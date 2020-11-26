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Зенит
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 9 (1) 0.53
2. Дзюба Артём 8 (2) 0.47
3. Ерохин Александр 6 0.35
4. Дуглас Сантос 3 0.18
5. Сутормин Алексей 2 0.12
6. Мостовой Андрей 2 0.12
7. Кузяев Далер 2 0.12
8. Ловрен Деян 2 0.12
9. Караваев Вячеслав 1 0.06
10. Дриусси Себастьян 1 0.06
11. Малком Филипе 1 0.06
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 3 (1) 0.18
2. Нжи Клинтон Муа 3 0.18
3. Комличенко Николай 2 (1) 0.12
4. Моро Никола 2 (1) 0.12
5. Шиманьски Себастиан 1 0.06
6. Грулёв Вячеслав 1 0.06
7. Евгеньев Роман 1 0.06
8. Рауш Константин 1 0.06
9. Игбун Сильвестр 1 0.06
10. Ордец Иван 1 0.06
11. Шунич Тони 1 0.06
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.06
13. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.06
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 4 2
2. Барриос Вилмар 5 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Кузяев Далер 2 0
7. Жирков Юрий 1 0
8. Оздоев Магомед 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Чистяков Дмитрий 1 0
11. Сутормин Алексей 1 0
12. Дуглас Сантос 1 0
13. Дриусси Себастьян 1 0
14. Малком Филипе 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 6 2
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Ордец Иван 5 0
4. Грулёв Вячеслав 5 0
5. Шиманьски Себастиан 5 0
6. Комличенко Николай 3 1
7. Каборе Шарль 4 0
8. Плиев Заурбек 3 0
9. Нжи Клинтон Муа 3 0
10. Фомин Даниил 3 0
11. Скопинцев Дмитрий 1 1
12. Нойштедтер Роман 2 0
13. Филипп Максимилиан 2 0
14. Моро Никола 2 0
15. Лесовой Даниил 2 0
16. Слепов Сергей 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Тюкавин Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 2.7% (1) 35.14% (13) 10.81% (4) 5.41% (2) 18.92% (7) 27.03% (10)
 Динамо Москва 13.04% (3) 4.35% (1) 34.78% (8) 21.74% (5) 0 26.09% (6)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит
Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург

Последние игры между собой

Зенит: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи Заявка 17 7 6 4 25 - 22 27
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи Заявка 8 4 4 0 14 - 8 16
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Зенит 86.2% (50)
    X 10.3% (6)
    Динамо Москва 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Динамо Москва
    1.65
    4.43
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.00 5.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.00 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.33 6.60
      1.56 4.43 5.67

    Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.85 1.27 3.00 1.40 2.12 1.72 2.03 1.84 1.80 2.06 1.58 2.48 1.39 3.05 1.18 5.00 1.13 5.50 1.04 9.80 1.03 10.00 0.00 16.50
    12.00 1.00 10.00 1.02 3.78 1.25 3.00 1.39 2.10 1.90 1.54 2.48 1.36 3.02 1.14 5.05 1.10 5.45 1.01 9.80
    3.99 1.26 3.08 1.39 2.37 1.61 2.03 1.83 1.78 2.08 1.54 2.54 1.35 3.28 1.12 6.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.79 1.47 2.70 1.16 5.50
    3.30 1.33 2.14 1.71 1.49 2.62 1.15 5.20 1.11 6.50
    3.19 1.37 2.62 1.51 2.05 1.81 1.63 2.32 1.45 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.31 3.45 1.20 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.30
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    Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва

    Исход игры
    Зенит
    86.2% (50)
    Ничья
    10.3% (6)
    Динамо Москва
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (31)
    Меньше
    43.64% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (35)
    Нет
    36.36% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    34.5% (20)
    2:0 Зенит
    17.2% (10)
    1:0 Зенит
    15.5% (9)
    3:1 Зенит
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
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