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Сочи
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.41
2. Бурмистров Никита 5 0.29
3. Заболотный Антон 3 0.18
4. Мевля Миха 3 0.18
5. Юсупов Артур 2 0.12
6. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.12
7. Заика Кирилл 1 0.06
8. Терехов Сергей 1 0.06
9. Дуганджич Марко 1 0.06
10. Миладинович Иван 1 0.06
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 8 (1) 0.47
2. Понсе Эсекель 8 0.47
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.29
4. Жиго Самуэль 3 0.18
5. Айртон Лукас 2 0.12
6. Кокорин Александр 2 (2) 0.12
7. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.06
8. Зобнин Роман 1 0.06
9. Мозес Виктор 1 0.06
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 6 1
2. Маргасов Тимофей 5 0
3. Заика Кирилл 3 1
4. Юсупов Артур 4 0
5. Миладинович Иван 4 0
6. Цаллагов Ибрагим 2 1
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Маммана Эмануэль 3 0
9. Бурмистров Никита 2 0
10. Заболотный Антон 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Набиуллин Эльмир 2 0
13. Жоаозиньо Рамос 1 0
14. Джанаев Сослан 1 0
15. Мевля Миха 1 0
16. Дуганджич Марко 1 0
17. Бахтияров Акмаль 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Зобнин Роман 4 0
4. Айртон Лукас 4 0
5. Ещенко Андрей 3 0
6. Ларссон Джордан 3 0
7. Максименко Александр 3 0
8. Умяров Наиль 3 0
9. Кутепов Илья 2 0
10. Понсе Эсекель 2 0
11. Жиго Самуэль 2 0
12. Крал Алекс 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 16% (4) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 12% (3) 24% (6)
 Спартак Москва 22.58% (7) 6.45% (2) 12.9% (4) 12.9% (4) 12.9% (4) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа
Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва
Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Спартак Москва 2:2 Сочи Премьер-лига Сочи 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Сочи Премьер-лига Спартак Москва 7:1 Сочи Товарищеские матчи
Спартак Москва 2:0 Сочи Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Сочи Заявка 17 7 6 4 25 - 22 27
8. Ахмат Заявка 17 7 4 6 19 - 20 25
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Сочи Заявка 8 4 4 0 14 - 8 16
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Сочи 6.6% (4)
    X 42.6% (26)
    Спартак Москва 50.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Спартак Москва
    3.72
    3.65
    2.15
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.65 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.60 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.44 2.15
      3.50 3.62 2.09

    Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Спартак Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.50 1.04 7.00 1.08 3.00 1.35 2.40 1.62 1.97 1.89 1.75 2.15 1.37 3.10 1.25 3.75 1.09 6.90 1.07 7.20 1.01 13.50 0.00 21.00
    8.80 1.07 7.30 1.10 3.10 1.38 2.33 1.62 1.75 2.20 1.37 3.15 1.27 3.84 1.10 7.20 1.08 8.10 1.02 15.75
    3.16 1.37 2.78 1.46 2.38 1.60 1.97 1.88 1.73 2.15 1.55 2.52 1.25 4.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.15 1.33 3.30 1.08 7.50
    2.72 1.46 1.79 2.02 1.38 3.04 1.10 6.90 1.07 8.20
    2.68 1.49 2.20 1.71 1.69 2.20 1.45 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.55 1.61 2.30 1.21 3.85
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.25
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    Прогнозы на матч Сочи - Спартак Москва

    Исход игры
    Сочи
    6.6% (4)
    Ничья
    42.6% (26)
    Спартак Москва
    50.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (29)
    Меньше
    50% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    93.1% (54)
    Нет
    6.9% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (25)
    1:2 Спартак Москва
    31.1% (19)
    1:3 Спартак Москва
    9.8% (6)
    2:1 Сочи
    4.9% (3)
    0:2 Спартак Москва
    3.3% (2)
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