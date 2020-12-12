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Ружомберок
1:1
Конец матча

Стадион:
ДАК
0'
30' Желтая карточка
Масло Ян
1:0
51' Гол
Костадинов Тихомир
65' Желтая карточка
Кальмар Жолт
1:1
75' Гол
Рамирес Эрик
86' Желтая карточка
Балич Андрия
90'+5
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
5
Мрва
Марио
32
Дунгель
Петер
11
Кочан
Матей
26
Мудры
Тимотей
2
Мойжиш
Александр
20
Костадинов
Тихомир
8
Такач
Далибор
9
Martin
Regali
36
Едличка
Мартин
2
Niklas
Sommer
18
Мюллер
Янник
3
Бескоровайный
Данил
24
Кружляк
Доминик
19
Нджие
Сейни
10
Фабри
Андрей
6
Балич
Андрия
29
Дивкович
Марко
98
Николаеску
Йон
13
Кальмар
Жолт
Ружомберок
3-4-2-1
ДАК
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 6 0.35
2. Martin Regali 3 0.18
3. Масло Ян 3 (2) 0.18
4. Кмет Матуш 2 0.12
5. Герец Штефан 1 0.06
6. Костадинов Тихомир 1 0.06
7. Такач Далибор 1 0.06
8. Дунгель Петер 1 0.06
9. Кочан Матей 1 0.06
10. Жигмунд Марек 1 0.06
11. Бренкус Адам 1 0.06
12. Мадленяк Матей 1 0.06
13. Мойжиш Александр 0 0
14. Мацик Матуш 0 0
ДАК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальмар Жолт 10 (4) 0.59
2. Дивкович Марко 8 0.47
3. Рамирес Эрик 7 0.41
4. Балич Андрия 5 0.29
5. Дэвис Эрик 3 (1) 0.18
6. Фриде Сидней 3 0.18
7. Беднар Мартин 1 0.06
8. Фабри Андрей 1 0.06
9. Николаеску Йон 1 0.06
10. Блэкмэн Сезар 0 0
11. Мендес Хорхе 0 0
12. Шефер Андраш 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Масло Ян 4 0
2. Кочан Матей 4 0
3. Кмет Матуш 4 0
4. Бодя Мартин 2 1
5. Чурма Матей 3 0
6. Такач Далибор 3 0
7. Lukas Kojnok 3 0
8. Мойжиш Александр 3 0
9. Мрва Марио 3 0
10. Martin Regali 2 0
11. Альмаси Ладислав 2 0
12. Костадинов Тихомир 2 0
13. Жигмунд Марек 2 0
14. Герец Штефан 1 0
15. Мацик Матуш 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0
ДАК
# Игрок      
1. Блэкмэн Сезар 4 1
2. Кружляк Доминик 5 0
3. Мюллер Янник 3 1
4. Балич Андрия 4 0
5. Дэвис Эрик 3 0
6. Кальмар Жолт 2 0
7. Едличка Мартин 2 0
8. Шефер Андраш 2 0
9. Рамирес Эрик 2 0
10. Малы Матуш 2 0
11. Фриде Сидней 1 0
12. Niklas Sommer 1 0
13. Николаеску Йон 1 0
14. Бескоровайный Данил 1 0
15. Мендес Хорхе 1 0
16. Нджие Сейни 1 0
17. Sebastian Nebyla 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 13.64% (3) 4.55% (1) 18.18% (4) 22.73% (5) 9.09% (2) 31.82% (7)
 ДАК 10.26% (4) 10.26% (4) 15.38% (6) 30.77% (12) 15.38% (6) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава
Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК
ДАК Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ДАК 1:3 Злате Моравце Середь 1:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК Нитра 0:1 ДАК
ДАК 0:0 Погронье ДАК 1:1 Слован Братислава Земплин 2:4 ДАК Жилина 4:1 ДАК ДАК 3:1 Тренчин ЛАСК 7:0 ДАК Сеница 2:4 ДАК ДАК 5:3 Яблонец ДАК 3:2 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК Хабнарфьордюр 0:2 ДАК ДАК 2:1 Спартак Трнава ДАК 6:0 Нитра Погронье 1:2 ДАК ДАК 6:0 Середь ДАК 0:6 Ницца

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
ДАК: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
ДАК 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Кубок ДАК 1:1 Ружомберок Кубок
Ружомберок 0:0 ДАК Суперлига ДАК 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 12 2 2 39 - 9 38
2. ДАК 17 11 3 3 39 - 20 36
3. Жилина 17 9 3 5 38 - 24 30
4. Злате Моравце 17 6 6 5 30 - 20 24
5. Спартак Трнава 16 7 2 7 24 - 21 23
6. Ружомберок 17 5 7 5 23 - 24 22
7. Нитра 16 5 4 7 17 - 29 19
8. Середь 17 4 7 6 19 - 29 19
9. Сеница 17 4 5 8 17 - 31 17
10. Тренчин 16 3 5 8 17 - 30 14
11. Земплин 16 3 5 8 13 - 32 14
12. Погронье 16 1 9 6 20 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 7 0 1 21 - 2 21
2. Жилина 9 6 2 1 22 - 10 20
3. ДАК 8 5 2 1 22 - 8 17
4. Ружомберок 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Злате Моравце 8 4 3 1 19 - 8 15
6. Середь 8 3 3 2 13 - 12 12
7. Тренчин 8 3 2 3 12 - 12 11
8. Спартак Трнава 8 3 1 4 8 - 10 10
9. Нитра 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Земплин 8 2 2 4 7 - 11 8
11. Погронье 8 1 4 3 14 - 16 7
12. Сеница 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Слован Братислава 8 5 2 1 18 - 7 17
3. Спартак Трнава 8 4 1 3 16 - 11 13
4. Сеница 8 3 2 3 8 - 13 11
5. Жилина 8 3 1 4 16 - 14 10
6. Нитра 8 3 1 4 8 - 16 10
7. Злате Моравце 9 2 3 4 11 - 12 9
8. Середь 9 1 4 4 6 - 17 7
9. Ружомберок 8 1 3 4 9 - 18 6
10. Земплин 8 1 3 4 6 - 21 6
11. Погронье 8 0 5 3 6 - 11 5
12. Тренчин 8 0 3 5 5 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Масло Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.20 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 1.52 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.46 2.03

Самый высокий коэффициент на матч «Ружомберок» – «ДАК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ружомберок» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ДАК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ружомберок» – «ДАК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 8.10 1.06 2.55 1.47 2.60 1.45 2.11 1.68 1.65 2.15 1.70 2.07 1.45 2.60 1.07 7.50 1.13 5.40 1.05 8.50 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 18.50
8.10 1.04 3.34 1.28 2.65 1.44 1.90 1.94 1.46 2.60 1.30 3.20 1.11 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.37 2.95 1.87 1.87 1.18 4.50 1.11 5.80
2.94 1.37 1.94 1.81 1.42 2.73
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
2.60 1.46 1.66 2.14 1.26 3.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Ружомберок 1:1 ДАК онлайн

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