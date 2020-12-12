Жиго в штрафной площади соперника пытался откликнуться на подачу с фланга, но уткнулся в Цаллагова. Нарушения правил не было, пенальти не увидим.

Тедеско сложил руки перед собой и по-русски кричит: "Пожалуйста"! Очень классный момент. Видимо, пенальти просит немецкий наставник, хотя бы один.

Жоаозиньо навесил с правого фланга, Нобоа в борьбе с Мозесом не смог нанести удар. Тут тоже пенальти не будет.

Замена в составе "Сочи". Антон Заболотный появляется на поле вместо Марко Дуганджича.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Кристиан Нобоа! 1:0! Ой, красота какая получилась! Неотразимый обводящий удар с подступов к штрафной площади удался Кристиану Нобоа, Максименко остался не у дел!

Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва. С центра поля матч продолжил "Спартак".

Опасная атака "Сочи", пошла подача справа на дальнюю штангу, и набежавший туда Терехов с лёта нанёс удар в дальний угол! Недалеко от штанги получилось, Максименко даже не шелохнулся.

И вновь у ворот "Спартака" жарко! Максименко чудеса реакции демонстрирует! Подача с левого фланга в штрафную площадь гостей, и Дуганжич пробивал головой из пределов вратарской, вратарь спас!

Очень мощно игроки "Сочи" начинают второй тайм, и москвичи чудом отбились.

Марко Дуганджич получает жёлтую карточку. В жёстком подкате форвард сочинцев сбил с ноги Айртона.

Зобнин и Жиго вдвоём оказались на газоне. Роман неприятно столкнулся с Нобоа, а Жиго тоже в каком-то моменте повредил ногу. Панин игру остановил.

В полном порядке игроки "Спартака", продолжают они встречу. Начинают приходить в себя во втором тайме игроки гостей, уже активнее идут вперёд.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Пока на табло 0:0, но один гол мы уже увидели, но Ларссон подыграл рукой. Уходим отдыхать!

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Навес с левого фланга в штрафную площадь "Сочи", Новосельцев сыграл головой, выбивая мяч, но кому-то могло показаться, что рукой. ВАР игру рукой не увидел.

43' Всё-таки ВАР сказал, что угодил мяч в руку Ларссону на приёме, поэтому взятие гола отменено. Саркастические аплодисменты от Тедеско куда-то в сторону комментаторских кабинок. Наверно, именно там ВАР находится,по мнению главного тренера.

42' ГОЛ! Джордан Ларссон!

Джикия навесил в штрафную площадь "Сочи", Ларссон как-то неестественно сгруппировался, принял мяч вроде на живот, а вторым ударом неотразимо пробил под Джанаевым.

41' О, зато Доменико Тедеско получил свою очередную карточку за излишнюю эмоциональность. Требовал он карточку для Цаллагова, но выпросил в итоге себе.

40' Подходит к концу первый тайм, Цаллагов на фланге не по правилам остановил Бакаева, но обошёлся без карточки, хотя было похоже на удар сзади по ногам.

38' Жоаозиньо выполнил навес в штрафную площадь "Спартака", Мозес оказался на позиции центрального защитника и смог опередить Дуганжича, выбив мяч.

37' Давненько игроки "Сочи" не оказывались в чужой штрафной площади, надо сказать. Хотя мяч неплохо временами держится у хозяев поля.

35' Около десяти минут осталось до конца первого тайма. Много борьбы за мяч в этим минуты мы наблюдаем.

33' Заброс направо на ход Ларссону, защитник "Сочи" успел сместиться и выбил мяч в аут.

32' Алекс Крал получил жёлтую карточку в составе "Спартака". Влетел в ногу Юсупову полузащитник гостей в центре поля.

31' Полчаса сыграли футболисты в нашем матче, пока откровенно опасных моментов практически не было, но несколько приличных ударов по воротам мы увидели.

29' Опасно! Мозес классно на правом фланге переиграл Маргасова, опасно прострелил к линии вратарской, где набегавший Понсе совсем чуть-чуть не попал по мячу!

28' Разыграли угловой на правом фланге футболисты "Спартака", но до подачи дело довести не удалось.

27' Долго готовился штрафной, в итоге Ларссон пробил в ближнюю девятку, перебросив стенку, Джанаев в прыжке двумя руками переправил мяч на угловой.

26' Сергей Терехов получает карточку. Жёстко в подкате он пошёл в отбор, в итоге влетел в Мозеса. Хороший штрафной заработал "Спартак" - недалеко от штрафной площади.

25' Теперь у Мевли какие-то проблемы с рукой, появились врачи "Сочи", и защитник после оказания помощи уверенно отправился с поля, чтобы на него вскоре вернуться. Всё в порядке.

24' Вновь угловой у ворот "Сочи". Пошла подача справа, смог до мяча допрыгнуть Жиго, но вот удар точным у него не получился.

23' Джикия в борьбе с Мамманой получил повреждение. Кажется, там аргентинец на руку наступил игроку "Спартака". Но всё в порядке с Георгием.

22' Неплохой навес в штрафную площадь "Сочи", мяч заметался перед воротами хозяев, но никто из гостей в итоге удар по воротам нанести не смог.

21' Зобнин навешивал слева на ближнюю штангу, Маммана мяч вынес. На подборе оказался Айртон, пробил, но попал в защитника. Мяч отскочил к Мозесу, который тоже пробил, но также угодил в соперника и заработал угловой.

20' Контратака "Спартака", Айртон слева забрался в штрафную площадь, пытался прострелить на Понсе, но накрыл его Цаллагов. Угловой.

19' Жоаозиньо с правого края штрафной площади соперника дважды наносил удар по воротам, но оба раза накрыли его футболисты "Спартака".

18' Жиго сделал длинную передачу вперёд, но получилось слишком сильно. Мяч улетел за лицевую линию.

17' Вновь катают мяч игроки "Спартака", очень всё неторопливо. Самым активным является Тедеско, который скачет вдоль границы технической зоны.

15' И вновь игроки "Спартака" мяч катают, но в основном на своей половине поля. Без особого продвижения вперёд пока.

14' Опасная атака получилась у хозяев! Жоаозиньо забежал по правому флангу, навесил в центр, и Нобоа с линии вратарской смог головой пробить! Выше перекладины получилось.

13' Пока не получается у "Спартака" надолго завладеть мячом, сочинцы пока всё же не готовы играть вторым номером.

11' Айртон простреливал с левого фланга, отбились хозяева. Неплохой отрезок выдают в последние минуты игроки "Спартака".

10' Неплохая подача в штрафную площадь, Крал высоко поднял ногу, смог протолкнуть мяч на дальнюю штангу на Понсе, который не смог извернуться, чтобы нанести удар.

9' Айртон прорывался по левому флангу, здорово обыграл Мамману, который перед штрафной площадью игрока соперника сбил. Жёлтая карточка.

7' Сочинцы пошли в быструю атаку, Дуганжич забегал под передачу по правому флангу, но залез в положение "вне игры".

6' Да, пока не самый высокий темп игры, теперь уже игроки "Спартака" немного покатали мяч на своей половине поля.

5' Неплохо начинают матч игроки "Сочи", неплохо и мяч держится у футболистов хозяев.

3' Нобоа здорово отдал в штрафную на Дуганжича, которому бросился в ногу Максименко и мяч отбил. Юсупов попытался пробить с подступов к штрафной, но голкипер "Спартака" на ближнем краю штрафной мяч ещё раз отбил.

2' Спокойно наша игра начинается, идёт борьбу за инициативу. Тедеско уже очень активен у бровки. Впрочем, как всегда!