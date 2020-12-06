  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Копенгаген
2:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Хорсенс
0'
2' Желтая карточка
Овьедо Брайан
20' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
1:0
25' Гол
Зека Карлос
2:0
27' Гол
Фальк Расмус
65'
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
19
Овьедо
Брайан
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
16
Пеп
Мас
11
Дарами
Мохаммед
45
Rasmus
Hoejlund
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
12
Rune
Frantsen
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
10
Ханссон
Халлюр
17
Casper
Tengstedt
7
Финнбогасон
Къяртан
79
Jannik
Pohl
Копенгаген
4-1-2-1-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

2'
Овьедо Брайан
 
8'
 
Брок-Мадсен Николай
Jannik Pohl
20'
 
Ханссон Халлюр
25'
Зека Карлос
(Пеп Мас)
1:0
27'
Фальк Расмус
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 5 0.45
2. Винд Жонас 5 (2) 0.45
3. Фальк Расмус 3 0.27
4. Зека Карлос 2 0.18
5. Бойлесен Николай 1 0.09
6. Дарами Мохаммед 1 0.09
7. Анкерсен Петер 1 0.09
8. Кауфманн Миккель 1 0.09
9. Бенгтссон Пьер 0 0
10. Фишер Виктор 0 0
11. Овьедо Брайан 0 0
12. Бартолец Карло 0 0
13. Пеп Мас 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 3 (2) 0.27
2. Louka Andreasen 1 (1) 0.09
3. Ламб Микаэл 1 0.09
4. Финнбогасон Къяртан 1 0.09
5. Ханссон Халлюр 1 0.09
6. Bjarke Jacobsen 1 0.09
7. Брок-Мадсен Николай 0 0
8. Casper Tengstedt 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 4 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Овьедо Брайан 3 0
4. Нельссон Виктор 3 0
5. Фишер Виктор 1 1
6. Вильчек Камиль 2 0
7. Йоргенсен Матиас 2 0
8. Фальк Расмус 1 0
9. Йонссон Карл-Йохан 1 0
10. Пеп Мас 1 0
11. Дарами Мохаммед 1 0
12. Marko Stamenic 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 1 2
2. Lirim Qamili 4 0
3. Ханссон Халлюр 3 0
4. Jonas Thorsen 2 0
5. Брок-Мадсен Николай 2 0
6. Геммер Йонас 2 0
7. Jannik Pohl 2 0
8. Alexander Ludwig II 2 0
9. Muamer Brajanac 2 0
10. Финнбогасон Къяртан 0 1
11. Rune Frantsen 1 0
12. Thor Soendergaard Lange 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Magnus Jensen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 29.41% (5) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2)
 Хорсенс 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген
Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск
Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Копенгаген 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Хорсенс 1:6 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:2 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Копенгаген 5:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Хорсенс Товарищеские матчи Копенгаген 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 2:0 Копенгаген САС Лигаен Хорсенс 0:1 Копенгаген САС Лигаен Хорсенс 1:1 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 4:0 Хорсенс САС Лигаен Копенгаген 2:4 Хорсенс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 10 7 0 3 21 - 14 21
3. Сённерйюск 11 6 3 2 20 - 14 21
4. Копенгаген 2:0 11 5 1 5 20 - 20 16
5. Нордшелланн 11 4 4 3 21 - 15 16
6. Ольборг 11 4 4 3 12 - 13 16
7. Орхус 10 4 3 3 18 - 14 15
8. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
9. Вайле 11 4 2 5 17 - 21 14
10. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
11. Хорсенс 0:2 11 1 3 7 8 - 20 6
12. Люнгбю 10 0 3 7 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
5. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
7. Копенгаген 2:0 6 3 0 3 12 - 10 9
8. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
10. Хорсенс 0:2 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
2. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
3. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
4. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
5. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
7. Копенгаген 2:0 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 0:2 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 5 0 0 5 6 - 16 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Хорсенс
1.67
4.33
68.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 15.00 49.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 20.00 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.33 5.70
  1.67 3.61 6.09

Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.05 9.50 1.04 2.95 1.37 3.05 1.35 3.45 1.28 1.86 1.94 1.62 2.26 1.55 2.35 1.18 4.50 1.13 5.40 1.04 9.70 1.02 11.00 1.01 16.50 1.02 11.00
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.45 1.13 5.00 1.03 8.80
2.81 1.47 2.45 1.59 2.10 1.79 1.79 2.10 3.36 1.35 2.76 1.48 2.14 1.76 1.68 2.27 1.48 2.77 1.69 2.24 1.44 2.91 1.49 2.72 1.11 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.25 1.60 2.06 1.76 1.22 4.00 1.15 5.10 1.47 2.55 1.04 9.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.07 1.82 1.70 2.24 1.33 3.48 1.68 2.25 1.48 2.73 1.31 3.52 1.35 3.32 1.19 4.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95 1.28 3.45
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Копенгаген 2:0 Хорсенс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный