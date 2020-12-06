Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|2
|0.12
|2.
|Муллин Камиль
|2
|0.12
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.06
|4.
|Степанов Данил
|1
|0.06
|5.
|Понсе Андрес
|1
|0.06
|6.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|7.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.18
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.18
|3.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.06
|4.
|Йокич Боян
|1
|0.06
|5.
|Аликин Павел
|1
|0.06
|6.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.06
|7.
|Мрзляк Филип
|1
|0.06
|8.
|Алиев Азер
|1
|0.06
|9.
|Камилов Владислав
|1
|0.06
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.06
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Степанов Данил
|5
|0
|3.
|Байрыев Азат
|3
|1
|4.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|5.
|Жигулёв Илья
|4
|0
|6.
|Макаров Сергей
|4
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|4
|0
|8.
|Понсе Андрес
|2
|1
|9.
|Алейник Олег
|3
|0
|10.
|Давиташвили Зурико
|3
|0
|11.
|Манучарян Армен
|1
|1
|12.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|13.
|Фламарион
|2
|0
|14.
|Песегов Евгений
|1
|0
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Муллин Камиль
|1
|0
|17.
|Пискунов Антон
|1
|0
|18.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|19.
|Серченков Сергей
|1
|0
|20.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|21.
|Николаев Олег
|1
|0
|22.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|4
|0
|2.
|Голубев Артём
|4
|0
|3.
|Табидзе Джемал
|4
|0
|4.
|Сухов Александр
|3
|0
|5.
|Алиев Азер
|3
|0
|6.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|7.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|8.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|9.
|Плиев Константин
|3
|0
|10.
|Кротов Вячеслав
|1
|1
|11.
|Сысуев Дмитрий
|2
|0
|12.
|Аликин Павел
|2
|0
|13.
|Данченко Олег
|2
|0
|14.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|15.
|Тилль Оливье
|2
|0
|16.
|Никитин Алексей
|1
|0
|17.
|Мрзляк Филип
|1
|0
|18.
|Морозов Григорий
|1
|0
|19.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|20.
|Комнен Андрич
|1
|0
|21.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|22.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|Уфа
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +1 =6 -13Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор
Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор
Уфа Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Уфа: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|37 - 13
|35
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 17
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|7.
|Сочи
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 22
|27
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|9.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 19
|24
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|11.
|Химки
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 28
|19
|12.
|Урал
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 29
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|7 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 8
|21
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|14 - 8
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 18
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор - Уфа
Исход игры
Ротор
35% (21)
Ничья
40% (24)
Уфа
25% (15)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (13)
Меньше
77.19% (44)
Обе команды забьют
Да
61.4% (35)
Нет
38.6% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (22)
1:0 Ротор
16.7% (10)
2:1 Ротор
16.7% (10)
0:1 Уфа
11.7% (7)
0:2 Уфа
5% (3)
1:2 Уфа
5% (3)
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