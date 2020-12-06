Копенгаген
2:0
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 226
Хорсенс
1' Желтая карточкаОвьедо Брайан
20' Желтая карточкаХанссон Халлюр
1:0
25' ГолЗека Карлос
2:0
27' ГолФальк Расмус
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
16
Пеп
Мас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Jannik PohlНападающий
- Запасные игроки
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
25'
1:0
27'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|5
|0.45
|2.
|Винд Жонас
|5 (2)
|0.45
|3.
|Фальк Расмус
|3
|0.27
|4.
|Зека Карлос
|2
|0.18
|5.
|Бойлесен Николай
|1
|0.09
|6.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.09
|7.
|Анкерсен Петер
|1
|0.09
|8.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.09
|9.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|10.
|Фишер Виктор
|0
|0
|11.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|12.
|Бартолец Карло
|0
|0
|13.
|Пеп Мас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|3 (2)
|0.27
|2.
|Louka Andreasen
|1 (1)
|0.09
|3.
|Ламб Микаэл
|1
|0.09
|4.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|0.09
|5.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.09
|6.
|Bjarke Jacobsen
|1
|0.09
|7.
|Брок-Мадсен Николай
|0
|0
|8.
|Casper Tengstedt
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|4
|1
|2.
|Кауфманн Миккель
|4
|1
|3.
|Овьедо Брайан
|3
|0
|4.
|Нельссон Виктор
|3
|0
|5.
|Фишер Виктор
|1
|1
|6.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|7.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|8.
|Фальк Расмус
|1
|0
|9.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|10.
|Пеп Мас
|1
|0
|11.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|12.
|Marko Stamenic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|1
|2
|2.
|Lirim Qamili
|4
|0
|3.
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|4.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|5.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|6.
|Геммер Йонас
|2
|0
|7.
|Jannik Pohl
|2
|0
|8.
|Alexander Ludwig II
|2
|0
|9.
|Muamer Brajanac
|2
|0
|10.
|Финнбогасон Къяртан
|0
|1
|11.
|Rune Frantsen
|1
|0
|12.
|Thor Soendergaard Lange
|1
|0
|13.
|Буус Якоб
|1
|0
|14.
|Magnus Jensen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|Хорсенс
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген
Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск
Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хорсенс 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Копенгаген 5:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Хорсенс Товарищеские матчи Копенгаген 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 2:0 Копенгаген САС Лигаен Хорсенс 0:1 Копенгаген САС Лигаен Хорсенс 1:1 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 4:0 Хорсенс САС Лигаен Копенгаген 2:4 Хорсенс Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|Брондбю
|10
|7
|0
|3
|21 - 14
|21
|3.
|Сённерйюск
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|4.
|Раннерс
|2:0
|11
|5
|1
|5
|16 - 11
|16
|5.
|Копенгаген
|11
|5
|1
|5
|20 - 20
|16
|6.
|Нордшелланн
|11
|4
|4
|3
|21 - 15
|16
|7.
|Ольборг
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|8.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|18 - 14
|15
|9.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Вайле
|11
|4
|2
|5
|17 - 21
|14
|11.
|Хорсенс
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|12.
|Люнгбю
|0:2
|11
|0
|3
|8
|10 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Оденсе
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Орхус
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|7.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|8.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|Раннерс
|2:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|0:2
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|2:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 3
|12
|2.
|Митьюлланд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|3.
|Брондбю
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Орхус
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|0:2
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
Победитель
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