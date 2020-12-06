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Ротор
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.12
2. Муллин Камиль 2 0.12
3. Серченков Сергей 1 0.06
4. Степанов Данил 1 0.06
5. Понсе Андрес 1 0.06
6. Кожемякин Олег 0 0
7. Николаев Олег 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.18
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.18
3. Бизяк Ловро 1 (1) 0.06
4. Йокич Боян 1 0.06
5. Аликин Павел 1 0.06
6. Кротов Вячеслав 1 0.06
7. Мрзляк Филип 1 0.06
8. Алиев Азер 1 0.06
9. Камилов Владислав 1 0.06
10. Голубев Артём 1 0.06
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Степанов Данил 5 0
3. Байрыев Азат 3 1
4. Кверквелия Соломон 4 0
5. Жигулёв Илья 4 0
6. Макаров Сергей 4 0
7. Кожемякин Олег 4 0
8. Понсе Андрес 2 1
9. Алейник Олег 3 0
10. Давиташвили Зурико 3 0
11. Манучарян Армен 1 1
12. Микелтадзе Бека 2 0
13. Фламарион 2 0
14. Песегов Евгений 1 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Муллин Камиль 1 0
17. Пискунов Антон 1 0
18. Матрикарди Патрисио 1 0
19. Серченков Сергей 1 0
20. Чондрич Йосип 1 0
21. Николаев Олег 1 0
22. Колесниченко Кирилл 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 4 0
2. Голубев Артём 4 0
3. Табидзе Джемал 4 0
4. Сухов Александр 3 0
5. Алиев Азер 3 0
6. Безденежных Игорь 3 0
7. Карп Кэтэлин 3 0
8. Жамалетдинов Тимур 3 0
9. Плиев Константин 3 0
10. Кротов Вячеслав 1 1
11. Сысуев Дмитрий 2 0
12. Аликин Павел 2 0
13. Данченко Олег 2 0
14. Неделчару Ионуц 2 0
15. Тилль Оливье 2 0
16. Никитин Алексей 1 0
17. Мрзляк Филип 1 0
18. Морозов Григорий 1 0
19. Бизяк Ловро 1 0
20. Комнен Андрич 1 0
21. Агаларов Гамид 1 0
22. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0
 Уфа 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор
Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор
Уфа Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа
Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Уфа: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Уфа 0:0 Ротор Премьер-лига Уфа 3:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион Уфа 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Ротор 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи Заявка 17 7 6 4 25 - 22 27
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи Заявка 8 4 4 0 14 - 8 16
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 5 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Ротор 35% (21)
    X 40% (24)
    Уфа 25% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Уфа
    3.10
    3.15
    2.64
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.10 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.15 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.10 2.64
      2.99 3.14 2.59

    Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.50 1.10 5.00 1.19 2.40 1.63 2.10 1.77 1.78 2.08 1.44 2.85 1.18 5.00 1.15 5.60 1.02 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 25.00
    6.75 1.11 5.20 1.17 2.49 1.60 1.81 2.02 1.47 2.72 1.20 4.70 1.15 5.60 1.04 11.50 1.03 13.00
    6.84 1.12 3.10 1.39 2.44 1.58 2.12 1.75 1.80 2.07 1.58 2.44 1.46 2.81 1.14 5.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.50 2.65 1.25 3.95 1.05 9.90
    2.32 1.61 1.53 2.50 1.26 3.85 1.05 9.60 1.04 11.50
    2.35 1.62 1.93 1.92 1.49 2.68 1.33 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.89 1.85 1.40 2.80 1.12 5.70
    2.83 1.43 1.90 1.90 1.40 2.95 1.12 6.15 1.09 7.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.28 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
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    Прогнозы на матч Ротор - Уфа

    Исход игры
    Ротор
    35% (21)
    Ничья
    40% (24)
    Уфа
    25% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (13)
    Меньше
    77.19% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (35)
    Нет
    38.6% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (22)
    1:0 Ротор
    16.7% (10)
    2:1 Ротор
    16.7% (10)
    0:1 Уфа
    11.7% (7)
    0:2 Уфа
    5% (3)
    1:2 Уфа
    5% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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