Ружомберок
1:1
Конец матча
Стадион: Ружомберок
ДАК
30' Желтая карточкаМасло Ян
1:0
51' ГолКостадинов Тихомир
65' Желтая карточкаКальмар Жолт
1:1
75' ГолРамирес Эрик
86' Желтая карточкаБалич Андрия
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
18
Мюллер
Янник
19
Нджие
Сейни
10
Фабри
Андрей
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Lukas Kojnok
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Кальмар ЖолтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Ferenc Bogi
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
Ход матча
30'
51'
65'
75'
1:1
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|6
|0.35
|2.
|Martin Regali
|3
|0.18
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.18
|4.
|Кмет Матуш
|2
|0.12
|5.
|Герец Штефан
|1
|0.06
|6.
|Костадинов Тихомир
|1
|0.06
|7.
|Такач Далибор
|1
|0.06
|8.
|Дунгель Петер
|1
|0.06
|9.
|Кочан Матей
|1
|0.06
|10.
|Жигмунд Марек
|1
|0.06
|11.
|Бренкус Адам
|1
|0.06
|12.
|Мадленяк Матей
|1
|0.06
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|14.
|Мацик Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальмар Жолт
|10 (4)
|0.59
|2.
|Дивкович Марко
|8
|0.47
|3.
|Рамирес Эрик
|7
|0.41
|4.
|Балич Андрия
|5
|0.29
|5.
|Дэвис Эрик
|3 (1)
|0.18
|6.
|Фриде Сидней
|3
|0.18
|7.
|Беднар Мартин
|1
|0.06
|8.
|Фабри Андрей
|1
|0.06
|9.
|Николаеску Йон
|1
|0.06
|10.
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|11.
|Мендес Хорхе
|0
|0
|12.
|Шефер Андраш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Масло Ян
|4
|0
|2.
|Кочан Матей
|4
|0
|3.
|Кмет Матуш
|4
|0
|4.
|Бодя Мартин
|2
|1
|5.
|Чурма Матей
|3
|0
|6.
|Такач Далибор
|3
|0
|7.
|Lukas Kojnok
|3
|0
|8.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|9.
|Мрва Марио
|3
|0
|10.
|Martin Regali
|2
|0
|11.
|Альмаси Ладислав
|2
|0
|12.
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|13.
|Жигмунд Марек
|2
|0
|14.
|Герец Штефан
|1
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блэкмэн Сезар
|4
|1
|2.
|Кружляк Доминик
|5
|0
|3.
|Мюллер Янник
|3
|1
|4.
|Балич Андрия
|4
|0
|5.
|Дэвис Эрик
|3
|0
|6.
|Кальмар Жолт
|2
|0
|7.
|Едличка Мартин
|2
|0
|8.
|Шефер Андраш
|2
|0
|9.
|Рамирес Эрик
|2
|0
|10.
|Малы Матуш
|2
|0
|11.
|Фриде Сидней
|1
|0
|12.
|Niklas Sommer
|1
|0
|13.
|Николаеску Йон
|1
|0
|14.
|Бескоровайный Данил
|1
|0
|15.
|Мендес Хорхе
|1
|0
|16.
|Нджие Сейни
|1
|0
|17.
|Sebastian Nebyla
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|ДАК
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|30.77% (12)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =6 -9Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава
Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК
ДАК Последние 20 матчей: +13 =2 -5ДАК 1:3 Злате Моравце Середь 1:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК Нитра 0:1 ДАК
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
ДАК: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Ружомберок 0:0 ДАК Суперлига ДАК 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|16
|12
|2
|2
|39 - 9
|38
|2.
|ДАК
|17
|11
|3
|3
|39 - 20
|36
|3.
|Жилина
|17
|9
|3
|5
|38 - 24
|30
|4.
|Злате Моравце
|17
|6
|6
|5
|30 - 20
|24
|5.
|Спартак Трнава
|16
|7
|2
|7
|24 - 21
|23
|6.
|Ружомберок
|17
|5
|7
|5
|23 - 24
|22
|7.
|Нитра
|16
|5
|4
|7
|17 - 29
|19
|8.
|Середь
|17
|4
|7
|6
|19 - 29
|19
|9.
|Сеница
|17
|4
|5
|8
|17 - 31
|17
|10.
|Тренчин
|16
|3
|5
|8
|17 - 30
|14
|11.
|Земплин
|16
|3
|5
|8
|13 - 32
|14
|12.
|Погронье
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|7
|0
|1
|21 - 2
|21
|2.
|Жилина
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|3.
|ДАК
|8
|5
|2
|1
|22 - 8
|17
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Злате Моравце
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|6.
|Середь
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|8.
|Спартак Трнава
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Нитра
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|11.
|Погронье
|8
|1
|4
|3
|14 - 16
|7
|12.
|Сеница
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Слован Братислава
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|3.
|Спартак Трнава
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|4.
|Сеница
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|5.
|Жилина
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|6.
|Нитра
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|7.
|Злате Моравце
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|8.
|Середь
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|9.
|Ружомберок
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Земплин
|8
|1
|3
|4
|6 - 21
|6
|11.
|Погронье
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Тренчин
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
Победитель
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