgaard Kristensen
Эгхо Марвин
88'
 
Tobias Klysner
Греве Матиас

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Torp 3 0.27
2. Фосгаард Лассе 1 0.09
3. Nikolaj Geertsen 1 0.09
4. Якобсен Кристиан II 1 0.09
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.09
6. Нильсен Эмиль 1 0.09
7. Magnus Warming 1 0.09
8. Kasper Joergensen5 1 0.09
9. Rasmus Thellufsen 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Andre Riel 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 5 0.45
2. Рёмер Андре 3 (3) 0.27
3. Emil Riis Jakobsen 2 0.18
4. Греве Матиас 1 0.09
5. Vito Hammershoej-Mistrati 1 (1) 0.09
6. Писингер Симон 1 0.09
7. Эгхо Марвин 1 0.09
8. Лауэнборг Фредерик 1 0.09
9. Самбу Бассала 1 0.09
10. Tobias Klysner 1 0.09
11. Tosin Kehinde 0 0
12. Лауридсен Йеспер 0 0
13. Каллесеэ Миккель 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 3 0
2. Хебо Матиас 3 0
3. Ромер Марсель 1 1
4. Nikolaj Geertsen 2 0
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
6. Гюткьяер Фредерик 2 0
7. Victor Torp 2 0
8. Andre Riel 0 1
9. Фосгаард Лассе 1 0
10. Грегор Паскаль 1 0
11. Rasmus Thellufsen 1 0
12. Frederik Winther2 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Каллесеэ Миккель 5 0
2. Рёмер Андре 5 0
3. Лауэнборг Фредерик 3 0
4. Vito Hammershoej-Mistrati 3 0
5. Эгхо Марвин 2 0
6. Греве Матиас 2 0
7. Камара Аль-Хаджи 2 0
8. Марксен Эрик 1 0
9. Писингер Симон 1 0
10. Bjoern Kopplin 1 0
11. Самбу Бассала 1 0
12. Simon Graves 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 20% (2) 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2)
 Раннерс 5.88% (1) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 52.94% (9)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус
Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро
Раннерс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг
Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 11
Раннерс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 1
Раннерс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Раннерс Суперлига Дании
Люнгбю 1:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Раннерс Кубок Раннерс 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Раннерс САС Лигаен Раннерс 3:0 Люнгбю Кубок Раннерс 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:0 Раннерс САС Лигаен Раннерс 2:2 Люнгбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 10 7 0 3 21 - 14 21
3. Сённерйюск 11 6 3 2 20 - 14 21
4. Раннерс 11 5 1 5 17 - 11 16
5. Копенгаген 11 5 1 5 20 - 20 16
6. Нордшелланн 11 4 4 3 21 - 15 16
7. Ольборг 11 4 4 3 12 - 13 16
8. Орхус 10 4 3 3 18 - 14 15
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 11 4 2 5 17 - 21 14
11. Хорсенс 11 1 3 7 8 - 20 6
12. Люнгбю 11 0 3 8 10 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
5. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
7. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
8. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
4. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
5. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
7. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 5 0 0 5 6 - 16 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 4.70 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 4.40 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 4.05 1.82
  15.54 5.11 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.20 11.00 1.02 2.95 1.37 3.45 1.27 1.42 2.75 2.00 1.81 1.76 2.06 1.09 6.50 1.25 3.85 1.03 10.00 1.07 7.50 1.02 11.00 1.01 14.50 0.00 14.50
12.00 1.00 11.25 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.29 1.69 1.76 2.06 1.49 2.54 1.24 3.72 1.16 4.50 1.05 7.70
4.42 1.23 3.09 1.40 2.21 1.71 2.67 1.50 2.23 1.70 1.77 2.13 1.51 2.67 1.56 2.51 1.34 3.41 1.12 6.89 1.58 2.47 1.22 4.53 1.19 5.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 2.30 1.62 1.03 10.00 1.19 4.40 1.03 10.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.65
1.24 4.28 1.12 6.73 1.31 3.58 1.74 2.16 1.52 2.62 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.91 1.81 1.44 2.65
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Люнгбю 0:3 Раннерс онлайн

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