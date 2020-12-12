Дармштадт
1:2
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Гамбург
7' Желтая карточкаВинтцаймер Мануэль
29' Желтая карточкаХеррман Патрик II
36' Желтая карточкаГьясула Клаус
40' Желтая карточкаУльрайх Свен
0:0
69' Не забитый пенальтиТеродде Симон
0:1
71' ГолТеродде Симон
74' Вторая желтая карточкаХеррман Патрик II
1:1
78' ГолКемпе Тобиас
1:2
87' ГолТеродде Симон
89' Желтая карточкаХолланд Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
14
Пэк
Сын-Хо
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
39 Арслан ЭнсарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
36'
40'
69'
0:0
71'
0:1
78'
1:1
87'
1:2
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|7 (1)
|0.64
|2.
|Кемпе Тобиас
|6 (4)
|0.55
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.18
|4.
|Хонзак Матиас
|1
|0.09
|5.
|Рапп Николай
|1
|0.09
|6.
|Мелем Марвин
|1
|0.09
|7.
|Скарке Тим
|1
|0.09
|8.
|Берко Эрих
|0
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|11 (2)
|1
|2.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.18
|3.
|Нарей Халед
|2
|0.18
|4.
|Киттель Сонни
|2
|0.18
|5.
|Ляйстнер Тони
|1
|0.09
|6.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.09
|7.
|Хайер Моритц
|1
|0.09
|8.
|Хант Аарон
|1 (1)
|0.09
|9.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|10.
|Вагноман Жоша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|3
|1
|2.
|Мелем Марвин
|4
|0
|3.
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|4.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|5.
|Палссон Виктор
|2
|0
|6.
|Холланд Фабиан
|2
|0
|7.
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|8.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|9.
|Скарке Тим
|1
|0
|10.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|3
|1
|2.
|Вуд Бобби
|2
|0
|3.
|Онана Амаду
|2
|0
|4.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|5.
|Хант Аарон
|1
|0
|6.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|7.
|Гьясула Клаус
|1
|0
|8.
|Ляйбольд Тим
|1
|0
|9.
|Гиамера Ян
|1
|0
|10.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|11.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|12.
|Амброзиус Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
|Гамбург
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн
Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург
Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|3.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|7.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|9.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Падерборн
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 23
|12
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 22
|11
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Фортуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Падерборн
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|10.
|Ян
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фортуна
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Победитель
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