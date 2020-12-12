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Дармштадт
1:2
Конец матча

Стадион:
Гамбург
0'
7' Желтая карточка
Винтцаймер Мануэль
29' Желтая карточка
Херрман Патрик II
36' Желтая карточка
Гьясула Клаус
40' Желтая карточка
Ульрайх Свен
0:0
69' Не забитый пенальти
Теродде Симон
0:1
71' Гол
Теродде Симон
74' Вторая желтая карточка
Херрман Патрик II
1:1
78' Гол
Кемпе Тобиас
1:2
87' Гол
Теродде Симон
89' Желтая карточка
Холланд Фабиан
90'+4
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
21
Хён
Иммануэль
17
Май
Ларс-Лукас
37
Херрман
Патрик
II
11
Кемпе
Тобиас
14
Пэк
Сын-Хо
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
22
Сейдель
Аарон
19
Дурсун
Сердар
26
Ульрайх
Свен
27
Вагноман
Жоша
37
Ляйстнер
Тони
35
Амброзиус
Стефан
21
Ляйбольд
Тим
3
Хайер
Моритц
20
Гьясула
Клаус
7
Нарей
Халед
19
Винтцаймер
Мануэль
8
Дуджак
Джереми
9
Теродде
Симон
Дармштадт
3-5-2
Гамбург
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Винтцаймер Мануэль
29'
Херрман Патрик II
 
36'
 
Гьясула Клаус
40'
 
Ульрайх Свен
46'
 
Хант Аарон
Гьясула Клаус
61'
Берко Эрих
Сейдель Аарон
 
69'
0:0
Теродде Симон
71'
0:1
Теродде Симон
74'
Херрман Патрик II
 
78'
Кемпе Тобиас
(Берко Эрих)
1:1
85'
Хонзак Матиас
Дурсун Сердар
 
85'
 
Вуд Бобби
Винтцаймер Мануэль
85'
 
Джатта Бейкери
Вагноман Жоша
87'
1:2
Теродде Симон
89'
Холланд Фабиан
 
90'
 
Кинсомби Давид
Дуджак Джереми
90'
 
Юнг Гидеон
Теродде Симон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 7 (1) 0.64
2. Кемпе Тобиас 6 (4) 0.55
3. Палссон Виктор 2 0.18
4. Хонзак Матиас 1 0.09
5. Рапп Николай 1 0.09
6. Мелем Марвин 1 0.09
7. Скарке Тим 1 0.09
8. Берко Эрих 0 0
9. Херрман Патрик II 0 0
Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 11 (2) 1
2. Винтцаймер Мануэль 2 0.18
3. Нарей Халед 2 0.18
4. Киттель Сонни 2 0.18
5. Ляйстнер Тони 1 0.09
6. Ляйбольд Тим 1 0.09
7. Хайер Моритц 1 0.09
8. Хант Аарон 1 (1) 0.09
9. Дуджак Джереми 0 0
10. Вагноман Жоша 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 3 1
2. Мелем Марвин 4 0
3. Май Ларс-Лукас 3 0
4. Херрман Патрик II 1 1
5. Палссон Виктор 2 0
6. Холланд Фабиан 2 0
7. Шнелльхардт Фабиан 1 0
8. Бадер Маттиас 1 0
9. Скарке Тим 1 0
10. Станилевич Адриан 1 0
Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 3 1
2. Вуд Бобби 2 0
3. Онана Амаду 2 0
4. Ляйстнер Тони 0 1
5. Хант Аарон 1 0
6. Ульрайх Свен 1 0
7. Гьясула Клаус 1 0
8. Ляйбольд Тим 1 0
9. Гиамера Ян 1 0
10. Юнг Гидеон 1 0
11. Винтцаймер Мануэль 1 0
12. Амброзиус Стефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 15.79% (3) 5.26% (1) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 36.84% (7)
 Гамбург 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн
Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург
Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург Гамбург 1:2 Раннерс Гамбург 0:2 Митьюлланд Гамбург 1:5 Зандхаузен Хайденхайм 2:1 Гамбург Гамбург 1:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:1 Гамбург

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Дармштадт 2:2 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 1:1 Дармштадт Бундеслига 2 Гамбург 2:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Гамбург Бундеслига 2
Гамбург 1:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 0:2 Гамбург Бундеслига Гамбург 1:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 1:1 Гамбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
3. Бохум Заявка 11 6 2 3 21 - 12 20
4. Гамбург Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
5. Хайденхайм Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
6. Карлсруэ Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7. Оснабрюк Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
9. Ян Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
10. Фортуна Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
11. Падерборн Заявка 11 4 2 5 14 - 13 14
12. Нюрнберг Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
13. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
14. Дармштадт Заявка 11 3 3 5 19 - 23 12
15. Айнтрахт Бр Заявка 10 3 2 5 11 - 22 11
16. Зандхаузен Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
17. Санкт-Паули Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 1 1 8 11 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Фортуна Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Бохум Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ганновер 96 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Айнтрахт Бр Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гамбург Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Ян Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9. Падерборн Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Зандхаузен Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12. Гройтер Фюрт Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Оснабрюк Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Карлсруэ Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
15. Нюрнберг Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
16. Дармштадт Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Хольштайн Киль Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Гамбург Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4. Карлсруэ Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Бохум Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Оснабрюк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Нюрнберг Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Дармштадт Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
10. Ян Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Падерборн Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Хайденхайм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Зандхаузен Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
14. Ганновер 96 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
15. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фортуна Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ульрайх Свен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Гьясула Клаус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Херрман Патрик II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Винтцаймер Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 1.35 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.90 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.64 3.52 2.04
  30.82 6.68 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Гамбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гамбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Гамбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.45 1.28 11.50 1.03 2.00 1.76 3.75 1.25 1.17 4.70 2.11 1.73 1.85 1.95 1.02 11.00 1.27 3.55 1.02 11.00 1.08 7.00 1.02 11.00 1.01 13.00
11.00 1.01 9.80 1.02 4.60 1.18 3.68 1.28 2.35 1.66 1.84 1.96 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.10 1.07 6.70
3.01 1.41 2.53 1.56 2.04 1.84 1.67 2.28 1.97 1.91 1.64 2.34 1.31 3.58 2.70 1.50 1.18 5.25 2.01 1.88 1.76 2.15 1.59 2.45 1.49 2.74 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.15 1.69 1.04 9.00 1.18 4.80 1.04 9.00
3.26 1.34 2.26 1.64 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
2.81 1.47 2.21 1.72 1.74 2.20 1.52 2.65 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.28 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
4.90 1.18 3.52 1.30 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Дармштадт 1:2 Гамбург онлайн

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