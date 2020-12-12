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Сочи
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Спартак Москва
0'
9' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
26' Желтая карточка
Терехов Сергей
32' Желтая карточка
Крал Алекс
50' Желтая карточка
Дуганджич Марко
1:0
57' Гол
Нобоа Кристиан
59'
35
Джанаев
Сослан
23
Мевля
Миха
24
Маммана
Эмануэль
25
Новосельцев
Иван
34
Маргасов
Тимофей
6
Юсупов
Артур
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
15
Цаллагов
Ибрагим
22
Жоаозиньо
Рамос
17
Дуганджич
Марко
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
10
Бакаев
Зелимхан
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
Сочи
3-4-2-1
Спартак Москва
3-5-2

Ход матча

9'
Маммана Эмануэль
 
26'
Терехов Сергей
 
32'
 
Крал Алекс
50'
Дуганджич Марко
 
57'
Заболотный Антон
Дуганджич Марко
 
57'
Нобоа Кристиан
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.39
2. Бурмистров Никита 5 0.28
3. Заболотный Антон 3 0.17
4. Мевля Миха 3 0.17
5. Юсупов Артур 2 0.11
6. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.11
7. Заика Кирилл 1 0.06
8. Терехов Сергей 1 0.06
9. Дуганджич Марко 1 0.06
10. Миладинович Иван 1 0.06
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 8 (1) 0.44
2. Понсе Эсекель 8 0.44
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.28
4. Жиго Самуэль 3 0.17
5. Айртон Лукас 2 0.11
6. Кокорин Александр 2 (2) 0.11
7. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.06
8. Зобнин Роман 1 0.06
9. Мозес Виктор 1 0.06
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 7 1
2. Маргасов Тимофей 5 0
3. Заика Кирилл 3 1
4. Юсупов Артур 4 0
5. Маммана Эмануэль 4 0
6. Миладинович Иван 4 0
7. Цаллагов Ибрагим 2 1
8. Нобоа Кристиан 3 0
9. Бурмистров Никита 2 0
10. Заболотный Антон 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Набиуллин Эльмир 2 0
13. Жоаозиньо Рамос 1 0
14. Джанаев Сослан 1 0
15. Мевля Миха 1 0
16. Дуганджич Марко 1 0
17. Бахтияров Акмаль 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Зобнин Роман 4 0
4. Айртон Лукас 4 0
5. Ещенко Андрей 3 0
6. Ларссон Джордан 3 0
7. Максименко Александр 3 0
8. Крал Алекс 3 0
9. Умяров Наиль 3 0
10. Кутепов Илья 2 0
11. Понсе Эсекель 2 0
12. Жиго Самуэль 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 16% (4) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 12% (3) 24% (6)
 Спартак Москва 22.58% (7) 6.45% (2) 12.9% (4) 12.9% (4) 12.9% (4) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа
Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва
Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Спартак Москва 2:2 Сочи Премьер-лига Сочи 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Сочи Премьер-лига Спартак Москва 7:1 Сочи Товарищеские матчи
Спартак Москва 2:0 Сочи Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 Заявка 18 10 6 2 32 - 17 36
2. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи 0:0 Заявка 18 7 7 4 25 - 22 28
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи 0:0 Заявка 9 4 5 0 14 - 8 17
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 9 18
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
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  • Второй тайм
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Кристиан Нобоа! 1:0!
    Ой, красота какая получилась! Неотразимый обводящий удар с подступов к штрафной площади удался Кристиану Нобоа, Максименко остался не у дел!
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Сочи". Антон Заболотный появляется на поле вместо Марко Дуганджича.
  • 56'
    Жоаозиньо навесил с правого фланга, Нобоа в борьбе с Мозесом не смог нанести удар. Тут тоже пенальти не будет.
  • 55'
    Тедеско сложил руки перед собой и по-русски кричит: "Пожалуйста"! Очень классный момент. Видимо, пенальти просит немецкий наставник, хотя бы один.
  • 54'
    Жиго в штрафной площади соперника пытался откликнуться на подачу с фланга, но уткнулся в Цаллагова. Нарушения правил не было, пенальти не увидим.
  • 53'
    В полном порядке игроки "Спартака", продолжают они встречу. Начинают приходить в себя во втором тайме игроки гостей, уже активнее идут вперёд.
  • 52'
    Зобнин и Жиго вдвоём оказались на газоне. Роман неприятно столкнулся с Нобоа, а Жиго тоже в каком-то моменте повредил ногу. Панин игру остановил.
  • Желтая карточка
    50'
    Марко Дуганджич получает жёлтую карточку. В жёстком подкате форвард сочинцев сбил с ноги Айртона.
  • 49'
    Очень мощно игроки "Сочи" начинают второй тайм, и москвичи чудом отбились.
  • Опасный момент
    48'
    И вновь у ворот "Спартака" жарко! Максименко чудеса реакции демонстрирует! Подача с левого фланга в штрафную площадь гостей, и Дуганжич пробивал головой из пределов вратарской, вратарь спас!
  • Опасный момент
    46'
    Опасная атака "Сочи", пошла подача справа на дальнюю штангу, и набежавший туда Терехов с лёта нанёс удар в дальний угол! Недалеко от штанги получилось, Максименко даже не шелохнулся.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва. С центра поля матч продолжил "Спартак".
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока на табло 0:0, но один гол мы уже увидели, но Ларссон подыграл рукой. Уходим отдыхать!
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Навес с левого фланга в штрафную площадь "Сочи", Новосельцев сыграл головой, выбивая мяч, но кому-то могло показаться, что рукой. ВАР игру рукой не увидел.
  • Видеоповтор
    43'
    Всё-таки ВАР сказал, что угодил мяч в руку Ларссону на приёме, поэтому взятие гола отменено. Саркастические аплодисменты от Тедеско куда-то в сторону комментаторских кабинок. Наверно, именно там ВАР находится,по мнению главного тренера.
  • 42'
    ГОЛ! Джордан Ларссон!
    Джикия навесил в штрафную площадь "Сочи", Ларссон как-то неестественно сгруппировался, принял мяч вроде на живот, а вторым ударом неотразимо пробил под Джанаевым.
  • Желтая карточка
    41'
    О, зато Доменико Тедеско получил свою очередную карточку за излишнюю эмоциональность. Требовал он карточку для Цаллагова, но выпросил в итоге себе.
  • Фол, нарушение
    40'
    Подходит к концу первый тайм, Цаллагов на фланге не по правилам остановил Бакаева, но обошёлся без карточки, хотя было похоже на удар сзади по ногам.
  • 38'
    Жоаозиньо выполнил навес в штрафную площадь "Спартака", Мозес оказался на позиции центрального защитника и смог опередить Дуганжича, выбив мяч.
  • 37'
    Давненько игроки "Сочи" не оказывались в чужой штрафной площади, надо сказать. Хотя мяч неплохо временами держится у хозяев поля.
  • 35'
    Около десяти минут осталось до конца первого тайма. Много борьбы за мяч в этим минуты мы наблюдаем.
  • 33'
    Заброс направо на ход Ларссону, защитник "Сочи" успел сместиться и выбил мяч в аут.
  • Желтая карточка
    32'
    Алекс Крал получил жёлтую карточку в составе "Спартака". Влетел в ногу Юсупову полузащитник гостей в центре поля.
  • 31'
    Полчаса сыграли футболисты в нашем матче, пока откровенно опасных моментов практически не было, но несколько приличных ударов по воротам мы увидели.
  • Опасный момент
    29'
    Опасно! Мозес классно на правом фланге переиграл Маргасова, опасно прострелил к линии вратарской, где набегавший Понсе совсем чуть-чуть не попал по мячу!
  • Угловой
    28'
    Разыграли угловой на правом фланге футболисты "Спартака", но до подачи дело довести не удалось.
  • 27'
    Долго готовился штрафной, в итоге Ларссон пробил в ближнюю девятку, перебросив стенку, Джанаев в прыжке двумя руками переправил мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    26'
    Сергей Терехов получает карточку. Жёстко в подкате он пошёл в отбор, в итоге влетел в Мозеса. Хороший штрафной заработал "Спартак" - недалеко от штрафной площади.
  • 25'
    Теперь у Мевли какие-то проблемы с рукой, появились врачи "Сочи", и защитник после оказания помощи уверенно отправился с поля, чтобы на него вскоре вернуться. Всё в порядке.
  • Угловой
    24'
    Вновь угловой у ворот "Сочи". Пошла подача справа, смог до мяча допрыгнуть Жиго, но вот удар точным у него не получился.
  • 23'
    Джикия в борьбе с Мамманой получил повреждение. Кажется, там аргентинец на руку наступил игроку "Спартака". Но всё в порядке с Георгием.
  • Угловой
    22'
    Неплохой навес в штрафную площадь "Сочи", мяч заметался перед воротами хозяев, но никто из гостей в итоге удар по воротам нанести не смог.
  • Угловой
    21'
    Зобнин навешивал слева на ближнюю штангу, Маммана мяч вынес. На подборе оказался Айртон, пробил, но попал в защитника. Мяч отскочил к Мозесу, который тоже пробил, но также угодил в соперника и заработал угловой.
  • 20'
    Контратака "Спартака", Айртон слева забрался в штрафную площадь, пытался прострелить на Понсе, но накрыл его Цаллагов. Угловой.
  • 19'
    Жоаозиньо с правого края штрафной площади соперника дважды наносил удар по воротам, но оба раза накрыли его футболисты "Спартака".
  • 18'
    Жиго сделал длинную передачу вперёд, но получилось слишком сильно. Мяч улетел за лицевую линию.
  • 17'
    Вновь катают мяч игроки "Спартака", очень всё неторопливо. Самым активным является Тедеско, который скачет вдоль границы технической зоны.
  • 15'
    И вновь игроки "Спартака" мяч катают, но в основном на своей половине поля. Без особого продвижения вперёд пока.
  • Опасный момент
    14'
    Опасная атака получилась у хозяев! Жоаозиньо забежал по правому флангу, навесил в центр, и Нобоа с линии вратарской смог головой пробить! Выше перекладины получилось.
  • 13'
    Пока не получается у "Спартака" надолго завладеть мячом, сочинцы пока всё же не готовы играть вторым номером.
  • 11'
    Айртон простреливал с левого фланга, отбились хозяева. Неплохой отрезок выдают в последние минуты игроки "Спартака".
  • 10'
    Неплохая подача в штрафную площадь, Крал высоко поднял ногу, смог протолкнуть мяч на дальнюю штангу на Понсе, который не смог извернуться, чтобы нанести удар.
  • Желтая карточка
    9'
    Айртон прорывался по левому флангу, здорово обыграл Мамману, который перед штрафной площадью игрока соперника сбил. Жёлтая карточка.
  • Офсайд
    7'
    Сочинцы пошли в быструю атаку, Дуганжич забегал под передачу по правому флангу, но залез в положение "вне игры".
  • 6'
    Да, пока не самый высокий темп игры, теперь уже игроки "Спартака" немного покатали мяч на своей половине поля.
  • 5'
    Неплохо начинают матч игроки "Сочи", неплохо и мяч держится у футболистов хозяев.
  • 3'
    Нобоа здорово отдал в штрафную на Дуганжича, которому бросился в ногу Максименко и мяч отбил. Юсупов попытался пробить с подступов к штрафной, но голкипер "Спартака" на ближнем краю штрафной мяч ещё раз отбил.
  • 2'
    Спокойно наша игра начинается, идёт борьбу за инициативу. Тедеско уже очень активен у бровки. Впрочем, как всегда!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Сочи". В белых майках, синих трусах будут хозяева, а "Спартак" сыграет в красных майках, белых трусах.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ларссон Джордан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Крал Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Терехов Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Маммана Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.40 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 2.40 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.28 2.54
  3.54 2.18 3.21

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.31 2.22 1.65 1.53 2.50 1.19 4.60 1.85 2.00 1.13 5.80 1.02 13.00 1.09 7.20 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00
8.50 1.08 6.95 1.11 2.88 1.43 2.27 1.65 1.71 2.26 1.35 3.26 1.23 4.30 1.09 7.60 1.07 8.50 1.01 17.25
2.98 1.39 2.50 1.54 2.01 1.85 1.62 2.32 1.44 2.76 1.28 3.58 1.17 4.89 1.29 3.52 1.50 2.57 1.36 3.11 1.23 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.08 8.00
2.65 1.48 1.76 2.06 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.42 2.87 1.23 4.09 1.46 2.72 1.29 3.44 1.21 4.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.15 1.70 1.50 2.55 1.19 4.40
3.32 1.33 2.30 1.62 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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Прогнозы на матч Сочи 1:0 Спартак Москва

Исход игры
Сочи
10.3% (16)
Ничья
32.7% (51)
Спартак Москва
57.1% (89)
Тотал 2.5
Больше
56.29% (85)
Меньше
43.71% (66)
Обе команды забьют
Да
89.4% (135)
Нет
10.6% (16)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
37.8% (59)
1:1 Ничья
32.1% (50)
1:3 Спартак Москва
7.1% (11)
0:1 Спартак Москва
6.4% (10)
2:1 Сочи
5.1% (8)
2:3 Спартак Москва
3.2% (5)
1:0 Сочи
1.9% (3)
0:2 Спартак Москва
1.3% (2)
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