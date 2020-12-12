Сочи
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Фишт
Спартак Москва
9' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
26' Желтая карточкаТерехов Сергей
32' Желтая карточкаКрал Алекс
50' Желтая карточкаДуганджич Марко
1:0
57' ГолНобоа Кристиан
23
Мевля
Миха
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Ход матча
26'
32'
50'
57'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.39
|2.
|Бурмистров Никита
|5
|0.28
|3.
|Заболотный Антон
|3
|0.17
|4.
|Мевля Миха
|3
|0.17
|5.
|Юсупов Артур
|2
|0.11
|6.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.11
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.06
|8.
|Терехов Сергей
|1
|0.06
|9.
|Дуганджич Марко
|1
|0.06
|10.
|Миладинович Иван
|1
|0.06
|11.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|12.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|14.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|15.
|Руденко Александр Александрович
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|8 (1)
|0.44
|2.
|Понсе Эсекель
|8
|0.44
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|5 (1)
|0.28
|4.
|Жиго Самуэль
|3
|0.17
|5.
|Айртон Лукас
|2
|0.11
|6.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.11
|7.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.06
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.06
|9.
|Мозес Виктор
|1
|0.06
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|7
|1
|2.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|3.
|Заика Кирилл
|3
|1
|4.
|Юсупов Артур
|4
|0
|5.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|6.
|Миладинович Иван
|4
|0
|7.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|8.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|9.
|Бурмистров Никита
|2
|0
|10.
|Заболотный Антон
|2
|0
|11.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|12.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|13.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|14.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|15.
|Мевля Миха
|1
|0
|16.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|17.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|6
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|3.
|Зобнин Роман
|4
|0
|4.
|Айртон Лукас
|4
|0
|5.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|6.
|Ларссон Джордан
|3
|0
|7.
|Максименко Александр
|3
|0
|8.
|Крал Алекс
|3
|0
|9.
|Умяров Наиль
|3
|0
|10.
|Кутепов Илья
|2
|0
|11.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|12.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|13.
|Урунов Остон
|2
|0
|14.
|Мозес Виктор
|1
|0
|15.
|Кокорин Александр
|1
|0
|16.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|17.
|Джикия Георгий
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|Спартак Москва
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва
Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 17
|36
|2.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|37 - 13
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 16
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|7.
|Сочи
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|25 - 22
|28
|8.
|Ахмат
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|9.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 19
|24
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|11.
|Химки
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 29
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 30
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|8 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 8
|21
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|7.
|Сочи
|0:0 Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Сочи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 19
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|5 - 19
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Спартак Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи 1:0 Спартак Москва
Исход игры
Сочи
10.3% (16)
Ничья
32.7% (51)
Спартак Москва
57.1% (89)
Тотал 2.5
Больше
56.29% (85)
Меньше
43.71% (66)
Обе команды забьют
Да
89.4% (135)
Нет
10.6% (16)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
37.8% (59)
1:1 Ничья
32.1% (50)
1:3 Спартак Москва
7.1% (11)
0:1 Спартак Москва
6.4% (10)
2:1 Сочи
5.1% (8)
2:3 Спартак Москва
3.2% (5)
1:0 Сочи
1.9% (3)
0:2 Спартак Москва
1.3% (2)
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