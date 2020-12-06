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  3. Дания
Копенгаген
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 226
Хорсенс
0'
1' Желтая карточка
Овьедо Брайан
20' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
1:0
25' Гол
Зека Карлос
2:0
27' Гол
Фальк Расмус
90'+4
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
19
Овьедо
Брайан
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
16
Пеп
Мас
11
Дарами
Мохаммед
45
Rasmus
Hoejlund
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
12
Rune
Frantsen
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
10
Ханссон
Халлюр
17
Casper
Tengstedt
7
Финнбогасон
Къяртан
79
Jannik
Pohl
Копенгаген
4-1-2-1-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

1'
Овьедо Брайан
 
8'
 
Брок-Мадсен Николай
Jannik Pohl
20'
 
Ханссон Халлюр
25'
Зека Карлос
(Пеп Мас)
1:0
27'
Фальк Расмус
2:0
66'
 
Геммер Йонас
Bjarke Jacobsen
66'
 
Буус Якоб
Casper Tengstedt
68'
Томсен Николай
Rasmus Hoejlund
 
76'
Мудражия Роберт
Фальк Расмус
 
77'
 
Muamer Brajanac
Финнбогасон Къяртан
77'
 
Magnus Jensen
Rune Frantsen

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 5 0.45
2. Винд Жонас 5 (2) 0.45
3. Фальк Расмус 3 0.27
4. Зека Карлос 2 0.18
5. Бойлесен Николай 1 0.09
6. Дарами Мохаммед 1 0.09
7. Анкерсен Петер 1 0.09
8. Кауфманн Миккель 1 0.09
9. Бенгтссон Пьер 0 0
10. Фишер Виктор 0 0
11. Овьедо Брайан 0 0
12. Бартолец Карло 0 0
13. Пеп Мас 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 3 (2) 0.27
2. Louka Andreasen 1 (1) 0.09
3. Ламб Микаэл 1 0.09
4. Финнбогасон Къяртан 1 0.09
5. Ханссон Халлюр 1 0.09
6. Bjarke Jacobsen 1 0.09
7. Брок-Мадсен Николай 0 0
8. Casper Tengstedt 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 4 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Овьедо Брайан 3 0
4. Нельссон Виктор 3 0
5. Фишер Виктор 1 1
6. Вильчек Камиль 2 0
7. Йоргенсен Матиас 2 0
8. Фальк Расмус 1 0
9. Йонссон Карл-Йохан 1 0
10. Пеп Мас 1 0
11. Дарами Мохаммед 1 0
12. Marko Stamenic 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 1 2
2. Lirim Qamili 4 0
3. Ханссон Халлюр 3 0
4. Jonas Thorsen 2 0
5. Брок-Мадсен Николай 2 0
6. Геммер Йонас 2 0
7. Jannik Pohl 2 0
8. Alexander Ludwig II 2 0
9. Muamer Brajanac 2 0
10. Финнбогасон Къяртан 0 1
11. Rune Frantsen 1 0
12. Thor Soendergaard Lange 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Magnus Jensen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 26.32% (5) 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2)
 Хорсенс 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген
Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск
Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Копенгаген 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Хорсенс 1:6 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:2 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Копенгаген 5:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Хорсенс Товарищеские матчи Копенгаген 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 2:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 2:0 Копенгаген САС Лигаен Хорсенс 0:1 Копенгаген САС Лигаен Хорсенс 1:1 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 4:0 Хорсенс САС Лигаен Копенгаген 2:4 Хорсенс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 10 7 0 3 21 - 14 21
3. Сённерйюск 11 6 3 2 20 - 14 21
4. Раннерс 2:0 11 5 1 5 16 - 11 16
5. Копенгаген 11 5 1 5 20 - 20 16
6. Нордшелланн 11 4 4 3 21 - 15 16
7. Ольборг 11 4 4 3 12 - 13 16
8. Орхус 10 4 3 3 18 - 14 15
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 11 4 2 5 17 - 21 14
11. Хорсенс 11 1 3 7 8 - 20 6
12. Люнгбю 0:2 11 0 3 8 10 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
5. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
7. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
8. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 2:0 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 0:2 6 0 3 3 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 2:0 6 4 0 2 10 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
4. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
5. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
7. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 0:2 5 0 0 5 6 - 16 0
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Основное время
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Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.33 5.70
  1.67 3.61 6.09

Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.05 9.50 1.04 2.95 1.37 3.05 1.35 3.45 1.68 1.86 1.94 1.62 2.26 1.18 4.50 1.18 4.50 1.02 11.00 1.04 9.70 1.02 11.00 1.01 16.50 1.02 11.00
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.45 1.13 5.00 1.03 8.80
2.81 1.47 2.45 1.59 2.10 1.79 1.79 2.10 1.74 2.16 1.46 2.83 1.18 5.17 1.68 2.27 1.10 7.45 1.69 2.24 1.44 2.91 1.49 2.72 1.11 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.25 1.60 2.06 1.76 1.22 4.00 1.15 5.10 1.47 2.55 1.04 9.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.07 1.82 1.70 2.24 1.33 3.48 1.68 2.25 1.48 2.73 1.31 3.52 1.35 3.32 1.19 4.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95 1.28 3.45
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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