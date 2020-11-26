Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|9 (1)
|0.53
|2.
|Дзюба Артём
|8 (2)
|0.47
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.35
|4.
|Дуглас Сантос
|3
|0.18
|5.
|Сутормин Алексей
|2
|0.12
|6.
|Мостовой Андрей
|2
|0.12
|7.
|Кузяев Далер
|2
|0.12
|8.
|Ловрен Деян
|2
|0.12
|9.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.06
|10.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.06
|11.
|Малком Филипе
|1
|0.06
|12.
|Круговой Данил
|0
|0
|13.
|Жирков Юрий
|0
|0
|14.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|15.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|3 (1)
|0.18
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.18
|3.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.12
|4.
|Моро Никола
|2 (1)
|0.12
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.06
|6.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.06
|7.
|Евгеньев Роман
|1
|0.06
|8.
|Рауш Константин
|1
|0.06
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.06
|10.
|Ордец Иван
|1
|0.06
|11.
|Шунич Тони
|1
|0.06
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.06
|13.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.06
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|5
|1
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0
|4.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|5.
|Азмун Сердар
|2
|0
|6.
|Кузяев Далер
|2
|0
|7.
|Жирков Юрий
|1
|0
|8.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|11.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|12.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|13.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|14.
|Малком Филипе
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|6
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Ордец Иван
|5
|0
|4.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|5.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|6.
|Комличенко Николай
|3
|1
|7.
|Каборе Шарль
|4
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|10.
|Фомин Даниил
|3
|0
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|12.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|13.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|14.
|Моро Никола
|2
|0
|15.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|16.
|Слепов Сергей
|2
|0
|17.
|Шунин Антон
|1
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Тюкавин Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|2.7% (1)
|35.14% (13)
|10.81% (4)
|5.41% (2)
|18.92% (7)
|27.03% (10)
|Динамо Москва
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|34.78% (8)
|21.74% (5)
|0
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +7 =6 -7Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург
Последние игры между собой
Зенит: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|37 - 13
|35
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 17
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|7.
|Сочи
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 22
|27
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|9.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 19
|24
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|11.
|Химки
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 28
|19
|12.
|Урал
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 29
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|7 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 8
|21
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|14 - 8
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 18
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва
Исход игры
Зенит
86.2% (50)
Ничья
10.3% (6)
Динамо Москва
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (31)
Меньше
43.64% (24)
Обе команды забьют
Да
63.64% (35)
Нет
36.36% (20)
Популярный счёт
2:1 Зенит
34.5% (20)
2:0 Зенит
17.2% (10)
1:0 Зенит
15.5% (9)
3:1 Зенит
12.1% (7)
1:1 Ничья
8.6% (5)
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